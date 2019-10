DHA YURT BÜLTENİ - 6

22.10.2019 11:27

PKK/YPG'li teröristler Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çevirmiş

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Fırat'ın doğusunda PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5'inci gününde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye'nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi. Yıllardır kentte bazılarının uzunluğu kilometrelerce olan tünel inşa eden teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü ifade edildi.TUZAKLANMIŞ TÜNELLER KAPATILIYORBarış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad'dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

Barış Pınarı şehidinin babası: Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız -

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu, harekatı desteklediğini söyledi. Üç oğlunun daha olduğunu ifade eden Çelik, "Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız" dedi.Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim günü teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu ve harekatı desteklediklerini ifade etti. Oğlunun vatan için şehit olduğunu, harekata katılan tüm askerlere dua ettiklerini belirten Abubekir Çelik, "Şehit ailesi olarak askerlerimizin Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olup yuvalarına sağ salim dönmelerini dileriz. Devletimize güvenimiz tamdır ve operasyonu destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden bölücü terör örgütünü lanetliyorum. Cihan gelse de ülkemizi bölemeyecek, ezanlarımızı susturamayacak, al bayrağımızı indiremeyecekler. Barış Pınarı Harekatı'nda oğlum vatan için şehit oldu. Gerekirse üç tane oğlum daha var, vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız. Kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Bu ülke bizimdir, bu ülkeyi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceğiz" dedi.'KEŞKE BEN DE VATANIM İÇİN SAVAŞSAM'En son şehit olmadan bir gün önce oğluyla konuştuğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi: "Baba biz operasyona gideceğiz hakkını helal, et anneme de iyi bakın annemi sakın üzmeyin Allah kısmet ederse dönersem görüşürüz, diyerek telefonu kapattı. Benim oğlum Uzman Çavuş olmadan önce askerliğini, milletini, vatanını ve bayrağını seven bir insandır. Keşke ben de oğlum gibi asker olsam, vatanım için savaşsam, bu vatan için kan döksem, kanım aksa şehit olsam derdim. Uzman çavuşluk nasip oldu, kazandı gitti. Vatan için savaştı ve vatan için şehit oldu. Biz bununla gurur duyuyoruz, akrabalarım, eş, dost herkes Mesut'u çok sever, Allah gani gani rahmet eylesin, sınırda savaşan askerlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vatan bizimdir, bize kalacaktır."Kürtçe ağıtlar yakan Hanım Çelik de, oğlunun vatan için şehit olduğunu söyledi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen'e otomobil çarptı. Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arsuz ilçesi Karaağaç Sahil Yolunda gerçekleşen kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Esen, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Köy çocuklarından Mehmetçiğe ebruli selam

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki öğrenciler, ebru sanatı ile 'Her Türk asker doğar' yazıp, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek verdi. Tatvan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Benekli Ortaokulu'ndaki öğrencilere ebru sanatı yapmayı öğretti. Öğrenciler de aldıkları eğitim sayesinde, 'Her Türk asker doğar' cümlesini ebru sanatıyla yazarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler yaptıkları ebrularla kareografi de yaptı. Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, başlattıkları proje kapsamında Bitlis'te ebru sanatı ile tanışmamış köy öğrencisi kalmayacağını söyledi.Hancı, çocuklara hem ebru öğretip hem de vatan sevgisini aşılamak için sınırdaki Mehmetçik'e selam gönderdiklerini anlattı. İlk etapta 7 köy okulundan 3 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Hancı, "Biz bu projeyi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarında ebru sanatını görmemiş ve tanışmamış çocuklarımıza taşımak amaçlı yaptık. İlk olarak Tatvan'a bağlı Benekli Ortaokulu'na geldik. Buradaki çocuklarımızla beraber ebru sanatını yaptık. Onların sevinci, bize büyük mutulluk yaşattı. Her birine de tek tek bu sanatı anlattık. Mehmetçiklerimiz için de özel bir çalışma yaptık ve onların yanında olduğumuzu gösterdik"dedi.

Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçen kaymakam, ev ziyaret etti

Artvin'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Çoruh Nehri üzerine kurulu 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştığı İşhan köyünde ziyaretlerde bulundu. Merak edip bindiği teleferikle ilk kez yolculuk deneyimi yaşayan Özdemir, "Karadeniz insanının pratik zekasının doğanın vahşiliğini nasıl yendiğini burada bir kez daha görmüş olduk" dedi.İlçeye bağlı İşhan köyüne giden patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 75 metrelik ilkel teleferik hattını kullanıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçiyor. Yörede yakınlarını ziyarete gelenler de varangel' olarak bilinen aynı kabine binerek 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de gittiği İşhan köyünde teleferikle ulaşım yapan köylüleri gördü. Kendisi de teleferiğe binen Kaymakam Özdemir, Çoruh Nehrinin karşı yakasına geçti. Özdemir, burada evi bulunan Nevzat Koç ve ailesini ziyaret etti.'İLKEZ TELEFERİĞE BİNDİM'Teleferiğe ilk kez bindiğini anlatan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "İnsanların hangi şartlarda yaşadıklarını bilmezseniz, onların ihtiyaçlarını düzgün cevap veremezsiniz, onların duygularını, hislerini tam olarak anlayamazsınız. Ben de Yusufeli ilçe Kaymakamı olarak köy ziyaretleri kapsamında bir kardeşimizin Çoruh Vadisi'nin diğer kenarında yaşadığını teleferikte bu yaşadığı alana ulaştığını gördüm. Kendisi ile birlikte hangi şartlar altında bu küçük alanda hayatını devam ettirdiğini bizzat kendim görmek istedim. İlk kez teleferiğe binerek bir nehri karşıdan karşıya geçmiş oldum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istiyoruz Burada da genç kardeşimizin yaşadığı yeri teleferikte ulaşıp ziyaret etmiş olduk. Tabii alternatif yolu var, ancak teleferikte bu yolu kısaltmış oluyor. Karadeniz insanının pratik zekasının doğanın vahşiliğini nasıl yendiğini burada bir kez daha görmüş olduk" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevzat Koç, ise yollarının olduğunu ancak kısa güzergah olduğu için sıkça kullandıkları teleferiğe alıştıklarını söyledi.

Bülent Uygun: Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır

Bülent Uygun, "Bir Türk, dünyaya bedeldir. Türkiye, konumu itibariyle gerçekten çok farklı bir ülke. 1000 yıllık Osmanlı tarihinden gelen, 100 yılı aşkın süredir bir Cumhuriyet olan ve 5-6 yıldan beri de yaşadığımız darbe sonucu yeni kurulmuş bir devletimizden bahsediyoruz. Konumumuz itibariyle her hareketimiz, bizi daha kötüye götürmek ve bizi eleştirmek için kullanılıyor. Bu asker selamı, dünyada barışı ve kardeşliği getirmek isteyen, Suriye'deki kardeşlerimizin huzurunu sağlamak adına, üç tarafı denizlerle dört tarafı hainlerle çevrili bir ülkenin terör örgütleriyle mücadelesidir. Dolayısıyla asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir asker selamıdır. En değerli varlıklarımız olan asker ve polislerimizin selamıdır. Selam olsun Mehmetçik'e, selam olsun Türk milletine, selam olsun sevgiyi ve huzuru isteyen tüm dünyadaki güzel insanlara" dedi.Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran, ülkemizde de bir çok takımda görev alan teknik direktör Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ülke olarak kulübü St. Pauli tarafından hak etmediği bir tepki ile karşılaşan Cenk Şahin'e sahip çıktıklarını ifade eden Uygun, "Cenk kardeşimize Türk milleti olarak sahip çıktık. St. Pauli de sıradan bir takım. Takım demeye de aslında gerek duymuyorum. Paçavraları tribünde sallayacak kadar düşmüşseler onlara söyleyecek bir sözümüz de olamaz. Terör örgütünün destekçisi olan bir paçavrayı sallayabiliyorsalar zaten bunlara bir şey söylemeye gerek yok. Vasıfsız bir takım diye düşünüyorum, onlara takım gözüyle de bakmıyorum. Barışa, dostluğa destek vermiş bir sporcuyu böyle dışlayan bir takımın, takım olduğunu düşünmüyorum. Onları başka amaçla kurulmuş, provokatör bir yer olarak değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı."UEFA'NIN OLUMSUZ BİR KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"UEFA'nın Milli futbolcuların asker selamı vermesi üzerine başlattığı soruşturmadan olumsuz bir karar çıkmayacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Avrupa'da bir çok oyuncu golden sonra böyle bir asker selamı vermişti. Biz, bütün dünyanın ayak oyunlarını bozmuş durumdayız. Biz dünyada 40-50 yıldan beri başımıza musallat olan terör örgütünü bitirmeye çalıştığımız bir ortamda tek başına bunu yapması ve yeni çizilen dünya haritasında bütün oyunları bozmuş olmasından dolayı UEFA'da buna müsaade etmeye çalışıyor. UEFA'nın vereceği herhangi bir karar bizim için yok hükmündedir. Ben bir karar vereceğini de düşünmüyorum" diye konuştu."MİLLİ TAKIMDAN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI BEKLİYORUM"Milli takımın Şenol Güneş liderliğinde çok iyi çıkış yakaladığını vurgulayan Bülent Uygun, "Şenol hoca geldikten sonra inanılmaz bir ivme kazanıldı. Şuna iyi bakmak lazım, Şenol hoca tecrübe ile gençliği birleştirebildi. Fransa'nın dünya şampiyonu olduğu bir ortamda Fransa'ya karşı ortaya koyulan oyun bizim de bunları başarabileceğimizin bir göstergesidir. Biz genel anlamda genç oyuncu pek yetiştiremeden böyle bir şey başarıyorsak Türk Milli Takımı'nda herkesi kutlamak lazım. Bu sürecin devamında çok büyük bir başarı bekliyorum. Artık 20 milyon genci olan bir Türk Milli Takımı, Avrupa ya da dünya Şampiyonu olamıyorsa biz teknik direktörler tamamen suçlu olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunda reform gibi kararlar alınarak bunlar hayata geçirilmeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMA GELİŞİ İNANILMAZ BİR ETKİ YAPTI"Şenol Güneş'ten büyük beklentiler içerisinde olduğunu ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, "Şenol hoca, büyük takımları çalıştırmış ve şampiyonluk yaşamış bu ülkedeki üç duayenden biridir. Dolayısıyla milli takıma gelişi inanılmaz bir etki yaptı. Hem antrenman bilimi olsun hem taktiksel anlamda hem de duruşu olsun, bu başarıyı onun bu duruşu getirdi. Türk futboluna daha güzel hizmetler verecektir. Ondan beklentimiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarıdır. Bunun yanında da Türk futbolunda yapılacak devrimlerin öncüsü olması benim beklentim. Onun söylemleri doğrultusunda çıkarılacak kanunlar, bir Avrupa ya da dünya şampiyonluğuna bedel olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu."TÜRKİYE'DE BÜYÜK TAKIMLARIN HALA SCOUT SİSTEMİ YOK"Süper Lig'de geride kalan sekiz haftada dört büyüklerin üst düzey bir performans sergileyemediğini söyleyen Uygun, "Ligde özellikle dört büyükler özelinde daha üst düzey bir performans bekliyordum fakat yıllar geçti hala dört büyüklerimizde bir scout sistemi yok. Takımların hangi oyun sistemine göre oynayacağı gelen hocaya göre değişiyor. Bugün Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona'ya baktığınızda kendi oyun sistemlerine göre oyuncu transfer etme politikaları var. Biz ise boşta olan oyuncuları alarak bir yol izliyoruz. Kulüplerimiz borç batağında yüzüyor. İlk dört içinde dört büyüklerin olması ve Anadolu'dan da iki takımın bu ekipleri zorlaması gerekiyor. Bunu son zamanlarda göremiyoruz" dedi."TÜRKİYE'DE 10 YIL İÇERİSİNDE ANADOLU'DAN EN AZ 2 ŞAMPİYON ÇIKACAK"Trabzonspor'un son yıllardaki gelişimine parmak basan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ahmet Ağaoğlu sistemi kurma adına çok büyük bir adım kat etti. Ünal Karaman gibi özel bir hocayla da başarıya doğru gidiyor. Gençlerimizi de Türk futboluna kazandırdılar. Bu yüzden bir tebriği hak ediyorlar. Bugün bütün takımlarda İstiklal Marşı okuyacak oyuncu bulamıyorken, Trabzonspor'da yarısından çoğu marşı okuyacak durumda ise Trabzonspor'un durumu takdir edilecek seviyede demektir. Alanyaspor da uzun vadede doğru planlamanın bir ürünü. Hasan Çavuşoğlu 3'üncü ligden alarak buralara kadar getirmesi, her geçen gün üzerine hamleler yapması, borca sokmadan scoutlarıyla iyi araştırma yaparak buralara gelmesi önemli. Merih de Alanya'da parladı. Doğru planlama ve programlama yapılıyor. Türkiye'de 10 yıl içerisinde Anadolu'dan en az 2 şampiyon çıkacak. Bugün Başakşehir'in yaşadığı sistemi kurma olayı taraftar anlamında iyi bir durumda olsalardı şampiyon olurlardı. Başakşehir şampiyonluğu belki bu yüzden kaybetti" ifadelerini kullandı."ESKİDEN OYUNCULAR AVRUPA'YA GİTMEK İSTEMEZDİ"Genç oyuncular için Avrupa'nın önemli bir hedef haline dönüştüğünü söyleyen Uygun şunları söyledi: "Avrupa'da eskiden ekonomik verimler daha düşüktü. O yüzden Türk futbolcular oraya gitmeyi tercih etmiyordu. Sonraki süreçte yetenekli oyuncuların çıkması ve ekonomik anlamda onlara gerekli desteğin sağlanmış olması onların da oraya gitmesine neden oldu. Menajerlik sistemiyle beraber Avrupa'daki bütün takımlar, Türkiye'deki bütün takımları takip edebiliyor. Scoutları takip edebiliyor. Bu bağlama baktığında birbirini tamamlayan bir çok unsur olduğu düşüncesindeyim""GÖRÜNTÜ İTİBARİYLE AVRUPA PERFORMANSIMIZ ŞU AN İYİ DEĞİL"Avrupa'da mücadele eden takımların performansının yeterli olmadığını ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, "Avrupa bizim için en büyük hedef olmalı ama Avrupa arenasına çıktığımızda istediğimiz performansı bir türlü veremiyoruz. Kısmen verebiliyoruz. Bizim beklentimiz tabii ki iyi bir performans. Görüntü itibariyle şu an performanslar pek iyi değil ama ben inanıyorum ki takım olarak değerlendirme yaparsak Galatasaray'ın Real Madrid'i 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Bu galibiyet, Galatasaray'a bir ivme kazandıracaktır. Başakşehir yeni bir ivme yakaladı, onların da 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor için Avrupa olmazsa olmaz. Ligde şampiyon olabilme şansı en yüksek olan takımlardan biri. Trabzonspor'un da galip geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta yaşanan sorunlar, takımı çok yıpratacaktır. Bir toparlanma sürecine girebilmek için onlar adına da Braga müsabakası onlar adına bir şans olacaktır" şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu Manavgat'ta okul açılışı yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmci Kara ailesi tarafından yaptırılan Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun açılışı Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'ta turizmci Kara ailesi tarafından yaptırılan Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, diğer yetkililerle davetliler ve öğrenciler hazır bulundu. 'İYİ YETİŞMİŞ, İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇLERDEN GEÇİYOR'Halk oyunları gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, eğitimin ülkenin savunmasından bile daha önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Bizim milletimizin büyüklüğü, medeniyet değerleriyle, kültürüyle, irfanıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, iyi yetişmiş genç nüfusuyla büyük bir milletiz. İşte bu genç nüfusu iyi eğitmek, bilgi çağında bilgiyle donatabilmek için bir taraftan devletimiz kamu bütçesiyle, diğer taraftan belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ama en önemlisi hayırsever vatandaşlarımız olmak üzere eğitim konusunda herkes, her kurum elinden geleni yapıyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri genel bütçeden en çok payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyor. Eskiden Milli Savunma Bakanlığı hep bir numara olurdu. Ama anladık ki ülkenin savunması dahi, iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerden geçiyor. Gençlerimizi iyi yetiştiremezsek, onları çağın gereği bilgiyle donatamazsak, o zaman milli savunmaya çok para harcasan da milli güvenliğinizde zaafa düşebilirsiniz" dedi.'850 İLAVE DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun 24 derslikte 920 öğrencisi olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Okulumuz Manavgat'ın büyük okullarından biri oldu. Manavgat'ta bütün problemler çözüldü mü? Az önce Kaymakam Mustafa Yiğit, ikili eğitim yapılan okullar olduğunu söyledi. Hem Manavgat'ta hem Antalya'da 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. Basında (turizmi kastederek) 'Antalya bütün rekorları alt üst etti' diye haberler vardı. İnşallah koymuş olduğumuz 16 milyona da yıl sonunda ulaşmış olacağız. Rabbim daha çok versin turizmci dostlarımıza. Ama şehrin de eğitim konusunda ihtiyacı var. İnşallah yeni hayırseverleri, protokol için valilik binamızda heyecanla, hararetle bekliyoruz" diye konuştu.Kaymakam Mustafa Yiğit de Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun ilçede hayırseverler tarafından yaptırılan 30'uncu okul olduğunu kaydederek, "İlçemizdeki okulların yüzde 29'u hayırseverler tarafından yaptırıldı. Bundan sonra da ilçemizde okul yaptırmak için hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz. Çünkü hala ikili eğitim verdiğimiz okullarımız var. Bu okulları da tekli eğitime geçirmemiz gerekiyor" dedi.Hayırseverlerden Ramazan Kara, okul açılışında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Ülkeler kalkınmak ister, toplumlar refah içinde, zenginlik içinde yaşamak ister. Tarihe baktığımız zaman en büyük zenginliğin, hazinenin bilgi olduğunu görüyoruz. Yeterli bilgiye sahip değilsek ve yeterli teknik ve sosyal altyapımız yoksa bu durum bağımsızlığımızın bile kaybolmasına sebebiyet verebilir" diye konuştu.Hayırsever Kara ailesinden Ahmet Kara da Yörük olduklarını ve babasının çobanlık yaptıklarını anlatarak, babaları Mehmet Kara'nın her fırsatta kendilerine okumaları gerektiğini hatırlattığını söyledi.Törende hayırsever aileye Vali Münir Karaloğlu tarafından plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler sınıfları ziyaret etti.

Sınıfları ziyaret

