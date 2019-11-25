DHA YURT BÜLTENİ-6

25.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:57

TIR bariyerlere çarptı; sürücü yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Gülseven yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E5 yolunda meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden İstanbul yönüne giden Hüseyin Gülseven yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen sürücü Hüseyin Gülseven, sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. TIR'ın yakıt deposunun kazada delinmesi sonucu yola dökülen yakıtın kazaya neden olmaması için polis, yolun tek şeridini trafiğe kapadı. Karayolları ekipleri, yakıtın aktığı yolda kumlama çalışması yapıp, yeniden ulaşıma açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

TIR'dan detay

Kaza alanından detayFarklı açılardan detaylarYakıtın yola akmasıHaber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ,(Tekirdağ)

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Yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

Bursa'da trafikte otomobili bozulan vatandaşın yardımına zabıta ekipleri yetişti. Yoğun trafikte yolda kalan otomobili, Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları metrelerce iterek parka çekti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. Trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda arızalanan otomobil çalışmayınca trafiğin ortasında kaldı. Otomobilini çalışmak için uzun süre uğraşan sürücü, aracı çalışmayınca yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 zabıta memuru yolun ortasında kalan aracı görünce otomobili metrelerce itmeye başladı. Yaklaşık 200 metre otomobili iten zabıta memurları, aracı Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜBu sırada trafiğin ortasında 2 zabıta memurunu otomobil iterken fark eden bir sürücü aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanıp paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik etti.

İnternette yayılan bu görüntüyü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından paylaştı. Zabıta memurlarını tebrik eden Aktaş, görüntünün altına "Makinedir bozulur, biz bozulmayalım yeter ki; dilimiz, gönlümüz bozulmasın. Bu sabah Acemler mevkiinde arıza yapan bir araca zabıta arkadaşlarımız yardım etmiş. Hem de diğer sürücüler arıza yapan aracın şöförünü sözle, kornayla uyarırken... Üstelik şoförün eşi ve ilkokula giden çocuğu da arabadayken. Makineler bozulur kardeşlerim, biz bozulmayalım. Zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı haftalar." yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BURSA- DHA

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Ekolojik Kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan 'Ekolojik Kreş'teki çocuklar, çiftlik hayatını çeşitli uygulamalarla öğreniyor. Toprağa dokunup hayvan besleyen çocuklar, kendilerini daha özgüvende hissedip çevreye duyarlı bireyler olarak hayata adım atıyor.Antalya'nın ilk ekolojik kreşi, 2017 yılında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 3600 metrekare alan üzerine açıldı. 3-5 yaş arası çocukların eğitim gördüğü kreşte, çocuklar oyun oynuyor, müzik dinliyor, enstrüman çalıyor, boyama yapıyor ve hobi bahçeleri sayesinde çeşitli uygulamalar yapıyor. Küçük yaşlarda toprağa dokunan çocuklar fide dikmeyi, hasat yapmayı ve topladıkları ürünlerle yemek yapmayı öğreniyor. Organik tarımla iç içe olan çocuklar, bu sayede fast-food ürünlerden uzak duruyor. Kreşin bahçesinde bulunan mini hayvanat bahçesi sayesinde ise hayvan beslemeyi, korkmadan bir hayvana yaklaşmayı öğreniyor. Ekolojik Kreş'e davam eden çocuklar, kendinden emin, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata adım atıyor. 120 öğrenci kapasiteli kreş, Türkiye'de örnek teşkil eden projeler arasında yer alıyor. Erasmus+Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 'Eco Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik Kreşleri' projesi, kategorisinde Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazanan 10 projeden biri özelliğini de taşıyor.AB PROJELERİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORDöşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Avrupa seyahati sırasında ormanlık alanda yer alan kreşten etkilenerek 'Ekolojik Kreş' projesini 2017 yılında hayata geçirdiğini anlattı. Ekolojik kreşte çocukların doğayla iç içe büyüdüklerini anlatan Genç, "Enerjisini kendisinin ürettiği, hobi bahçeleri, seraların ve mini hayvanat bahçesinin olduğu bir alan yarattık. Çocuklar, bahçede diktikleri sebzelerin hasadını yapıp, yemek yapıyor. Doğal besledikleri organik ürünleri yiyor. Çocuklar hayvan sevgisini ve doğa sevgisini öğreniyor. Doğal ortamda kendi emekleriyle ürün elde ediyorlar. Avrupa Birliği projesi kapsamında 17 ülkede Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yurtdışındaki eğitim partnerlerimiz geliyor, bizim öğretmelerimiz gidiyor ve bu sayede ortak bir eğitim programı uyguluyoruz. Kreşimiz ödülden ödüle koşuyor. Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından en iyi üst yapı birinciliğini aldık. Ekolojik kreş için yüzlerce başvuru oluyor. Kapasitemiz belli olduğu için alamıyoruz" diye konuştu.'ÇOCUKLAR DOĞADA DAHA ÖZGÜR'Kreş sorumlusu ve eğitim koordinatörü Elvan Kaçar (27), okulda öğrencilerin her şeyi yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi. Hobi bahçelerinde uygulamalar sayesinde çocukların sorumluluk sahibi olduğunu belirten Kaçar, "Çocuklar bir bitkiye nasıl yaklaşması gerektiğini, nasıl büyüdüğünü ve mutfakta nasıl bir aşamadan geçtiğini, pişirmeyi öğreniyor. Hayvanları besleyerek onlara nasıl yaklaşması gerektiğini öğreniyor. Bahçemizi olabildiğince kullanıyoruz. Çünkü çocuklar doğada daha özgür olup, mutlu oluyor. Olabildiğince doğal materyaller kullanıyoruz. Çünkü çocukların enerjilerini boşaltabilmeleri, bu yönden çok faydalı. Eko okullar projesi kapsamında çocuklara geri dönüşümü de öğretiyoruz. Bu proje kapsamında atık, çöp gibi konular sayesinde çocuklar çevreye duyarlı birey olarak yetişiyor. Özgür, yaratıcı, problem çözebilen bireyler oluyor" diye konuştu.DOĞAL YAŞAMDA EĞİTİM ÖĞRETİMEkolojik Kreş'teki Uzman Psikolog Teslime Merve Öztürk (26), çocukların gözlem yeteneklerinin geliştiğini belirtti. Öğrenci velileriyle okulun iletişim halinde olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Çocukların gelişimi hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli, çünkü aile ve okulun kesinlikle iş birliği içinde olması gerekiyor. Onlar bizi evde, biz onları okulda destekliyoruz. Ekolojik kreşte çocuklar doğal yaşamda eğitim ve öğretime devam ediyor. Özelikle hayvanları besleyerek hayvan sevgisi, merhamet duyuları diğer çocuklara göre ön planda. Sürekli toprakla iç içe olmaları, kendilerini daha özgüvenli hissetmelerine daha özerk yaşamalarına neden oluyor. En önemlisi ise paylaşmayı öğrenip, üretim yaptıkları sebze ve meyvelerin yemeklerini yapmayı öğreniyor. Kendi emekleriyle bir şeyler elde edip, toplum içinde kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenebiliyor. Bu davranışlar çocukların kişilik gelişimi için çok önemli. Diğer kreşlerden farklıyız çünkü ön planda olan şey çocuklar ve çocukların mutluluğu. Okula mutlu bir şekilde gelip buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Eko kreş drone görüntüEko kreş giriş görüntüÖğretmenlerin çocuklara enstrüman çaldırmasıSinema salonunda bilgi verilmesiMutfakta bahçeden toplanan ürünlerden yemek yapılmasıÇocukların yufka sarmasıRÖP 1: Turgay Genç ( Döşemealtı Belediye Başkanı )DHA Muhabiri Aslı Duran ANONSBelediye başkanı ve çocukların bahçede fide dikmeleriMarul toplamalarıYumurta toplamalarından görüntüBahçeden ve keçilerin görüntüsüDHA Muhabiri Aslı Duran ANONSRÖP 2: Elvan Kaçar ( Kreş sorumlusu ve Eğitim Koordinatörü )RÖP 3: Teslime Merve Öztürk ( Uzman Psikolog )DetaylarHABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Karabük'te, çay yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.Kaza, dün gece saatlerinde Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Araç ağaçlara çarparak yan durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda sürücüyü bulamadı. Hastanelere de herhangi bir yaralının gelmediği belirlendi. Polis, aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonuyla aradı. A.T. kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip cep telefonunu kapattı.Kaza yerine gelerek A.T.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Erdal T., polis ekiplerine A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Polis ekipleri bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç trafikten men edilerek vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıp, çekiciye konulup otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü--------------Minibüsten detay-Ekiplerin çevrede arama yapmaları-Erdal T'nin polisle konuşması sonrası polis otosuna götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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55'inci hastaya robotik cerrahi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Bülent Dinç, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 20 cerraha önce dudak içinden izsiz endoskopik tiroidektomi ile ilgili bilgi verdi, ardından uygulamalı olarak ameliyatta anlattı. Bir yılda 54 hastaya endoskopik tiroidektomi ameliyatı yapan Doç. Dr. Dinç, iki günlük eğitimin ardından ilk kez robotik tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Bülent Dinç, ağız içinden izsiz endoskopik tiroidektomi konusuna ilgi gösteren cerrahlar için 2 günlük eğitim düzenlediklerini belirtti. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hastanelerden 20 cerrahın katıldığı eğitimin ilk günü gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından tekniği, canlı olarak ameliyatla uygulamalı biçimde gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Dinç, ikinci gün eğitimin tamamlanmasının ardından ise ilk kez robotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.NODÜLLERİN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİBir yılda 54 hastaya dudak içinden izsiz endoskopik yöntemle tiroit ameliyatı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Dinç, bu yöntem için bazı kriterler olduğuna dikkat çekti. Daha önce boynun ön kısmından ameliyat olan ve radyoterapi alan hastaların, endoskopik ya da robotik cerrahi için uygun hastalar olmadığını belirten Doç. Dr. Dinç, "6 santimetreden küçük iyi huylu nodüllü ve 2 santimetreden küçük kötü huylu nodüllü hastalarda bu yöntemleri uygulayabiliyoruz" dedi.55'İNCİ VAKA ROBOTİK YÖNTEMLE AMELİYAT OLDURobotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı olan ilk hastanın Durkadın Bölüc (34) olduğunu belirten Doç. Dr. Dinç, "Bugüne kadar endoskopik yöntemle yaptığımız dudak içinden izsiz tiroit ameliyatında 54 vakaya ulaşmıştık. Durkadın Bölüc ise 55'inci vakamız olarak ilk kez robotik cerrahiyle ameliyat ettiğimiz hastamız oldu" dedi.ROBOTİK AMELİYATTA DOKUYU 3 BOYUTLU GÖREBİLİYORUZEndoskopik ameliyatla robotik ameliyat arasında teknik açısından büyük fark olmamasına karşın, kullanılan cihazlar sayesinde cerrahın dokuyu 3 boyutlu görebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dinç, "Kullandığımız ekipman 3 boyutlu hareket edebildiği için ameliyat sırasında cerraha ergonomi sağlıyor. Bu da cerrah açısından çok önemli. Çünkü hastaya uygulanan ameliyatın daha kontrollü olmasını sağlıyor" diye konuştu. Robotik cerrahinin hasta açısından konforunun ise endoskopik cerrahiyle aynı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Dinç, her iki yöntemin de dudak içinden uygulandığını ve hasta için daha az travmatik olduğunu ifade etti.'DUDAK İÇİNDEN AMELİYATI İLK KEZ DUYDUM'Tiroit bezinin sağ tarafında 1 santimetreden küçük kanser şüphesi olan nodülden robotik cerrahiyle kurtulan Durkadın Bölüc, 10 gün önce ameliyat olmasına karşın kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Dudak içinden ameliyatı ilk kez duyduğunu ve biraz endişelendiğini söyleyen Bölüc, "Hocamıza güvendim. Allah'ın izniyle bu yola çıktım ve ameliyatım başarılı geçti" dedi. Ameliyattan 2 gün sonra normal yaşamına döndüğünü aktaran Bölüc, doktoruna teşekkür etti.

Görüntü Dökümü--------------Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü-Ameliyattan görüntü-Durkadın Bölüç ve eşinin hastane koridorunda yürürken görüntüleri-Muayeneden görüntü-RÖP 1: Doç. Dr. Bülent Dinç-RÖP 2: Durkadın Bölüç

HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi Hatay'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

İskenderun Gastronomi Derneği (İSKGAD ) ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (KMÇYD) ortak etkinlikte buluştu. Derneğin üyesi korunmaya muhtaç çocuklar, tekne turu, yöresel yemek ardından giyim kuponları ve lunapark biletleri hediyeleri ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdiler. Tekne gezisi sırasında Haluk Levent'in İzmir Marşı ile coşan çocuklar, hepbir ağızdan İzmir Marşı'nı coşkuyla söyledi.

Görüntü Dökümü-------------Tekne içerisinde çocuklara ve katılanlara verilen ikramÇocukların müzik eşliğinde dernek üyeleri ile oynamaları eğlenmeleriİzmir Marşı'nı hep birlikte söylemeleri

İSKGAD Başkanı Gülşen Sökmen'in konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: DHA