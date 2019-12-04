DHA YURT BÜLTENİ - 6

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:49

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Van'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, dün gece görev hazırlığı sırasında, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in acı haberi, gece askeri yetkililer tarafından Siteler Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. 5 çocuklarından en büyüğü olan Fırat'ın şehit olduğu haberini alan Mehmet ve Figen Demir çifti gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de şehit evine gelerek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bekar olan bir yıllık Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü-------------Şehidin baba eviEvde asılı Türk bayraklarıYakınlarının toplanmasıVali Aykut Pekmez'in ziyaret etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

===========================

Traktör sürücüsü TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde tali yola dönüş için manevra yapan traktör sürücüsü, karşı yönden gelen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Her iki aracın da hafif şekilde hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 3 Aralık saat 08.30 sıralarında Yeşilova girişindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Cevdet Akhan (77), kullandığı 15 DP 235 plakalı traktörle sola dönüş için manevra yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Cengiz Çelik'in (43) kullandığı 15 KF 504 plakalı yem yüklü TIR'ı fark eden traktör sürücüsü durmaya çalıştı. TIR şoförü ise traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Her iki araç da güçlükle durabilirken, TIR'ın dorsesi ile traktör hafif şekilde çarpıştı. Kaza nedeniyle traktör ile TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.KAZA ANI KAMERADAOlay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki traktörün yolun sol tarafına dönüş yapmak için manevra yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen TIR ile çarpıştığı yer aldı.

Görüntü Dökümü-------------Kaza anına ilişkin kamera görüntüsü

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),

=======================

Trafik polisi, yolda bulduğu kırık ekranlı telefonu tamir ettirip sahibine ulaştırdı

Kütahya'da görev yapan trafik polisi Bekir Sami Özaslan, 20 gün önce tesadüfen yolda bulduğu ekranı kırık son model cep telefonunu tamir ettirdi. Telefonu açamadığı için sahibinin bilgilerine ulaşamayan Özaslan, bu kez SİM kartındaki bilgilerle abone merkezine gidip telefonun bir çocuk annesi Hülya Davaudzai'ye ait olduğunu belirledi. Özaslan, irtibat kurduğu genç anneye telefonuna teslim ederken, Hülya Davaudzai, "Bugün kayıp telefonun bir taksitini ödedim ve gerçekten çok moralim de bozuluyordu, ödemeye devam ettiğim için. Sonra telefon gelince çok sevindim. Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi bulmak için telefonun ekranını bile değiştirmiş" dedi.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Bekir Sami Özaslan, 20 gün önce Adnan Menderes Caddesi üzerinde denetim yaptığı sırada ekranı kırık son model bir cep telefonu buldu. Maddi değeri yüksek olan telefonu açıp içindeki bilgilerden sahibine ulaşmak isteyen polis memuru Özaslan, telefonun ekranını yaptırdı. Kilit ekranı olduğu için hiçbir bilgiye ulaşamayan Özaslan, bu kez içinde bulunan SIM kartı abone merkezine götürdü. Burada yapılan incelemede cep telefonunun Hülya Davaudzai'ya kayıtlı olduğunu tespit etti. Polisin bulduğu Hülya Davaudzai, cep telefonunu 1 ay önce kaybettiğini söyledi.Polis memuru Bekir Sami Özaslan, cep telefonunu Zafer Meydanı'nda sahibi Hülya Davaudzai'ye teslim etti. Hülya Davaudzai, cep telefonunu 6 ay önce eşinin kendisine hediye aldığını ve hala taksitlerini ödediklerini belirterek, "Ben telefonu kaybedeli rahat bir ay oldu. Bulamayınca emniyete kayıp müracaatında bulunduk. Bir ses çıkmadı. 6-7 ay oldu telefonu alalı borcu da devam ediyor hatta bugün bir taksidini ödedim ve gerçekten çok moralim de bozuluyordu ödemeye devam ettiğim için. Sonra telefon gelince çok sevindim. Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi bulmak için telefonun ekranını bile değiştirmişler" dedi. Pazarda çalışan Hülya Davaudzai'nin Afganistan uyruklu eşi Mohammad Parwiz Davaudzai de telefonun bulunmasına çok sevindiğini ifade ederek, "Eşime hediye olarak bir telefon aldım. Kayboldu polise başvurduk. Trafik polisi arkadaşlar tesadüfen telefonu bulup bize ulaşarak teslim ettiler. Trafik polisi arkadaşlara eşim ve kendi adıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.Cep telefonunu bularak ekranını tamir ettirdikten sonra sahibine teslim eden polis memuru Bekir Sami Özaslan da cep telefonuna sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi

Görüntü Dökümü--------------Polisin bulduğu telefonu tamir ettirmesi-Teknik servisin tamiri-Valilik önünde polisin çiftle buluşması-Polisin yaptıklarını anlatması-Hülya Davaudzai'nin telefonu teslim alması-Hülya Davaudzai'nin konuşması-Hülya Davaudzai ve eşi-Polisin devriyesi görüntü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

=======================

Apple'ın bir açığını daha buldu

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken Apple'ın sistem açığını fark ederek, 300 TL ile ödüllendirilen 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple'ın bir açığını daha buldu. Çoban, bu açık için Apple'nın teklif ettiği 220 bin doları (1 milyon 262 bin TL) az buldu. Didim'de açık lise okuyan Hüseyin Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Çoban, bulduğu açığı bildirdiği Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Apple attığı elektronik posta ile teşekkür de etti.Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin Iclode (Bulut da denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğrafları ile uygulamalarına ulaştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temas geçti. Çoban kendisine teklif edilen 220 bin doları ise az buldu. Hüseyin Çoban şöyle dedi: "Türkiye'deki ünlülerin çoğu Apple marka cep telefonu kullanıyor. Bulduğum bu açıkta, ünlülerin hesaplarına girerek Iclode şifreleriyle fotoğraflarına kadar erişebiliyorum. Bu açıkla ilgili Apple ile iletişime geçtim. Bana elektronik posta ve telefon yoluyla bu açığı kademeli bir şekilde anlatmamı istediler. Ancak, karşılığında ödül olarak verecekleri parayı az buldum. Açığı söylemedim. Bunu duyan bazı art niyetli kişiler benimle iletişime geçti. Açığı söylemem halinde bana Apple'ın teklif ettiği paranın 5 katını vereceklerini söylediler ama ben bu açığı başkasına vermeyi düşünmüyorum. Çünkü aralarında ülkemizden de çok sayıda ünlü var. Bu kişilerin Apple hesaplarına erişebilirler. Daha sonra da onların fotoğraflarını kötü amaçla sosyal medyada yayabilirler. Kötü niyetli kişilere bu açığı asla söylemeyeceğim. Bu tür açıkları, benden başka bulanlar da var. Onlar da bu alanlarda oldukça başarılılar. Ben de onların ekibinde olmayı düşünüyordum ama sonuçta herkes ayrı çalışıyor. Yazılım hataları her şeyde oluyor. Önemli olan bunları bulabilmek."

Görüntü Detayı--------------Hüseyin Çoban ile röp.-Apple üzerinde genel görüntü-Çoban'a Apple firmasından gelen mailden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===============================

Türkiye'deki konservatuar öğrencilerinin Ney'i İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Ney kursu öğretmeni, hem ürettiği 13 çeşit Ney'i yurtiçindeki üniversitelerde konservatuar öğrencilerine gönderiyor hem de Almanya ve Belçika ülkelerine ihraç ediyor.İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Ney kursunda bulunan 60 kursiyere Ney eğitimi veren 25 yaşındaki Ney üreticisi ve öğreticisi Ali İhsan Güzel, kaybolmaya yüz tutmuş sanatı ayakta tutmaya çabalıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl Ney kursunu açtıklarını ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Güzel, ayrıca eğitimler sonucunda konserler düzenlediklerini kaydetti.ÜRETİM DE YAPIYORMini atölyesinin olduğunu aktaran Güzel, "Mini atölyemizde öğrencilerimize Ney üflemesini öğretirken hem de üretimi hakkında da uygulamalı olarak bilgiler veriyoruz. Atölyemiz teknik olarak üst düzey olduğu için aynı zamanda Ney üretimimizi de yapıyoruz. Her insanın kendine vakit ayırdığı gibi enstrümana da vakit ayırması gerekiyor. Biz de yok olmakta olan sanatı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. 13 çeşit Ney üretimi yapıyoruzö dedi.KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİN NEY'İ İNEGÖL'DENÜrettikleri Ney'leri yurtiçindeki konservatuarlara gönderdiklerini aktaran Güzel, "Aynı zamanda yurtdışından da talepler oluyor. Almanya, Belçika gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Bir yandan hobi olarak üretim yaparken bir yandan da sanatsever arkadaşlarımıza Ney eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Kursiyer Gülsüm Doğan da, "Tasavvufa olan ilgim sayesinde Ney kursuna başladım. Ney ile bir gönül bağı oluştu. Bu yüzden de öğrenmeye başladım. Oldukça iyi şekilde çalmaya çalışıyorumö diye konuştu.DESTEK VERİLİYORİnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, "Mesleki, sportif kursların yanı sıra müzik alanında da kurslarımız var. Halk kültürümüzün temeli olan saz kursundan tutun popüler kültürün gerektirdiği keman ve gitar kursundan sonra tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanı olan Ney kursumuzda verilmektedir. 60 civarında kursiyerimiz Ney kursundan faydalanmakta. Toplumumuzun temeli olan bu kültürümüzün unutulmadan yaşatılması için elimizden gelen desteği vermekteyizö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Üretimden detaylar-Kurs eğitimi-Açıklamalar

-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

=============================

Kaynak: DHA