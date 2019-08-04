DHA YURT BÜLTENİ-6

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ 'CAESAR KUNİKOV' AKDENİZ'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor. Marmara Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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2)TESLİM OLAN PKK'LILAR: ÖRGÜTE KATILANLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 teröristin ifadesinde örgütün, gençleri saflarına katmak için çeşitli vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini söyledikleri belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 PKK'lı, 31 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kara Hudut Kapısı'ndan kaçıp, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı teröristlerin jandarmada verdiği ifadeler, örgütün karanlık yüzünü de ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek yüzüyle yüzleştiklerini söyledi. Kendilerinin aç susuz arazide kalırken, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını, birçok teröristin ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiğini belirtti. İki terörist, örgütün, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını, morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettikleri ve ölmeyi beklediklerini söyledikleri öğrenildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN SESLERİ UZUN ZAMANDIR ÇIKMIYOR

Teslim olan 2 terörist, gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini ifade etti. Teröristlerin, sürecin her aşamasında devletin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını söyledikleri bildirildi.

Behçet DALMAZ/VAN,

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3)SUVARLI BELDESİNDE SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İyi Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi sürüyor.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Suvarlı beldesinde 3 aday başkanlık için yarıştı. 1675 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880, AK Parti adayı Mehmet Korkmaz 769, MHP'li aday Mustafa Sarıgül 26 oy aldı. Suvarlı beldesinde belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suçtan dolayı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, mazbatasının iptaline karar verildi.Tekrarlama kararı alan seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Mehmet Korkmaz, MHP'den adaylık başvurusunda bulundu, fakat kabul edilmedi.

Bugün tekrarlanan seçimlerde İYİ Parti'den aday olup belediye başkanlığını kazanan ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın eşi Gülfer Ağır, AK Parti'den aday gösterildi. Seçimlere Vatan Partisi'nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi'nden ise Mustafa Doğan aday olarak katıldı.Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula gidenler, listedeki isimlerini kontrol ederek sandık başına gitmeye başladı. 3 adayın aday olduğu seçimlerde, 1866 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Görüntü Dökümü

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Suvarlı Ortaokulu

Vatandaşların oy kullanmaya gitmesi

Vatandaşların listeyi kontrol etmesi

Salon ve sandık

Oyların sandığa atılması

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 296 MB

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4)'ANA TANRIÇA KİBELE' HEYKELİNİN BULUNDUĞU KALEDE, YENİ KAZILAR BAŞLADI

ORDU'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kurul Kalesi'nde 9 yıldır süren, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıca Kibele' heykelinin bulunmasının ardından kış dönenimde ara verilen arkeolojik kazılara yeniden başlandı..Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı. Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi. Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılırken, kazılara da geçen kış döneminde ara verildi.

Bölgede 9 yıldır süren ve kış döneminde ara verilen kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog olmak üzere 35 ekip tarafından yeniden başlatıldı.

'ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK'

'Kibele' heykelinin bulunmasının ardından Kurul Kalesi yerleşkesi de, ziyaretçi akınına uğradı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kale'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güler, "Yerli ve yabancı turistlerin kale büyük ilgisini çekiyor. Mülkiyet itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip bu kalede 9 yıldır süren kazılar var. Kazılarda bir çok önemli eser çıkarıldı. Kibele heykeli de bunlardan en önemlileri. Çıkarılan bu eserler ilimize kazandırılacak olan arkeoloji müzesinde sergilenecek" dedi.

2100 YILLIK TARİH ÇIKTI

Yapılan arkeolojik kazılarda; en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tansı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulunmuştu. Bulunan 'Kibele' heykelinin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edilmişti. 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olan kaledeki çalışmalarda yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçalarına da ulaşılmıştı.

KURUL KALESİ YERLEŞKESİ

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, antik bir yerleşmedir. 250 – 300 adet merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve M.Ö. II. ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır. Mükemmel temaşa zirvesidir. Ordu tarih turizminin önemli yerlerindendir.

Görüntü Dökümü

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-Kaleden görüntü (drone)

-Kazı çalışmalarından görüntü

-Kibele heykelinden görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 2.45 DK Boyut: 409 MB

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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5)KNİDOS'UN SIR'I SANAT FESTİVALİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 9'uncusu 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan ulusal ve uluslararası sanatçıların yaklaşık 400 eserinin yer aldığı serginin açılış törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve yüzlerce sanatsever katıldı. Özgür Özel açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki temasının önemine dikkat çekti. Sosyal demokrat, solcu ve sosyalistlerin göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşı olmaları gerektiğini belirten Özel, "Ülkemizde, en katı tutucu bile yurt içinde olabilecek en sağdaki partiyi tercih ederken, Almanya'ya gidince oyunu sosyal demokratlara ve hatta yeşillere veriyor. Çünkü biliyor ki, göçmenin, yoksulun hakkını onlar savunur. Bizim içinde bulunduğumuz sosyal çevrede, daha çok bizim gibi düşünenlerin son zamanlarda, biraz bu konuda zafiyet içinde sosyal medya paylaşımları, ileride sahiplenemeyecekleri bazı nefret söylemlerini gördükçe üzülüyorum. Sosyal demokrat isen eğer, göçmene, mülteciye, sığınmacıya karşı olamazsın. Onların umudu olabilirsin. Göçmenlerin zorunlu göçe tabi tutulmayacakları bir ülkeyi, bir dünyayı, hatta sırsız bir dünyayı kurarsın ki, kimse göçmen kabul edilmesin" diye konuştu.

'KNİDOS ASLANI'NI, İNGİLTERE'DEN İSTEYECEĞİZ'

Datça'da, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesine ilişkin başlatılan imza kampanyasına tam destek vereceklerini de vurgulayan Özel, "Ege ile Akdeniz'i birlikte selamlayan ve bulunduğu yere ait olan Knidos Aslanı şimdi İngiltere'de British Museum'da sergileniyor. Knidos Aslanı'nın yuvasına dönmesine ilişkin çabaların farkındayız. Muğla milletvekillerimizle birlikte, 1 Ekim'de TBMM açıldığında, bir soru önergesi verip, tüm siyasi partileri bu işte birleştirecek bir kampanyaya öncülük etmeye kararlıyız. Genel Başkanımızın imzasıyla İngiltere İşçi Partisi'ne doğrudan yazılacak bir mektubun yanı sıra, TBMM'deki tüm partilerin ortak katılımı ile hazırlanacak bir metni, İngiltere Parlamentosu'na gönderip, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesini istemeyi planlıyoruz" dedi.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gecenin sonunda sanata katkılarından dolayı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen (katılamadı),

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün (katılamadı), Yazar Ayşe Kulin, Spiker Halit Kıvanç (katılamadı), Heykeltıraş Azimet Karaman, Prof. Dr. Ressam Özdemir Altan (katılamadı), Sanayici ve koleksiyoner Faik Erem (katılamadı), Prof. Dr. Korkut Boratav (katılamadı), Heykeltıraş Azimet Karaman, Sanayici ve koleksiyoner Yunus Kuşoğlu'na yaşam boyu onur ödülleri verildi.

Gece, AHURA Ritim Topluluğu'nun konseri ile sona erdi.

9'uncu Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında açılan 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Görüntü Dökümü

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-UKKSA'daki açılıştan görüntü

-Açılışa katılan davetlilerden görüntü

-Sergilenen eserlerden görüntü

-CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar tarafından, 'Yaşam boyu Onur Ödülü' verilmesinden görüntü

-CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in konuşmasından görüntü

-AHURA Ritim Topluluğu konserinden görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),





Kaynak: DHA