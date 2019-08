DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'NIN NORVEÇ SORUMLUSU BURSA'DA YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu öne sürülen Mehmet Sütçü, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı. Norveç'te örgüt adına 'sorumlu' düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Sütçü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen Mehmet Sütçü'nün bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği saptanan Sütçü, MİT personeli ve emniyet birimlerince takibe alındı. Mehmet Sütçü, yurt dışına kaçma ihtimali üzerine 27 Temmuz günü MİT ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Sütçü, çıkarıldığı mahkemece 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet İNAN/BURSA, -

2)SEYYAR SATICILAR EYLEM YAPTI, ÇOCUKLAR DÖKÜLEN SEBZELERİ TOPLADI

ERZURUM'da sebzeleri yere döküp bir tablayı da ateşe vererek eylem yapan seyyar satıcılardan 2'si, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Mahallede oturan iki kız çocuğu ise dökülen sebzeleri toplayıp, mutlu bir şekilde evlerine götürdü. Merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde, zabıtaların kendilerine satış yaptırmadığını öne süren 10 seyyar satıcı, eylem yaptı. Tabladaki meyve ve sebzeleri yola döken seyyar satıcılardan birisi, ekmek teknesine benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Toplanan kalabalığı uzaklaştıran polis, seyyar satıcılar tarafından bırakılan tablaları sürerek yoldan kaldırdı. Yanan tabla da itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, seyyar satıcılardan Ç.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Tek isteklerinin özgürce satış yapmak olduğunu söyleyen seyyar satıcılar, ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını belirtti. Belediyenin kendilerine tahsis ettiği yerin dışında satış yapamadıklarını ifade eden satıcılar, tepkilerini dile getirmek için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

Bu arada, iki kız çocuğu, seyyar satıcılar tarafından yere dökülen sebzeleri topladı. Çocuklar, ellerinde sebzeler ile mutlu bir halde evlerine gitti.



3)'TUZ SABUNU CİLT RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR'

Cilt ve Saç Bakım Uzmanı Estetisyen Dinçer Kara, Pakistan'da tuz mağaralarından çıkarılan Himalaya tuzunun cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi. Kara, Himalaya tuzundan yapılan 'tuz sabunun' içeriğindeki yüksek mineral değerleri sayesinde yaşlanma belirtilerini azalttığını kaydetti. Pakistan'ın Khewra bölgesinde bulunan tuz mağaralarından çıkarılan, yeryüzündeki en saf tuz olarak anılan Himalaya tuzu, doğal ve zengin bir mineral kaynağı olması nedeniyle cilt temizleyicisi olarak kullanılıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi olmadığı ifade edilen Himalaya tuzunun cildi parlatıp gerdiği, yaşlanma ve yıpranma unsurlarını zayıflatarak deri hastalıklarına da iyi geldiği belirtiliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye bölgesinde, Himalaya tuzu bayisi işletmeciliği yapan Cilt ve Saç Bakım Uzmanı Estetisyen Dinçer Kara, ciltte özellikle sivilce ve siyah nokta tedavilerine iyi geldiğini söylediği Himalaya tuzunun yaşlanma belirtilerine karşı anti-aging etkisinin bulunduğunu belirtti. Dinçer Kara, Himalaya tuzunun doğadan saf olarak çıkarılması sebebiyle en sağlıklı cilt ürünü olduğunu kaydetti.

Dinçer Kara, "Yağ bezesi ve siğilleri de engelleyen Himalaya tuzu, kıl kökü iltihabını iyileştiriyor. Bakteri taşımayan doğal bir madde olduğu için ve derimizde bulunan 81 adet minerali içinde barındırdığı için, ayaklara kullanılması durumunda; ayak kokusu, mantar ve çatlaklara mükemmel bir sonuç veriyor. Himalaya tuzu taşı koltuk altı deodorantı olarak da kullanılabiliyor. Lenf damarlarına iyi geldiği için koltuk altı kararmalarının da önüne geçerek, gözenekleri tıkamadan sağlıklı bir deodorant olmuş oluyorö diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR'

Himalaya tuzunun en önemli özelliğinin nötr bir yapıya sahip olması olduğunu kaydeden Kara, "Bazik ya da alkali olmadığından dolayı, kuru cildin nemlenmesi, yağlı-karma cildin dengelenmesi ve hastalık- yaş grubu seçmemesi anlamına geliyor. Tuzu cildinize sürdüğünüz zaman etki ve tepki yaratmaya başlıyor. Kan dolaşımınızın yüksek derecede hızlanmasını ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlıyor. Antijen adını verdiğimiz yabancı maddelere ve virüslere karşı da dayanıklılığımızı arttırıyor. Bir insanın dünya üzerinde yüzüne sürebileceği en doğru ürünlerden biri. Çünkü zaten Himalaya tuzu bir gıda. Terimizdeki tuzlu mineralin aynısı dünyada sadece bu taşta varö dedi.

'HİMALAYA TUZUNUN POPÜLERİTESİ ARTTI'

Himalaya tuzu taşının tanınmaya başlamasının ardından sahte ürünlerin piyasaya çıkmasından dolayı tehlikeye dönüştüğünü söyleyen Kara, "Cildimiz hassas bir konu. Hepimizin özenle doğru ürünü bulmak için çabaladığı bir konu. Himalaya tuzu, aynaya baktığımızda hoş görünmek için ve aynı zamanda deri sağlığımızı kuvvetlendirmek için kullandığımız bir ürün. Fakat bu durum, sahtelerinin de çıkmasına sebep olan bir şey. Her kaya tuzunu alıp yüzümüze süremeyiz. Popülaritesi, çok güçlü tedavi yapabildiği için arttı. O yüzden orijinalinin bulunması gerekiyor. Bizim gibi tıbbi eğitimi olmuş, yasal satış izni olan ve gerekli belgeleri tam olan yerlerden alınırsa gerçekten bu popülerliğin cildimize iyi sonuçlar verdiği doğru ürüne ulaşmış oluruz. Biz cilt konusunda süslemeye girmeden, insanların ruhsal ve zihinsel psikolojileri ile oynamadan, doğru ürünü doğru yerden vermeye çalışıyoruzö şeklinde konuştu.

'PAKİSTAN'IN KHEWRA BÖLGESİNDEN ÇIKARILIYOR'

Himalaya tuzu taşlarının Pakistan'ın Khewra bölgesinde bulunan yeraltı mağaralarından çıkarıldığını kaydeden Estetisyen Dinçer Kara, "Çok zor şartlarda çıkıyor. Bir makinenin değmemesi gereken bir çıkarılma süreci var. Tamamen eski yöntemlerle, insan gücüyle ve derme çatma yöntemlerle çıkartılıyor. Buralara kadar gelmesi ise ciddi bir külfetö dedi.

'GERÇEĞİ İLE SAHTESİNİ AYIRT ETMEK ZOR'

Cilt ve Saç Bakım Uzmanı Estetisyen Dinçer Kara, "Renk, boyut ve şekil olarak birbirlerine çok benziyorlar. Bize orijinal olduğuna dair belgeli bir şekilde yolladıkları için orijinal olduklarını anlayabiliyoruz. Himalaya tuzu kokusu olmayan, ticari süslemesi olmayan, tabiattan kendi çıkan, saf bir işlem görmemiş hammaddedir. Aslında eski deniz sularının bıraktığı tuzlu bir kaya parçası da diyebiliriz. İşlenip yemeklerimize geliyor, yiyoruz. İşlenmemiş olanları da kalıp olarak derimize kullanıyoruzö diye konuştu.

4)İZMİR'DE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi günü 11 ilçede yürütülecek temizlik hareketi, bugün başlatıldı. Her hafta farklı bir mahallede devam edecek olan etkinlik kapsamında, vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama ve afiş sökmenin yanı sıra belediye personeli ve vatandaşlar çöp toplayarak yolları süpürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 'İzmir'in sokakları evimizin koridoru' sloganıyla oluşturulan ve 11 ilçede yürütülecek olan temizlik hareketi Çiğli'de başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Tunç Soyer ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, belediye ekiplerinin yanı sıra sivil toplum görevlileri ve gönüllüler de bir araya geldi. Temizlik çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi'nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev aldı. Öte yandan etkinliğe katılan gönüllüler de süpürme personeli ile birlikte çöpleri toplayarak temizlik çalışmalarına destek verdi. Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek olan temizlik çalışmalarında, mahalle isimlerinin hem afişlerle hem de Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı bildirildi. Görevli ve vatandaşlarla beraber çöp toplayarak etkinliğe katılan Tunç Soyer, "İzmir'e toz kondurmayacağımızı söylemiştik, toz kondurmamaya gayret edeceğiz. İzmir pırıl pırıl bir şehir ve daha fazla temiz olmasına özen göstereceğiz. Temizlik bir kültür ve bilinç meselesi bunu yavaş yavaş olgunlaştıracağız, her hafta devam edeceğiz. Bu etkinlik bir seferliğine 'show olsun diye' yapılan bir etkinlik değil. Her cumartesi sürdüreceğiz, kuracağımız çöp ayrıştırma istasyonlarıyla devam ettireceğiz. İzmir eğer bir dünya kenti olsun, kabuklarını kırsın ve bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir kent olsun istiyorsak öncelikle temiz tutmamız lazım. Vatandaşlarımız, personelimiz ve çocuklarımızın bu etkinliğe katılmasından da iftihar ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır İzmir'in çöpünün Çiğli'de biriktiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, "Geçmiş yıllara göre bu yıl daha az bir çöp kokusuyla karşı karşıyayız. Bugün 11 ilçede İzmir'in daha güzel ve temiz olması için gerçekleştirilen çalışmanın sembolik olarak Çiğli'de başlatılmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

