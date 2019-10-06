Dha yurt bülteni-6

06.10.2019 13:07

KAZADA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde TIR'ın, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timini taşıyan midibüse arkadan çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) cenazesi, GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Şehit Türk'ün 4 aylık hamile eşi Kezban Türk, eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Birecik'e bağlı kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavga ihbarının ardından olay yerine JÖH timi sevk edildi. Timi taşıyan Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse arkadan gelen A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı TIR çarptı. Kazada 15 asker yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk için GAP Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak, şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban Türk ve silah arkadaşları katıldı.

Kezban Türk tören sırasında eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit törenine katılan protokol

Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün naaşı

Şehidin özgeçmişi okunması

Yapılan konuşmalar

Şehidin eşi tabuta sarılması

Dualar eşliğinde şehidin tabutu cenaze uçağa konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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PAMUKOVA'DA TIR DURAĞA DALDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI (1)

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR'ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),

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ŞEMDİNLİ'DE PKK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesinin Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 2 antitank- roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, 1 serum, 1 örgütsel kıyafet, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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OĞLUNUN BORCU YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİ



Antalya'da jandarma tarafından yol kontrolünde yakalanan M.K. (60) adlı kadın, oğlunun ödeyemediği 8 bin 300 liralık borcuna kefil olup ödeme taahhütnamesine uymadığı için tutuklandı.

Ankara'da oturan M.K., geçen yıl, oğlunun ödeyemediği borca kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzaladı. Ödeme taahhütnamesine uyulmaması nedeniyle alacaklı tarafından Ankara İcra Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen M.K.'ya, yaklaşık 8 bin 300 liralık borcu ödemesi için 10 gün süre verildi ve borcun yine ödenmemesi durumunda 90 gün süreyle tazyik hapis cezası verileceği belirtildi.

Oğlunun borcu ödediğini düşünen M.K., geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında akrabalarını ziyaret amacıyla Antalya'ya gelirken, bindiği otobüs Manavgat ilçesinin Hacıobası mevkiinde müşterek yol kontrol uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğundan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün öğleden sonra Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen M.K., savcıya verdiği ifadede oğlunun borcuna kefil olduğunu ve ödeme taahhütnamesi imzaladığını belirtti. Ekonomik sıkıntı nedeniyle borcu ödeyemediklerini aktaran M.K. faizleriyle birlikte yaklaşık 8 bin 300 lira tutarındaki borç için daha önceden polis tarafından gözaltına alındığını ve kendisine süre verildiğini söyledi. Oğlunun kendisine borcu ödeyeceğini söylediğini kaydeden M.K., "Ben bu borcun oğlum tarafından ödendiğini sanıyordum. Bana öyle söylemişti. Çok şaşkınım" dedi.

M.K. sorgusunun ardından hakkında verilen 90 günlük tazyik hapsi cezası için tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

M.K.'nın adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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İÇKİLERİ ÇÖPE ATMIŞ GİBİ YAPIP ÇALMAKLA SUÇLANAN BAR ÇALIŞANLARI YAKALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelde alkollü içecekleri çöpe atarak çalmak istediği öne sürülen 3 bar çalışanı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin bar kısmında alkollü içkilerin çok fazla tüketilmesi otel yöneticilerinin dikkatini çekti. Bar kısmını takibe alan otel yöneticileri, garson olarak çalışan B.K.'nin alkol şişelerini çöp kovasına attığını görünce durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Otele gelen jandarma ekipleri, çöpleri atmaya götüren B.K.'yi durdurarak yaptıkları aramada çöplerin içinde 12 şişe alkollü içecek buldu.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDILAR

Garson B.K., bu işi yapmasını bar şefi E.S. ve barmen N.A.'nın istediğini, içkileri alıp çöpe bırakması konusunda baskı yaptıklarını iddia etti. B.K.'nin ifadesi üzerine E.S. ve N.A. da yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat Adliyesinden görüntü

Otel çalışanlarının adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA