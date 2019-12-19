DHA YURT BÜLTENİ - 6

19.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:08

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Narlıtepe Mahallesinde 17 Aralık günü, 770 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan operasyon, 36 saat sürdü. Ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araç ve vatandaşlar didik didik arandı. 43 ikamet, 66 umuma açık yer ile 1230 araç ve 4 bin 370 kişi arandı. 34 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 7 bin 200 uyuşturucu hap, 750 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 140 gram bonzai, 5 hassas terazi, 6 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Poliste sorguya alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü-----------Polislerin emniyetten çıkışıOperasyona giden polis araçlarıOperasyona katılan özel harekat polisleriPolislerin kapıları koçbaşı ile kırmasıEvlerde yapılan aramalarDrone görüntüleriDedektör köpekle yapılan aramalarEvlerde bulunan uyuşturucuGözaltına alınan şüphelilerAraç ve şahısların üzerlerinin aranmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA

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Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i başını bereyle tamamen kapatınca yürümekte güçlük çekti.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 10 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 17,40 gram eroin, 77 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler yüzlerini gizlemek isterken, 1 kişi, başına geçirdiği bereyle yüzünü tamamen kapatınca yürümekte zorlandı.Sağlık kontrolüne çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü-------------Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılmasıEmniyet tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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TOKİ'nin sosyal konut projesi Batmanlıları sevindirdi -

Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Türkiye genelinde başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında Batman'a 400 konut inşa edilecek. Ev sahibi olma hayalini yaşayanlar projenin dört gözle hayata geçirilmesini beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut projesi Batman'da sevinçle karşılandı. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık tarihinde başlarken, proje kapsamında 400 konutun yapılacağı Batman'da çok sayıda kişi şimdiden başvurulara başladı. TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi olma umudunu yaşayanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. 'EVİ OLMAYANLARA BÖYLE BİR İMKAN SUNULMASI BİZİ MEMNUN ETTİ'Batman Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Ekmen, TOKİ'nin sosyal konut projesinin yoksul ve emekliler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ekmen, "Türkiye genelinde bu projenin yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Evi olmayanlara böyle bir imkan sunulması bizi memnun etti. Bu projenin devamının geleceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız evi olmayanları ev sahibi yapma girişimi çok önemlidir. Emekliler ve yoksullar ödeyebileceği kadar taksit imkanı sunulması ile faiz oranlarının düşük olması çok ayrı bir avantajdır. Evsizlere böyle bir imkanın sunulmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Hasan Candan ise, bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı sevinç duyduklarını belirterek, "İmkanlar ölçünde başvurumuzu yapacağız. Evsiz olanlar devlet sayesinde ev sahibi olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. Projeyi sevinçle karşılayan Emin Çelik de, "Herkes için mükemmel bir proje oldu. İnsanlar yıllardır ev sahibi olması için çalışıyordu. Bu projeyle çok rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Konut sayısının artmasını umuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü-------------TOKİ konutlarından görüntü-Batman kent merkezi -Röportajlar-Genel ve detay görünhtüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Noel için Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek - Antalya'daki kesme çiçek sektöründen, Noel ve yılbaşı için 27 Avrupa ülkesi ile Rusya'ya, bu yıl 70 milyon dal çiçek gönderildi. Bu ihracattan 7 milyon dolarlık gelir sağlandı.Hristiyanların Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladığı, 24 Aralık'ta başlayan, Christmas veya Noel olarak bilinen bayramı ile yılbaşı kutlamaları için bu yıl yine Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da Türk çiçekleri kullanılıyor. Antalya'da üretimi yapılan başta karanfil olmak üzere gerbera, ronanculus ve demet çiçek süslemelerinde kullanılan yeşilliklerden oluşan 70 milyon dal çiçeğin ihracatı tamamlandı. 27 Avrupa ülkesine ve Rusya'ya yapılan çiçek ihracatında genellikle Noel ve yılbaşında en çok tercih edilen renk yine kırmızı oldu.7 MİLYON DOLAR GELİROrta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, 'Chrismas' sevkiyatının sonuna gelindiğini söyledi. Yılmaz, "1 Aralık itibarıyla sevkiyat başladı. 24 Aralık'tan itibaren Noel kutlanacak. Şu an tırlarla olan sevkiyat bitti. Ekstradan talep edilen yerlere uçakla gönderiyoruz. Bu yıl 70 milyon dal çiçek ihracatımız oldu. Yaklaşık 7 milyon dolarlık gelir sağlandı. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine karanfil gönderdik" dedi.Karanfil dışında da birçok tür bulunduğunu, pazarda rekabet açısından en avantajlı ürünün karanfil olduğunu belirten Yılmaz, "Kesme çiçeğin yüzde 90'ını karanfil teşkil ediyor. Diğer çiçek türlerini maalesef dünya standartlarında yetiştirecek ortamımız olmadığından şu an kesme çiçek ihracatımız karanfil üzerine dönüyor. Yılbaşının rengi kırmızı, özellikle kırmızı renk çiçeklere çok yoğun talep var. Ayrıca beyaz, mor ve bordoya da yoğun ilgi var" diye konuştu.21 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİAvrupa ve doğu blokunda çiçeğin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "İnsanlar birbirine her dönem çiçek veriyor. Dünyada 21 milyar dolarlık çiçek ticareti var. Bunun 14 milyar doları Avrupa'daki 16 ülkede gerçekleşiyor. Gelişmiş ülkelerde çiçek kültürü de çok gelişmiş durumda. Maalesef kendi ülkemizde bunu göremiyoruz. Avrupa'da kişi başı çiçek tüketimi ortalama 80 euro iken bizde ise halen 4 euro civarında seyrediyor" dedi.30 BİN İSTİHDAMIN 20 BİNDEN FAZLASI KADINYılbaşı dolayısıyla iç pazar hareketliliği yaşandığını da kaydeden OAİB Başkanı Yılmaz, "İç pazar talebi ihracatın yanında daha sönük kaldı. Türkiye'de toplam çiçek üretiminde doğrudan 30 bine yakın istihdam var. Dolaylı olarak ise 300 bine yakın kişi sektörde çalışıyor. Üretim alanı toplamı da 50 bin dekara yakın. Çiçek üretiminde kadın ağırlıklı çalışıyoruz. 30 bin istihdam içinde 20 binin üzerinde kadın işçi vardır" diye konuştu.İÇ PAZARDA YÜZDE 40'LIK ARTIŞAvrupa'ya yönelik 'Noel' sevkiyatının tamamlandığını açıklayan Flash Tarım yöneticilerinden Bilgesu Çandır ise "Şu anda iç pazara yönelik buket çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 100 kadın istihdamına katkı sağlayarak ürettiğimiz buketlerimizi süpermarketlerdeki çiçekseverlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Ekonomik durgunluğa rağmen marketlerden aldığımız verilere göre, çiçek tüketiminde yüzde 40'lık oranda artış olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bir ülkenin gelişmişliğinin sembolü kişi başına düşen çiçek tüketiminin yüksek olmasıdır. Bu nedenle yeni yılda mutluluğu ve heyecanı paylaşmak için bir çiçek yeter diyoruz" dedi.YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNANoel ve yılbaşı çiçek ihracatında en çok talebin karanfile, renk olarak ise kırmızıya geldiğine değinen Bilgesu Çandır, yılbaşı için iç pazara yönelik 'yılbaşı çiçeği' olarak adlandırılan kokinaların yoğun talep gördüğünü söyledi. Çandır, "Kokinalar yılbaşının vazgeçilmezi, aslında bunların bir hikayesi var. Kokinayı alan kişiler dilek tuttuğunda kokinalar, rengini kaybetmeden yavaşça kurursa tüm dileklerinin gerçekleştiğine ve eve şans getirdiğine inanılıyor. Kokinayı da o yüzden yoğun şekilde marketlerde çiçekseverle buluşturuyoruz. Türkiye'de eski dönemlerden kalma bir gelenek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Çiçeklerin sera görüntüsü-Çiçekler hazırlanırken detay görüntüler -Renkli çiçeklerin detay görüntüleri-OAİB Başkanı İsmail Yılmazın konuşması-Bilgesu Çandır ile röp-Seralardan görüntü

-Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Kaynak: DHA