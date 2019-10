Dha yurt bülteni - 6

14.10.2019 12:16

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.

PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekatta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı. TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntülerini ilk olarak dünyaya DHA muhabirleri servis etti. DHA muhabirleri, bu harekatın takibini anbean sürdürüyor.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/AZEZ (Suriye), -

1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında

Erzurum'da geçen 25 Ocak'ta Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak aralarında baron Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısında. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'ın ve yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri isteniyor. Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde 25 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, hiç yakalanmamış gibi yapılarak teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. Uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağına da operasyon yaptı. İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ile 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, işçi Mazlum Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine kondu. 1314 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİErzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen detaylı soruşturma tamamlandı ve 54 sayfalık iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'ın ve yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi. İddianamede, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'chat encro' deşifre edildi. Sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiği ortaya çıktı. Örgütün yakalanmamak için kullandığı özel telefonun 3 ay sonra kendi kendini kilitleyip kullanılmaz hale getirdiği, cep telefonu normal açılmak istendiğinde açma kapama tuşu ile açıldığı ancak sohbet programı açılmak istendiğinde açma kapama tuşuyla birlikte ses tuşuna aynı anda basılarak açıldığı, 15 haneli bir şifre ile mesajlaşma yapıldığı belirlendi. 7'Sİ TUTUKLU 8 SANIK ADLİYEDE'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından tutuklu 7 kişi sabah saatlerinde kaldıkları cezaevlerinden alındı. Örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Öztürk ile Hacı Karahan yüksek güvenlikli H Tipi Cezaevi'nden, Ali Yıldırım, Erdal Ergi, Ahmet Özdemir ve Mahmut Mısır ise E Tipi Cezaevi'nden otobüsle alınarak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için adliyeye getirildi. Sanıkları taşıyan otobüsün geçiş noktalarında güvenlik tedbiri alındı. Jandarma ve polisin tedbir aldığı adliyeye getirilen sanıklar yargılanacakları 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir de duruşmaya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Adliye binasından detay -Alınan güvenlik önlemlerinden detay -Sanıkların cezaevi aracı ile adliyeye getirilmesi-Sanıkların araçtan indirilmesi-Adliye binası

Haber: Hümeyra PARDELİ -Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Engellilere çöp tankı engeli

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları engelli vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Kaldırımı işgal eden çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın, "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın (42) sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan ve kanser riski taşıyan yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın'ın en büyük sorunu sokaktaki engeller. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da kaldırımların ortasına sabit halde yerleştirilen çöp tankları da bunlardan biri. Aydın, tanklar nedeniyle hayatını tehlikeye atarak yola inmek zorunda kaldığını vurguladı ve şöyle dedi: "Bayraklı'da birçok noktada özellikle kaldırımın ortasında belediyenin yere gömülü halde koyduğu çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum. Çöp tankları nedeniyle kaldırımı kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyoruz. Ancak yollar bizim için tehlikeli. Süratli giden bir araba dikkatsizlik sonucu çarpabilir. Bayraklı'da yaşayan yaklaşık 4 bin engelli vatandaştan 1500'ü tekerlekli sandalyeye mahkum. Kaldırımlar kabusumuz oldu ya taşları sökülür ya ortasına bir şey konulur. Yaya geçidini istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Engelli dostu kent deniyor, bu nasıl dostluk." BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKELİBayraklı'da yaşayan emekli Hamdi Sayımcı (70) aynı sorunun bisiklet kullanan vatandaşları da etkilediğini belirterek "Bu çöp bidonları, doldur boşalt işlemi için verimli olabilir. Ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyorlar. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Kamyon gelene kadar yine koku oluşuyor. Üstelik kaldırımların kapanması sadece engellileri değil sağlıklı olan bisiklet sürücülerini de etkiliyor. Özellikle çocuklar bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor" dedi. Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli ise "Bu çöp tankları hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı ve çocuklar için tehlike arz ediyor. 42 yaşında sağlıklı bir bireyim ama yarına ne olacağım belli değil. Bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesini ve kaldırımların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesini talep ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Hakan Aydın'ın tekerlekli sandalyesiyle kaldırımı kullanmasından görüntü,-Çöp tanklarının yanından geçmeye çalışırkan görüntü,-Çöp tankının kullanılmasından detay görüntü,-Hakan Aydın ile röp,-Hamdi Sayımcı ve Barış Sevimli ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş

Adana'da, cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadının silah çekerek, paralarını alan Mehmet Can Yıılmaz'ın (21), bu paralarla kredi kartı borcunu ödediği ortaya çıktı.İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 kadının gasp edilmesi üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemede bulunan ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin bir dondurma firmasında dağıtım elemanı olarak çalışan Mehmet Can Yılmaz olduğunu belirledi. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden görüştüğü N.T. (25) ile para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı, evine gidince üzerindeki kuru sıkı tabancayı doğrultarak, kadının 3 bin 300 lirasını gasp ettiği belirtildi. Şüpheli Mehmet Can Yılmaz'ın gasp ettiği N.T.'ye, "Bu işleri bırak" deyip evden kaçtığı kaydedildi.KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMİŞGasp olaylarını tek tek değerlendiren polis, Mehmet Can Yılmaz'ın aynı yöntemle farklı zamanlarda A.D. (23), T.Ç. (23), G.Ç. (22), A.A.'yı (27) da gasp ettiğini belirledi. Çalıştığı iş yerinde yakalanan Mehmet Can Yılmaz, gasp ettiği 9 bin lirayla kredi kartı borcunu kapattığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Can Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kadına ise, 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.KADINLARIN TELEFONUNDAN NUMARASINI SİLMİŞAdana'da cinsel ilişki için buluştuğu 5 kadını gasp ettikten sonra tutuklanan Mehmet Can Yılmaz'ın 'Dayının selamı var' diyerek kadınları korkutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mehmet Can Yılmaz'ın internet üzerinden bulduğu kendi numarasından ulaştığı kadınlarla buluştuktan sonra kurusıkı tabancayla korkuttuğu, kadınların telefonlarından da kendi numarasını silip, delil bırakmamaya çalıştığı saptandı. Mehmet Can Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde ise, "Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler ben de paramı geri almak için silah çektim" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü----------- Zanlının bir kadın ile apartmana girişi Zanlının koşarak çıkışı Kadının arkasından çıkışı Zanlının adli tıp birimine getirilmesi Adli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesi

SÜRE: 01'02" BOYUT: 114 MB

Haber-Kamera: ADANA,

Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız. Biz aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz."dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kurum, haraketin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Asker ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kurum, "Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katili hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konya'mızın evladı Yunus Mermer. Başta Yunus'umuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin."dedi. 'BİZİM KADERİMİZ KAN VE GÖZYAŞI DEĞİLDİR'Yaşananların artık coğrafyamızın kaderi olmayacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "Büyük mütefekkir İbn-i Haldun 'coğrafya kaderdir' diyor. Doğrudur, 19'uncu ve 20'inci yüzyıl, coğrafyamız üzerinde türlü senaryoların yazıldığı, operasyonların yapıldığı bir dönem oldu. Fakat artık, yaşadığımız sorunlar, coğrafyamızın kaderi olmayacaktır. Çünkü bugün biz varız, şanlı ordumuz var, mazlumların umudu Türkiye var, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Görecek gözü, duyacak kulağı ve vicdanlı bir kalbi olan herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bizim coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir, kan ve gözyaşı değildir. Bizim kaderimiz, yüzlerce yıl boyunca, yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmaktır. Şanlı ceddimiz gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiş, mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz 'cehennemi yaşatırız' tehditlerine kulak asmamış, 'barış pınarları aksın' hedefiyle 'cennet gibi bir dünyayı' vaat ederek yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır.Dünya en son Çanakkale'de bunu anlayamamış, gaflete düşmüş ve yanılmıştır. Biz, en güçsüz zamanımızda bile, ülkemizi Çanakkale sırtlarında, canımız pahasına koruduk, 250 bin gencimiz seve seve canlarını feda etti." ' TERÖR KORİDORU İSTEMİYORUZ'Güney sınırımızda terör koridoru istemediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız. Biz aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de, Lice'de, Çukurca'da, Dağlıca'da koruduk. El Bab'ta, Afrin'de Cerablus'ta koruduk. Buralarda nasıl koruduysak, 40 yıl önce Kıbrıs'ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz. Biz Fırat Kalkanı'yla 365 bin Suriyeli kardeşimizi vatanlarına kavuşturduk. ve şimdi de bölgemizi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz. Ensarı olduğumuz 1 milyon muhacir kardeşimizin öz vatanlarında mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz ve inşallah bunu da başaracağız."diye konuştu. Bakan Kurum, aynı hadiselerin Avrupa'da olması halinde Avrupa'nın dağılacağını bakan Kurum "İnanın, ülkemize son 8-9 yılda yaşatılan hadiseler, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, Avrupa'nın haritası bile çoktan değişmiş olurdu, batıdan doğuya göç dalgaları görebilirdik.."dedi.

Görüntü Dökümü --------------Bakan Kurum'un gelişi Bakan Kurum'un konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

Kırmızı ışıkta beklerken ardı ardına çarpıştılar: 6 yaralı

İzmit'te kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Gölcük yönüne gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, İzmit Küçük Sanayi Sitesi'ne dönmek için kırmızı ışıkta bekleyen 41 HP 558 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobilin önündeki araca çarpmasıyla 6 araç ardı ardına çarpıştı. Arkadan gelen 41 FC 346 plakalı otomobil de kazaya neden olan otomobile çarptı. Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırırken, polis yolda önlem alarak başka kazaların olmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü----------Yaralıların ambulanslara taşınmasıKazaya karışan araçlardan görüntüKorkuyla etrafı izleyen kazazedelerOlay yerinin genel görüntüsüGörgü tanığı ile röp.Araçların yoldan kaldırılmasıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

