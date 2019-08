Dha yurt bülteni - 6

24.08.2019 12:26

16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

Kütahya'da, O.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı kız arkadaşı H.U.'nun (15) annesi S.U.'yu (36) bacağından bıçaklayarak, yaraladı. O.K., olay sonrası polise teslim oldu.

Olay, dün gece, Fuat Paşa Mahallesi 1'inci Biga Sokak'ta meydana geldi. O.K., iddiaya göre, kız arkadaşı H.U. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşının evine giren O.K., onun annesi S.U. ile de tartıştı. Bu sırada O.K., S.U.'yu bıçakla sol bacağından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.U., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan O.K., bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

Savaşta el ve bacaklarını kaybeden 590 Suriyeliye protez takıldı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşanan çatışma ve bombalamalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 590 Suriyeliye, Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteğiyle Şanlıurfa'da 3 yıl önce açılan Özel Kuveyt Ortez Protez Yapımı Merkezi'nde ücretsiz yapılan protezler takılıyor. Protezleri takılarak hayata bağlanan Suriyeliler büyük mutluluk yaşıyor.

Suriye'deki saldırılarda sakat kalan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteğiyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Birliğinin (AID) uygulamacı katılımıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan merkezlerde ücretsiz ortez ve protezler yapılıyor. Şanlıurfa'da kurulan Özel Kuveyt Ortez Protez Yapımı ve Uygulama Merkezi'nde son 3 yılda Suriye'deki bombardımanlar sonucu uzuvlarını kaybeden 590 savaş mağduruna ücretsiz protez takıldı. Merkezde sakat kalan savaş mağdurlarının yanı sıra savaş dışı sebeplerle de sakat kalmış kişiler de yararlanıyor. Üç boyutlu tarayıcı cihazlar kullanılarak, kopan uzuvların alçıyla ölçüsü alınıyor, sonra 4-6 saat süren işlemin ardından oluşturulan ortez-protez uzuv kaybı olan bölgeye takılıyor. Merkezin ortez-protez sorumlusu Hakan Bağırkan, "Burada son teknoloji ürünlerle Suriyeli kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa'da 3 yıl içerisinde aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 590 kişiye ücretsiz ortez protezleri teslim edildi" dedi.

UÇAKTAN ATILAN VARİL BOMBASIYLA BACAKLARINI KAYBETTİLER

Suriye'nin Halep kentinde 2013 yılında düzenlenen hava bombardımanı sırasında sağ bacağını kaybettiğini belirten Muhammed Hüseyin (31), 2016 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek şunları söyledi: "Ben Suriye'de konfeksiyon işletiyordum. O yıllarda evde bulunduğum sırada uçaktan üzerimize varil bombası atılması sonucu sağ bacağımı kaybettim. Bacağımı kaybettikten sonra hiçbir iş yapamaz durumuna geldim. Daha sonra 2016 yılında Türkiye'ye geldik. Bu merkeze gelerek protez için başvuru yaptım. Yeni bacağıma kavuşarak, yeniden ayakta durmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendi başıma rahatça yürüyebildiğim için çok mutluyum. Bize kapılarını açan Türkiye'ye ve bu merkezin çalışanlarını çok teşekkür ediyorumö

Suriye'de Elektrik Mühendisi olan Valid Taba (25) ise 2014 yılında Deyrizor'da düzenlenen hava saldırısı sonrasında sağ bacağını kaybettiğini daha sonra geldiği bu merkezde kendisine ücretsiz protez bacak yapıldığını söyledi.

- Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

İŞSİZLİĞİN en düşük olduğu illerden Kahramanmaraş'ta birçok fabrika, ihtiyaçları olan işçileri, İŞKUR İl Müdürlüğü'nden talep ediyor ancak İŞKUR, taleplere yetişemiyor. İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, 2019'un 7 aylık döneminde 1685 işletmenin kendilerinden 12 bin 50 işçi talebinde bulunduğunu ama 10 bin 725 tanesini karşılayabildiklerini söyledi.

Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü Kahramanmaraş aynı zamanda 150 binden fazla kişinin istihdam edildiği 1000 sanayi kuruluşu ile Türkiye'deki ilk 8 şehirden biri ve 2018'te de 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İşsizliğin düşük olduğu şehirlerden biri olan kentte işçi ile işveren arasındaki köprü ise İŞKUR.

'BAZEN TALEPLERİ KARŞILAMADA ZORLANIYORUZ'

Geçen yıl bazı fabrikaların afişle işçi aradığı Kahramanmaraş'ın tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye'de söz sahibi bir şehir olduğunu ifade eden İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, başta bu 2 sektör olmak üzere fabrikalardan kendilerine çok sayıda işçi talebinin geldiğini söyledi. Yüce, şöyle devam etti:

"Bu talepleri karşılama noktasında bazen zorlandığımız oluyor. Kahramanmaraş'taki işsizliğin Türkiye ortalamasının altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana 1685 başvuru olmuş işyerlerinden İl Müdürlüğümüze. Bu 1685 işyeri, 12 bin 50 kişilik bize açık iş bildirmiş. Bunlar çeşitli mesleklerde olmakla birlikte bizden talep edilen en öne çıkan meslekler ise beden işçisi, iplik eğirme operatörü örgü makinesi operatörü dokumacı, metal levha işçilikleri ön plana çıkıyor. 12 bin 50 açık işin Temmuz sonu itibariyle 10 bin 725 tanesine yerleştirme yapmışız. Tabi bizden genelde bu çalışma şartları daha ağır olan beden işçisi, tekstil ve çelik metal mutfak metal eşyaları alanında olduğu için diğer işlere göre biraz daha ağır olması nedeniyle maalesef insanlarımız iş beğenmede, iş seçme noktasında biraz mesafeli davranıyor. Şu anda da elimizde 82 işyerinden bize müracaat var ve bunların talep ettiği 565 tane açık işimiz var."

'HEDEFİMİZ OLAN 18 BİNİ GEÇECEĞİZ'

Son zamanlarda alınan ekonomik tedbirlerden dolayı piyasada bir canlanma olduğunu ve bunun artarak devam edeceğini ümit ettiklerini kaydeden Ali Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında yürüttükleri çakışmaların da aralıksız devam ettiğini söyledi. Yüce, "İŞKUR Genel Müdürlüğümüz, iller bazında, illerin büyüklüklerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğini açıklarken 2.5 milyon istihdam söylemişti. Kahramanmaraş'a düşen pay, Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen rakam 18 bin. Şu an 10 binin üzerindeyiz. Yani hedeflerimizle paralel olarak çalışmalarımız devam ediyor ve inşallah bu 18 bini de aşacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Doğa sevgisi orman yaptırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Aktekin(62), 22 yıl önce satın aldığı kayalık araziye belirli aralıklarla diktiği ağaçlarla 64 dönümlük bir orman yarattı. Aktekin, bu ormanda deve, geyik, ördek, keçi gibi yaklaşık 50 tür hayvanı da kendi elleriyle besleyip bakımını yapıyor.

Azerbaycan'da enerji kabloları üreten bir fabrikada 40 yıl çalışan Halil İbrahim Aktekin, 1997 yılında Gebze'de 9 dönümlük bir kayalık araziyi satın aldıktan sonra 2007 yılında hobi amaçlı fidan dikmeye başladı. İlerleyen dönemlerde işleri ilerleten Aktekin, 9 dönümlük arazinin geri kalan kısmını da satın alarak 64 dönümlük bir araziye ulaştı. Hobi olarak başladığı bu yolda diktiği yaklaşık 10 binin üzerinde ağaçla bir orman oluşturduğunu ifade eden Aktekin, "Doğa sevgim, sanayi sektörünü bıraktıktan sonra daha ağır bastı, hobi olarak başladığım bu yolda şimdi koca bir ormanın bakımını yapıyorumö dedi.

50 FARKLI TÜR HAYVANI BESLİYOR

Diktiği ağaçlarla oluşturduğu ormanda hayvan beslemeye başladığını ifade eden Halil İbrahim Aktekin, ilk olarak işlettiği restoranda artan yemeklerin çöpe atılmaması için kümes hayvanı aldığını daha sonra deve, geyik, ördek, keçi gibi yaklaşık 50 tür hayvanı beslenmesini ve bakımını üstlendiğini belirtti. Amacının ilk başta hobi olarak ağaç dikmek olduğunu belirten Aktekin, "1997 yılında Mollafenari Köyü'ne geldim, burada enerji sektöründe kablo imalatı yapıyordum sonra zaman içerisinde Azerbaycan'a gittim orada bir süre çalıştıktan sonra yeninden Türkiye'ye döndüm. Satın aldığım bu araziye 2007 yılında ağaç dikmeye başladım. Ağaç dikme olayı zamanla ilerledi ve ufak çapta bir ormanımız oldu. Daha sonra buraya küçük bir restoran açmaya karar verdim. Restorandan artan yemekler de çöpe gitmesin diye ormana birkaç tane kümes hayvanı aldım yemek artıklarını onlara verip değerlendiriyordum. Zamanla serüvenimiz ilerledi kazlar, ördekler derken atlar, geyikler getirerek buradaki hayvan sayısını çoğalttıkö dedi.

"ARAZİNİN KAYALIK OLMASI BENİ ÇOK ZORLADIö

Satın aldığı arazinin kayalık bir alan olması nedeniyle ağaçlandırma konusunda büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Aktekin, "Ağaçların sayısını giderek artırmak istedik, dolayısıyla sürekli ağaç dikmeye devam ettim. Burası çıplak bir araziydi kayalık üzerine kurulmuş bir yerdi. Zor şartlar altında da olsa ağaç dikmeye devam ettim. Ne kadar ağaç diktiğimi hatırlamıyorum sonra bir baktım ki burası ormana dönüştü. Ormandaki ağaçlar büyüdüğü zaman çok mutlu oluyorum, bazen ağaçlarla sohbet ediyorum, onlar benim bir dünyam olduö dedi.

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 AV 906 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 27 D 6302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada, kamyonette bulunan 15 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe girişindeki dev Türk bayrağını 7 yıldır kendisi yeniliyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (58), ilçenin girişinde bulunan ve ilçenin her yerinden görünen dev Türk bayrağının hava şartlarından ötürü yırtılıp yıprandığını görünce başlattığı bayrak yenilemeyi 7 yıldır kendi imkanlarıyla sürdürüyor.

Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde yedek parça bayiliği yapan 3 çocuk babası Sami Demir, 7 yıl önce şehrin girişinin en yüksek tepesinde dalgalanan dev Türk bayrağının hava şartlarından dolayı yıpranıp yırtıldığını gördü. Bunun üzerine dönemin kaymakamının yanına giden Demir, Türk bayrağını kendisinin yenilemek istediğini söyledi. Kaymakamın da yol göstermesiyle işe koyulan Demir, 10 metre boyunda 6 metre genişliğindeki Türk bayrağını yeniledi.

Demir, 7 yıldır şehrin her yerinden görünen Türk bayrağını kendisinin yenilediğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız her gün yolumun üstünde dikkatimi çekiyordu. Bir gün eskidiğini ve yırtıldığını fark ettim. Gidip dönemin ilçe kaymakamına bayrağı yenilemek istediğimi söyledim. O da bana yol gösterdi ve 7 yıldır her yıl kendi imkanlarımla bayrağı Ankara'dan sipariş edip getirtiyorum. Ay yıldızlı dev bayrağımız 10 metre boyunda ve 6 metre genişliğindedir. Erciş'in en yüksek tepesinde her yerden görünüyor. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. Yıllardır bu geleneği devam ettiriyorum. Bayrağın dalgalandığı direğin anahtarı bende ve haftada bir defa gidip kontrol ediyorum" dedi.

Afrodisias festivali başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali için Uçurum Park'ın önünden kortej yürüyüşü düzenlendi. 1 kilometre süren yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eski belediye binası önüne geçildi. Azerbaycan, İran Tebriz Türkleri ve Gürcistan Halk Dansları toplulukları, dans gösterileri sundu. Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın ev sahipliğindeki festivale; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kaymakamlar, çevre ilçelerden belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Vali Yavuz Selim Köşger birer konuşma yapıp, festivalin geçmişinden ve kente kazandırdıklarından bahsetti. Konuşmaların ardından festival alanında açılan stantlar gezildi.

