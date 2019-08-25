Dha yurt bülteni-6

25.08.2019 12:55

PENÇE 3 HAREKATI'NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sinat bölgelerindeki terör örgütü PKK'yı yönelik başlatılan Pençe 3 Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor. Şırnak'tan havalanan helikopterler, terör hedeflerini imha ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Harekatı başlatıldı. Harekatın kapsamı genişletilerek 12 Temmuz'da yine Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe 2 Harekatı başlatıldı. Karadan ve havadan sürdürülen 2 harekat kapsamında aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 80 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta ise bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine Pençe 3 Harekatı başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirilirken, silah mevzi, barınak ve mağaralar imha edildi. Operasyonun sürdüğü bölgenin karşısında bulunan Şırnak'ta ise helikopter trafiği yaşandı. Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan havalanan çok sayıda ATAK ve Sikorsky helikopterlerin operasyonun yürütüldüğü Haftanin ve Sinat bölgelerine uçtuğu görülürken, terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Irak dağları

Helikopter trafiği

Operasyon bölgesinden yükselen duman

ATAK ve Sikorksy'ler

Mücahit YOLCU anoslar

Genel ve detaylar

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eser PAZARBAŞI, Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

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2)YAYLADA KAYBOLAN 6 KİŞİ, 8 SAATTE KURTARILDI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Ankara'dan, kamp için ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bacaklı Yaylası'na gelen 12 kişilik gruptan 2'si kadın 6'sı, ormanda dolaşmaya çıktı. Havanın kararmasıyla dönüş yolunu bulamayan grup, saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Gruptakilerden biri, jandarmaya cep telefonundan konum gönderdi. İhbar üzerine AFAD ile birlikte bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 8 saatlik çalışma sonrası saat 06.00 sıralarında grubu bulunduğu yerden alarak, kamp yaptıkları alana götürdü.

ZONGULDAK-DHA

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3)İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI



ZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, 1 hafta önce Karabağlar ilçesinde başlayıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 bin hektarlık alanın etkilendiği kaydedildi. Bunun 3 bin 500 hektarının ağır yanık sınıfında bulunduğu, yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci derece yanmanın söz konusu olduğu belirtildi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 500 hektarlık orman alanının yandığını açıkladı. Yangından sonra İzmir'de, bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için bazı kurum ve kuruluşlar tarafından fidan bağışı kampanyaları başlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN '5 BİN HEKTAR' AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yanan alanın büyüklüğünün, yaklaşık 5 bin hektar olduğu savunuldu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yangın sonrası alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre, 3 gün süren yangında 5 bin hektarlık orman alanının alevlerden etkilendiği öne sürüldü. 5 bin hektarlık alanın 3 bin 500'ünün ağır yanık sınıfında olduğu belirtildi. Kalan yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci dereceden yanma söz konusu olduğu kaydedildi. Yangın hattının kuzeyden güneye uzunluğunun 15 kilometre olarak hesaplandığı vurgulandı. Bu hesaba göre, yaklaşık olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) büyük alanın yandığı savunuldu.

MECLİS, YANGIN YERİNDE TOPLANACAK

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yangının yaralarının sarılması için kampanya başlatıldı. Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Meclisi'ni 30 Ağustos'ta yangın yerinde olağanüstü toplanmaya, hem felaketi yerinde görmeye hem de gerekli kararları almaya davet edeceğini söyledi. 9 Eylül'de ise İzmir'de ormanların korunması için büyük dayanışma konseri düzenleneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yanan bölgenin havadan görüntüsü

İZMİR, -

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4)DENİZLİ'DE ASIRLIK GELENEK ÖNCESİ TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yar alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık sudan koyun geçirme etkinliği öncesinde, temsili Yörük göçü yapıldı.

Çal ilçesinde 24-25 Ağustos arasında bu yıl 846'ncısı düzenlenen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinlikleri öncesi temsili Yörük göçü gerçekleştirildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde yapılan Yörük göçüne çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Türk bayraklarının açıldığı, davul ve zurnaların çalındığı renkli etkinlikte develer, atlar ve eşekler de yer aldı. Mahalle meydanında başlayan göç, 8 asırlık sudan koyun geçirme etkinliğinin düzenlendiği Büyük Menderes Nehri kenarında sona erdi. Etkinliğin sona ermesinin ardından, çobanlar halkoyunları oynadı.

Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, asırlardır süren sudan koyun geçirme etkinliğini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 50'nin üzerinde çobanın etkinliklere katılacağını kaydeden Akcan, "846 yıldır düzenlediğimiz sudan koyun geçirme etkinliklerimiz kapsamında, çoban ve Yörük kültürünün yaşatılabilmesi için bu etkinliğimizi düzenledik. Bu güzelliği tüm dünyaya tanıtmak için çabalıyoruz. Amacımız bu güzelliklerimizin yeni nesillere tanıtılması. Bu güzel etkinliğin oluşmasını sağlayan, koyunları, köpekleri ve atlarıyla bu yürüyüşe katılan çobanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü

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Yörük göçünden görüntü

Çobanlar ve sürülerinden görüntü

Develerden ve köpeklerden görüntü

Çobanların halk oyunu oynaması

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA