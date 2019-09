Dha yurt bülteni - 6

09.09.2019 11:28

Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Spingin Tepe Üs Bölgesi'nde, 'Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım Operasyonu' kapsamında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda, dün saat 23.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sarı için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Sarı'nın öz geçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından şehit Sarı'nın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere taşındı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak.

İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

Zonguldak'ta merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde bıçaklı kavgada yaralanan Özkan Ekici(34), yaşamını yitirdi. Özkan Ekici'nin iki hafta önce evlendiği öğrenildi.

Olay gece saatlerinde, saatlerinde merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Ali K.(46) ile Özkan Ekici(34) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, Mehmet Ali K., yanında bulunan bıçakla Özkan Ekici'yi bıçakladı. Yaralı halde aracına binerek evine kaçan Özkan Ekici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan kaybeden Özkan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özkan Ekici'nin yaklaşık iki hafta önce evlendiği ve İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de kazada ölen öğretmen sınıfında çiçeklerle anıldı

ESKİŞEHİR'de bulundukları otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir (39), eğitim-öğretimin başladığı ilk günde görev yaptığı sınıfında öğrenci velileri tarafından fotoğrafının bulunduğu masasına çiçekler konularak anıldı. Öğrencilerini 'kuzu sarmalarım' diye sevdiği belirtilen ve 9 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Öğretir'in öğrenci velileri sınıf sıralarında gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında Sarıcaya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesinden dönen Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk'ün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

VELİLER YAŞYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından toprağa verilen Mithatpaşa İlkokulu öğretmeni Burcu Öğretir, eğitim-öğretimin başladığı ilk günde öğrencilerinin velileri tarafından çiçeklerle anıldı. Çocuklarını okula göndermeyen veliler sabah saatlerinde Mithatpaşa İlkokulu'na geldi. Görev yaptığı okulun 2/A sınıfındaki masasına Burcu Öğretir'in fotoğrafı konurken, veliler masayı çiçeklerle donattı. 17 yıllık öğretmen olan Burcu Öğretir, öğrencileri, veliler ve çevresinde çok sevildiğini ifade eden Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Fatma Akın, "Temmuz ayında bu okulda göreve başladım. Burcu öğretmenimle daha önce başka okulda mesaimiz vardı. 2014yılında Mithatpaşa İlkokulu'nda göreve başlayan bir arkadaşımızdı. Bu yıl ikinci sınıflara devam edecekti. Burcu hanım okul dışında diğer velilerle de iletişim kurabilen sosyal yönü çok güçlü olan aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Sanat Müziği korusunda yer alan, çok yönlü bir arkadaşımızdı. Hayat dolu biriydi, biz şimdi bu kadar hayat dolu, bu kadar hızlı yaşantısını demek ki ömrü çok kısa olacakmış diye yorumlamak durumundayız. Işıklar içinde uyusun, yokluğu kesinlikle doldurulamayacakö dedi.

'ÖĞRENCİLERİNİ KUZU SARMALARIM DİYE SEVERDİ'

Okul Müdürü Akın, öğretmen Burcu Öğretir'in öğrencilerini 'kuzu sarmalarım' diye sevdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Bende büyük bir heyecanla gelmiştim, güzel mesai paylaşmıştık, yine aynı duygularla gelmiştim. Bugün 22'nci yılımı geçirdiği eğitimde en ağır günüydü, ben ilk defa kendime 'okula nasıl gireceğim' sorusunu sordum kendime. Bütün mesai arkadaşlarımla bugün okula gelmek çok ağır geldi. Öğrencilerinizi 'kuzu sarmalarım' diye severmiş. Yerini tutmayacağını biliyoruz, henüz öğrencilerle tanışmadım. Herhalde onlar bizim kuzu sarmalarımız olacak. Ne derece yaralarını saracağız bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. En kısa zamanda öğretmen ihtiyacımız karşılanacak, kaldığı yerden devam edeceğizö şeklinde konuştu.

'ÇOCUK SEVGİSİ ÇOK FAZLAYDI'

Öğretmen Burcu Öğretir'in öğrenci velilerinden Arzu Öznur, çocuklara önce iyi bir insan olmayı öğrettiğini anlatarak, "Burcu öğretir, gerçekten soyadı kendine yakışan bir insandı. Çocuklarımıza her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğretmişti. Çok neşeli biriydi. Çocuk sevgisi çok fazlaydı. Bize çocuklarla kaliteli vakit geçirmemizi söylerdi, zamanın değerinden bahsederdi. Demek ki çok kısa yaşayacakmış. Hepimizin başı sağ olsunö dedi.

'ANNE ÖĞRETMENİM NEREDE?'

Velilerden Gülden Çimen ise kızının 'anne öğretmenim nerede?' diye sorduğunu ve okula gidip kontrol etmesini istediğini söyleyerek, "Kızım soruyor bana 'anne öğretmenim nerede?' diye. Güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. 'Anne belki yalan söylemişlerdir gidip öğrenir misin?' diyor. Çok iyi bir öğretmendi. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil yani başımız sağolsunö ifadelerini kullandı. Veli Nurhan Çabuk da öğretmen Burcu Öğretir'in ölümüne herkesin çok üzüldüğünü belirterek, "Ben anneanne olarak geldim. Tatildeydik, cenazeye katılmak isterdik. Torunuma söyleyemedik. 'Ben ondan başka öğretmene gitmem' diyor. Oğlum belki tayin olmuştur diyorum. 'Ben onsuz yapamam, bize kuzucuklarım diye sarılıyordu' diyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok üzgünüm. Çok iyi bir öğretmendi. Allah ailesine sabır versinö diye konuştu.

Kayınpederinin arkasından 'Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun' diye gözyaşı döktü

Antalya'da küçükbaş hayvanlarını otlatırken dinlenmek için kaldırım taşına oturan Mustafa İpek (66), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kayınpederinin cansız bedenine sarılan Arzu İpek, "Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda meydana geldi. Caddenin sağ tarafındaki otluk alanda küçükbaş hayvanlarını otlatan Mustafa İpek'e, dinlenmek için oturduğu kaldırım taşında 07 VS 403 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otluk alana sıçrayan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ise otomobille kaçtı.

GELİNİN FERYADI

İpek'in olay yerine gelen çocukları ve yakınları cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Eşinin babasının yerde yatan cansız bedenine sarılan Arzu İpek, "Sen benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Besicilikle uğraşan 12 çocuk babası İpek'in cenazesinin üzerine sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye açıldı. Yaklaşık iki saat boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının olay yerine gelmemesi üzerine İpek'in yakınları tepki gösterdi. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Dalış rekortmeni Şahika Encümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptı

Serbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesinde dalış gerçekleştirdi. Dalış yaptığı Kadın Azmağı'ndaki kirliliğe dikkat çeken Encümen, "Ekolojik dengeyi koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği, 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenledi. Milli sporcu Şahika Ercümen, su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için dalış gerçekleştirdi. Ünlü sporcu Encümen, "Azmak Nehri gerek doğası ve su üstüyle inanılmaz bir cennet. Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor. Suyun altı güzel olduğu kadar kirlenmeye yüz tutmuş. Plastik şişelerin yanı sıra aklımıza gelmeyecek atıklar bulunuyor. Özenli ve korunaklı yaklaşmamız gerekiyor. Ekolojik dengesini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Su inanılmaz derecede soğuk" dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay ise, "Kadın Azmağı'nın ekolojik denge olduğunu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Polis alkollü sürücü kovalamacısı film sahnelerini aratmadı

İstanbul'un Silivri ilçesinde polis ekibinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü aracın lastiğine ateş açıp yollu trafiğe kapatarak dakikalarca süren kovalamaca sonucunda durdurdu. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan sürücü, C.K., alkollü olduğunu ve ehliyetini kaptırmamak için kaçtığını söyledi.

Silivri'de kent merkezinde uygulama yapan motorize polis ekipleri 34 VP 0435 plakalı otomobilin sürücüne dur ikazında bulundu. Polisin dur ihtiranı uymayıp ekiplerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kontrol noktasından uzaklaştı. Bunun üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Polis kaçan sürücünün arkasından dur anonsları yaparak havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden sürücü çevre yolundan Çorlu istikhametine yönüne kırarak aracıyla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Çorlu yönüne giden aracı durdurmak için, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine bildirildi. Silivri ve Çorlu ilçesine ait yaklaşık 11 polis ekibi aracıyla, film sahnelerini aratmayan kovalamacada ekipler sürücüyü, 47 kilometre kovaladıktan sonra araç lastiğine ateş açıp, Çorlu Ağır Bakım Kavşağı'nda önünde yolu keserek durdurdu. Araç içinden çıkarılıp elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü C.K. Çorlu İlçe Şehit Sebahittin Ergin Polis Merkezi'ne getirildi.

'EHLİYETİME EL KONULMASIN DİYE KAÇTIM'

Yapılan alkol kontrolünde 1.6 promil alkollü olduğu öğrenilen C.K., ifadesinde, "Otobüs şoförüyüm ve alkollüyüm. Ehliyetime el konulmasından korktuğum için kaçtım. Ehliyetime el konulduğunda çalışamam. Bunun için kaçtım"dedi. Ehliyetini kaptırmamak için polisten kaçan C.K.'nın ehliyetine el konulurken işlemlerin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan sorşturma sürüyor.

Yayla çayı ile geçimlerini sağlıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şifa kaynağı olarak bilinen 'yayla çayı' vatandaşlar tarafından Huzurlu Yaylası'ndan toplanarak pazarda satılıyor.

Amanos dağlarındaki bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda kendiliğinden yetişen ve grip, soğuk algınlığı, solunum problemleri, sindirim sistemi gibi hastalıklara çare olduğu söylenen yayla çayı vatandaşlar tarafından toplanıyor. Pazarlarda demeti 5 liradan satılan çay, toplayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlıyor. Huzurlu yaylası zirvesinde yayla çayı toplayan Köklü Mahallesi sakini Oğuzhan Kılıç, "Sabahın erken saatlerinde Huzurlu Yaylası'na çıkarak şifa kaynağı olarak bilinen yayla çayını tek tek topluyoruz. Temmuz ayında dağlarda, ormanlık alanda yayla çayı yetişiyor. Eylül ayı sonuna kadar toplanabilen çayı mahallemizde en az 25 kişi haftanın belirli günlerinde toplayıp satarak ev ekonomisine gelir sağlıyorö dedi.

Bursalı fenomen börekçi, bu kez diyet börek yaptı

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bursalı börek ustası Hasan Acar, talep üzerine, diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu ile bir araya gelerek diyet börek yaptı.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e börek gönderen Bursalı börek ustası Hasan Acar, müşterilerinden gelen talep üzerine bu kez diyet börek yaptı. Diyet börek hazırlarken bir diyetisyenle çalışan Acar, özel malzemelerle hazırladığı diyet böreği çölyak, şeker ve tansiyon hastalarının rahatlıkla tüketebileceğini dile getirdi. Diyet börek, avokado yağı, zerdeçal ve karabuğday unu kullanılması sebebiyle ortalama 200 kalori iken, normal börek yaklaşık 500 kaloriye sahip.

'BU BÖREK ÖZEL MALZEMELERLE HAZIRLANDI'

Yaptıkları böreğin özel malzemelerden oluştuğunu belirten diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu, "Hem sağlıklı yaşamak isteyen bireylerin hem de şeker hastalarının, tansiyon problemi olanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir börek. Böreğimizde az tuzlu içerikler kullandık. Bunun yanında avokado yağı kullandık. Avokado yağının kolesterolü düşürücü, kalp sağlığını koruyucu, cilt ve saç sağlığını destekleyici özelliği bulunmakta. Bunun yanında zerdeçal kullandık. Küçük bir uyarımız olacak, zerdeçalı mide ülseri, gastriti, safra kesesi alınmış olan bireyler tüketmesin. Onun dışındaki bireyler gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bunun yanı sıra karabuğday unu, az yağlı ve tuzlu peynir kullandık. Bunu da tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabilir" dedi.

'HER GÜN BÖREK YİYEREK ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ'

Diyet yaparken börek yemekten vazgeçemeyen kişiler için bu böreği icat ettiklerini belirten Yahyaoğlu, "Diyet yapıyorsunuz, fakat her sabah da börek yemek istiyorsunuz. Bu böreği doğru porsiyonlarda tercih edebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Bizim için önemli olan yasaklar değil porsiyon kontrolüdür. Dolayısıyla bir parça yiyeceğiniz bu börek sabahları tükettiğiniz takdirde diyetinizi bozmayacaktır. Sadece sabahları değil öğlen yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Her gün börek yiyerek, doğru ürünler kullanılıyorsa zayıflanır diyebilirim. Doğru malzemelerle paketli gıdalar kullanılmadan kendi seçeneklerini kendiniz rahatlıkla üretebilirsiniz" dedi.

'TAVSİYE ÜZERİNE YAPTIK, OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

19 yıldır börekçilik sektöründe işletmecilik yaptığını belirten Hasan Acar, "Bu meslek içerisinde çeşitli çalışmalar yaptım. Bize müşterilerden gelen tavsiyeler üzerine, diyet yapmak isteyenler gelip böreğimizin tadına bakıyorlar. Böreğin diyeti mi olur diye soranlar var ama oluyor. Karabuğday unu ve avokado yağı kullanıyoruz. Ayrıca içine kullandığımız peyniri, ıspanağı seçerek kullanıyoruz. Böreğimizi diğer böreklerden ayıran farklar elbette var. Diyetisyenimizin de bahsettiği gibi kalori ve diğer unsurlar anlamında diğer böreklerle bu börek arasında farklar var. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Olumlu tepkiler aldık. Şeker hastaları ve çölyak hastalarının tercih ettiği bir börek ortaya çıkarmış olduk. Daha önce de birkaç çalışmamız olmuştu. Bugün itibariyle güzel bir börek elde ettik" dedi.

Dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Adana'da polis, TIR dorsesine zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı



Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan Suriyeli 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadınlar Denizi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 26'sı erkek, 5'i kadın ve 7'si çocuk olan toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Suriyeli kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HABER: Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın),

=============================

