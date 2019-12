DHA YURT BÜLTENİ - 6

31.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde sel

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yağış sele neden oldu. Karasu'da derenin taşması sonucu mahalle sular altında kalırken, Kocaali'de de yağmur su baskınlarına neden oldu.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağmur yağışı sele neden oldu. Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derede bulunan bendin taşması sonucu mahalle sular altında kaldı. Mahallede bulunan evlerin zemin katlarını sular bastı. Kocaali'de ise Kadıköprü, Yeni, Hızar, Yayla ve Karşı mahallelerinde yağış su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 15 evi sel suları bastı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, belediyelerin ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken, sel nedeniyle tarım arazileri de sular altında kaldı.

Görüntü Dökümü

------------------------Karasu'da sularla kaplı mahalleden görüntüler

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

==================================

Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ancak bazı iş yerleri ve seralarda zarar olduğunu söyledi.Manavgat'ta dün gece şiddetli fırtına ve yağmur sonrası aynı anda birkaç hortum oluştu. Hortumlar sebebiyle ilçenin Ulualan mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Kızılağaç turizm merkezinde bulunan bir çarşıyı vuran hortumda ise çatılar uçtu, ağaçlar söküldü ve iş yerlerinin kepenkleri yerinden çıktı. Hortum sebebiyle Hacıobası mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde de zarar meydana geldi.Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bir fabrikanın çatısı uçtuğu için hasar olduğu bilgisi geldi. Bazı seralarda hasar oluştuğu bilgisi geldi. Şu anda hasar meydana gelen yerlerde inceleme yapıyoruz. Allaha şükür ki herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici" dedi. HORTUM ANI KAMERADADiğer yandan hortumlardan biri akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hortumun önüne kattığı birçok malzemeyi savurduğu anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü-----------------------Güvenlik kamerasıKızılağaç'ta turizm çarşısından görüntü (Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

==================================

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 120'nci günde de sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşmak için yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.3 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 120'nci günde eyleme devam etti.'YENİ YILDA DİLERİM Kİ ÇADIRDA DEĞİL DE EVDE OLURUZ'HDP il binası önünde çocuklarına kavuşma umuduyla oturma eylemi başlatan aileler, yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, yeni yılda oğluna kavuşmayı umut ettiğini söyledi. Altıntaş, "Yeni yılda dilerim ki çadırda değil de evde oluruz. Çocuklarımız gelir. Ülkemize barış ve huzurlu günler gelir. Yeni yılda herkese huzur, mutluluk, barış ve şans getirmesini umut ediyorum" dedi.'İNŞALLAH BEN DE EVLADIMA KAVUŞACAĞIM'8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze (26) için 16 Aralık'ta İzmir'den gelerek HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katılan Mehmet Laçin ise "Yeni yılın devletimize, polisimize ve askerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. Çünkü benim yüreğimi parçaladılar. Benden aldılar. Tek hayalim tek isteğim budur. PKK'dan önce PKK'ya yataklık edenler yargılanmalıdır ki bu işin neticesi alınmalı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------------------HDP il binasından görüntü-Oturma eylemindeki aileler-Şevket Altıntaş'ın konuşması -Mehmet Laçin'in konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

================================

Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar

Mersin'de, Tiyatro Mulambu, lösemi hastası 13 yaşındaki Sıla Öner için sahne aldı. Oyunun bütün geliri, Sıla'nın tedavisi için bağışlandı.Mersin'de çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan Tiyatro Malumbu, bu kez lösemi nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Sıla Öner için kolları sıvadı. Tiyatro grubu, küçük kızın tedavi masraflarına destek olmak için 'Doğaçlasak da mı saklasak' isimli oyunu sahneledi. Yenişehir Atatürk Merkezi'ndeki oyunun sonunda ise Sıla sahneye çıkarak, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Tiyatro Mulambu Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncusu Volkan Güneri, proje için salonu ücretsiz tahsis eden Yenişehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Güneri, oyunun bütün gelirinin Sıla'nın tedavisi için bağışlandığını söyledi.

Görüntü Dökümü------------------------Seyirciler oyun için bilet alırkenVolkan Güneri ile röp-Seyirciler salona girerken-Tiyatro oyunu sahnelenirken

-Seyirciler salondan çıkarken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

================================

Kaynak: DHA