DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SURİYELİLERİN KURBAN BAYRAMI GEÇİŞİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ile El Bab bölgelerinde geçirmek isteyen ve online randevu sistemi ile kayıt yaptıran Suriyelilerin gidişleri başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişlerine izin verilen Suriyeliler, 5 ayrı noktada evrak kontrolüne tabi tutulup, ülkelerine gidiyor.

Günde ortalama 3 bin Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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İşlemleri yapılan Suriyeliler

Ülkelerine giden Suriyelilerin görüntüsü

Suriyelilerin işlemlerinin yapılması

Bekleyen Suriyeliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300MB

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2)HASANKEYF' TE YANGIN

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde çıktı. Kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarihi eserlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Arif ARSLAN/HASANKEYF (Batman), -

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3)BUGS BUNNY' BAHİS OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

KONYA merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan'ın (37) ve eşinin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Örgüt liderinin soyadından esinlenerek 'Bugs Bunny' adı verilen operasyonda 2, 4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulüne, 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasadışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. 'Bugs Bunny' adı verilen operasyonda polis, 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRMİŞ

Operasyonda gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan'ın yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu siteye oynamak için girenleri örgüt elemanları tarafından kullanılan resmi olmayan sitelere yönlendirdiği, oradan kazanılan paradan da komisyon aldığı tespit edildi. Tavşan'ın ayrıca çalıştığı resmi sitede yaklaşık 1 milyon takipçisi olduğu ve en çok para kazandıran tahmincilerden olduğu belirtildi. Örgüt içerisinde kendilerini 'cebci' olarak tanımlayan bir grubun da sitelerde bahis oynayanların yatırdıkları paraları bankamatiklerden hemen çektikleri belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLER KURUP PARALARI AKLAMIŞLAR

Örgüt üylerenin yasadışı bahis sitelerinden kazandıkları paraları aklamak için sahte paravan şirketler kurdukları belirlendi. Örgütün bu paravan şirketleri iflas etti gibi gösterip ellerindeki paraları gayrimenkule yatırdıkları da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 2.4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulüne, 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.

ÖRGÜT LİDERİNİN EŞİ DE SOYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETMİŞ

Operasyon kapsamında örgüt lideri Kürşat Tavşan'ın eşi Nesrin Tavşan da gözaltına alındı. Nesrin Tavşan'ın örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan yasadışı bahis operasyonlarında en çok para ve gayrimenkulün bu operasyonda ele geçirildiği de öğrenildi.

LİDER VE EŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapmasında gözaltına alınan 3'ü kadın 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Kürşat ve Nesrin Tavşan'ın da olduğu 21 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Görüntü Dökümü

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Şüphelilerden detay

-Kürşat Tavşan'ın bahis oynatırken videosu

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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4)TERASTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ AYŞE ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.

Olay gece yarısı Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evlerinin terasında oyun oynayan Ayşe Yıldız, bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Aile, hemen sağlık ekibi çağırdı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Ayşe'nin cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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5)MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, TARTIŞTIĞI MUHTARI ÖLDÜRDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ömer B. ile muhtar Hasan Kandil yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Ömer B. yanındaki tabancayı çekerek Kandil'e ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Kandil'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kandil'in cansız bedeni, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hasan Kandil'in fotografı

Göksun Devlet Hastanesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Dündar KUNDAKÇI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

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6)6 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri şaşkına çevirdi.

İlçenin en işlek caddesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bir motosiklet cep telefonu kamerasına takıldı. Araçların arasında hızla seyreden motosikletin ışıklarda durmasıyla adeta 'motobüs' olduğu görüldü. Herkesin dikkatini çeken motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi yolculuk etti. Sürücü baba ve arkada oturan annenin başlarında kaskları olduğu, 4 çocuğun ise kasksız yolculuk yaptığı motosikleti görenler şaşkına döndü. 6 kişilik motosiklet, trafikteki tehlikeli yolculuğuna MOBESE kameralarına aldırış etmeden devam etti.

Görüntü Dökümü

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Araçların arasında ve yolda ilerleyen motosikletin görüntüsü

Işıklarda bekleyen motosiklette yolculuk eden 6 kişilik aile görüntüsü

SÜRE: 00'44" BOYUT 33 mb

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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7)SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EŞYALARI DIŞARI ATTI, EVİ ATEŞE VERDİ

SAMSUN'un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe vererek eşyalarını balkondan dışarı attı. İtfaiye ekiplerince büyümden söndürülen yangında, sinir krizi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi, Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş.,'nin binanın 3'üncü katında oturduğu evini ateşe verdiğini gören komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evinin kapısını ekiplere açmayan kadın, mutfakta yer alan çeşitli eşyaları da balkondan dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin binaya dışarıdan müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplerce kapısı kırılarak girilen evden çıkarılan A.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kadının eşyaları dışarı atması

Ekiplerin müdahale çalışmaları

HABER KAMERA: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), -

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Kaynak: DHA