DHA YURT BÜLTENİ - 6

Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi

KARADENİZ'de 7 ilde 85 noktada çıkan ve 280 hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangınların hızla yayılmasında bölgedeki yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğunu değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 3 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı.Barajlarda su seviyelerinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve lodosun etkisiyle yakılan anız ateşleri de orman yangınlarına neden oldu. 3 günde 7 ilde 85 noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 280 hektarlık ormanlık ve tarım arazileri de zarar gördü. Uzmanlar anız ateşleri sonucu çıkan yangınların hızla yayılmasında bölgedeki yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkisi olduğunu değerlendiriyor.

PROF. DR. BİLGİLİ: GÜNEYDEN GELEN KURU RÜZGARLAR YANGINLARI TETİKLEDİKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, sonbahar ve kış aylarında çıkan yangınların bölgenin kendine has özelliği olduğunu belirterek, lodos rüzgarının kuru yaprakları ve otları daha fazla kurutarak yangının yayılmasına neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili, "Güneyden gelen kuru rüzgarlar bu problemin sebebini oluşturmuştur ve çok yüksek hızdaki rüzgarlar yanıcı maddenin hızlı kurumasını ve yangınların hızla yayılmasını tetiklemiştir. Arazide yaptığımız gözlemlerde de Doğu Karadeniz bölgesinde bu zamanlarda yapraklar dökülür ve dökülen yapraklarda yerde bir örtü tabakası oluşturur. Ölü örtünün kurutucu rüzgarlarla da kuruması sonucunda da yangınlar çıkarsa yayılır ve tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Kurutucu rüzgarlar bölgede lodostur. Bilindiği gibi lodos güneyden esen rüzgarlardır. Lodos, güneyde Akdeniz bölgesinde beraberinde nemli bir hava getirip yağışlara sebep olur. Bu rüzgarlar İç Anadolu'yu geçerken yağışı bırakır ve Karadeniz Bölgesi'nde kurutucu rüzgarlar olarak her sene bu mevsimde bu tür yangınlara sebebiyet verir. Bu bölgemizde meydana gelen yangınlar, aslında normal olmayan bir durum değildir. Vatandaşımız bahçelerinde yaptıkları temizliklerin atıklarını bir şekilde bertaraf ederler, bunu yapmak için de yangını kullanırlar. Ama bazı vatandaşlar bahçelerinde yaptıkları bu yakma işleminin başında durmayıp maalesef alanı terk ediyorlar. Bunun sonucunda da, rüzgarla birlikte oradaki kıvılcımlar yanmamış yerlere sıçrayarak oradan tekrar yangının çıkmasına ve yayılmasına neden oluyor" diye konuştu.'KURAKLIK NORMALDEN UZUN SÜRDÜ'Prof. Dr. Bilgili, bu sene son bir aylık süre içerisinde kuru bir hava yaşandığına dikkat çekerek "Normalden uzun süren bir kuraklık yaşadık. Akabinde, yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve yüksek rüzgar hızıyla bölgeyi etkisi altına alan lodos, sonbaharda dökülen yaprakların ve kuruyan otların oluşturduğu ölü yanıcı maddelerin daha da kurumasına sebebiyet verdi. Bunun sonucunda da çıkan bir yangınla yüksek rüzgarlarla birlikte çok hızlı bir şekilde yayıldı. Doğu Karadeniz Bölgesinde bu mevsimde binlerce insanın bahçelerinde temizlik amaçlı yakma yapması sonucu, bu yangınlardan 10-20 tanesi kontrol dışına çıkarak büyük yanan alanlara sebebiyet verdi. Bir yangının çıkabilmesi için yanıcı madde neminin yüzde 30-20'lerin altına düşmesi gerekiyor. Yanıcı madde nemi yüzde 20'lerin altına düştüğü zaman şiddetli yanma şartları oluşur. Zira iki gün önce gece hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde ve bağıl nem de yüzde 20'lerdeydi. Bu çok kuru bir ortamın olduğunu ifade eder. Rüzgarın 40-60 kilometre hızla estiği bir durumda bu yangınların hızlı bir şekilde yayılması kaçınılmaz olur. Maalesef, burada bunu yaşadık.PROF. DR. GÜMÜŞ: HAVA SICAKLIĞI 20-22 DERECELERİNDEKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cantürk Gümüş de Doğu Karadeniz'de çıkan yangınların meteorolojik şartlar ile birlikte vatandaşların arazilerini yakarak temizlemeleriyle oluştuğunu kaydetti. Geçmiş yıllara karşılık olarak bu yıl Karadeniz'de hava sıcaklığının yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gümüş, "Özellikle bu sene yaşadığımız 15-20 günlük sürecin biraz daha farklılık arz ettiğini düşünüyorum. Tabi ki kış aylarında bu bölgede yangınlar çıkıyor ama bu kadar yaygın olmamıştı. Benzer dönemde belki aynı zamanlara denk gelen bir yaygınlık. Bu seneye has bir konu gibi görülüyor. Meteorolojik koşullar da bu seneye özgü olarak, ilk defa belki 15-20 gündür yağış yok, hava sıcaklığı 20 ila 22 derecelerinde" dedi.'İSTESENİZ YANGIN ÇIKARAMAZSINIZ'Karadeniz'de yangın çıkmasının, iklim şartları nedeniyle zor olduğunu ve bu nedenle sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gümüş, "Bu bölgede aslında isteseniz yangın çıkaramazsınız. Sabotajla ilgili bu değerlendirmeyi yapıyorum. Orman mühendisi olarak biz bile istesek, bu bölgede istediğimiz zamanda yangın çıkaramayız. Ancak meteorolojik koşullar ve yanıcı madde gibi koşullar bir araya gelince yangın çıkma ihtimali söz konusu olabiliyor bu bölgede" diye konuştu.1 haftalık meteorolojik tahminlere dayanarak, bu hafta yağış beklendiğini ve yeni yangınların çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gümüş, yangın oluşumuna hassas olan dönemlerde, bahçelerin yakılmaması konusunda vatandaşların daha fazla uyarılması gerektiğini kaydetti.

Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı Erzurum'da trenin geçişini beklememek için koruma bariyerleri kıran otomobil sürücüsü E.K. (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ifadesinde, "Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım" dedi.

TCDD görevlileri, merkez Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için çok pişman olduğunu belirten E.K., "Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım. Zararı karşılamaya hazırım" dedi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.K., TCK 179/1'inci maddesi 'kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden' olmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.

HDP önündeki eylemde 116'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 116'ncı günde de sürdürdü. Diyarbakırlı Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'ye (19) kavuşması, evlat nöbeti tutan ailelerin umudunu artırdı. Oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, "Evlatlarımıza kavuşmamız konusunda umutlarımız arttı" dedi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin dün 5 yıl sonra kızları Mekiye Kaya'ya kavuşmasıyla evlat nöbeti tutan anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 116'ncı günde eyleme devam etti. İstanbul Arnavutköy'de, 2014 yılında, 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek, evden çıktıktan sonra dönmeyen oğlu Tuncay için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, tüm ailelerin çocuklarına kavuşmasını istediğini söyledi. Bingöl, şöyle konuştu: "116 gündür burada bekliyoruz. Dün bir çocuğumuz yine ailesine kavuştu. Umutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah sırayla kavuşacağız. Allah büyüktür. Bundan sonra aileler de artmaya devam edecek. Bizlere katılmaya devam edecek, bunu da biliyoruz. Çünkü bu çocuklar geldikçe aileler de gelmeye devam edecek. Çocuklarını isteyecekler. PKK diye bir şey kalmayacak. 5 senedir ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Sevinç nedir, unuttuk. Ben evimde huzurlu değilim. Bizim çocuklarımızı getirsinler, biz bunu istiyoruz."HDP önündeki eylemde 116'ncı gün

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, dün saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknede 7 kişi öldü, 64 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.Bazıları yaralanan, su içerisinde uzun süre kaldıkları için donma tehlikesi geçiren 64 kişinin Ahlat, Adilcevaz, Tatvan'daki devlet hastanelerinde tedavileri sürüyor.İran sınırını kaçak yollarla geçerek Van'a gelen ve buradan da küçük bir tekneyle Adilcevaz ilçesine geçmek isterken alabolara olan tekneyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Teknenin sahibi oldukları belirtilen 2 kişinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Doğu yeniden beyaza büründü

ERZURUM, - UZUN süredir hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum, Muş ve Ardahan yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolunu ulaşıma kapandı. Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini azalttı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santim ölçülürken, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı. Güne karla uyananlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizlerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de, karın ulaşımı kapattığı köy yolları için açma çalışması başlattı. Ardahan'da yeni güne beyaz bir örtü ile uyandı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

=======================Kapadokya yeni yıla hazır Peribacaları, kayadan oyma dini ve evsel mekanları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turları ile Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından Kapadokya bölgesinde yılbaşı tatili için rezervasyonlar büyük oranda doldu.

Nevşehir Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Butik otelleriyle dikkat çeken bölgede bulunan tesislerde rezervasyonlar büyük oranda doldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yılbaşının hafta içine denk gelmesi ile geçen yıla oranla yerli turist sayısında bir düşüş gözlenmesine karşın özellikle Çin ve Malezya gibi Uzakdoğu'dan gelen turistlerin bölgedeki işletmelerde doluluğu önemli oranda artırdığını söyledi. Yeni yıla kar altında girmeyi beklediklerini ifade eden Durmaz "Kapadokya her mevsimin kendine özgü görüntüsü ile başka bir güzel. Ancak kar bölgenin güzelliğine ve görselliğine ciddi boyutta katkılar sağlıyor. Yeni yıl ile birlikte yerli ve yabancı turist grupları kar altında bölgedeki tarihi ve turistik mekanları gezerler" dedi.

