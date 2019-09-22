Dha yurt bülteni-6

22.09.2019 11:55

Yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölen yakınları için taziyeye giderken kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik beldesi Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Ölen bir yakınların için Köprücük köyünden Kerem Ağa Mahallesi'ne taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp, Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada sürücü Kenan Taşkın (36) ile Hasan (65) Cankurtaran öldü, Sıddık Cankurtan (57), Selahaddin Demir ve Münür Demir ise yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sıddık Cankurtan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Selahaddin Demir ise Van'a sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kenan Taşkın ile Hasan ve Sıddık Cankurtaran'ın cenazeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Köprücük köyüne getirilen cenazeler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane morgundan alınan cenazelerin, cenaze aracına konulması

-Mezarlığa getirilişi

-Toprağa verilmesi

-Cenazede göçyaşlarına hakim olamayan yakınları

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Vanlı usta, çöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (58), çevrede topladığı çöp ve atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Odun ve metal parçalarından, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yararlanarak tablolar yapan Demir, genç kuşaklara çevre bilincini anlatmak için yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

Erciş İlçesi'nde yaşayan, oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 kız çocuğu babası Sami Demir, doğaya olan sevgisini ilginç bir yöntemle dile getiriyor. İnsanların doğaya karşı olan duyarlılığını artırmak için 21 yıldır mücadele eden Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Demir, topladığı odun ve demir ile kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklarla tablolar yapıyor. Atık malzemelerle büyük emek harcayarak tablolar yaptığını söyleyen Demir, bu işten aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

ATIK MALZEMELERDE 400 TABLO YAPTI

Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 400'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim, hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler gençlerimizi iyi yetiştirirsek, iyi eğitirsek, doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesin çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan atık malzemelerden detaylar

-Tablo yapan Sami Demir

-Demir ile röportaj

-Evde sergilenen tablolardan genel ve detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-

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Beyaz altında hasat başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde,beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı.5 bin dönüm alanda bu yıl 2 bin 500 ton rekolte beklenen pamuk desteklemesinin 800 liradan 500 liraya düşmesi üreticiyi üzdü.

İslahiye'de yoğunlukta Güllühöyük,Karapınar,Karapolat ve 10 Mahalle'de yaklaşık 3 bin 500,Nurdağı'nda ise Gedikli ve Gözlühüyük Mahallelerinde bin 500 dönüm olmak üzere toplamda 5 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 2 bin 500 ton rekolte beklenilen kütlü pamukta hasat başladı.

Üreticisi 'beyaz altın' olarak adlandırılan Pamuk hasadını makine veya amele ile yaptırıyor.Dönüm başına 450-500 kilogram civarında verim bekleyen üretici fiyatının en az 4 lira beklerken Çukorbirliğin 3 lira 30 kuruş açıklaması soğuk duş etkisi yaptı.

Son yıllarda girdi maliyetlerinin artışı ile üreticisini yıllardır mağdur ettiği için ekim alanı her yıl daralan pamukta birde 800 lira olan devlet desteğinin 500 liraya düşmesiyle hasada üretici üzgün başladı.

Devletten destek bekldiklerini belirten İslahiye Çukobirlik Yönetim kurulu başkanı ve pamuk çiftçisi İsmail Hamzaoğlu,"Nurdağı'nda bin 500,islahiye'de ise 3 bin 500 dönüm olmak üzere 5 bin dönüm pamuk ekim alanımız var. Çukobirlik olarak bundan 10 yıl önce 5 ile 6 bin ton pamuk alımı yaparken,fiyatın düşük olması ekim alanlarının azalmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl Çukobirlik olarak 800 ile bin 500 ton alım yaptık.Özerk olan çukobirlik özelleşincede devlet pamuğa sıcak bakmıyor.Tüm bunlara rağmen çukobirlik olmasa fabrikalar 2 lira 50 kuruş ile 3 liradan alım gerçekleştirirler, çukobirlik olarak biz fiyatı 3 lira 30 kuruş açıklayarak rekabet oluşturduk. Devletin desteği geçtiğimiz yıl 800 lira iken bu yıl 500 liraya düştü.Destek verilmesi halinde ekim alanlarının artacağını aksi halde her yıl daha da aşağıya düşecektir.Pamuk çiftçisi olarak ekim alanlarının artması için teşfik istiyoruz.ödedi.

Pamuk hasadında çalışanlar ise kilosunu 1 liradan topladıkları pamukta günlük 50 ile 60 lira kazanıyorlar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pamuk tarlası

- Pamuk hasadı

- Pamuk'un harala basılması

- Amele ile röp

- Başkan İsmail Hamzaoğlu ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kemer'de her yıl 100 bin kişi dalış yapıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra sualtını görmek isteyen 100 binin üstünde turist dalış yapıyor. Dalış merkezlerinin yöneticileri, tanıtımın daha iyi yapılması durumunda kısa sürede bu rakamın artacağını söylüyor.

Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Kemer, Akdeniz'in derinliklerine gizlenmiş güzellikleriyle de ilgi çekiyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı tatilciler, dalış merkezleri aracılığıyla 19 noktada dalış yapabiliyor. 25 dalış merkezinin bulunduğu ilçede, yılda 100 binden fazla kişi, sualtını keşfe çıkıyor. Özellikle Rus turistler sualtında fotoğraflar ve videolar çektirerek, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

'EN ÇOK RUS TURİSTLER TERCİH EDİYOR'

Kemer'de dalış merkezi işletmecisi Ali Sivrikaya, özellikle bölgeyi Rus turistlerin tercih ettiğini söyledi. Sivrikaya, "Yaklaşık 20- 25 yıldır Kemer'de aktif biçimde dalış yapmaktayım. Kemerimiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sualtı güzellikleriyle de ön planda. Gelip görenler bunun farkına varmakta. Yalnız bu işle ilgili tanıtımda çok ciddi eksikliklerimizin olduğunu da düşünmekteyim" dedi.

'DALIŞ TURİZMİNİN TEK EKSİĞİ TANITIM'

Kemer'in 'Küçük Moskova' olarak anıldığını ve ilçeye Rusya'dan çok sayıda turist geldiğini aktaran Ali Sivrikaya, "Turistlere sualtı güzelliklerimizi anlatıyoruz. Ondan sonra ikna edip daldırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tanıtımda ciddi eksiklik olduğunu düşünüyorum. Evet, Kemer birçok fuarda tanıtılmakta. Kışın bu fuarlarda tanıtılıyor, ama bizler sualtının temsilcileri olarak bu tanıtımda yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Kaynağında tanıtım yapmamız çok önemli. Kemer bölgemizde 25 dalış merkezi, sezonda günlük ortalama 500 dalış yaptırıyoruz. Bu sezonda 100 bini geçmekte. Dolayısıyla ciddi bir dalış aktivitesi söz konusu. Tanıtımda önemli yerimiz var. Bunun daha da altını çizip kaynağında tanıtım yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'SUALTINI YETERİNCE TANITAMIYORUZ'

Sualtı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, "1990'dan beri Kemer'de yaşıyorum. Kemer güzel bir yer aslında. Batı Torosların yüce dağlarının yer aldığı, yemyeşil ormanların ve masmavi denizin olduğu bir yer. Antik çağda da burada bir sürü insan yaşamış. Antik limanlar var, şehirler var. Yani buraya geldiği zaman insan her şeyi bulabiliyor. Doğayı tanıtıyoruz ama suyun altını yeterince tanıtmıyoruz. Onun için sualtında fotoğraflar çekiyoruz, bununla ilgili kitaplar yapıyoruz" dedi.

'19 DALIŞ NOKTASI VAR'

Kemer'in sualtı canlıları açısından çok güzel olduğuna işaret eden Adnan Büyük, şöyle konuştu:

"Nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olsun, caretta caretta ve yeşil kaplumbağaları burada görebilme imkanımız var. Tabi bunları nasıl görebiliriz, yanlarına giderek değil de yani fazla rahatsız etmeden göreceğiz. Suyun altındaki balıklar olsun, yeni gelen canlılar olsun. Bazılarını pek sevmiyoruz, zararlı buluyoruz. Aslan balığı gibi bazı canlıları, ama bazı canlılar da suyun altındaki faunayı renklendiriyor. Kemer bu yönden çok güzel bir nokta. Kemer merkezde 7, Üçadalar'da 12 olmak üzere 19 dalış noktası var. Bu dalış noktaları sıfırdan başlayandan tutun da usta dalgıçların istediği nitelikleri karşılayabilecek dalış noktaları. Ben bile senelerdir dalıyorum, bazı dalış noktalarına indiğimde çok zevk alıyorum. Sıkılmıyorum ve baya bir canlı görüyorum. Tabii biz de bunları önce fotoğraflıyoruz ve buraların güzelliğini göstermek için yaymaya çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Giden tekneden deniz detayı

Yat detayı

Tekneyi kullanan kaptandan detay

Dümen detay

Dalış teknesi detay

Dalış öncesi detay

Dalgıcın denize girişi

Dalgıçların suya dalışları

Sualtındaki dalgıçlar ve balıklar ile tarihi eser detayı

Ali Sivrikaya röportaj

Sualtındaki turistin balıkları yemlemesi detay

Ali Sivrikaya röportaj

Sualtında turist bayanın balıkları yemlemesi detay

Adnan Büyük röportaj

Yeşil Kaplumbağanın sualtı detayı

Adnan Büyük röportaj

Sualtından detay

Sualtından elleriyle kalp yapan turist bayan detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Yunan şarkıcının Çeşme'deki konserinde dostluk rüzgarları esti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 yıllık aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen Çeşme Festivali kapsamında sahne alan Yunan Folk Sanatçısı Eleftheria Arvanitaki müzik ziyafeti sundu.

Çeşme Festivali'nin 4'üncü günü etkinliklerine Yunan Folk Sanatçısı Eleftheria Arvanitaki konseri renk kattı. İlginin büyük olduğu konserde Yunan sanatçı, 3.5 saat sahnede kalarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Konseri Yunanistan'ın Kos Adası'ndan gelen Yunan konuklar da izledi. Dostluk rüzgarının estiği konserde Arvanitaki, bazı parçalarını Türkçe olarak söyledi. Yunan sanatçı, şarkı aralarında iki yakanın halklarının kardeşliği için sanatın önemine vurgu yaptı. Ege'nin iki yakasını bir araya getiren konserin sonunda Arvanitaki, uzun süre ayakta alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Konserden görüntü

-İzleyicilerden görüntü

Haber - Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: DHA