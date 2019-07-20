DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURUP SELE KAPILAN OTOMOBİLİ ÇEKTİLER

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ele ele tutuşanlar sel sularında yüzen otomobili tutarak garaja çekti.

Akçakoca'da önceki gün yaşanan sel felaketinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda otomobil sel sularına kapılırken, vatandaşların araçlarını kurtarma çabaları kameralara yansıdı. Ele ele tutuşanlar sel sularında yüzen aracı iterek garaja doğru yönlendirdi.

SEZONU KAPADILAR

Akçakoca selden dolayı bazı işletmeler sezonu kapatmak zorunda kaldı. Sahil kenarında bulunan bazı otel ve kafeler büyük hasar gördü. Kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bazı işletmeciler çevreye yayılan masa ve sandalyeleri toplamaya çalıştı. Bir otel ise büyük hasar gördü.

Bazı işyerleri ise su basan dükkanlarından kurtardıkları eşyaları tezgahlarda uygun fiyata satışa sundu. Vatandaşlar uygun fiyata satılan ürünlere ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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El ele tutuşanların aracı çekmeleri

Hasar gören otel ve kafelerden görüntü

Satışa sunulan ürünler

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),

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2)DÜZCE'DE SELE KAPILARAK KAYBOLAN 6 KİŞİNİN ARANMASINA 3. GÜNDE DEVAM EDİLİYOR

"SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ ARIYORUZ"

ESMAHANIM Köyü'nde sel sularına kapılarak kaybolan 6 kişinin aramasına 3'üncü gününde devam edildi. Çok sayıda ekip, hem karada hem de sudaki arama - kurtarma çalışmalarını hız kesmeden ve titizlikle sürdürüyor.

Düzce'de geçtiğimiz Çarşamba günü il genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşların aramasına dün akşam havanın kararması ile ara verilmişti. Sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan çalışmalar hem karada hem de suda devam ediyor. Aramalar kayıpların yaşandığı Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgeye başta Jandarma Arama Kurtarma olmak üzere, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekibi sevk edilerek çalışmalara başlandı. Çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren Düzce Arama Kurtarma Ekibi yetkilisi Zekban Güler, "Çalışmalarımız 17'si Çarşamba günü gece 01.00'den beri devam ediyor. Yağışın aldığı bölge, Cumayeri, Esmahanım ve Uğurlu tarafı. Çalışmalarımız dün itibari ile suda devam ediyor. Botlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Toplam 5 bot ve 30 kişi ile birlikte suya inerek, alanda görüldüğü gibi moloz ve yivler var. Bunların içinde arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün bulunan vatandaşımız buraya yakın bölgedeydi. 40 yaşlarında bir bayandı. Esmahanım ile Uğurlu arasında bir kayalıkta sıkışmış halde bulduk kendisini. Kayıpların sürüklenme ihtimali çok yüksek. Çünkü Esmahanım Köyü buraya yaklaşık 8 KM uzaklıkta. Bulunan cesedimiz ise bize yaklaşık 1 KM'deydi. Bu da demek oluyor ki suyun debisi yüksek olduğu için kayıpları daha ilerlere, deniz seviyesine doğru gitme ihtimallerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için aramalarımızı sıklıkla kalabalık bir ekiple devam ediyoruz. Acele etmiyoruz. Samanlıkta iğne ararcasına vatandaşlarımızı aramaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Uğurlu Köyü'nde sel yarattığı tahribat da giderilmesi için köye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İş makineleri, başta kapanan yolları açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinden genel ve detaylar

-Ekiplerin toplantı yapması

-Ekiplerin botları suya indirmesi

-Muhabir anonsu

-Zekban Güler ile röportaj

-İş makinelerinin çalışmaları

(Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK -Güven USTA - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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3)BOĞUŞAN KÖPEKLERİ KÜREKLE AYIRMAYA SORUŞTURMA



ÇORUM'un Bayat ilçesinde boğuşan köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadının sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayat ilçesinde bir kadın boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalıştı. Köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren kadının o anları komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, köpekleri döven ve hiç müdahale etmeden kayıt yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Her iki köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kadının kürekle vurarak kavga eden köpekleri ayırmaya çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 15 sn ) (BOYUT 2.2MB)

Haber-Kamera: - Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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4)ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZA ANI KAMERADA

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Yüksek Hızlı Tren hattının duvarına çarptı. Bu anlar bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Ali Ç. idaresindeki 42 PM 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambalarına ardından da Yüksek Hızlı Tren hattının istinat duvarına çarptı. Bu sırada o noktada bulunan bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Ali Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilin kaza yaptığı anları gösteren kamera görüntüleri

(KJ: Haber-Kamera: KONYA DHA))

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Kaynak: DHA