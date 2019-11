DHA YURT BÜLTENİ - 6

20.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:50

Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni, adliyeye sevk edildi

Antalya'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30) adliyeye sevk edildi. Selahattin Sezer, adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti. Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ile cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Toplam 14 yılla yargılanan Sezer'in Yargıtay'dan dönen kararın ardından, itiraz üzerine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019 tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

YAYLADA YAKALANDI Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı. 'KOCASINI ARAŞTIRIN'Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk Selahattin Sezer, yoğun güvenlik kontrolü altında adliye binasına getirildi. Jandarma nezaretinde adliyeye getirilen Sezer, gazetecilere, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" diye seslendi.

Tarihi kalenin surları zamana dayanamadı

EVLİYA ÇELEBİ 5 BİN ADIM SAYMIŞTI, 20 ADIM KALDI

Samsun'da 11'inci yüzyılda Danişmentliler tarafından yapılan Samsun Kalesi, zamana karşı direnemedi. Evliya Çelebi'nin Seyehatnamesi'nde çevresini 5 bin adımla saydığı kaleden geriye yaklaşık 20 adımlık sur duvarı kaldı.İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Büyük Camii çevresinde 1991 yılında rastlanılan ve 11'inci yüzyılda Danişmentliler tarafından yapılan Samsun Kalesi, zamana yenik düştü. 1645'te Samsun'a gelen dünyaca ünlü Türk gezgin Evliya Çelebi'nin gezileri kapsamında oluşturduğu Seyahatnamesi'nde; '5 bin adım, 70 kulesi, 2 bin mazgalı ve kapısı ile leb-i deryada şadadi bina bir sengin abad idi' diyerek sözünü ettiği Samsun Kalesi'nin, 5 bin adımlık sur duvarlarından zamanla bir bölümü daha ortaya çıkarıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Korunması Gereken Kültür Varlığı' olarak tescil edilen tarihi kaleden, geriye yaklaşık 20 adıma tekabül eden 13 metrelik sur duvarı kaldığı ortaya çıktı.'YANGINA KADAR AYAKTA KALMIŞ'Tarihçi yazar Baki Sarısakal, Samsun'da 1869'da yaşanan yangının ardından kalede yıkımların başladığını belirterek, "Çevresinin 5 bin adım olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi'nin tarif ettiği bu surlara baktığımızda surlar deniz kenarındaydı. Deniz kenarında bulunan suların yüksekliğinin 8 metre, kara tarafındaki surlar ise 6 metre yükseklikte olduğu söyleniyor. Denizdeki dalgaların sur duvarlarını yıpratmaması için her 12 adımda bir mazgal yapılmış. 1869 büyük Samsun yangınına kadar kale dimdik ayakta kalmış. Bu yangından sonra ise kalede yıkılmalar başlıyor. Bu yıkımlardan sonra ise sur duvarlarındaki taşlar halka satılıyor. 1908 yılında ise kalenin tamamen tahrip edildiği biliniyor. Günümüzde Samsun Kale'sinin surlarını görmek isteyenler yalnızca buradaki bur sur duvarını görebilir" dedi.'KAZILARLA BAŞKA YAPILAR ÇIKARILABİLİR'Bölgede farklı kazı çalışmalarının yapılmasıyla birçok tarihi yapının da ortaya çıkarılabileceğini kaydeden Sarısakal, "Birçok insanın burada bir sur duvarı olduğundan haberi bile yok. Kalenin bulunduğu bu arazilerde bir kazı çalışması yapılırsa kalenin birçok yapısı daha gün yüzüne çıkarılabilir. Öte yandan caminin hemen yanında bulunan binanın inşaatı sırasında temel kazısında yaklaşık 5 metre uzunluğunda sur duvarı bulundu ö diye konuştu.

İskenderun Körfezi'nin değerli canlısı 'jumbo karides' 160 liradan satılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, balıkçılar pazarında uzun yıllardır balık satan Nihat Güneş, körfezin en değerli canlısı olan jumbo karidesin kilosunun 160 liradan satıldığını belirtti. Güneş, "Gramajı düşen karidesin fiyatı da düşüyor. 22 tanesi bir kilo gelen karides, 100 liradan satılıyor. 'Çimçim' değimiz en çok avlanan karides de 15-20 lira arasında gidiyor" dedi.İskenderun Körfezi'nden yakalanan balıkları uzun yıllardır balıkçılar pazarında satan Nihat Güneş, karidesin kum altında yaşadığından ağlarla taranması sonucu yakalandığını ve çoğunluğunun ihracata gittiğini anlattı. Güneş, körfezin en değerli canlısının 'jumbo karides' olduğunu ve kilosunun 160 liradan müşteri bulduğunu belirtirken, "8-9 adet jumbo karides 1 kilo geliyor ve 160 liradan satılıyor. Gramajı düşen karidesin fiyatı da düşüyor. 22 tanesi bir kilo gelen karides de 100 liradan satılıyor. 'Çimçim' değimiz en çok avlanan karides de 15-20 lira arasında gidiyor. Körfezimizde çıkan kaya balığı ve barbun da meşhur. Kaya balığımız 50-70 lira arasında müşteriye gidiyor. Barbun balığımız da büyüklüğüne göre 20 liradan 50 liraya kadar alıcı buluyor. Akya, lüfer, mezgit, çupra, levrek balıkları 15 liradan başlıyor 50 liraya kadar fiyatı yükseliyor. Her bütçeye göre balık var. Her kesimden insanımız bu balıkları talep ediyor. Gümüş balığı çok tutuluyor, her mevsim tezgahları süsler" diye konuştu.'DENİZDE BALIK AZ'Trollerin denize bıraktığı ağlardan 5-10 kasa arasında az bir balık ile döndüklerini ve maliyetlerin yüksek olduğunu hatırlatan Nihat Güneş, şunları söyledi: "Biz tezgahımıza balık koymak için her tekneden alım yapıyoruz. Denizde balığın artması için 5 yıl avcılığı durdurmalıyız. Balıkçının geçimini sağlayacak destek verilmeli. Ondan sonra denizimiz bollaşır, bereketlenir."

Çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

Adana'da, ekmek almaya giderken çöp kamyonu altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli Mahmut Dello hayatını kaybetti.Kaza, Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç şavaştan kaçarak Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello ailesi burada yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde evinden çıkıp bakkala ekmek almaya giden Mahmut Dello'ya, bölgede çöp toplayan kamyonet çarptı. Kamyonetin altında ezilen Dello hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dello'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra baba Ahmet ve anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5'i çocuk 8 yaralı

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza, gece yarısı Kütahya-Eskişehir karayolu 40'ncı kilometrede meydana geldi. 03 SE 750 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde giden 34 GN 2892 çekici, 34 MFZ 56 dorse plakalı TIR aracına arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öğtmenlerden resim sergisi

Mersin'in Anamur ilçesinde resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarından oluşan 'Doğa ve İnsan Sergisi' büyük ilgi gördü.Anamur Hükümet Konağı'ndaki Doğa ve İnsan Sergisi'nin açılış kurdelesini Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, öğretmenler ve okul müdürleri kesti. Resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalemle tuvallere yansıttığı 50 çalışmanın yer aldığı sergi, öğrenciler ve sanatseverler tarafından ilgi gördü. Kaymakam Arif Yalçın, öğretmenlerin çalışmalarını takdir ve hayranlıkla izlediğini, Hükümet Konağını sergiye açarak verdikleri önemi ortaya koyduklarını söyledi.Milli Eğitim Müdürü Mercan ise bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri sergiyi geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

