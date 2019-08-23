DHA YURT BÜLTENİ - 6

23.08.2019 12:18

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

İzmit'te bir yolcu otobüsünde seyahat eden kadının telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak cinsel içerikli mesaj atıp tehdit eden yolcu otobüsü muavini Y.D. (27), 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. İddiaya göre bir otobüs firmasında muavinlik yapan Y.D., bir kadın yolcunun telefon numarasını seyahat bilgilerinden ele geçirerek arkadaşlık teklif etti. Teklifine olumsuz yanıt alan Y.D. daha sonra aynı kadına cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan dava, Kocaeli 9. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tutuksuz yargılandığı sırada genç kadına tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atmaya devam eden Y.D.'ye 'Cinsel içerikli mesajlar atma, tehdit-hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.D., Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D.'nin ifadesinde, "Ben kadını otobüste gördüm, hoşlandım. Telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak mesaj attım ama cinsel içerikli mesajlar göndermedimö dediği öğrenildi. Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Y.D.'nin emniyetten çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Çanakkale'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale'de piyasaya sahte para sürdükleri öne sürülen 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, incelemede 100 TL'lik 69 sahte banknot, 50 TL'lik 9 sahte banknot, sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 TL'lik çek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, esnaftan gelen sahte para ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler G.B. (25), Ş.Y. (34), N.A. (50), N.Y. (30), H.B.'yi (16) takibe aldı. Şüphelilerin kullandıkları 34 NE 8124 plakalı aracı Kepez Beldesi Atatürk Mahallesi üzerinde durduran ekipler, araçta bulunan G.B., H.B. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede 100 TL'lik 69 sahte banknot, 50 TL'lik 9 sahte banknot, sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 TL'lik çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği düşünülen bin 938 TL paraya el konuldu.

Öte yandan şüphelilerden Ş.Y. ve N.Y. de evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şüphelilerin iki iş yerine sahte para verdikleri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyetten çıkarılan şüphelilerden genel ve detay görüntü.

-Emniyetten görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Karadeniz'de tek hücreli varlıkların sayısındaki artış balıkçılığı tehdit ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanlarının, Doğu Karadeniz'in çeşitli bölgelerinden aldığı örnekler üzerinde yaptıkları inceleme ve çalışmalar, denizde besin zincirindeki değişikliklerin, başta hamsi olmak üzere çeşitli balıkların varlığını tehdit edeceğini ortaya koydu. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, 'Synechococcus' türü bakteri oluşumlu planktonların (mikroskop ortamında görülebilen deniz varlıkları) miktarında artış gözlendiğini belirterek, "Besin zincirinin uzaması, hamsi ve barbun gibi balıkların kalitesini ve denizdeki stoğunu etkiliyor. Besin zinciri kısa sürede düzelmez. Bu nedenle av sezonu öncesinde balıkçılığa kota uygulanarak, aşırı avlanmanın engellenmesi, bilimsel öneriler eşliğinde balık üreme sahalarının oluşturulması, Karadeniz'deki balık varlığının korunması için önemlidirö dedi.

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, ve Ukrayna'ya kıyısı bulunan 461 bin kilometrekarelik genişliğe sahip Karadeniz'in, Türkiye kıyılarında Doğu Karadeniz kesimindeki ekosistemde çeşitli değişiklikler tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanlarının, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli bölgelerinden aldığı örnekler üzerinde yaptıkları çalışmalar, besin zincirindeki değişikliklerin, başta hamsi olmak üzere çeşitli balıkların varlığını tehdit edeceğini ortaya koydu. Uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zincirini bozduğunu saptadı.

HAMSİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

1 Eylül'de bitecek av yasağına dikkat çeken uzmanlar, Karadeniz'de besin zincirindeki değişimin balık neslini tehlikeye atabileceğini iddia ederek, av sezonu öncesinde kota belirlenerek, balık üreme sahalarının tespit edilip, korumaya alınması uyarısında bulundu. KTÜ'lü uzmanlar, bölgede 9 yıl içerisinde hamsi üretiminde düşüş yaşandığına dikkat çekerek, ekosisteminde yaşanan değişim nedeniyle Karadeniz'deki balık varlığının tehlikede olduğunu savundu.

'EKOSİSTEM BOZULUYOR, BALIKLAR BESLENEMİYOR'

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, yaptıkları araştırmalar sonucunda, Doğu Karadeniz'de tek hücreli varlıklar olan 'Synechococcus' türü bakteri oluşumlu planktonların (mikroskop ortamında görülebilen deniz varlıkları) miktarında artış gözlendiğini belirtti. Karadeniz'deki mikroskobik canlılar üzerine araştırmalar yapan Feyzioğlu, bakteriyel tek hücreli canlıların artışının besin zincirinin bozarak balık stoklarının varlığını uzun vadede tehlikeye atacağını söyledi. Feyzioğlu, "Yaptığımız araştırmalarda, Karadeniz'de tek hücreli varlıklar olan 'Synechococcus' türü bakteri oluşumlu planktonların miktarında önemli artış gözlemledik. Bu artışın en büyük sebebi, akarsuların engellenerek, denize ulaşamaması ve akarsuların içindeki silisyumun denizi besleyememesidir. Bunun yanında denizdeki azot ve fosfor miktarının da azalması, bu organizmaların sayısını daha çok artırıyor. Yine denizlerin kıyı bölgesindeki aşırı kirlilik, deniz ekosistemine zarar verdiği için canlıların beslenme kalitesini düşürüyor. Bu organizmaların artması, balıkların tüketeceği bitkisel planktonlardan önce bunları tüketmesi demektir. Besin, önceden bu balıklara 3 basamakta ulaşırken şimdi 4, hatta 5 basamakta ulaşıyor. Araya giren her bir basamak, yüzde 10'luk enerji kaybı ve balığın az beslenmesi demekö dedi.

'BALIKLARI KORUMAK İÇİN KOTA UYGULANMALIö

Karadeniz ekosistemindeki değişimin balık stoklarını azaltacağını ve balıkçılığı doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Feyzioğlu, "Besin zincirinin uzaması, hamsi, istavrit, palamut gibi balıkların kalitesi ve denizdeki stoğunu etkiliyor. Ayrıca denizlerin kirlenmesi ile aşırı avlanma da balıkların varlığını uzun vadede tehdit ediyor. Denizden aldığımız örnekler, Karadeniz kıyılarındaki aşırı kirliliği bir kez daha gösterdi. Bunun acilen önüne geçilmesi gerek. Bu kısa sürede düzelmez. Karadeniz'in eski bereketli günlerine dönebilmesi için balıkçılığa kota uygulanarak aşırı avlanmanın engellenmesi, bilimsel öneriler eşliğinde balık üreme sahalarının oluşturularak balık varlığının korunması gerekiyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gemiden görüntüler

-Denizden örnekler alınması

-Yapılan inceleme çalışmaları

-Röp ve detaylar

HABER: Selay SAYKAL KAMERA: Mehmet Can PEÇE/TRABZON,

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Datça'da panele katıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Türkiye Nereye Gidiyor ve Sol' konulu panel düzenlendi. Panele Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Birleşik Haziran Hareketi'nce Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Türkiye Nereye Gidiyor ve Sol' konulu panel düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde ilk olarak Kaftancıoğlu, konuştu. Kendisinden 'İstanbul seçimlerinin kahramanı' olarak söz edilmesini doğru bulmadığını belirten Kaftancıoğlu, "Her şeyden bir kahraman ya da kahramanlık hikayeleri bekliyoruz. Oysa ki bu toprakların hakikaten kahramanlara ihtiyacı olmasın. Hepimizin hep birlikte yaptığı ve ortaya çıkardığı mücadeleler sonuç üretsin istiyorum. İstanbul hikayesinin bir kahramanı varsa eğer, bu hikayeye en baştan inanan CHP örgütleri ve o örgütlerin çalışmasıyla hikayeyi ortaklaştıran, içinde hepinizin olduğu İstanbul halkıdır" dedi.

'GÜZEL GÜNLER, ZORLU MÜCADELELERİN ESERİ OLUR'

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise konuşmasında, "Önümüzdeki süreçte hep birlikte Türkiye'nin daha aydınlık, daha güzel yarınlara çıkmasını sağlayacağız. Türkiye'nin bir gün aydınlığa çıkacağına hep inanmıştık. Bu toplumun bu çemberi bir gün mutlaka parçalayacağına, bir yerde bu bendin aşılacağına inandık. 31 Mart ve 23 Haziran'da durdurulamaz akan halkın seli, bu barikatı aşmayı başardı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Datça Açık Hava Tiyatrosuna girişinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken..

Kaftancıoğlu'nun konuşması..

İzleyiciler…

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 165 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 4 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda ekipler, Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı. 2 organizatör şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

Kaçaklar göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta, tarlalarına uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A., ile eşi H.A. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kumtarla köyünde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda M.A., ile eşi H.A., gözaltına alındı. Operasyonda, tarlaya ekili 350 kök hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.A., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis aracının adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

-Tarlada yakalanan kenevirin fotoğrafı

Süre: (1: 04) Boyut: (148 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (2)

STK'LARDAN ZİYARET

Diyarbakır'da, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, parti önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ı ziyaret etti. STK temsilcileri, destek oldukları Akar'a gül verdi.

Hacire Akar, oğlunu takip ettiğini ve HDP'ye girdiğini gördüğünü öne sürdü. Partiye tepki gösteren ve annelere de destek çağrısında bulunan Akar, "Ben geceyi burada geçirdim. Oğlum gelmeyene kadar da ayrılmayacağım. Bana oğlumun, hırsızların yanına gittiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben oğlumu takip ettim, aracından indi, buraya girdi. Hani insan hakları savunucuları? Nerede insan hakları? Hepsi yalan. Annelere sesleniyorum; gelsinler bana el versinler, destek versinler. Benim ciğerim yanıyor, başka annelerin ciğeri yanmasın. Çocukları kandırmasınlar. Benim evim burası. Oğlum gelene kadar buradayım" dedi.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş ise Hacire Akar'a destek için gül verdiklerini ve yanında olduklarını söyledi.

DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA