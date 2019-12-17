DHA YURT BÜLTENİ - 6

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:56

Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi

Antalya'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı. Silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Özel Harekat ekipleri, operasyona hazırlanırken, silahlı kişi, ikna edilmeye çalışıldı. Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi.Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine, saat 09.30 sıralarında gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin banka şubesini boşaltmasının ardından içeride silahlı kişi, güvenlik görevlisi ile çaycı dışında kimse kalmadı. Silahlı kişi, çalışanların dışarı çıkmasının ardından şubenin kapısını kilitledi. Silahlı kişi, bir süre sonra özel güvenlik görevlisinin de silahını eline aldı. ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİBir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum" dedi.Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİAntalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden detaylarZanlının çıkarılması gözaltına alınması

Bülent TATOĞULLARI- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır surlarının tahrip edilmesi ve taşlarının çalındığı iddiaları üzerine kent sakinleri, turizm zabıtası kurulmasını talep etti.MÖ 3000-4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının bilinçsizce tahrip edilmesine tepki gösteren kent sakinleri, surların özel bir ekip tarafından korunması talebinde bulundu.SUR TAŞLARINI ÇALANLAR GÖZALTINDASurların tahrip edildiği iddiaları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından surları tahrip eden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "UNESCO Dünya Kültür Mirası, Diyarbakır'ın kalbi ve insanlık tarihinin tanığı surları tahrip edenler emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Surlara zarar veren ve tahrip edenlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir.öSURLAR İÇİN 13 MİLYON 500 BİN TL BÜTÇE AYRILDIÖte yandan, Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarının bakım ve onarımı ile koruma altına alınması için de çalışma başlattı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, 13 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle surların ve burçların bakım, onarım ve sur etrafının ışıklandırması projesini 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceklerini ifade etti.MOBİLİZE TURİZM ZABITASI TALEBİTahrip edilen ve taşları çalınan Diyarbakır surları için sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ise mobilize turizm zabıtası talebinde bulundu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, sur taşlarının çalınmaması ve surun korunması için tedbir alınması gerektiğini belirterek, çözümün turizm zabıtası veya turizm polis biriminin kurulmasında olduğunu söyledi. Aksu, "Bunun çözümü hırsızı yakalamak değil, bunun çözümü, onarımın yapılması, turizm zabıtası veya turizm polisinin kurulması gerekir ki sürekli kontrol altına alınabilsin" dedi.Kent sakinlerinden Ömer Toprak da, tarihi surların 5 bin yıldır Diyarbakır'a bir miras olarak kaldığını belirterek, suru tahrip edip, taşları çalanların engellenmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Surların tahrip olmuş kısımları-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu-Kenan Aksu'nun röportajı-Surlarda dökülen taşlar-Ömer Toprak'ın röportajı-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Erciş'te Selçuklu Mezarlığı definecilerin hedefi Van'ın Erciş ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı, defineciler tarafından tahrip ediliyor. Altın veya tarihi eser aramak için gelen defineciler, yaptıkları kazılarda mezarlıktaki kemikleri de ortaya çıkardı. Mezarlığa gelen vatandaşlar ise tarihi mezarlığın defineciler tarafından tahrip edilmesine tepki gösterdi. Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi Selçuklu ve Karakoyunlu Mezarlığı, definecilerin hedefi oldu. Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu tarihi mezarlığı define avcıları tahrip ediyor. Mezarlıkta kazı yapan defineciler mezarlıktaki kemiklere kadar çıkarmış. Mezarlığı ziyaret eden Ercişli Sami Demir, bu tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüklerini söyledi. Yakın zamanda da vatandaşların gelip cenazelerini defnettiklerini belirten Demir, bunun da tarihi mezarlığın dokusuna zarar verdiğini söyledi. Yetkililerin, bu tarihi dokunun yok olmadan sahip çıkmaları gerektiğini belirten Demir, "Erciş'te esnaf olarak çalışıyor. Bugün Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nin mezarını ziyaret etmek için Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan Selçuklu Mezarlığı'na geldim. Burada yeni mezar alanları da görüyoruz. Buraya sahip çıkılması gerekiyor. Defineciler gelip burada mezarları kazmış ve mezarlıktaki kemiklere kadar çıkartmış. Biz çok üzüldük. Bir an önce yetkililerin bu tarihi yere el atması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bugün sahip çıkmazsak eğer yarın çok şey kaybetmiş oluruz. Defineciler hazine ararken kemiklere kadar çıkartmış, bu bizi çok üzdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Drone ile selçuklu mezarlığından genel görüntüler-Selçuklu mezarlığından detaylar-Defineciler tarafından tahrip edilen mezarlar-Definecilerin kazdıkları yerlerden detaylar-Muhabir anonsu-Vatandaşlar ile röportaj-Tahrip edilen mezarlıklardan detaylar-Drone ile mezarlıktan genel görüntüler

HABER: Orhan AŞAN-Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-

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Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanı - Tunceli'de, yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla zipline etkinlikleri yapılan alan haline geldi. Güvenlik güçlerince teröristlere yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Tunceli'de, su sporları etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Yıllarca terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Anafatma mevkisinde, Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle kurulan zipline tesisi, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Munzur Vadisi'ne kurulan ve Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği su sporları merkezinde, binlerce kişi etkinliklere katılıyor. 'TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ZİPLİNE KULESİ TUNCELİ'DE'Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, huzur ortamının sağlanmasıyla kente gelen turist sayısında artış olduğunu söyledi. Türkiye'nin en yüksek zipline kulesinin Tunceli'de kurulduğu anlatan Arslan, "Zipline zevkli bir spor. Hem doğanın güzelliğini yaşıyorsunuz hem de heyecanı. 'Doğa sporları altyapısını güçlendirme' projesi kapsamında Valimiz Tuncay Sonel tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi kuruldu. Türkiye'nin en yüksek zipline kulesi Tunceli'de, Munzur Nehri üzerinde kuruldu. Parkurun 125 metre uzunluğu var. Munzur Vadisi'nin güzelliği, heyecanı zipline yapılırken yaşanıyor. Yıllardır burada çatışmalar yaşanıyordu. Sağlanan huzur ortamıyla şimdi burada turizm merkezleri kuruldu ve artık buralar turizmle anılıyor. Çok mutluyuz. Tunceli, inanılmaz bir turizm potansiyeli yakaladı ve binlerce turist bölgemize gelmeye başladı" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Tesisten görüntü-Zipline etkinliğine katılanlar-Munzur Nehri-Röportajlar-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü Siirt'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü-------------Olay yerine gelen ambulanslarOlayın ardından toplanan kalabalıkSağlık ekiplerinin müdahalesiÖznur'un hastane kaldırılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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Marmaris yılbaşı için gelin gibi süslendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni yıla iki hafta kala meydan ve caddeler rengarenk ışıklarla donatıldı.Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, yılbaşı eğlencesinin merkezi olması beklenen Ulusal Egemenlik Caddesi, Kordon Caddesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol 30 metre arayla ışıklandırılmış Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı. İlçenin simgesi olan ışıklı martı amblemleri derelerin korkuluklarına konuldu. Belediye temizlik ekipleri tarafından çevre duyarlılığını artırmak için plastik şişe ve kapaklardan yapılmış 4,5 metre uzunluğundaki Noel ağacı, ilçe meydanına yerleştirildi. Noel ağacı üzerine 'Geleceğini çöpe atma', 'Sıfır atık', 'Çevreni temiz tut geleceğini koru' yazıları yazıldı. Turizmciler, yılbaşı gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle konaklama tesislerinde rezervasyonların olmadığını vurguladı. Muğla ilçelerinden ve çevre şehirlerinden günübirlik gelecek olanlar için yat limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki kafeterya ile restoranlarda yılbaşı kutlaması yapılacak. Açık olan kafeterya ve restoranlarda yerel sanatçılar canlı müzik eşliğinde kişi başı 80 ile 300 lira arasında yılbaşı eğlencesi düzenleyecek.

Görüntü Dökümü--------------Yılbaşı için sülenen caddeler ve meydandan görüntü-19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki ışıklı tabela ve süslemeler-Plastik şişe atıklarından yapılan noel ağacının görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaynak: DHA