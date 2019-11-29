DHA YURT BÜLTENİ -6

29.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52

Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

Çanakkale ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, bazı hatlarda feribot seferlerinin aksamasına neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00'daki seferin yapılamadığını duyurdu. Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki seferin de yapılamayacağı bildirildi. Çanakkale Boğaz hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler ise, şuan için aksamadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğazdan görüntü

Sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

=========================

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin bahçesine uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Emrah T. idaresindeki 78 AAL 033 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara ve ağaca çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan devrilen araçta sıkışan Emrah T. ve Aydın Çetintaş yaralandı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibinin ihbarıyla gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralılardan birinin araç içerisinden çıkartılması-Diğer yaralı ambulanstayken-Araçtan detay-Polisin incelemeleriHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

=========================

'700 dairelik sitenin yöneticisi kim?' tartışması

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 700 dairelik bir tatil sitesinde eski yöneticinin, seçilmiş yeni yöneticiyi kabul etmeyerek aidat toplamaya devam etmesi site sakinlerini mağdur etti. 2 yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki 700 dairelik bir tatil sitesinde, 16 Aralık 2018 günü olağanüstü genel kurul yapıldı. Genel kurulda, 2015 yılından itibaren yöneticilik yapan Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra 18 Mayıs günü, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

İddiaya göre Gülel, seçim sonucunu tanımayarak, kendisini site yöneticisi ilan etti. 2 isim de site sakinlerinden aidat topladı. "Arada kaldık" diyen site sakinleri, konunun çözülmesini istiyor.

Yöneticilerden Ahmet Gülel, seçimin ardından rakiplerinin siteye kayyum atanması için mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, "Rakiplerimden biri yönetime kayyum atanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme benim yönetici olduğuma dair karar verdi. Ama rakiplerim 19 Mayıs'ta kendi aralarında seçim yaparak yeni bir yönetici seçti. 5 ayda yaklaşık 300 bin lira topladılar. Önümüzü kestiler, hizmet veremiyoruz. Personel maaşlarını, faturaları ödeyemiyorum. Bu kişileri mahkemeye verdim. Mahkeme devam ediyor. Sitenin yöneticisi benim" dedi.

Mayıs ayında yapılan genel kurulda yöneticiliğe seçilen diğer isim Nevzat Bilgin ise kendisinin eski yönetim tarafından kabullenilmediğini vurgulayarak, "Seçimi tehdit edildiğimiz için site içerisindeki basketbol sahasında yaptık. Kat sakinlerinin imza toplaması üzerine seçime gittik. 337 kat sakini vekalet verdi. Yurt dışından seçime gelenler oldu. Karşı taraf kanunlara aykırı hareket ediyor. Hakkımızda icra takibi yaptı. Sitenin yıllık 1 milyon 456 bin lira geliri var. Kimse de hesap sormuyor. Denetleyici görevini yapmıyor ve yaptırılmıyor. Sitenin gerçek yöneticisi benim" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ MAĞDUR OLDUİki başlılık nedeniyle sitede hizmet verilemediğini belirten site sakini Sevgi Genç de şunları söyledi: "Uzun süredir bu sitedeyim. Sitede iki yönetici var. Sıkıntılar had safhada. Aidatlarımızı bir tarafa ödediğimizde diğer taraf, 'Yönetim biziz, aidatı bize ödeyeceksiniz' diyor. Site sakinleri olarak arada kaldık. Bir taraf aidat vermediğim gerekçesiyle beni icraya verdi. 19 Mayıs'tan bu yana böyle bir süreç içerisindeyiz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Tek yönetim istiyoruz. Hukuken bu süreç çözülsün lütfen."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Siteden ayrıntı görüntü-Yönetici olduğunu söyleyen Ahmet Gülel ile röp-Yönetici olduğunu söyleyen Nevzat Bilgin ile röp-Site sakini Sevgi Genç ile röp-Site sakini Bülent Toprak ile röp-Site yönetimi tabelası görüntüsüHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, =========================

Adana'da diplomalı çobanlar yetişiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayvan yetiştiricilerine bilimsel yöntemlerle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi veriliyor.Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Kuyuluk Mahallesi'nde küçükbaş sürülerinin bakım, besleme ve sağlık yönlendirmesinden sorumlu nitelikli çoban yetiştirmek için ÇÜ ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sertifikalı sürü yönetimi eğitimi verdiklerini söyledi. Erdoğan, "100 ve üzeri anaç küçükbaş sürüsünde sertifikalı sürü yöneticisi çalıştıran sürü sahipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurmaları halinde 5 bin TL destekleme ödemesi almaya hak kazanacaklar" dedi.TEORİK VE PRATİK EĞİTİM ALIYORLARÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise, 124 saat süren kursların uzun soluklu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu elemanlara hayvanların arasına girince özellikle doğum dönemlerinde erken yavru ölümlerini engelleme adına bilgiler aktarıyoruz. Özellikle anneyle yeni doğanın buluşması sırasında hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini, kuzuya nasıl bakılması gerektiğini öğretiyoruz. Tüm bunların yanında hijyen ve beslenme koşulları da çok önemli. Çiftleşme döneminde döl verimini artırmak için yapılması gerekenler, sıcak-soğuk hava durumlarında bakımlarla ilgili bilgileri teorik ve pratik olarak anlatıyoruz, yaptırıyoruz. Sertifikalı bu eğitimle çiftliklerde yerli çobanlarımızın istihdamını önemsiyoruz."26 kişilik kursiyerlerden Halil Bağrıyanık, daha önce bu eğitimi alan arkadaşlarının referansıyla kursa katıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 haftadır kurs görüyorum. Hayvanlarımız hakkında bilmediğimiz şeyler öğrenirken daha bilinçli çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile röpÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman ile röpKursiyer Halil Bağrıyanık ile röpGenel ve detaylarHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=========================

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu gasbetti Adana'da, Hüseyin E. (20) fındık toplama işinde çalışırken tanıştığı Ordu'daki kız arkadaşıyla görüntülü telefon görüşmesi yapabilmek için 2 arkadaşıyla birlikte cep telefonu gasbetti. Şüpheli genç ve arkadaşları yakalandı.

İddiaya göre, fındık işçisi Hüseyin E. (20) Ordu'da çalışırken, tanıştığı genç kızla sevgili oldu. Ancak bir süre sonra fındık toplamak işi bitince Adana'ya döndü. Hüseyin A., arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G.'ye (17), "Benim tuşlu eski bir telefonum var, kız arkadaşımla görüntülü konuşmak istiyorum. Bana akıllı bir telefon ayarlayın" dedi.

10 Eylül günü 3 arkadaş, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Yusuf D. (19) Adem D. (20) ve S.D. (17) isimli kuzenlerin yanına geldi. Kurusıkı tabanca çekerek, kuzenlerin 2 cep telefonunu gasbetti.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin A. ile arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------------------Zanlıların emniyetten çıkarılması Asayiş Şube Müdürlüğü tabelasıŞahsın işyerine giriş çıkışı (Güvenlik kamerası)Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=========================

Silahlı kavga güvenlik kamerasında Adana'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, daire sakinlerinden Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Caner, Şahin'e tabancayla ateş etti. Yaralanan Uçar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------------------***GÜVENLİK KAMERASI***Şahısların kavga etmesiZanlının uzaklaştırılmasıZanlının tekrar gelmesiSilahını çıkarmasıŞahsı vurması ve kaçmasıAmbulansın gelmesiYaralı şahsın sedye ile ambulansa taşınması Ambulansın gidişiOlay yerinden görüntü***Adli tıp birimi tabelasıZanlının adli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA