DHA YURT BÜLTENİ - 6

14.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:14

Van'da yakalanan terörist tutuklandı

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI-Yakalanan PKK'lı, adliyeye çıkartılırken

VAN, -

====================

APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı

ASYA Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen APA'nın 12. Genel Kurulu 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla Antalya'da bir otelde başladı. Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci teşkilattan oluşan APA'nın ilk toplantısında yürütme kurulu bir araya geldi. Toplantıda APA Türk delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan rapor sundu. APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, gelecek dönemlerin başkanlıklarının belirlenmesi için görüşmeler yapıldı. Genel kurul kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğleden sonra açılış konuşması yapacak. Şentop, program süresince ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Antalya'daki program, 17 Aralık Salı akşamına kadar devam edecek.

APA NEDİR?APA, 1999 yılında Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği adı altında Bangladeş'in öncülüğünde Nepal, Pakistan, Endonezya, Kamboçya, Rusya, Kuveyt, Filistin, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Kiribati ve Tonga'nın parlamenterlerinin katılımı ile Dakka'da ilk toplantısını yaptı. Türkiye 22-26 Ocak 2001 tarihlerinde Kamboçya'da yapılan Genel Kurul'da APA'ya üye oldu. Birlik, yapılan Genel Kurul toplantıları ile amaç edindiği, üye ülkelerin kendi bölgelerinde barış, istikrar, ekonomik konular ile sosyal ve kültür alanlarda işbirliğini arttırmak ve bölgesel sorunlara parlamenter boyutta çözümler getirmek amacıyla çalışmalarını 2006 yılına kadar yürüttü. Bu tarihten sonra Birlik, 'Asya Parlamenter Asamblesi' adını alarak çalışmalarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Salondan genel görüntü Ülke temsilcilerinin görüntüsüSalondan detay görüntüler

140 MB -- 01.16/// HDHABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

============================

Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi

ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde sahte içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde sahte içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü--------------------------Depoya girilmesiDepodaki kolilenmiş ve bidonlardaki sahte içkilerAracın bagajındaki üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolilerKolilerin açılması Kolilerden çıkan etil alkol Depodaki etil alkol dolu bidonlarEle geçirilen malzemelerin fotoğrafı

SÜRE: 01'15" BOYUT: 139 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=============================

Dövüldükten sonra çöplüğe atılan yavru köpeğe 'annelik' yapıyor

KONYA'da, dövüldükten sonra çöplüğe atılarak ölüme terk edildiği ileri sürülen yavru köpeğe hayvansever Züleyha Türksever sahip çıktı. Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Adını Ömür koydum" dedi.

Seydişehir ilçesinde geçen hafta çöplükte çamura gömülü bir yavru köpeği bulan vatandaşlar, arka bacağı tutmayan hyvanı bulunduğu yerden kurtardı. Hayvansever Züleyha Türksever, köpeğe sahip çıkarak bakımını üstlendi. Köpeğin omurgasında kırık olduğunu ve yürüyemediğini belirten Türksever, 'Maalesef cani ruhlu bir kişi bu canımıza ya tekme atmış ya da sopayla vurup sakat bırakmış. Çöplükte yarısı çamura gömülü halde bulundu. Arka bacakları tutmuyor. Omurgasında sakatlık var. Ben sahip çıktım ama tedaviye ihtiyacı var. Ona annelik yapıyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın yardımını bekliyorum. Adını Ömür koydum" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------------Züleyha Türksever'in yaralı köpeğe tedavi uygulamasıTürksever'in konuşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

==========================

Van'daki ilkokulda doğruluk kantini

VAN'ın İpekyolu ilçesinin kırsal Irgatlı Mahallesi'ndeki Irgat İlkokulu'nda öğretmenler, 'değerler eğitimi' kapsamında sınıflarda doğruluk kantini oluşturdu. Küçük bir sehpa üzerine bırakılan ve çok az ürünün bulunduğu bölümde öğrenciler, ihtiyacı olan ürünleri alıp paralarını bırakıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Irgatlı Mahallesi'nde 92 öğrencinin eğitim gördüğü 2 derslikli Irgat İlkokulu'nda öğretmenler, öğrenciler için 'değerler eğitimi' kapsamında doğruluk kantini uygulamasını hayata geçirdi. Kantini bulunmayan okulda öğretmenler, sınıflara küçük bir sehpa üzerine kalem, kalemtıraş, silgi, su ve bisküvi gibi ürünler bıraktı. Sadece 50 kuruş ve 1 lira olan ürünleri alan öğrenciler, paralarını bırakıp ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri alıyor. Masaya bir de ayna bırakan öğretmenler, burada öğrencilerin alışveriş yaparken kendileri ile yüzleştiğini söyledi. Okul Müdürü Özlem Özgökçe, okulda kantinin olmadığını, sadece mahalle bakkalının bulunduğu belirterek, "Amacımız, dürüstlük kavramını somutlaştırarak öğrencilerin davranışına dönüştürmeyi sağlamak. Öğrenciler burada hem satıcı, hem alıcı. Yani öğrencilerimize burada çok fazla çeşit yok gerçi, ama bir de imkanlarımız doğrultusunda bıraktığımız ürünleri alıp parayı bırakıyorlar. Varsa para üstünü alıyorlar. Şu ana kadar hiç fire vermedik. Biz bir de ürünlerin olduğu yere ayna bıraktık. Çocuklarımız aslında aynaya baktıklarında kendileriyle yüzleşiyor" diye konuştu.Okul öğrencileri ise bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çocukların okul önünde oyanmaları-Öğrencilerin sınıftaki detayları-Doğruluk kantini-Doğruluk kantinden alış veriş yapılması-Öğrencilerle röp.-Okul Müdürü Özgökçe ile röp.-Okuldan ve çevreden detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

============================

Anne ve kızı, develerini arenalarda güreştiriyorÇANAKKALE'de dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini sürdüren Seniha Yüksel (71) ile kızı Habibe Yüksel (46), 'Efe Can-1' isimli deveyle 5 yıldır güreş arenalarında boy gösteriyor. Şimdiye kadar çok sayıda kupa ve şampiyonluk kazandıklarını belirten Habibe Yüksel, yaşadıkları heyecanın ve develerin değerinin parayla ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde yaşayan Seniha Yüksel, ilçe merkezinde serbest muhasebecilik yapan kızı Habibe Yüksel ile birlikte, dededen kalma devecilik kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Anne ve kızı, ilk develerini 2009 yılında satın alarak, henüz 2 yaşında olan deveye 'Efe Can 1' adını verdi. 2014 yılından itibaren deveyi güreşlerin yapıldığı yerlere götürmeye başlayan anne ve kızı arenalarda boy gösterdi. Anne ve kızının, ilk yıl havutlamadan kalabalığa alışması için arenalara soktuğu deve, 2015 yılında da güreşmeye başladı. Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel, şu an 12 yaşındaki 'Efe Can-1' ile sayısız şampiyonluk ve kupalar kazandı.

Seniha Yüksel, vefat eden eşi Osman Yüksel'in deveci olduğunu, o dönemde yük için kullandıkları develer ile kireç ocaklarına odun taşıdıklarını anlattı. Şimdi ise kızı Habibe ile birlikte arenalarda develerini güreştirdiklerini ifade eden Seniha Yüksel, oğlu İbrahim'in de kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

DEVELER 24 SAAT KAMERAYLA İZLENİYOR

Habibe Yüksel, ilçe merkezinde serbest muhasebecilik yaptığını, ancak deve sevgisi nedeniyle köyden de kopamadığını belirtti. Yüksel, "Akşam sabah develerle ilgileniyoruz. Çocukluğumuzda dedemizden, babamızdan dolayı deve merakı vardı. Önceden yük develeri vardı. İlla bu develer içinden bir tanesi güreş için hazırlanıyordu. Tabi biz o dönemlerde çok küçüktük. Hayal meyal hatırlıyorum. 36 yıl sonra aynı evdeki dama tekrar deve girdi. 2009 yılında bu merak yeniden başladı. O gün bugündür güreş devesi yetiştiriyoruz. Develeri güreşlere götürmek için özel olarak bir kamyon satın aldık. Bu develerin değeri parayla ölçülemez. Kendimiz yemiyoruz, içmiyoruz, gözümüz gibi bakıyoruz. Hepimiz 24 saat evde ve develerin başında duramıyoruz. Tarlaya, bahçeye gitmek istediğimizde aklımız develerde kalıyor. Bu yüzden evin dışına ve develerin bulunduğu dama kamera sistemini kurdurduk. Şimdi rahatız. Nereye gitsek cep telefonundan izliyoruz. 24 saat bu kamera sistemi ile develer gözetimimiz altında oluyor. İnsanlara da güven olmuyor. Kimin ne yapacağı belli değil. Develeri soğuktan korumak için ise damda elektrikli ısıtıcı yakıyoruz. Masraflı oluyor ama katlanıyoruz" dedi.

4 YILDA SAYISIZ KUPALARI OLDU

Şu anda 3 develeri bulunduğunu beliren Habibe Yüksel, "2016 yılında en son satın aldığımız devemiz 6 yaşında, yani daha daylak. Bir de 2011 yılında aldığımız 8 yaşındaki 'Efe Can 2' adlı devemiz var. O da gelecek yıl güreşmeye başlayacak. 12 yaşındaki ilk devemiz 'Efe Can 1' ise 2015 yılında güreşmeye başladı. Şampiyonlukları ve kupaları var. İlk olarak Lapseki'de güreşlerde şampiyon oldu. Yaşıtında bir deve ile güreşti ve yıktı. Ardından deveyi kaçırdı. Bu esnada seyirci ve cazgır ayağa kalktı. Çok büyük bir heyecandı. Sonrasında kupa aldık. Bazen üzüntümüzde oluyor. Her zaman kazanacak diye bir şey yok. Sahada sakatlık olabiliyor. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı, ama ayırırken sakatlık olabiliyor. Yenilince sadece biz dahil, seyirci bile üzülüyor. Kazanılan kupaların hepsi birer anı. Develerimizin ve kazandığımız kupaların değerleri parayla ölçülemez. Güreş arenasında bizi görenler takdir ediyor. Cazgır da bizi tanıtıyor, biz de seyircileri selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVEYİ TRAKTÖR İLE ÇEKEREK YAPILAN ANTRENMANA KARŞIYIM'

Devenin güreşlere spor yaptırılarak hazırlandığını anlatan Habibe Yüksel, "Güreş devesi için en önemli unsur spordur. Bu develerin baharda beslenmesi, kışın da güreş sezonu öncesinde spor yapması çok önemli. Bizi yazdan davet ediyorlar güreşlere. Ona göre kışın sezonda güreşlere gidiyoruz. Devenin antrenman için traktör ile çekilmesi çok yanlış. Traktör ile çekilirken hayvanın adımı tutmaz. Tehlikeli bir şey. Ben ve annem devemizi gezdirerek spor yaptırıyoruz. Ne olursa olsun, traktör ile antrenmana karşıyız" diye konuştu.

'GÜREŞMEZLERSE HUYSUZLANIRLAR'

Son günlerde gündeme gelen deve güreşlerinin yasaklanması görüşüne katılmadığını ifade eden Habibe Yüksel, şunları söyledi:

"Develer kavga ediyor zannediyorlar, ama ağızları bağlanıyor. Hiçbir zaman birbirine zarar vermiyorlar. Zaten istemezse güreşmiyorlar. Dengini bulup isterse güreşiyor. Kimisi tek yapar, kimisi atlar, kimisi karın altına gider, kimisi makasa güreşir. Ama bu dengi dengine olur. Karşıdaki deve 200-300 kiloysa zaten güreşmez. Bu 200 yıllık bir gelenek, görenek. Güreşlerin olmasını, kültürün yaşamasını istiyorum. Güreşler devam etmeli. Yani bunu bilmeyenler, evinde iki tavuk beslemeyenler güreşlere karşı çıkıyor. Bu güreşler yazın olmuyor, kışın oluyor. Bu develer güreşmezlerse huysuzlanırlar. İnsanlar gezip tozunca stresini atıyor. Bu develerde güreşince stresini atıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Saniye Yüksel ve kızı Habibe Yüksel'in evlerinin damında develerinin bakımını yapmalarından genel ve detay görüntüler.-Develerden genel ve detay görüntüler.-'Efe Can-1' isimli şampiyon deve ve kazandığı kupalardan görüntüler.-24 saat develerin izlendiği kameralardan görüntüler.-Burak Gezen anons.-Habiye Yüksel ile röp.-Saniye Yüksel ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA