DHA YURT BÜLTENİ-6

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08

DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye zararı yok

Aydın'da merkezi bulunan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun (DEGÜF) Başkanı Aytekin Kaya , deve ve boğa güreşlerinin yasaklanması için hazırlanan raporu eleştirdi. Kaya, "Devecilik kültürü yaklaşık 240 yıldan beri devam ediyor. Bu kültürün hiçbir kimseye zararı yok" dedi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, başta Ege Bölgesi olmak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki birçok ilde yapılan deve ve boğa güreşlerinin yasaklanmasına yönelik rapor hazırladı. DEGÜF Başkanı Aytekin Kaya, rapora tepki gösterdi. Sadece Aydın'da 537 deve olduğuna dikkat çeken Kaya, "Devecilik kültürü yaklaşık 240 yıldan beri devam ediyor. Bu kültürün hiçbir kimseye zararı yok. Hayvanın birbirine zararı yok. Ağızları bağlanarak güreştiriliyor. Güreş sezonu boyunca da milyonlarca insan toplanarak güreşi izliyor. Türkiye'de futbol seyircisinden fazla, deve güreşi seyircisi var" diye konuştu.

'YASAKLANMASI FELAKET OLUR'Deve ve boğaların, sahipleri için evlat gibi olduğunu belirten Kaya, "Bölgede deve güreşlerinden ekmek yiyen binlerce insan var. Çulcu, keçeci, hatapcı, havancı, yularcı, kolancı, kölesteci, ağız bağ ipi, yular ipi ve buna benzer 40 çeşitten ekmeğini çıkaran var. Burçak dikilmiyordu, develer burçakla besleniyor diye birçok yerde üretim yapılmaya başlandı. Bunun yanında güreş arenasında köfteci, sucukçu ve buna benzer çok sayıda esnaf gelir kazanıyor. Bu yasak gelirse develer sucuk ve köfte olur. O zaman bu nesil tükenir. Hayvanseverlerden ricamız, deve ve boğa güreşleriyle uğraşmasınlar. Deve güreşinin yasaklanması durumunda bu iş bir felaket olur" dedi.

'ZORLA GÜREŞTİRMİYORUZ'Baba mesleği deveciliği sürdüren çiftlik sahibi Cengiz Yavuz da "Develeri biz kesinlikle zorla güreştirmiyoruz. Saha içine gelen deve güreşmek istemiyorsa kaçar. İstemezse zaten orada bizim bir mekanizmamız var. Orta hakem, ayırıcı, ağız bağcısı, saha komiserinden herkes görev alıyor. Develeri kesinlikle işkence, zorlamak ve asla kan olayımız yok. Sadece bir kedi, bir süs köpeği beslemekle hayvanseverlik olmaz. Burada bir sürü tavuğu, köpeği, ineği ve devesi ile iç içe yaşıyoruz. İşte hayvanseverlik budur. Biz karşılık beklemeden cebimizden para harcayarak bunlara bakıyoruz. Güreşlerden para kazanmıyoruz. Oradan elde edilen gelirlerle cami, okul ve benzeri hayır işlerine harcıyoruz. Biz zaten hayvanseveriz. Bunları gelecek kuşaklara aktaramazsak bilin ki Türkiye'nin sonu gelmiş demektir. Bunların yasaklanması insanların evine ekmek götürememesine neden olur" diye konuştu.

Tahsin Kaykı ise "Bu işi atadan, babadan beri yapıyoruz. Severek, zevk alarak yapıyoruz. Deve kültürü bambaşka bir kültür. Türk kültüründe yüzyıllardan beri gelen bir gelenek. Bunlar bizim için çok değerli ve çok anlamlı hayvanlardır. Özel bakım isteyen bir hayvan. Allah'ın bir hikmeti. Develer bırakın eziyeti, gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Deve çiftliklerinden görüntüDevelerden görüntüDEGÜF Başkanı Aytekin Kaya ile röp.Deveci Cengiz Yavuz ve Tahsin Kaykı ile röp.Deve güreşlerinden ARŞİV görüntüler

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Çiftçilerin arazilerine el koyan çeteye operasyon: 12 gözaltı

Adana'da, suç örgütü kurarak, çiftçilerin arazilerine el koydukları, sahte belge düzenleyerek, gerçek sahipleri adına kredi çektikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü-------------Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılmasıAraçlara bindirilmeleriAraçların gidişiAdli tıp tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Kopan el parmaklarının yerine nakledilen ayak parmakları hayata bağladı

Bolu'da, geçen yıl geçirdiği iş kazasında el parmaklarından 8 tanesini kaybeden 2 çocuk babası Serdar Kurt, 2 ayak parmağının sağ eline nakledilmesiyle elini yeniden kullanabilir hale geldi. Kurt, ameliyatın ardından hayata yeniden bağlandığını ifade ederek, "Elimdeki parmaklara alıştım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim" dedi.

Bolu'da, Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Serdar Kurt, geçen yıl Nisan ayında iş kazası geçirdi. Kurt, geçirdiği kazada el parmaklarından 8 tanesini kaybetti. Kurt, bir daha hiçbir iş yapamayacağını düşünerek umutsuzluğa kapılarak derdine çözüm bulmak için internet üzerinden araştırma yaptı. İstanbul Baltalimani Kemik Hastanesinde çeşitli protezler yapıldığını öğrendi. Serdar Kurt, babasıyla birlikte hastaneye gidip El Cerrahisi Doktoru Prof. Dr. Kahraman Öztürk'e muayene oldu. Dr. Kahraman Öztürk, Serdar Kurt'a protezin bir faydası olmayacağını söyleyerek, sol ayağından alınacak 2 parmağın sağ eline nakledilmesi önerisinde bulundu. Serdar Kurt öneriyi kabul etti, ameliyat yapıldı. Serdar Kurt'un sol ayağından alınan iki parmak sağ elinin yüzük ve orta parmağına nakledildi.

Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede yatan Kurt daha sonra taburcu oldu. Serdar Kurt, yeniden sağ elini kullanabilmeye başladı. Her işini kendi halledebilen ve parmaklarını normal bir şekilde hareket ettirebilen Serdar Kurt, şunları söyledi: "Büyük bir iş kazası geçirdim. Sağ 4, sol 4 olmak üzere 8 parmağımı kaybettim. O anda hayatımın benim için bittiğini düşünüyordum. Artık çalışamayacağımı, bir iş yapamayacağımı düşünüyordum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyeceğimi düşünüyordum. En büyük destekçim babam oldu. Babamla araştırma yaptık. İnternette Baltalimanı Hastanesi'nde protez yapıldığını duyduk. Randevu aldık. Kazadan yaklaşık 4-5 ay sonra gittik. Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde Prof. Dr. Kahraman Öztürk ile görüştük. Kahraman Öztürk hoca protezin bana bir faydası olmayacağını söyledi. Sadece görünüm amaçlı işe yarayacağını söyledi. Ama parmaktan yapabiliriz dedi. Yüzde 95, yüzde 97 arasında operasyonun başarılı olduğunu söyledi. Hocama güvendim ve çok da başarılı bir ameliyat oldu. 17 saat sürdü ameliyatımız. Yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda yattım. 1 aya yakın da normal odada yattım."

Kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini belirten Kurt, "Elimdeki parmaklara alıştım. Gerçekten çok mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Kızımla çarşıya çıkamazdım. Kızım elimi tutamazdı. Ben kendim de utanırdım. O yüzde çarşıya gitmek istemezdim. Kızım da önceden korkuyordu. Ama şu anda çok şükür eksiklik hissetmiyorum. Her işimi de görüyorum. Herkes soruyor, parmaklarıma şaşırıyor. Ben de soranlara açıklama yapıyorum. Hemen herkes doktorun ismini hastaneyi soruyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Parmakların görüntüsü-Eliyle işlerini halletmesi-Su içme, çay koyma, telefon kullanma, yazı yazma-Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü--------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus askeri römorköründen genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Bu ilçede her öğrenci için doğum günü kutlaması yapılıyor -

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından 'İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilçede eğitim gören öğrenciler için doğum günü kutlama etkinliği düzenleniyor. Bir süre önce başlatılan projeyle yaklaşık 100 öğrenci için doğum günü kutlaması yapılırken, hedefin ilçedeki tüm öğrencilerin doğum gününü etkinliklerle kutlamak olduğu bildirildi. Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki öğrencilerin sosyal yaşamlarına destek amacıyla 'İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında doğum günleri belirlenen öğrencilere sınıflarında doğum günü sürprizi düzenleniyor. Doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler alan Kaymakam Solmaz, öğretmen ve öğrencilerle birlikte o gün doğum günü olan öğrenci için çeşitli etkinliklere katılıyor. 'AMACIMIZ ONLARLA DÜZGÜN VE İYİ BİR İLETİŞİM KURMAK'Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde dünyaya gelen Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 12 öğrenci için toplu doğum günü kutlama programına katılan Kaymakam Solmaz, "Uludere ilçemizde başlatmış olduğumuz 'İyi ki doğdun iyi ki bizimlesin' projemizde öncelikli olarak yurtta kalan kardeşlerimizin doğum günlerini kutlamaya başladık. Daha sonra çocuklarımızın mutluluğunu, sevincini görünce okullar bazında her okulumuzda öğrencilerimize ulaşmak adına, ailelerine ulaşmak adına öğretmenlerimiz vasıtasıyla evlerde doğum günü kutlamaya başladık. Bugün de Mazlum kardeşimizin doğum gününü kutlamak için öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle sürpriz bir doğum günü hazırladık kendisine. Bu doğum günleri sonrasında gördüğümüz şey çocuğumuzun mutluluğu, sonrasında ailesinin mutluluğu. Amacımız onlarla düzgün ve iyi bir iletişim kurmak. Bu sayede de onu sağladığımızı düşünüyoruz. Çoğu çocuğumuzun ilk doğum günü oluyor bu. Daha önce kutlayanlar bu tarz kalabalık, müzikli veya diğer arkadaşlarının katıldığı bir etkinliğe şahit olmamışlar. Biz bir aileyiz. Bu kardeşlerimizin bizim için öz kardeşlerimizden bir farkı yok" dedi.Doğum günü kutlanan 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrenci Mazlum Altürk, kendisine böyle bir sürprizin yapılmasıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Kaymakamımıza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve idarecilerimize buraya geldiği ve doğum günümü kutladığı için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Yurttaki çocukların doğum günü kutlanması-Mazlum Altürk'e süpriz doğum günü -Pasta kesilmesi, Müzik, oyunlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA