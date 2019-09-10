Dha yurt bülteni - 6

10.09.2019 10:54

Aynı alan, 3 gün içinde 2'nci kez yandı

Mersin'de bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda, 3 günde 2'nci kez yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını ihbar eden vatandaş, "2 arsa sahibi arasında husumet olduğu için 6 el pompalı tüfekle ateş edildi. Sonra villanın üzerine küller yağmaya başladı, yangın çıkmış. Hemen itfaiyeyi aradık, yangın yerini gösterdik. Bir de kaplumbağa kurtardık" dedi.

Aynı bölgenin 3 gün içinde 2 kez çıkan yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Alevlerin görüntüsü

-Yangını ihbar eden kadının röportajı

-Yangına müdahale edilmesi

-İtfaiyecilerin görüntüleri

-Yanan arazisinin görüntüleri

SÜRE: 01'31" BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda kentte 12 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine artırdığı denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında, satışa hazır 205 şişe içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin eve girmesi

-Evin odalarındaki satışa hazır şişelenmiş kaçak içkiler

SÜRE: 01'15" BOYUT: 139 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Turistlere aşure ikramı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Muharrem ayının başlaması dolayısıyla aşure ikram edildi.

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edildi. Otelin bahçesinde kazan kurularak hazırlanan aşure yemeğinin pişirilmesi sırasında turistler cep telefonlarıyla video ve selfie yaptı. Yaklaşık bin kişilik hazırlanan aşureden almak için turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure, aşırı ilgi sebebiyle kısa sürede bitti.

Otelin aşçıbaşı Ramazan Özdemir, Muharrem ayının geleneği olan aşureyi tatilcilere ikram ettiklerini belirterek, "Aşure toplumumuzu bir arada tutan dinamiklerden biridir. Böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik oldu. Herkes doya doya yedi. Herkesi gelecek yıl düzenleyeceğimiz aşure etkinliğine bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aşurenin pişirilmesi

Turistlerin aşure pişirilmesini videoya çekmeleri

Aşure ikramı

Ramazan Özdemir'in açıklaması

Detay

272 MB/// 02.28"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Tarihle sanatın buluştuğu Phaselis Festivali başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'ndeki Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş konseriyle başladı.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen Phaselis Festivali, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin açılışına Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, yerli ve yabancı turistlerle davetliler katıldı.

Festival, Phaselis Antik Kenti içerisinde hazırlanan kokteylle başladı. Phaselis'in ünlü su kemerleri önünde yan flüt ve gitarla konuklar karşılanırken, kadın misafirlere karanfil verildi. Kokteyl ardından ise Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş Grubu sahneye çıktı. Grup sergilediği performansla konseri izleyenlerin beğenisini kazandı. Kemanda Esen Kıvrak ve Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun, viyolonselde Çağ Erçağ ve piyanoda Gökhan Aybuluş'dan oluşan grup, davetlileri Arjantin'den Türkiye'ye müzikal bir yolculuğa çıkardı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan grup, davetlilere güzel bir akşam yaşattı.

'BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, "Phaselis Antik Kenti doğayla tarihin bütünleştiği eşsiz bir bölge. Burada yapılan festival çok anlamlı. Ülke tanıtımına sanat yoluyla katkı sağlanıyor. Festivali gelecek sene uluslararası boyuta taşıyarak bölgenin tanıtımına daha fazla katkı sağlamak en büyük temennimiz. Kaymakamlık olarak da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

'SANAT OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

KETAV Başkanı ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da 3 bin yıllık geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde tarihle sanatı ve müziği buluşturduklarını belirterek, kendilerinden önceki festivallerde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Festivalin, bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini hatırlatan Topaloğlu, "Festivalimizi gelecek yıl uluslararası boyuta taşıyacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü çok anlamlıdır. Sanat olmazsa hiçbir şey olmaz. Burada yerli ve yabancı birçok misafirimiz var. Misafirlerimiz ülkelerine döndükleri zaman buranın atmosferini anlattıklarında bu bizim için en güzel tanıtım olur. Festivalimizi gelecek sene daha profesyonel ve uluslararası hale getirerek bölge tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde Türkiye'de Tango müziğinin sevilmesinde oldukça etkili isimlerden biri olan Gustavo Battistessa sahneye çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Festival öncesi kokteyl alanında karşılama

-Yan flüt çalan bayan detay

-Karşılama detay

-Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç röportaj

-Kokteyl alanı detay

-Belediye Başkanı Necati Topaloğlu röportaj

-Konser alanındaki seyircilerden genel detay

-Konser detayları

-Seyircilerin alkışı detay

-Gökhan Aybuluş detay

-Seyirciler genel alkış detayı

475 MB/// 04.18"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Adana'da bir 'Banker Bilo' filmi vakası daha

Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki kamyonda kaçak mülteci taşınan sahne, Adana'da bir kez daha tekrarlandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kişiyi taşıyan sürücü, polislere kamyonda 'küçük baş hayvan yüklü' dedi.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda uygulama yapan polisler, üzeri brandayla kaplı kamyonu durdurdu. Şoför Mehmet G. ve yanında bulunan kişinin çelişkili ifadelerinin üzerine, polis kamyonda ne olduğunu sordu.

'HAYVAN YÜKLÜ'

Kamyonda küçükbaş hayvan yüklü olduğunu söyleyen Mehmet G.'ye inanmayan polisler brandayı açtığında içeride çok sayıda mülteci olduğunu gördü. Kamyon kasasına bindirilen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 mültecinin ülkeye Van'dan giriş yaptığını, 10 gündür yolda olduklarını söyledi. İnsan kaçakçılarına kişi başı 500 Euro verdiklerini de belirten mülteciler, kamyondan indirildi. Ellerinde su şişeleriyle 45 derece sıcakta yolculuk yapan mültecilerin yorgunluktan ve havasızlıktan bitkin düştükleri görüntülendi. Mültecilerin kamyon kasasında toplu halde oturması, akıllara Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki kamyonda kaçak mülteci taşınan sahneyi getirdi. Mülteciler, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi ise sorgulanmaya götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Göçmenleri taşıyan kamyonun görüntüsü

Kaçak göçmenlerin görüntüleri

Kamyondan inmeleri

Bir mülteci ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Teslim olan PKK'lı: Çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleriyle görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, 2 Eylül günü örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin jandarmada verdiği ifadede, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu örgütün darbe üstüne darbe aldığını söyledi.

İNFAZDAN KORKAN TERÖRİSTLER, TESLİM OLUYOR

PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlatan terörist, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkanların örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını belirtti.

Terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini anlattı.

'DEVLETTEN İYİ MUAMELE GÖRDÜK'

Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muameleyi gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını belirten PKK'lı terörist, teslim olmak isteyen örgüt üyelerinin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının tek kurtuluş olacağını söylediği kaydedildi.

HABER: Behçet DALMAZ/ VAN,

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Kaynak: DHA