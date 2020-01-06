DHA YURT BÜLTENİ - 6

06.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:43

Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal etti.

Serik'te dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçların geçiş yapamadığı belirtildi. Yağış nedeniyle Çandır ve Alacami mahallelerinde de derelerde taşkın meydana geldi.

Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.TAKIMLARIN SABAH ANTRENMANI İPTAL OLDUDiğer yandan ilçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı. HORTUM SERALARI VURDUSerik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında hortum çıktı. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum 30 dekar seraya zarar verdi. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırıldı, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum sonrası seralardaki ürünlerde de zarar meydana geldi. Diğer yandan şiddetli yağmur ve rüzgarın etkili olduğu bölgede 30 dekar plastik seranın da zarar gördüğü kaydedildi. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Taşan dereden görüntü (Vatandaş cep telefonu)-Yollardaki su birikintilerinden görüntüler-Su basan seralardan görüntüler-Dereden görüntüler-Detaylar-Uçan seralar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

============================Sevgilisinin eşi tarafından öldürülen Aynur, 'Yardım edin' diye bağırmış Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'yü (37) tabancayla vurarak, öldüren Özlem Karabulak'ın (43), olay sırasında kadının komşusu Emine Kumru'yu da elinden yaraladığı ortaya çıktı. Evinde kapalı kapının arkasında dururken, yaralandığını belirten Kumru, ifadesinde, "Dışarıda bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini başka bir bayanın ise 'Yardım edin' diye bağırdığını duydum. Kapıdan bir ses geldi. Sesten sonra elimdeki kanı gördüm. Beni de elimden vurmuş" dedi.Olay, cuma günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul'dan, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aynur Süngülü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi, ilçeye bağlı Taraşcı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞPolis, olay sonrası ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan Özlem Karabulak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada Karabulak'ın Konya yönüne gittiğini tespit etti. Polis, Özlem Karabulak'ın Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve ve kendisini otogara bıraktığını söyledi.CİNAYETTEN SONRA ESKİŞEHİR'E GİTMİŞÇalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik çalışmaları sonrası Özlem Karabulak'ın otogardan otobüse binmediğini, otogarın etrafında tur attıktan sonra ara sokaklara girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, cinayet zanlısı kadının yine taksiye binerek Konya dışına çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu.Polis, gece şehir dışına çıkan taksileri incelemeye aldı. Polis, kısa süre sonra Karabulak'ın bindiği taksinin plakasına ve taksiciye ulaştı. Polis, taksicinin Özlem Karabulak'ı Konya otogarı civarındaki bir marketinin önünden alıp Eskişehir'e götürdüğünü öğrendi. Karabulak'ın taksiciye eşinden ayrı olduğunu, çocuklarına kendisinin baktığını anlattığı da öğrenildi.KOCAELİ'DE YAKALANDIPolis, Özlem Karabulak'ın Kocaeli'nde yaşayan ağabeyinin ve eşinin akrabalarına gidebileceği ihtimali üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Kent merkezinden farklı adreslere yapılan baskınlarda şüpheli Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Özlem Karabulak'ı Eskişehir'den eşinin yeğeni Damla T. ve bir yakınının almaya gittiği öğrenildi.TUTUKLANDIKocaeli'de gözaltına alınan Özlem Karabulak, Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim alınarak, Konya'ya getirildi. Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Özlem Karabulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASIÖte yandan Özlem Karabulak'ın Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini, boşanma aşamasında olduklarını, Aynur ile ilişkisi olduğunu öğrenince, boşanma sürecini yavaşlattığı, eşinin bu nedenle kendisine cephe alıp, hastalanan çocuklarıyla bile ilgilenmediğini söylediği öğrenildi.Karabulak'ın ifadesinde, Aynur Süngülü'nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü de öğrenildi. Karabulak, şu iddialarda bulundu: "Eşim, Aynur Süngülü ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Bir anda tabancayı çıkarıp ateş ettim."Özlem Karabulak'ın, "Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı" dediği de öğrenildi.ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ KOMŞUSUNU DA VURMUŞÖzlem Karabulak'ın, olay sırasında Aynur Süngülü'nün komşusu Emine Kumru'yu da tabancayla elinden vurarak, yaraladığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kumru, polise verdiği ifadesinde, Aynur Süngülü'nün, yaklaşık 6 ay önce binaya taşındığını söyledi. Süngülü ile zaman zaman binanın koridorunda karşılaşıp, konuştuklarını anlatan Kumru, ifadesinde, "Bir gün Aynur, bana, 'Bizim sesimiz fazla çıkabilir, kusura bakmayın. Eşimin eski eşi telefonla bizi sürekli rahatsız edip, tehditlerde bulunuyor' dedi. Ben de kendisine kadının nerede yaşadığını sordum. O da İstanbul'da yaşadığını söyledi. Ben de 'İyi o zaman uzaktaymış, korkma' dedim" dedi. ŞİKAYETÇİ OLDUOlay günü ailesiyle yemek yerken, dışarıdan silah sesi duyduğunu ve kapıyı açmadan, delikten koridora baktığını belirten Emine Kumru, şunları kaydetti: "Bir anda evimin dış kapısından vurma sesi geldi. Kapıya doğru gidip, gözetleme deliğinden baktım. Dışarıdaki bir bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini, başka bir bayanın ise 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duydum. Bu sırada kapıdan bir ses geldi. Sesten sonra elimdeki kanı gördüm. Elimden vurulmuştum. Dışarıdakilerin kim olduğunu bilmediğim ve korktuğum için kapıyı açmadım. Oğluma polisi aramasını söyledim. Polisler gelince dışarı çıktık. Kapıyı açtığımızda kapı önünde köşe kısmına sığınmış vaziyette hareketsiz halde bir bayan bulunuyordu. Yüzünü görmediğim için kim olduğunu bilmiyordum. Sağlık ekipleri gelip, müdahale edince ölenin, komşum Aynur olduğunu öğrendim. Yerler kan içindeydi. Yaralanmama neden olan ve ikametime zarar veren Özlem Karabulak'tan şikayetçiyim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması Adliye binasına getirilmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA-DHA

=====================================

Cinayet 12 yıl sonra çözüldü, muhasebecisi katili çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açılarak cinayet aydınlatıldı. Aydın Koçaslan'ı işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda'nın hesabına para geçirdiğinin anlaşılması üzerine iş insanını öldürttüğü ortaya çıkarken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.İzmit'te iş insanı Aydın Koçaslan, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiinde ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Aydın Koçaslan, 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.DOSYA YENİDEN AÇILDIBir süre önce göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosya yeniden açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu Aydın Koçaslan'ın işletmelerinin muhasebeciliğini yapan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.ORMANLIK ALANDA DÖVDÜKTEN SONRA BİR EVİN ÖNÜNDE BIRAKTILARArdahan Arda'nın olay günü Aydın Koçaslan ile Gölcük Değirmendere'de bir restoranda yemek yemek için buluştuğu, restorandan çıktıktan sonra Ardahan Arda'nın bir bahane uydurup Aydın Koçarslan'ı ormanlık alana yönlendirdiği tespit etti. Aracın olay yerinde durmasıyla birlikte burada aralarında yakında bir villada bekçilik yapan kişinin de bulunduğu 3 kişi iş insanına saldırdı. Aydın Koçaslan feci şekilde dövüldükten sonra bekçinin görev yaptığı olay yerine 150 metre uzaklıktaki villanın önüne taşındı. Aydın Koçaslan ve Ardahan Arda'nın saldırıya uğramış süsü verilmesi için burada 3 kişi Ardahan Arda'yı da dövdü. Daha sonra bekçi polisi arayarak haber verdi.HESABINA PARA GEÇİRMİŞArdahan Arda mahkeme boyunca yediği dayak nedeniyle hafıza kaybı yaşadığını, olay anını hatırlamadığını iddia etti. Polis yeniden açılan dosya kapsamında Ardahan Arda'nın hesabına para geçirmesi nedeniyle patronunu öldürmeyi planlayarak 3 kişi ile anlaştığını tespit etti. Ardahan Arda ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.G., B.A.Y. ve K.K. olayı adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ardahan Arda'dan görüntü ve diğer zanlılardan görüntü-Olay yerinden görüntüler-Villanın bulunduğu alandan görüntüler-Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

============================

Ceren'in mezar taşındaki sözleri duygulandırdı

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e (20) ailesince, granit mezar yaptırıldı. Ceren'in ölümünden önce sosyal medyada paylaştığı sözlerin, fotoğrafının da yer aldığı mezar taşına işlenmesi, görenleri hüzne boğdu.Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in kabri, ailesi tarafından yaptırıldı. Ceren'in, Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi Mahalle Mezarlığı'ndaki mezarı granit mermerle çevrildi. Mezar taşının ön yüzüne Ceren'in annesi ve babasının adının yanı sıra fotoğrafı da konuldu. Mezar taşının arka yüzüne ise Ceren'in sosyal medya hesabından paylaştığı şu sözlere yer verildi: "Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde nihayet, kim olduğumun meselesi"Ceren'e ait sözlerin mezar taşına işlenmesi, görenlere duygusal anlar yaşattıAcılı baba Yılmaz Özdemir, sosyal medya hesabından, "Prensesimin istirahatgahını geçireceği mekanı Allah'ın izniyle hazır" yorumuyla, yaptırdıkları kızının mezarına ait fotoğrafları paylaştı.OLAYÖlümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ceren'in mezarının detay görüntüsü-Mezar taşı yazılarının detay görüntüsü

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU

============================

Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

ISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi. Diğer üç ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİIsparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kent merkezinde ise yaya kaldırımları temizlenirken, bazı esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardım etti.ISPARTA- EĞİRDİR YOLU ULAŞIMA KAPANDIİl genelinde etkisini artarın kar yağışı dolayısıyla Isparta- Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkii ulaşıma kapandı. Trafik kilitlenirken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Eğirdir girişi Miskinler yokuşunda da trafik kilitlenirken, kara yolları ve il özel idaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saatlik aksamanın ardındın yol ulaşıma açıldı.KAZALAR HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ Kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve şehir giriş- çıkışlarında kazalar meydana geldi. Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Isparta- Keçiborlu yolunda kar yağışı dolayısıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kar yağışından görüntüTemizlik çalışmalarından görüntüDetaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

=============================

HDP önündeki eylemde 126'ncı gün Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 126'ncı günde de sürdürdü. 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan kızı Yasemin (22) için oturma eylemini sürdüren Yıldız Ballı, kızına teslim olması çağrısında bulunarak, "Yasemin gel. Hastayım, artık dayanamıyorum. Artık oradan kaç gel kızım" dedi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.3 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 126'ncı günde eyleme devam etti.'BÜTÜN AİLELER BİRBİRLERİNE SÖZ VERDİ BURADAN KALKMAYACAĞIZ'2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan kızı Yasemin için 19 Eylül'den bu hana oturma eylemini sürdüren Yıldız Ballı, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Çocukları dağa kaçırılan ailelere seslenen Ballı, HDP önündeki eyleme katılmalarını istedi. Kızını çok özlediğini anlatan Ballı, "Yasemin gel, hastayım, artık dayanamıyorum. Artık oradan kaç gel kızım. Kimseden korkma, hiçbir şeyden korkma. Lütfen gel artık, yeter. Ben burada annelere babalara da seslenmek istiyorum, kör mü oldunuz, sağır mı oldunuz, dilsiz mi oldunuz, ne oldunuz? Buraya gelsenize ciğerimiz burada yanıyor. Biz burada oyun yapmıyoruz. Biz burada evlatlarımızın peşindeyiz. Bizi duyuyorsanız çıkın gelin buraya. Biz burada hepinizi bekliyoruz. Biz burada yorgan altında yatarken evlatlarımız başlarını taşın üstüne koyup uyuyor. Üstlerini örtecek bir yorgan veya bir battaniyeleri bile yok. Siz nasıl sıcak sobanın yanında durabiliyorsunuz. Ben şayet duramadım, geldim buraya, sizde çıkın gelin. Gelin ki adaleti gösterelim onlara. Bugün 126'ncı gündür buradayız. Buradan da kalkmayacağız. Bütün anne ve babalar birbirimize söz verdik. Buradan gitmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------HDP il binası-Ailelerin bekleyişi-Yıldız Ballı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA