DHA YURT BÜLTENİ - 6

Sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler

Mardin'in Derik ilçesinde sosyal medyada örgütlenen bir grup, ağaçsız tepeleri yeşillendirmek amacıyla palamut ekme etkinliği düzenledi. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi.

Derik ilçesinde yaşayan bir grup çevre gönüllüsü ağaçsız tepelere palamut ekme etkinliği düzenledi. Sosyal medyada örgütlenerek bir araya gelen gönüllüler, ilk günde 5 dolayında palamut toprakla buluşturur, etkinliği her yıl sürdürmeyi hedefliyor.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Serdar Öcal, yıllar önce Derik'in tepelerinde meşe palamudu ağaçlarının çok yaygın olduğunu ifade ederek, bilinçsiz kesimlerden dolayı tepelerin bugün ağaçsız kaldığını söyledi. Öcal, "Eskiden buralarda meşe palamut ağaçları çok yaygınmış. Son 70-80 yıllık çok bilinçsiz kesim nedeniyle bu dağlar maalesef çıplak kalmış. Dağların bu çıplak görüntüsü bizi rahatsız ediyordu. Biz çevre gönüllüleri olarak Derik'te bir grup olarak oluşturup, sosyal medyayla bir araya geldik. Gurubumuz öğretmen, memur, esnaf gibi kesimlerden oluşuyor. Palamut ekme etkinliğini her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.Kale mahalle muhtarı Ekrem Erol ise Derik'in tepelerini yeşillendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Derik'in tepelerini yeşillendirme projesi kapsamında çevreden topladığımız palamutların tohumunu getirip toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. Devletten ve yetkililerden talebimiz, ekmiş olduğumuz bunca palamutun korunmasıdır" diye konuştu.AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ise "Çevre koruma gönüllüleri meşe ve palamut ekimiyle ilgili bir kampanya başlatmış. Biz de buna destek vermek istedik. İnşallah önümüzdeki süreçlerde başka kampanyalarla Derik çevresini daha da güzelleştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız" dedi.

Çorak araziyi kivi bahçesine çevirdi

Bartın'da, 50 dönüm araziye ektiği kivinin Karadeniz iklimine uygun olduğunu gören iş insanı Kerem Aydın, çorak ve bataklık olan 150 dönüm araziyi de alarak kivi ağaçları dikti. Kerem Aydın şimdi 210 dönüm arazisinden 450 tona kadar kivi elde ediyor.Bartın'da Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 2002 yılında tekstil fabrikası kuran girişimci Kerem Aydın (49), 13 yıl önce fabrikanın yakınındaki 50 dönümlük araziyi satın alarak, 2 bin 200 kivi fidanını deneme amacıyla ekti. Yılsonunda 60 ton kivi elde eden Aydın, 3 yıl sonra Akçalı köyünde bulunan 150 dönümlük çorak araziyi satın alarak, 10 bin kivi ağacı dikti. 13 yıl boyunca her yıl ortalama 450 ton kivi üreten Aydın, bu yıl hava sıcaklıklarının mart ayında eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Akçalı köyündeki 150 dönümlük arazide kivi hasadının sonuna gelen iş insanı Aydın'ın, tarlasında 50 işçi kivileri topluyor. Bu yıl ki hedefin 250 ton olduğu kivi bahçesinde toplanan kiviler önce kasalara sonra traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Buradaki soğuk hava depolarında sıfır derecede bekletilen kiviler, önceki senelerin dışında bu yıl yurt dışına ihraç edilecek. Bartın Tarım ve Orman Müdürü Abdülsettar Bayram kivi hasadını yerinde inceleyerek, girişimci Kerem Aydın'a başarılar diledi.10 yıl önce arazinin bataklık ve çorak halde olduğunu söyleyen iş insanı Kerem Aydın, "Burayı bu hale getirebilmek için çok uğraştık. Sonunda başardık. Şimdi ise kivinin toplama zamanı geldi. Güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bizim hedefimiz iki bahçeden 400-500 ton kivi bekliyoruz, ama mart ayında hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yıl 250 civarında kivi bekliyoruz.ö dedi.Bartın Tarım ve Orman Müdürü Abdülsettar Bayram, "Kerem Aydın burayı çöplük ve bataklık olarak almışlar. ve örnek bir bahçe haline getirmişler, kendilerini kutluyorum. Her iki bahçede hem kivinin üretilmesi hem de istihdam açısından Bartın için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Son zamanlarda kentimizde doğru tarım uygulamalarıyla girişimcilerimizin sayısı arttı. Bu da bizleri sevindiriyor. Öte yandan kivi bitkisi Karadeniz bölgesine uyum sağlayarak, üretilmesi bizim için önemli bir argüman oldu. Artık bölgemizde kivi yetiştiricilerinin sayısını arttığını görüyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, böyle girişimcilerimize her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.ö diye konuştu.

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un (54) organları, 5 hastaya umut oldu. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren evli ve 2 çocuk annesi Hülya Şenol'un tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesi'nde, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Şenol'un organları bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un kalp kapakçıkları, korneası, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar Samsun, Erzurum ile İstanbul'a gönderildi. Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak, 10 Kasım Pazar günü Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu sevkli gelen Hülya Şenol'un dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Aile yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda organlarını bağışlama kararı aldık. Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah saat erken saatlerden itibaren ameliyatlar başladı" dedi. Samsun'dan gelen ekip tarafından sağ böbreğin, karaciğerin ve korneasının götürüleceğini, sol böbreğin Atatürk Üniversitesi Hastanesine ulaştırılacağını aktaran Apak, kalp kapakçığın da İstanbul'daki bir hastaya nakledileceğini ifade etti. Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Apak, "Organlarımızın tamamını saklama koşullarını sağlayarak, ilgili illere götürerek orada hazır bekleyen hastalara nakledilecek. Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol'un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz, böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çağrı olur" diye konuştu.

Denizde elektrik değil knidiler çarpıyor

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan araştırmada, elektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkmaya gerek yok. Çarptıkları bölgelerde sadece kaşıntı ve yanma oluşur; ancak insanlar rahatlıkla denize girebilir" dedi.Antalya'da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını kaydetti. Bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu. Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın da vücudunu elektrik çarptığını sonrasında bacakları ve kollarında şişlik meydana geldiğini göstermeye çalıştığı fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının 'Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyoruz' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak, elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı. SU YÜZEYİNDE GÖRÜNMÜYORLARElektrik çarpmasına benzer etkiye, 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğunu belirlediklerini anlatan Gökoğlu, "Cnideria (knidiler) sınıfından olan bu canlılar, 'knidosist' denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan, türleri içine alan bir şube, yakıcı kamçılılar, haşlamlılar, ısırgan hayvancıklardır. Bu canlılar genellikle zincir veya bir tespih gibi görünmektedir. Çoğunluğu şeffaf ve iplik gibi oldukları için su üstünden görünmezler. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında görülürler. Çoğalmaları da genellikle bu dönemlerde olmaktadır" diye konuştu.'DENİZE TİŞÖRTLE GİRİN'Bu canlıların etkilediği yerlere amonyak veya alkol sürülmesinin faydalı olacağını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "En iyisi bu dönemlerde denize ince bir tişörtle girmek. Dokundukları bölgelerde şok etkisi yaratırlar. İnsanların çoğu bunun elektrik çarpması olduğunu düşünüyor ama nedeni bu canlılar, korkmaya gerek yok. Sadece kaşıntı ve yanma oluşur. İlkbahar ve sonbaharda denizde yoğun şekilde görülebilir. Ancak rahatlıkla insanlar denize girebilir, korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Yaban hayvanları fotokapanla kayıt altına alınıyor

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayvanları için ormanlık alanların belirli noktalarına konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Burdur merkez ve ilçelerindeki ormanlık alanlarda su sıkıntısı yaşanan bölgelere yaban hayvanları için suluklar yerleştirdiklerini söyledi. Bu alanlarda yaban hayatını görüntülemek, kayıt altına almak ve yeni türler tespit etmek için fotokapanlar taktıklarını belirten Rıza Kamil, "Su kıtlığı olan bölgeleri belirledik ve suluk yaptık. Asıl amaç kar ve yağmur sularıdır. Fakat farkındalık yapmak ve fotokapanlara görüntü kazandırıp bu zenginliği ortaya çıkarmak bakımından böyle bir çalışma yaptık. 3 ay önce anne ve yavrularıyla beraber bir keklik ailesinin bu kaplardan su içtiklerini ve beslendiklerini fotokapanla tespit ettik. Elde ettiğimiz görüntülerde bu yavruların büyüdüğünü de gördük. Yaptığımız çalışmanın onlara bir nebze olsun katkı sunduğunu görmekten ailenin büyüdüğünü, yetişkin bireyler olduğunu görmekten son derece mutlu olduk" dedi.PEK ÇOK TÜR GÖRÜNTÜLENDİFotokapana yansıyan görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığını gözlemlendiklerini, ilginç görüntüler elde edildiğini anlatan Rıza Kamil, "Görüntülerde yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türlerin ekiplerin oluşturduğu sulakları kullandığı görülüyor. Amacımız biyoçeşitliliğin zenginliğini ortaya çıkarmak" dedi.TÜRKİYE'DE KUŞ TÜRLERİNİN YÜZDE 58'İ BURDUR'DATeknolojiden yararlanarak yaptıkları çalışmalarda birçok yeni türün yanında mevcut bildikleri türlerin varlığını da bu alanda gördüklerini belirten Kamil, şöyle konuştu: "Ülkemizin ve bölgemizin zenginlerini daha da geliştirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz. Yaban keçisi, karakulak, yaban kedisi, yaban domuzu, porsuk, tilki ve birçok kuş türünü gördük. Ülkemizdeki 487 kuş türünün 281'i yani yüzde 58'i Burdur'da görüldü, tespit edildi. Ayrıca ülkemizdeki deniz memelileri hariç 153 büyük memeli türü biliniyor. Bunlardan 60 tanesi Burdur'da tespit edildi."Fotokapanların yaban hayatının izlenmesi, popülasyon büyüklükleri, kaçak avcılıkla mücadele, tespit edilen türlerin kayıt altına alınması, görülme sıklıkları ve yeni türlerin varlığını ortaya koymak adına kullanıldığına işaret eden Rıza Kamil, uydu takip sisteminin yanı sıra fotokapanların kaçak avcılıkla mücadelede ciddi katkı sağladığını söyledi.

21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı

Antalya'da eski eşini 21 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına başlandı. Tutuklu eski kocanın eski eşini hala sevdiğini söylediği duruşmada, ölümden dönen Ayşe Seyidoğlu (50) ise "Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı. Artık öleceğimi düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim" dedi.Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 13 Eylül günü yaşanan olay şöyle gelişti;Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. 28 Mart'ta boşanma davası sonuçlanan Ayşe Seyidoğlu, eski eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı.Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eski eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren eski koca, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı.Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. 'BIÇAĞIN UCUYLA ÖLDÜRMEK AMACI OLMAKSIZIN VURDUM'Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanı ilk duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında şikaletçiyi yaraladığını kabul etti. Muş'ta yaşarken babasından kalan 3 evi eşinin üzerine kayddettiğni öne süren Nizamettin Seyidoğlu, "Ben eşime güvendim. Onun eğitim hayatının ilerlemesini de sağladım. Çevremdeki insanların eşimin beni terk edebileceği yönünde uyarılarına rağmen mal varlığımı onun üzerine yaptım. Kızımın eğitimi için Rize'ye taşındık. Burada ailevi sorunlar yaşadık. Eşimin ve çocuklarımın yaşam tarzı değişti. Beni dinlemez hale geldiler. Muş'a dönmeyi teklif ettim ama eşim kabul etmedi. Aramızda tartışma çıktı. Evden uzaklaştırma aldım. Eşim Antalya'ya döndü. Ben de Antalya'ya geldim. Ama eşim beni eve sokmadı. Uzaklaştırma kararları olduğunu söyledi. Sokaklarda, banklarda yattım. Sefil bir hayata düştüm. Beni eve almaları yönünde ricada bulundum. Olay günü okula gidecek çocuğumu görmek istedim. Eşim evden çıkınca yanına gidip konuşmayı denedim. Bana hakaret etti. 'Sen adam mısın? Erkek misin?' dedikten sonra yüzüme tükürdü. Ben de bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum. Orada bağıranlar oldu. 'Ambulans çağırın' dediler. Kaçtım. Sonra polise teslim oldum. Beni bu hale getiren eşimin kardeşleridir" diye konuştu. 'HALA EŞİMİ SEVİYORUM'Sanık tüm yaşananlara rağmen eşini hala sevdiğini söyledi, Muş'taki yaşamlarının Rize'de bozulduğunu da sözlerine ekledi. Sanık avukatı da müvekkilinin yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, evlilik döneminde her türlü fedakarlıkta bulunduğunu, buna rağmen eşinin kendisini sefilliğe ve sefalete düşürdüğünü savundu. 'BIÇAK DARBESİ ALMAYAN BİR NOKTAM KALMADI'Ayşe Seyidoğlu ise ifadesinde Muş'ta öğretmenlik yaptığını belirterek, aldığı maaşa eşinin ailesinin el koyduğunu iddia etti. Hamile kaldığı dönemlerde de yeterince beslenemediğini öne süren Ayşe Seyidoğlu, şöyle konuştu: "Aç kaldığım zamanlar çok oldu. Açlıktan bayıldığımı bilirim. Üzerime giysi alamazdım. Giysilerimi eş dost verirdi. Ayakkabı param yoktu. Yıllar böyle geçti. Muş'ta bana verdiğini iddia ettiği evleri ben aldım. Sanıktan geçen herhangi bir hak yoktur. Sanık Muş'tayken ziynet eşyalarıma da el koydu. Rize'de Karayolları'nda 4 yıl çalıştım. Gelirime el koydu. Ayrıca beni sürekli darbediyordu. Muş'taki eylemlerini, Rize'de sürdürdü. Oğlumu öldürmekle tehdit edince çareyi gizlice Antalya'ya gitmekte buldum. Tayinimi de buraya aldım. 1 yıl 8 ay sonra sanık izimizi buldu. Bana saldırınca Antalya'da da uzaklaştırma kararı çıkardım. Olay günü işe giderken çöp atacaktım. Arkamda bir anda sanığı gördüm. Ağzımı eliyle kapatıp, karnımı bıçaklamaya başladı. Defalarca vurdu. Kan fışkırdı. Boğazımı kesecekti, engel oldum. Bu sırada sol elimin parmakları kesildi. Hem bıçakla vurup hem küfür ediyordu. Yere düştükten sonra üzerime çöktü ve rastgele vurmaya devam etti. Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı. Artık öleceğimi düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim. Sanık öleceğimi düşünerek üzerimden kalktı ve uzaklaştı. Beni çevredekiler hastaneye götürdü. Tekrar hayata döndüm. Amacı beni öldürmekti. Sanıktan şikayetçiyim." Kadının avukatı Bekir Alim, sanığın müvekkilinin boğazını kesmeye teşebbüste bulunduğunu, kesemeden yere yıktığını söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Duruşma öncesinde sivil toplum kuruluşları, kadına şiddete karşı olduklarını belirterek Ayşe Seyidoğlu'nun yanında olduklarını söyledi. Mahkeme, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin davaya katılma talebini reddetti.

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, çalıntı 2 motosiklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi de gözaltına alındı. (Görüntü Dökümü --------------------Polisin operasyon yapması Evde yapılan aramalar Şüphelilerden detay

Kızılay'a kan bağışlamak için şenlik düzenlediler

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğrencileri Kızılay'a kan bağışı yapmak için eğlence düzenledi. Okul bahçesinde eğlenen öğrenciler, kan bağışında bulundu. Oltu Meslek Yüskekokulu, Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne destek olmak için şenlik düzenledi. Okul bahçesindeki etkinliğe öğretim üyelerinin yanısıra öğrenciler katıldı. Öğrenciler bir taraftan kan verirken birtaraftan da okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptı. Havalı tüfekle atışla keskin nişancılıklarını test eden öğrenciler, yumurta taşıma yarışı yaptı, müzik eşliğinde halay çekerek kan bağışı şenliğinin tadını çıkardı. Günboyu devam eden etkinlikte 65 öğrenci Kızılay'a kan bağışında bulundu. Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Cavit Yeşilyurt, "Kan bağışı kampanyasını şölene çevirdik. Oltu'da güzel bir hava var, ortam güzel. Öğrencilerimiz kan bağışı konusunda gayet istekliler. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu olarak çok miktarda kan bağışında bulunacağız" dedi.

Odunpazarı Modern Müze'yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Eskişehir'de iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) 2 ayda 50 bin kişi ziyaret etti. Müzede en yoğun ilgiyi ise ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak kaplan bambusundan tasarladığı ve 'beşinci element' adını verdiği yerleştirme sanatı olan enstalasyon eseri çekiyor.Eskişehir'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Odunpazarı Modern Müze, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla kapılarını ziyaretçilerine açtı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından kurulan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze kısa sürede kentte ilgi odağı haline geldi. Erol Tabanca'nın koleksiyonundan eserlerin yer aldığı 'Vuslat' sergisini, 2 ayda 50 bin kadar sanatsever gezdi.Osmanlı kubbe ve geleneksel Japon mimarisinin yanı sıra Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik müzede resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya sanatından örnekler bulunuyor. Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Erol Tabanca'nın koleksiyonundan seçilerek bir araya getirilen ilk koleksiyon sergisinde Nejad Melih Devrim, Jaume Plensa, Fahrelnissa Zeid, Marc Quinn, Canan Tolon, İnci Eviner, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Julian Opie ve Gülsün Karamustafa'nın da arasında olduğu Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 65 sanatçının eserleri yer alıyor.'İKİ AYDA 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, müzeyi 2 ayda 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çektiğini söyledi. Müzenin dünyanın en önemli ilk beş mimarı arasında gösterilen Kengo Kuma tarafından ağırlıklı olarak ahşap kullanılarak yapıldığını ifade eden Ergüven, "Müzenin mimari tasarımı ünlü Japon mimarlık ofisi olan Kengo Kuma and Associates tarafından yapıldı. Kengo Kuma dünyanın en önemli ilk beş mimarı arasında gösteriliyor. Aynı zamanda da Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Olimpiyat stadının tasarımı Kengo Kuma tarafından yapıldı. Tabi bu durum, OMM'un özellikle yurt dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmesine sebep oldu. Hem farklı ülkelerden hem de farklı şehirlerden çok güzel bir ilgi görüyoruz. Hava şartlarına dayanıklı olabilmesi için müzede Sibirya çamı kullanıldı, binanın dış cephesinde ise ağırlıklı olarak ahşap kullanıldı. İkinci ayını tamamladığımız müzeyi bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ettiö dedi.BAMBU USTASI 12 GÜNDE TAMAMLADIMüzede en yoğun ilgiyi ise ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV'ün özel olarak kaplan bambu adlı özel bir bambu ile tasarladığı, ilhamını doğadaki elementlerden ve Eskişehir'de yaşayan insanlardan alan enstalasyon çekiyor. Japonya'nın yalnızca Kochi bölgesindeki bir dağda yetişen kaplan bambunun kullanıldığı eser, müze içerisinde sanatçı ve 4 asistanı tarafından 12 günde tamamlandı. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki eserde duvara sabitlenmesini sağlayan birkaç kanca dışında herhangi bir yapıştırıcı madde kullanılmadı. Tanabe, yerleştirmesini anlatırken, 'Doğadaki dört elementi tema olarak aldım. Su, ateş, hava ve toprak. Beşinci element ise boşluk, ona kimimiz evren, kimimiz uzay diyoruz. Eskişehir'e seyahatlerimde ve burada geçirdiğimiz iki haftada karşılaştığım insanlar, onlarla etkileşimim, beşinci elementin bir parçası oldu' ifadelerini kullanıyor.Müzeye gelen ziyaretçilerin sosyal medyada en çok bu eseri paylaştığını belirten OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, "Müze için özel olarak tasarlanan bu enstalasyon, ünlü bambu sanatçısı Tanabe Chikuunsai IV ve dört asistanı tarafından Odunpazarı Modern Müze'de 12 günde yapıldı. Müze'nin en büyük alanlarından birinde sergilenen bu eserle Tanabe, Japonya'daki geleneksel bambu sanatının çağdaş bir yorumla nasıl bir hal alabileceğini gösteriyor bizlere. Hem Eskişehir'de tanıştığı insanlardan hem de doğadaki elementlerden ilham aldığı eseriyle Tanabe, insanların bu elementlerle nasıl bir araya geldiğini, bu boşluğun nasıl doldurulduğunu yani evrenin nasıl oluştuğunu bizlere anlatıyor. Müze'nin en çok ilgi gören hatta belki de sosyal medyada en çok paylaşılan eserlerinden bir tanesiö diye konuştu.MÜZE, GEZENLERİ HAYRAN BIRAKTIBalıkesir'den gezmek için geldiği Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze'yi de ziyaret eden Oya Özden Eren, müzenin tahmin ettiğinden çok daha güzel olduğunu söyledi. İnsanlara kültürel anlamda çok katkı sağlayacak bir müze olduğunu ifade eden Eren, "Tahminimden daha ilginç eserler gördüm. Bazı eserleri ve yapan kişileri az çok tanıyor ve biliyorum. Gerçekten çok ilginç nesnelerle tuval üzerinde şahane şeyler yapmışlar. Çok beğendim. Eskişehirli değiliz ama kızımız dolayısıyla buraya sık sık gidip geliyoruz. İlk defa geldik bu müzeye. Çok beğendim dediğim gibi. İnsanlara kültür olarak çok şey katabilecek bir müze. Algılayabileceğimiz şeylerin nasıl değişebildiğini gördüm bu müzedeö dedi.

Müzede Türk ressamları tanıma fırsatı bulduğunu belirten Ahmet Bulut ise şunları söyledi:

"Özellikle Türk resmini bize bu şekilde tanıtmaları çok önemliydi. Her ne kadar sanattan uzak kalmış bir toplum olsak da sonuçta Atatürk'ün dediği gibi 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'. Müzeyi çok beğendimöBİLET FİYATLARIOdunpazarı Modern Müze, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana sahip ve içerisinde sergileme alanları, etkinlik mekanları, atölyeler, kafe ve müze dükkanı yer alıyor. Giriş ücretleri ise şöyle: tam 20 lira, 12 yaş üstü öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü kişiler için 15 lira, 10 kişi ve üzeri gruplar için grup bileti 18 lira. Müzeyi OMM üyeleri, engelliler, 12 yaş ve altı çocuklar, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) kart sahipleri, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği üyeleri ise ücretsiz ziyaret edebiliyor.

