DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SELDE KAYBOLAN SİNEM VE KAĞAN ARANIYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Düzce'de geçen hafta Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi de Sanem Kaplan'ın (7) cesetleri bulundu. Önceki gün ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetlerine ulaşıldı.Dün yağmur nedeniyle ara verilen Töngel çiftinin çocukları Kağan Töngel ile Nilgün Kaplan'ın ikiz kızlarından Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından hem de suda çalışma yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı karış karış tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkiinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Ekiplerin aramaları

-Suda arama

-İş makinesinin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.24-Boyut: 269.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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2)SURİYE UYRUKLU 3 TERÖRİST TORBALI'DA YAKALANDI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Hayat Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı. zmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayat Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen adreslere yapılan baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin, Suriye'de örgüt adına silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Torbalı'ya geldikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR,

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3)VAN'DA PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ailesi ile görüşülüp ikna edilen bir teröristin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi bölgesinde, operasyon başlattı. Operasyonda, PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen terörist, silah ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

SON 3 GÜNDE 5 PKK'LI TESLİM OLDU

Öte yandan, jandarmanın ailelerini ile görüşürek çocuklarını teslim olmaları için yaptığı ikna çabaları da devam ediyor. İkna çabaları sonucu, 1 PKK'lı terörist, Şırnak'ın Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı. Son 3 gün içerisinde PKK'nın dağ kadrosundan Van İl Jandarma Komutanlığına 5 PKK'lı terörist teslim oldu.Yetkililer, son zamanlarda büyük darbeler yiyen teröristleri, ikna çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonda olan askerler

-Arazide teröristlerin izini sürdüren askerler

-Ele geçirilen üst düzey teröristin M-16 silahı

BOYUT: 122 MB

Behçet DALMAZ/VAN,-

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4)PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

BARTIN'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı.

Bartın kent merkezinde pazar yerinde marketlerde ve işlek caddelerde kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen R.A., hakkında şikayette bulunuldu. Polis, R.A.'yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde yakaladı. Polis, R.A.'nın marketlerde gezerken çekilen görüntülerini inceledi. Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

Süre: 30 sn. Boyut: 15,5 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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5)ADANA'DA KAHVEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Otomobillerden genel görüntü

Otomobillerdeki kurşun izleri

Kahvehanede inceleme yapılması

SÜRE: 01'21" BOYUT: 150 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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6)PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE 'ÇITIR'I PARÇALATAN ÜÇ ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk polis adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirilen çocuklar gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz ' dedi.

Olay, 23 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, karşıdan gelen 4 çocuğun tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, 4 çocuk tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin ardından şüphelilerin B.P (12), ağabeyi H.P (13), M.Ü.Y (13) ve kardeşi A.Y. (13) olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen 4 çocuk polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, çocuklar sağlık kontrolüne getirildikleri sırada gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz' dedi. Çocuktar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Çocukların konuşmaları

Polis aracına bindirilmeleri

SÜRE: 01'12" BOYUT: 134 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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7)ALFA'LI ARAMADA OTOMOBİLDE 151 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçeye bağlı Terzioğlu Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramalarda, otomobilin bagajındaki karton kutular içerisine gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Alfa' ile yapılan arama

-Aramada otombilin bagajındaki kolilerde ele geçirilen eroin paketler

-Eroinden detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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8)KURBANLIK KOYUNLARIN BAYRAM BANYOSU

ADANA'da besiciler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi koyun sürülerini küçük sulama kanalında yıkayarak temizliyor.Sarıçam ilçesindeki Dağcı Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde hem koyunlarını temizlemek hem de serinletmek amacıyla küçük sulama kanallarını kullanıyor. "L" şeklindeki sulama kanalının bir ucundan hayvanları akıntılı suya bırakan vatandaşlar ailece koyunları kirlerinden arındırdıktan sonra kanalın diğer tarafından dışarıya çıkartıyor. Temizlik için suya giren çocuklar da bu çalışmayı eğlenceye çevirerek serinliyor.

Görüntü Dökümü

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Koyunlardan görüntü

Koyun sürüsünün küçük sulama kanalında yıkanması

Koyununu yıkayan bir vatandaş ile röp.

Genel görüntüler

SÜRE: 02'32" BOYUT: 280 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA