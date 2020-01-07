DHA YURT BÜLTENİ - 6

07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:52

İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 800 polisin katıldığı, uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 'drone' kamerasıyla havadan da takip edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan drone ile takip edilen 350'si Özel Harekat polisi, toplam 800 polisin katıldığı operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Operasyona çıkan ekip araçları-Mahallelere gelişleri ve eve yapılan baskın-Yere yatırılan ve gözaltına alınan şüpheliler-Şüphelilerin polis otosuna götürülmesi -Drone ile havadan yapılan çekim görüntüleri-Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne çıkartılması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Çilingirciye dayak kamerada

KONYA'da kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre otomobilin kapsını açamadıkları gerekçesiyle telefonla çağırdıkları çilingirci K.T.'yi dövüp, bin 100 lirasını zorla aldı. Şüphelilerin, K.T.'yi dövme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 3 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Çilingircilik yapan K.T.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, iddiaya göre, otomobilinin kapısını açamadığını söyleyerek yardım istedi. K.T.'de bunun üzerine verilen adrese gitti. K.T.'yi araçtan indiren 3 kişi, karanlık bir bölgeye giderek cep telefonunu vermesini istedi. K.T. telefonunu vermeyince, şüpheliler tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Şüphelilerin elinden kaçmayı başarak K.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneden iş göremezlik raporu olan ve cebindeki bin 100 lirasınında çalındığını öne süren K.T., polise gidip şikayette bulundu. K.T, ifadesinde, "Beni arayarak araçlarının kilitli kaldığını söylediler. Bana atılan konuma gittiğimde beni arabadan indirdiler. Telefonumu istediler ancak ben vermedim. Sonra beni karanlık, tenha bir yere getirerek dövdüler. Ellerinden kaçarak kurtuldum. Cebimdeki bin 100 lira paramda yoktu. Paramı da gasp etmişler. Hepsinden şikayetçiyim."dedi. Polis, 3 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Şüphelilerin çilingiri dövmesiÇilingirin kaçıp, kurtulması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Ardından, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörlü Mücadele Şubesine götürüldü.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi -Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

============================Ulukışla'da okullara kar tatili (2)

ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü---------------------------Kar yağan bölgeden genel ve detayKarla kaplı araçlarKarlı havada yürüyen vatandaşlarDetay görüntüler

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Fırtınada uçan çatı, 10 araca zarar verdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Çatı parçalarının üzerine düştüğü 10 araç hasar gördü.

İskenderun Körfezi açıkları ile kent merkezinde dün gece saatlerinde zaman zaman hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarı üzerine körfez açıklarında avlanan balıkçılar teknelerini barınağa çekti. Gece yarısı hızını denizde ve kent merkezinde arttıran fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı parçaları, site sakinlerine ait park halindeki 10 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu. Sabah uyandıklarında araçlarının zarar gördüğünü gören site sakinleri, şoke oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Uçan çatını ve binadan görüntüÇatının zarar verdiği araçlarSite sakinlerinden Mehmet Güngör'ün açıklamasıPolis çevrede inceleme yaparken ve araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERN (Hatay),

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Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol kenarında dilenen bir vatandaşa 2 kişinin kendi kıyafetlerini giydirdiği anlar, sosyal medyada takdir topladı.Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkek bir şahsı gören 2 kişi durdu. Üzerinde kışlık kıyafet olmadığını gören vatandaşlardan biri, dilenciye kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Bunun üzerine bir kişi kazağını ve montunu çıkardı. Söz konusu iki kişi, kıyafetleri dilenciye kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise, havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların takdirini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Silahla vurulan hamile dağ keçisi kurtarılamadı

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde silahlı vurulmuş halde bulunan hamile yaralı dağ keçisi götürüldüğü veterinerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafta sonu geziye çıkan bir grup, Karamanastır bölgesinde hareketsiz halde yatan bir dağ keçisi buldu. Silahlı vurulduğu belirlenen dağ keçisi, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Hamile olduğu da belirlenen keçi, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Keçiyi bulan grupta yer alan Dr. Bahadırhan Karakoç, silahla vurulan keçinin kurtarılmamasına üzüldüğünü söyledi. Karakoç, "Yaşam savaşı veren dağ keçisine sabaha kadar veteriner arkadaşlarımla birlikte her türlü müdahaleyi yaptık ancak kurtaramadık. Üstelik hamile olduğunu öğrenince üzüntüm bir kat daha arttı" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Aracın içindeki yaralı dağ keçisi-Araçla getirilirken-Veteriner tedavi ederken-Genel ve detay görüntüler-Keçi barınağa götürülürken-Barınakta yerde yatarken

-Veterinerin açıklamaları

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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Kaynak: DHA