DHA YURT BÜLTENİ - 6

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti (3)

13 ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanak yağmurun yarattığı olumsuzluk, her geçen saat ortaya çıkıyor. Marmaris ilçe merkezindeki Çıldır Mahallesi'ndeki 3 ve 5 katlı 2 ayrı apartmanın bodrum katındaki araç otoparkı, tamamen yağmur suyuyla doldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma yaptı. İki araç otoparkındaki 8 otomobil ve 2 motosiklet, sular altında kalarak zarar gördü. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ise, derenin taşması sonucu 20 metrelik sokak tamamen çamurlu suyla doldu. Bulvardaki 3 otomobil zarar gördü. Sahipleri tarafından çalıştırılamayan araçlar, çekici yardımıyla sanayiye götürüldü. Esnaflar, çocukları ve eşleri ile birlikte su basan dükkanlarını temizlemek için seferber oldu.

'KİMSE UYARI YAPMADI'Yağmurdan olumsuz etkilenen esnaf Tolga Açın, "Sağanak yağmur konusunda vatandaşlara bir uyarı yapılmadı. İş yerim tamamen su doldu. İki saat süren çalışmayla suları kendi imkanlarımızla tahliye ettik" dedi. Aracı çamur ve yağmur suyu içinde kalan restoran işletmecisi Ali Öztürk, "Aracım tamamen su ve çamurla dolmuş idi. Eşimle beraber suları ve çamurları boşaltıp temizledik. Sokak tamamen çamur oldu. Şu an aracım çalışmıyor. Allah beterinden korusun" dedi.

Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan solucan üretim tesisinden alınan gübreler ile lavanta yetiştirilmeye başlandı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, kimyasal gübrenin yerini alması ve kozmetik alanında da kullanılabilmesi için AR-GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Tesisinin kurulmasıyla birlikte solucan gübresi kullanılarak lavanta üretimi gerçekleştirildi. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Geçtiğimiz mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek. Tesisimizin hemen yanında yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 400 fideyle başlamış olduğumuz lavanta üretimine gelecek yıl diktiğimiz lavantalardan almış olduğumuz çiçeklerle devam edeceğiz. Bu şekilde hem ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak hem de israfın önüne geçmiş olacağız. Görsel olarak üniversitemize renk katabilecek bir çalışma olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.Lavantanın kullanım alanlarına da değinen Doç. Dr. Tutar, "Lavanta, kozmetik, tıp ve endüstriyel alan da kullanılan çok önemli bir bitkidir. Solucan gübresini lavantada kullanarak elde edilen yağ ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.

İrem Su'nun öldüğü kaza davasında olay yerinde yeniden keşif yapıldı

Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olay yerinde yeniden keşif yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, yapılan testte, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2.5 yıl süreyle el koyulmasına karar verildi.Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşıdı. BAM 11'inci Ceza Dairesi'nde geçen cuma günü görülen duruşmada mahkeme heyeti kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine olay yerinde yeniden keşif yapıldı. Keşifte İrem Su Akkaya'nın ailesi ve avukatı ile Emre Esmer'in avukatı ve ailesi hazır bulundu.Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi eşliğindeki keşifte, kazanın meydana geldiği kavşak ile 200 ve 400 metre mesafedeki tabelaların ölçümleri yapıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer'in hız tespitini yapacak olan bilirkişi, hazırladığı raporu mahkemeye sunacak.

Tarım ve hayvancılık yatırımları destekleniyor

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahipleriyle bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli barındırdığını belirterek, amaçlarının üretimi artırmak olduğunu söyledi.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahipleriyle bir araya geldi. Besi tesislerinin sorunlarının ele alındığı buluşmaya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Hikmet Güneş, Esnaf Daire Başkanı Hüseyin Paksoy ve tesis sahipleri katıldı.Toplantıdan önce hizmete başlayacak olan kesimhane tesisini gezerek işletmenin kapasitesini, yapımı ve özellikleri hakkında bilgi alan Hasan Basri Güzeloğlu, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajansı'nın da 5 milyon 500 bin TL destek verdiği tesisin sahiplerini çalışmalardan dolayı kutladı ve bu tür nitelikli bir tesisin diğer tesislere de öncülük yapmasını diledi.'TESİSLERDE ET VE ET ÜRÜNLERİ DE ÜRETİLMELİKesim tesisinin gezilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, 186 hektar alana kurulu organize sanayi bölgesinin 2013'te altyapısının tamamlandığını belirtti. Bugün itibariyle 80 besi çiftliği ve 3 sanayi parseline sahip olan 32 bin kapasiteli Türkiye'nin en özel ve bu alandaki en büyük organize besi bölgesi olarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın Türk tarımında ve hayvancılığın da hem kapasite olarak hem de iddiası olarak bir büyük potansiyeli barındırıyor. Amacımız bunu daha da öteye taşımak daha güçlü kılmak her alanda tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmaktır. Bu noktada biraz önce dolaştığımız yakında hizmete girecek tesisimiz gibi bu bölgenin de sadece yetiştiren bir besi merkezi değil, bunu değere dönüştüren katma değer olarak et ve et ürünleri üzerinden ülke ekonomisine katkı veren bir boyutta gerçekleşmesini arzuluyoruzö dedi. ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK VERECEKYeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin İhtisas Organize Bölgesine hem katkı sunacağını hem de destek vereceğini ifade eden Güzeloğlu, üretim kapasitesinin artırılması için oda başkanları ve üreticilerle gerçekleştirecekleri toplantıda bunu konuşacaklarını dile getirdi. Altyapıdan başlayarak 2020'de bölgeyi Türkiye ve dünya çapında bir üretim merkezine dönüştürmenin temel başlıklarını paylaşacaklarını vurgulayan Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Şu anda doğrudan 500 kişiye yakın bir istihdam sunan dolaylı bin kişiye yaklaşan bir istihdamı gerçekleştiren bölgemiz inanıyorum ki ortaya koyacağımız irade ile çok daha büyük bir hedefi gerçekleştirecek. Çok daha üst de bir ölçekte değer katacaktır. Çabamız bu bugünkü toplantımızın amacı bu. Ben toplantımızın ve buluşmamızın hayırlı olmasını diliyor katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve burada üretim yapan bütün arkadaşlarıma da başarılar ve hayırlı kazançlar diliyorum."

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acile haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, 45-50 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucu kimliği bilinmeyen kişinin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulak kepçesiz doğan Çiğdem, sağlığına kavuşmak istiyor

Gaziantep'te yaşayan Arslan ailesi, sağ kulak kepçesi olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızları Çiğdem Arslan için destek bekliyor. Ameliyatı için 160 bin liraya ihtiyaç duyan Çiğdem, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, hem duymak hem de utanmadan okula gitmek istediğini söyledi.Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gökçe Arslan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Çiğdem, kulak kepçesi olmadan ve tek kulağıyla duyabilir şekilde dünyaya geldi. Aile, doğumdan bir süre sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Arslan'ın ameliyat edilmesi için gelişimini tamamlaması, 6 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi. Sürekli kontrollere giden ve kızlarının gelişimini tamamladıktan sonra ameliyat için gün alan aile, heyecanla bekledikleri dönemde ameliyatı yapacak doktorun hastaneden ayrılması nedeniyle operasyonun iptal edildiği haberini aldı. Yaklaşık 5 yıldır kızlarının ameliyatı için çabalayan ve Gaziantep Valiliği'nin yardım kampanyası başlattığı aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları operasyonun gerçekleştirilmesi için destek bekliyor.'KIZIMIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUM'Kızımın doğuştan sağ kulağını olmadığını belirten Gökçe Arslan, "Yıllarca kızımın ameliyat olması için uğraşıyorum. Bu ameliyat için 160 bin lira gerekiyor. Kızımın sağlığına kavuşması için lütfen bize yardım edin. Kızımın tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Kızımın ameliyat yapılması gerektiğini ancak 6 yaşına kadar beklememiz gerektiğini söylediler. Biz bu süreyi bekledik ve tabi ki bu süreçte de düzenli olarak hastaneye gitmeye devam ettik. Sürekli kontrol altında olduk. Daha sonra ise ameliyat zamanı geldiğinde, bize ameliyat için gün verildi ve heyecanla kızımın ameliyat olacağı günü bekledik. Ancak daha sonra bir telefon geldi, ameliyatın iptal olduğunu, doktorun Gaziantep'ten gittiğini söylediler. 4 tane çocuğum var, eşim ise asgari ücretle çalışıyor. Bu parayı bulamadığımızdan dolayı ve kızımın da ameliyat olması için Gaziantep Valiliği'nden izin alarak bağış kampanyası başlattık. Hayırseverlerimizden kızımın bu ameliyatı için bize yardım etmelerini istiyorum. Bir an önce kızımın sağlığına kavuşması, duyması ve mutlu olması için hayırseverlerimiz bu konuda bize yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.'ARTIK BENİMLE ALAY EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM'Doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini gözyaşlarıyla anlatan Çiğdem Arslan, "Okula gittiğim zaman arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Okula her girdiğimde bana tek kulak geldi diyorlar. Sınıfa her girdiğimde kulaksız geldi diyorlar. Ben çok zorlanıyorum. Kulağım olmadığı için okulda ve çevremde çok sorun yaşıyorum. Arkadaşlarım sürekli benimle alay ediyorlar. Artık benimle alay edilmesini istemiyorum. Her insan gibi saçlarımı toplamak istiyorum. Ameliyat olmam için 160 bin lira gerekiyor ama bunu ailemin karşılaması mümkün değil. Bu para bizim için çok yüksek bir miktar. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Genel ve detay görüntüler

