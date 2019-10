DHA YURT BÜLTENİ - 6

18.10.2019 10:51

Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirme

Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.

Haber: Emrah KIZIL- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin)

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'in projesi hızla ilerliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde ortaya konulan Filyos Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan Filyos Limanı inşaatının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanının tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde, gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Abdülhamit'in rüya projesi olarak adlandırılan proje, 2014 yılında devlet yatırım programına alınmasının ardından aynı yıl liman inşası için ihale yapıldı. 2015 yılında ise Bakanlar Kurulunda alınan kararla 6 milyon metrekarelik alan Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildi. Ayrıca 4 milyon metrekare alanda serbest bölge olarak sanayicilere açıldı. Bölgenin 3 milyon metrekare genişleme alanıyla da Türkiye'nin Karadeniz'e, oradan da dünyaya açılan bir kapısı olması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olarak nitelendirdiği ve yıllık 25 milyon yük kapasiteli Filyos Limanının tamamlanmasının ardından Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilen bölgede 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Filyos Endüstri Bölgesi Projesi'nde bölgenin altyapı, üstyapı ve idaresinden sorumlu olarak Tosyalı Holding yönetici olarak atandı.VALİ BEKTAŞ: 'BÖLGE BÜYÜK BİR LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLİYOR'Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, limanın 2020 yılı sonuna kalmadan bitirilmesini beklediklerini söyledi. Ardından endüstri ve serbest bölgedeki çalışmaların hızlanacağını anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi: "Tosyalı Grup burada proje geliştiriyor. Başka yatırımcıları buraya yönlendirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Endüstri bölgesi olduktan sonra serbest bölge olarak ayrılan büyük bir alan var. Oranında sanayiciyle buluşması lazım. Bakanlığımızda böyle düşünüyor. Özellikle Karabük, Bartın ve Zonguldak sanayicisinin orada yer alma arzusu var. Burasının en önemli özelliği ülkemizin kuzey ve güney akslarından birisinin çıkışı olması. Bu şu demek. Filyos havzası, arkasında Ankara ve Konya'ya kadar uzanabilen koridorun Karadeniz ve Karadeniz ülkelerine açılımı olarak planlanıyor. Buna uygun karayolu bağlantıları devam ediyor. Ayrıca ayrı bir demir yolu yatırımı başladı. Havaalanımız var. Çeşitli şekilde geliştirme çabamız var. Bölge deniz, hava, kara ve demiryoluyla bir büyük lojistik üs olma yolunda hızla ilerliyor. Hem endüstri bölgesi hem de büyük bir lojistik bölge olarak Karadeniz'in en büyük limanı olarak ülkemizin önemli kuzey-güney asklarını birinin kapısı olarak bölgeye kepenklerini açmaya hazırlanıyor."BÖLGEMİZ BÜYÜK BİR BEKLENTİ İÇİNDESanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Filyos Projesi konusunda çok istekli ve arzulu olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Bu projeye devletimiz büyük beklenti yüklemiş durumda. Orada 1,5 milyar dolarlık yatırım 10 bin istihdam ve 750 milyon ihracat hedefi var. Bizim yöre olarak beklentimiz gerçekten çok yüksek düzeyde. Bölgemiz sürekli göç veriyor. Almanya'da çok gurbetçi vatandaşımız var. Artık burası göç vermesin. Nitelikli kaliteli istihdam olsun. Doğamızı ve çevremizi koruyarak insanımıza AŞ ekmek olsun diye umudumuz var. Bölgenin uzun yıllardır beklentisi bu. Belki de 30-40 yıldır belki de daha uzun beklenti söz konusu. Bu beklentinin makul süre içinde gerçekleşeceğini görmek bizim içinde mutluluk vesilesi." dedi.TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU OLACAKFilyos Belde Belediye Başkanı Ömer Ünal da Filyos Projesinden sadece bölgenin değil, Türkiye'nin de beklenti içinde olduğunu söyledi. Limanın tamamlanmasıyla Türkiye'nin ithalat ve ihracatı için yeni bir kapısının açılacağını ifade eden Ünal, "Buraya paralel beldemizde gelişecek. Bizde burayla birlikte gelişen beldemizin ilçe olmasını bekliyoruz. Burası ilçe olmayı hak ediyor. Limanın üst yapısıyla birlikte endüstri bölgesindeki yatırımlarda başlayacak. Burada bizim için en değerli olan çevreye duyarlı olanı ve istihdamı fazla olan yatırımlar. Bu yatırımlar gerçekleşirse Filyosumuzun kurtuluşu olacak diye düşünüyoruz. Burası Ankara ve Eskişehir'e kadar hizmet verecek. Burası Türkiye'nin kurtuluşu olacak." diye konuştu.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak)

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye gidenleri taşıyan Cemil Güney (43) yönetimindeki 34 VN 2677 plakalı yolcu otobüsü, Kurşunlu ilçesine bağlı İğdir Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI

Tekirdağ'da kaza; baba öldü, oğul yaralı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin orta refüjdeki beton sete çarpmasıyla meydana gelen kazada Mehmet Tacar(59) öldü, oğlu Uğur Tacar(34), yaralandı.Kaza, Marmara Ereğlisi'nin İstanbul karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.İstanbul' dan Tekirdağ yönüne giden Uğur Tacar yönetimindeki 26 ABD 971 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki beton sete çarptı. Şiddetli çapmada otomobil içinde sıkışan Uğur Tacar ile babası Mehmet Tacar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Tacar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ)

Edirne'de sokak köpekleri 'bakımsızlıktan ölüyor' iddiası

Edirne'de Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf tesislerinin açılmasından sonra kapatılan eski çöplükte kalan köpeklerin, her gün beslenmelerine rağmen sağlıksız koşullarda yaşadıkları için sayıları gün geçtikçe azaldığı iddia edildi. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi İbrahim Dönmez, "Gelen yemekler beklediği için bozulabiliyor, bozulduğu için de hayvanlar hastalanıyor ve yavaş yavaş ölüyorlar" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, köpeklerle ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, çöplüğü düzenli olarak temizlediklerini ve hayvanların beslemeleri yaptıklarını söyledi. Edirne'de 2017 yılında Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf tesislerinin açılmasından sonra kapatılan eski çöplükte kalan köpeklerin, her gün beslenmelerine rağmen sağlıksız koşullarda yaşadıkları için sayıları gün geçtikçe azaldığı iddia edildi. Belediye ve hayvanseverlerin her gün yiyecek getirdikleri hayvanların hijyenik olmayan koşullardan dolayı hastalanıp öldüğünü söyleyen Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Sokak Hayvanları Sorumlusu Yağmur Islattı, daha fazla köpeğin ölmemesi için yardım beklediklerini belirtti. Eski çöplükte yaşayan hayvanlarını aşırı derecede sağlıksız olduğunu öne süren Islattı, şöyle dedi: "Buradaki hayvanlar aşırı derecede sağlıksız ne yazık ki. Çoğu hastalıktan ölmüş durumda, kalanlar da ölmek üzere diyebilirim. Hemen hepsine uyuz var ne yazık ki. Besleniyorlar mı, evet besleniyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır Edirne Belediyesi burada düzenli bir besleme yapıyor. Ancak sağlıksız besleniyorlar. Tabii ki öncelikleri beslenmek ama hayvanlar yemek artıklarıyla besleniyorlar, bozulmuş bir yemeği yemek zorunda kalıyorlar ve bu da hastalıkların çok çabuk yayılmasına ve artmasına sebep oluyor. Biz Edirne'deki hayvanseverlerin mücadeleleriyle ilk aşamayı tamamladık diyebilirim çünkü daha önce burada hiç besleme yapılmıyordu. Ancak ne olursa olsun ikinci aşamayı tamamlayamıyoruz burada. İkinci aşamada istediğimiz burasının onlar için bir yaşam alanına dönüştürülmesi."'KISIRLAŞTIRILIP TEDAVİLERİ YAPILMALI'Hayvanların kısırlaştırılıp tedavilerinin yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Islattı, "Belediyenin çok basit yapabileceği bazı şeyler henüz gerçekleştirilmedi. O da kısırlaştırılmaları ve tedavilerinin yapılmaları. Çünkü kısırlaştırılmadıkları sürece popülasyonu kontrol altında tutamayacağız. Zaten tedavisi yapılmayan bir hayvanı burada 3 gün besliyoruz, dördüncü gün geldiğimizde ölü buluyoruz. Ancak buraya kesinlikle belediyenin el atması lazım. Bizim buradan bir iki hayvanı almamızla olacak bir iş değil bu. Belediye'nin bu tür tedavileri gerçekleştirmesi gerek" diye konuştu. Söz konusu alanda gün geçtikçe köpek sayısında azalma yaşandığını öne süren Islattı, "O köpek azalmasından sonra burada kalan 174 köpek vardı. Sonra bu sayıda yeniden bir artış oldu fakat şu an bir azalma yaşıyoruz. Bunun nedeninin hastalık olduğunu düşünüyoruz. Şu an 100'ü geçmez sayımız. Bizim artık tek istediğimiz geride kalanlara sahip çıkabilmek. Ancak şu şartlarda biz geride kalanlara da çok sahip çıkıyoruz diyemiyoruz. Biz yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı. 'HASTALANIP YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORLAR'Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi İbrahim Dönmez ise tek isteklerinin hayvanların çöplük alanında temiz bir şekilde yaşayabilmesi olduğunu belirtti. Dönmez, "Yaklaşık 1.5 sene önce 500 köpeğimiz kayboldu. Neden kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Burada şu an yaklaşık 100 köpek kaldı. Gelen yemekler beklediği için bozulabiliyor, bozulduğu için de hayvanlar hastalanıyor ve yavaş yavaş ölüyorlar. Bizim burada istediğimiz bu hayvanların bir an önce kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılması ve bu çöplük alanının da temiz bir şekilde kullanılabilmesi" diye konuştu. 'TEMİZLİKLERİ YAPILIYOR VE HER GÜN DÜZENLİ BESLENİYORLAR'Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, köpeklerle ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, çöplüğü düzenli olarak temizlediklerini ve hayvanların beslemeleri yaptıklarını söyledi. Tanrıkulu, "Bunu söyleyen arkadaşlar şuna inanıyorum ki Edirne'de yaşamıyorlar. Öyle bir şey yok, her gün düzenli olarak beslemeleri yapılıyor. Hatta sosyal medya hesaplarından canlı yayın da yaptırıyorum. Çöplük kapandığı günün ertesi gününden itibaren her gün saat 14.00 ile 15.00 arası bir ekibim oraya gidiyor düzenli besleme yapılıyor. Yalakları ve su tankerini Edirne Belediyesi koydu. Oranın temizliği de haftada bir rutin olarak yapılıyor. Köpek sayısını ben saymadım, arkadaşlar saydıysa da bilmiyorum. Ben artık çok yoruldum. Artık bu şeyden vazgeçsinler. O canlılar için bir şeyler yapan insanların da artık şevkini kırmasınlar" dedi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE

Bartın'ın tarihini aydınlatan çalışma

Bartın Üniversitesi tarafından 2 yıl boyunca devam eden yüzey araştırmaları sonucunda taş çağı dönemine ait buluntular bulunurken, bölge tarihinin 10 bin yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam tarafından 2 yıldır yürütülen 'Bartın ili ve ilçeleri yüzey araştırması, Bartın'ın Taş Çağlarından Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar Olan Dönemlere Ait Kültür Varlıklarının Tespiti ve Belgelenmesi Projesi' kapsamında çalışmalar tamamlandı. Üniversite ile birlikte 6 faklı üniversiteden öğretim elemanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yer aldığı çalışmalar 2 yıl boyunca devam etti. Yüzey araştırmaları kapsamında Bartın'ın Ulus ve Amasra ilçeleriyle merkeze bağlı Mugada, Karasu, Beşköprü, Arıönü, Güzelcehisar, Kocareis ve Arıt köylerinde yüzey araştırmaları yapıldı.Çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları değerlendiren Doç. Dr. Çam, yapılan tespitler ışığında Bartın'ın yerleşim tarihinin Paleolitik Dönem olarak adlandırılan Taş Çağlarına kadar uzandığını söyledi. Doç. Dr. Çam, araştırmalar kapsamında tespit edilen buluntuların bölge tarihinin 10 bin yıldan eski olduğunu kanıtladığını da ifade ederek, "Bölgede elde edilen Paleolitik döneme tarihlenen taş aletler bölge tarihinin 10 bin yıldan daha eski olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.Amasra ilçesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Çam, "Bartın sınırları içerisinde Ceneviz Kalesi ile tanınan Amasra'nın Roma ve Bizans Dönemine ait önemli yapı kalıntılarının korunduğu ve antik kentin yapılacak kazılarla ortaya çıkartılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Amasra ve çevresinde olasılıkla Demir Çağlarından itibaren kullanılan Anakaya Anıtları ve seramik buluntular tespit edildi.ö diye konuştu.Doç. Dr. Çam, Amasra'nın yerleşim tarihinin bilinen 3 bin yıldan daha eskiye uzandığının da tespit edildiğini sözlerine ekledi.Doç. Dr. Çam, Amasra dışında en az burası kadar önemli ve görkemli yeni yerleşim merkezlerinin tespit edildiğini, antik kaynaklarda ismi geçmeyen bu yerleşimlerle ilgili çalışmaların gelecek yıllarda yapılacağını açıkladı.

BARTIN

Van'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Van'da kurulan özel polis ekibi, çeşitli tarihlerde 10 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Van'da çeşitli tarihlerde Edemit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde ise 3 olmak üzere, 10 ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekip, hırsızlık olayların yaşandığı bölgelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerasından 1150 saat görüntüyü inceledi. Özel ekip, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAN

Gölcük'te 'Taraftar evleri' renkleriyle dikkat çekiyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşan site dikkat çekiyor. Galatasaray taraftarı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin renklerini taşıyan binada oturan Ülkü Bal, kendileriyle dalga geçenlere kaleyi içten fethettiklerini söylediğini, Beşiktaş'ın renklerini taşıyan binada oturan Galatasaray taraftarı Mehmet Kaptıkaçtı ise kendini yetim gibi hissettiğini belirtti.Gölcük Yenimahalle'de müteahhit Metin Torunoğulları tarafından 2015 yılında yaptırılan 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephe renkleri, Milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşuyor. Farklı renklerde olmasından dolayı dış görünüşüyle ilgi çeken siteye, taraftar grupları ve fanatik sporseverler yoğun ilgi gösteriyor. Saniye Torunoğulları Sitesi çevredekiler tarafından 'Taraftar Evleri' olarak biliniyor.Siteyi yaptıran müteahhidin, takımların hepsinin bir arada kaynaştığını görmek için bu renkleri seçtiğini belirten site yöneticisi Erol Dağcı, "Oturduğumuz blokların renklerinden site sakinleri son derece memnun. Binaların bu renkte boyanmasının sebebi farklı. Herkes desteklediği takımın renginin bulunduğu sitede oturmuyor, gönül isterdi ki herkes tuttuğu takımın bulunduğu renklerdeki bloklarda otursun. Böyle bir şansa ulaşabilenler de oldu. Bu binalar takımların hepsinin bir arada kaynaştığını görmek ve hoş bir görüntü oluşturmak için yapıldı. Ben Trabzonspor'un renklerinin bulunduğu binada oturuyorum ama Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe renklerindeki binada o dönem boş daire yoktu, ben yetişemedim. Trabzonspor'un renklerinden oluşan binaya taşındım. Kendim de Karadenizliyim benim için çok sıkıntı olmadı." dedi."KENDİMİ YABANCI GİBİ HİSSEDİYORUMöDesteklediği takım Galatasaray'ın renklerinin bulunduğu binada boş daire olmadığı için siyah-beyaz renklerinden oluşan binada oturduğunu söyleyen site sakini Mehmet Kaptıkaçtı, "Ben Beşiktaş takımının renklerinin bulunduğu binada oturuyorum ama Galatasaraylıyım. 50 yıldan sonra Beşiktaşlı olmak durumunda kaldık. Diğer binalarda boş yer yoktu, Galatasaray renklerindeki binada boş yer bulamadım. Galatasaraylı olup, Beşiktaş renklerindeki binada oturmak ilginç bir duygu oluyor bazen kendimi yetim gibi hissediyorum. Kendimi yabancı gibi hissediyorum. Kendi takımımın renklerinin bulunduğu blokta otursaydım daha güzel olurdu." diye konuştu."DALGA GEÇENLERE KALEYİ İÇTEN FETHETTİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZöKoyu bir Galatasaray taraftarı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin renklerinden oluşan bina yaşadıklarını söyleyen Ülkü Bal, "Biz Fenerbahçe renklerinin bulunduğu binada oturuyoruz ama Galatasaraylıyım. Böyle denk geldi ve evi aldık. Çevremiz bazen bizimle dalga geçiyor. Eşimin arkadaşları ve kızımın Galatasaray fanatiği olduğunu bilen arkadaşları baya makara yapıyor bizimle. Biz de 'Kaleyi içten fethediyoruz' diyerek şakalaşıyoruz. Yakınlarımız bize bu kadar Galatasaraylı olup, neden Fenerbahçe renklerinde olan binada oturuyorsun diye soruyorlar, Galatasaray binası denk gelmedi bize." dedi."ADRES TARİFİNDE HİÇ ZORLANMIYORUZöSitede bulunan binaların farklı renklerden oluşmasından dolayı çok dikkat çektiğini ve herkesin bu siteyi tanıdığını belirten site sakini Ülkü Bal, şöyle konuştu: "Dışarıdan görenler ilk başta fark etmiyorlar 'Şu renkli evler' diye gösteriyorlar. Daha sonra biz 'Taraftar Evleri' olduğunu söylediğimizde bütün takımların renklerinin olduğunu görüyorlar. Sitemiz renkleriyle çok ünlü bir site. Bir yere tarif ettiğimizde ya da posta, kargo gibi işlerde adres verdiğimizde Taraftar Evleri dediğimizde hiç adresi anlatmakta zorluk çekmiyoruz. Çok rahat oluyor adres tariflerinde. Dışarıdan sürekli ilgi çektiği için herkes tarafından biliniyor."

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli)

