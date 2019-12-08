DHA YURT BÜLTENİ-6

08.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:13

Edirne'de vakıflara ait iş yerlerine rayiç ayarı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, tartışmaya neden olan tarihi Alipaşa ve Bedesten Çarşısı ile Selimiye Arastası'nda esnafa yapılan kira artışının emsal ve rayiç bedeli dikkate alınarak, yapılan ekspertiz çalışmaları sonrası belirlendiğini söyledi. Esnaf ise kira artışının fazla olduğunu öne sürdü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte tarihi Alipaşa, Bedesten Çarşısı ve Selimiye Arastası'nda kira sözleşmeleri biten esnafa yeni kira bedeli tebligatı yaptı. Tebligatı alan bazı esnaf, kira bedellerinin yüzde 100'ün üzerinde artırıldığını belirterek, kiraların düşürülmesini istedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekspertiz çalışması yapılıp rayiç bedeli çok düşük olan 18 iş yeri için yüzde 100'ün üzerinde artış yapıldığını söyledi. Edirne'de yerli ve yabancı turistinde en çok alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı, Selimiye Arastası ve Bedesten'deki dükkanların kira bedellerini eşitlemek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Güneren, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden bir tanesi mülkiyeti mazbut vakıflara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, akar nitelikli taşınmazların günün emsal ve rayicini dikkate alarak, basiretli bir idareci gibi davranmak suretiyle değerlendirmesini sağlamak. Halihazırda bahsettiğimiz çarşılar, Edirne'nin en önemli ticari yapıları arasında bulunuyor. İlimizin turizm potansiyeli son derece yüksek. Ticari kapasitesi en yüksek çarşılar da bu çarşılar. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak biz çarşılarımızla ilgili sürekli ekspertiz çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu ekspertiz çalışmalarımızda, Selimiye Arastası ve Alipaşa Çarşıs'ının, emsal rayiç bedellerinin 3 bin, 3 bin 500 bandında dolaştığını tespit etmiş durumundayız. Ayrıca bu çarşılarımızda şu anda 6 bin liraya, 5 bin liraya, 4 bin liraya, 3 bin 500 liraya, 3 bin liraya kira sözleşmesi yapmak suretiyle ticaretini yürüten kiracılarımız mevcutö dedi.

'2 BİN LİRA ALTINDAKİ DÜKKANLARA RAYİÇ UYGULADIK'

Osman Güneren, kapalı çarşılarda 2 bin lira altında kira ödeyenlere rayiç uyguladıklarını ve kira bedellerini bu sayede eşitlediklerini söyleyerek, "2020 yılı kira artışlarını gerçekleştirirken, çarşılarımızla ilgili olarak, emsal ve rayiçin çok altında kalan bedellerle ilgili bir uyarlama yapma ihtiyacı duyduk. Bu kapsamda bahsettiğimiz çarşılardaki kira bedellerinin, minimum 2 bin lira olması kanaatine vardık. Bu kararımıza kiracılarımızın ödediği bedeller, hem de ekspertiz çalışmaları sonrasında vardık. ve bu doğrultuda kira artış oranlarını belirledikö ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 263 ZAM YAPMADIK'

Edirne'de tarihi çarşı esnafının kiralarına yüzde 263 artış yapıldı gibi gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Osman Güneren, "Bizim yüzde yüzün üzerinde artış yaptığımız kiracı sayımız bu çarşılarımızda 18 tane. 299 tane sözleşmeli kiracımız mevcut, bunlardan 18 tanesinde yüzde yüz üzerinde kira artışı yapıldı. Oran da yüzde 263 değil. Bu 299 kiracı arasında 18 kiracıya artış yapılması yüzde 6 anlamına geliyor. Aynı mahiyette kirası 2 bin liranın altında olan taşınmazlarla ilgili olarak 2 bin liraya getirdiğimizde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yaptığımız kiracılarımız oldu. Kirası 2 bin liranın üzerinde olan kiracılarımızda ise Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtildiği üzere tüketici fiyat endeksi oranları uygulanarak bu sene için 16.81 açıklanmıştı ve 16.81 oranında zam yapıldı. Bu uygulamanın temelinde, çarşı içi oluşmuş olan emsal ve rayiç dikkate alınarak, oluşan dengesizliği, oluşan adaletsizliği eşitlemek noktasında bu çalışma yapılmıştır. Burada yapılan işlemin dolayısıyla vakıf hak ve hukukunu koruma noktasında ve hakkaniyeti gözetme konusunda bir işlevi olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

ESNAF KİRA ARTIŞINI FAZLA BULDUBedesten Kapalıçarşı Başkanı Hakan Fındıklı ise, kira artışlarının fazla olduğunu belirtti. Alipaşa Çarşısı esnafından Hasan Koca ise kirasının 450 lira arttığını ve bu yüzden iş yerini devredeceğini ifade ederek, "İşlerimiz bu aralar bozuk. Kira bedelinin üzerine bu yıl 450 lira zam geldi. Bu zam bize çok geldiği için iş yerini devredeceğim" şeklinde konuştu.Arasta Kapalıçarşı Başkanı Adem Bayraktar da kira artışlarını fazla bulduklarını, yapılan yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

'10 BİN LİRA KİRA VERİYORUZ'Alipaşa yakınında vakıflara ait olmayan iş yerlerini kiralayanlar ise vakıf dükkanlarının fiyatlarının ödedikleri kiralara göre çok uygun olduğunu söyledi. Alipaşa Kapalıçarşı girişine yakın bir noktada iş yeri bulunan Fatma Altun, kiraların yüksek olmasından yakındı. Kapalı çarşıya göre kiralarının neredeyse iki katı olduğuna vurgu yapan Altun, "Alipaşa Çarşısı'na çok yakın bir yerdeyiz, ama bizim kiralarımız onlara göre çok yüksek. Ben bu iş yerine 10 bin lira kira veriyorum. Kira fiyatları kentte çok yüksek" dedi.

Görüntü Dökümü:

Alipaşa Kapalıçarşı

Çarşıdan genel detay

Osman Güneren ile röp.

Çarşı esnafı ile röp.

Bedesten Çarşısı

Çarşıdan detay

Hakan Fındıklı ile röp.

Detay görüntü

Selimiye Camii

Arasta Çarşısı detay

Adem Bayraktar ile röp.

Farklı açılardan detay

Asnaf röp.

Genel detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==========================

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan turistler aralık ayında güneşli havayı görünce denizin keyfini çıkardı.Antalya'da turizm sezonu sona ermesine rağmen halen açık olan otellerde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkarmayı sürdürüyor. Ülkelerindeki soğuk havaya rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı Manavgat'ta güneşi gören turistler sahile akın etti.Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Manavgat'tın Side bölgesinde tatillerini geçiren Alman, Rus ve İskandinav turistler, havuz başında ve plajlarda güneşlenip, kitap okudu. Çeşitli oyunlar oynayıp, denize giren ve suda uzun süre kalan tatilciler, aralık ayında denizin keyfini çıkardı. Turistler bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Turistlerin denize girmesiTuristlerin denizde yüzmeleriTuristlerin denizden çıkmaları Plajda güneşlenenlerKitap okuyanlarHavuz başında güneşlenen turistlerSahilde yürüyenlerHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ==========================

Bağdadi'yi 'halife' olarak gören DEAŞ'lı sanık: Sempatim kalmadı

Konya'da, eylül ayında kağıda Arapça olarak DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'yi 'halife' diye yazan ve bunu sosyal medyada paylaşan terör örgütü üyesi Suriyeli Hasen El Halil'in (21) 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Yayımladığı mesajında ve ilk ifadelerinde Bağdadi'yi 'halife' olarak gördüğünü belirten el Halil, mahkemede ise sempatisinin kalmadığını öne sürdü.

Kentin Alaeddin Tepesi'nden Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı kağıdın gösterildiği fotoğraf, 16 Eylül'de sosyal medyadan paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, paylaşım yapan kişinin, 1 aydır Konya'da oturan ve 1 yıl önce Türkiye'ye girdiği belirlenen, Suriye'nin İdlib kenti nüfusuna kayıtlı Hasen el Halil, olduğunu belirledi. Gözaltına alınan el Halil, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BAĞDADİ'Yİ HALİFE OLARAK GÖRÜRDÜM'

Hasen el Halil hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlendi. İddianame, Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede el Halil'in, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi de yer aldı. 'Etkin pişmanlık'tan faydalanmak istediğini belirten el Halil'in, Bağdadi'yi 'halife' olarak gördüğünü söylediği ortaya çıktı. El Halil, ifadesinde, "2018 yılında Çeyşül Hora'ya bağlı 'Felaki Şam' örgütü içinde 3 ay kadar faaliyet gösterdim. 1 ay muasker eğitimi 1 ay da şer'i eğitimi aldım. Kalaşnikof, doçka ve el bombasının nasıl atılacağının eğitimini aldım. Silah eğitiminden sonra Esad güçlerine karşı Halep şehri Raşidin bölgesinde 5 gün savaştım. Karışıklıklar çıktıktan sonra ailemin yanına döndüm. DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi çok severdim. Onu 'halife' olarak görürdüm" dedi.

Cumhuriyet savcısı, el Halil'in verdiği bilgilerin, örgütün çözülmesi konusunda yeterli olmadığını, şüphelinin samimiyetsiz olduğunu belirtip, mahkemeden sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'FİKRİM DEĞİŞTİ'

Yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkarılan Hasen el Halil, duruşmaya Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Savunmasında, polisteki ifadelerinin doğru olmadığını, örgütle bağının bulunmadığını ileri süren el Halil, "2018 yılında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptım. DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de kimseye karşı zulüm yapmadım. Suriye'de yaşarken DEAŞ, bize karşı bir şey yapmadı. Bundan dolayı da DEAŞ'a karşı sempatim oluştu. DEAŞ hakkında, örgütün işleyişi hakkında bilgi sahibi değilim. DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi çok severdim. Onu 'halife' olarak görürdüm. Gözaltına alındıktan sonra fikrim değişti. Benim DEAŞ terör örgütüne ya da onun lideri olan Ebubekir el Bağdadi'ye karşı herhangi bir sempatim ya da sevgim yoktur" diye konuştu.

'PARA İÇİN I ÇEKTİM'

Sosyal medya üzerinden Muczia el Kureyşi isimli kişiyle arkadaş olup, mesajlaşmaya başladığını anlatan el Halil, şunları kaydetti:

"Aramızdaki muhabbet ilerleyince benim DEAŞ'a karşı sempatim olduğunu da bildiğinden Muczia el Kureyşi bana Alaeddin Tepesi'nde fotoğraf çekip kendisine göndermemi istedi. Ben de 'Telegram' programından, üzerinde 'Hediye Halife Ebubekir El Bağdadi'ye. Allah hafız etsin. Türkiye Konya vilayeti. Al Furkan. Yakında inşallah. Hicri 14 Muharrem 1441. Miladi 16 Eylül 2019' yazılı fotoğrafı çekip ona gönderdim. Bu resimleri ne amaçla nerede kullanacağını bilmiyordum. İstediği fotoğrafları çekip gönderdikten sonra beni bir kez telefonla aradı. Bana hediye göndereceğini söyledi. Sanırım bana para gönderecekti. Biraz para kazanacağımı düşünerek, benden istenilen fotoğrafları çektim. Başka amacım yoktu. Kendime ait başka isimle bir haber kanalı açtım. Burada ülkemle ilgili paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlar arasında DEAŞ'la ilgili videolar da vardı. Telefonumda bulunan Bağdadi'ye ait ses kayıtları ve örgütle ilgili fotoğraflar ise kullanmış olduğum haber kanalları ve uygulamalara gelmiştir."

Mahkeme heyeti, Hasen el Halil'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü ---------------Şüphelinin tutuklanmadan önce adliyeye getirilmesi Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

Kaynak: DHA