DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YAVRU KÖPEK 5 METRE DERİNLİKTEN KURTARILDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ege Sanayi Sitesi Bölgesi'nde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeği Çiğli Belediyesi ekipleri kurtardı. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli'deki itfaiye ekiplerinden destek istendi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir'deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle 'Nebiha' adı verildi.

Görüntü Dökümü

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Yavru köpeğin kurtarılmasından genel ve detay görüntüler

İZMİR -DHA

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2)YOL ORTASINDAKİ LASTİK 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda yol ortasında bulunan bir lastik, 3 aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, TEM otoyolu Ergene ilçesi İstanbul istikametindeki dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul istikametine giden Hakan Sert yönetimindeki 48 Z 2088 plakalı otomobil yol ortasında bulunan lastiğe çarptı. Lastiğe çarpan otomobilde hasar meydana gelmesi üzerine Sert, aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çekerek aşağıya indi. Bu sırada Kemal Sertdemir'in kullandığı MSH 886 plakalı otomobile lastiği çarpınca kontrolden çıkarak, aynı istikamette giden İsmail Bostancı yönetimindeki BM 443 FP plakalı otomobil ile bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bostancı'nın kullandığı otomobil ise emniyet şeridinde bekleyen Hakan Sert ve otomobiline çarptı. Kazada Hakan Sert ile Kemal Sertdemir yaralanırken, İsmail Bostancı, kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hakan Sert'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinin çalışması

-Ambulansların gidişi

-Yerde yatan yaralılardan görüntü

-Kaza neden oan lastikten görüntü

-Genel ve Detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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3)UMMANLI TURİZMCİLER, RİZE'YE HAYRAN KALDI

Körfez ülkesi Umman'dan Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci, yeşil doğaya hayran kaldı. Bölgedeki turizmcilerle işbirliğine giren Ummanlı heyet, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni turlar düzenlemeye başlıyor.

Karadeniz Bölgesi, yaz turizm sezonunun da ziyaretçilerini ağırlıyor. Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği, eşsiz doğası, şelaleleri, vadileri ve yaylarıyla büyüleyen bölgeye ilgi her geçen yıl artıyor. Birbirinden farklı özellikleri ile zengin turizm destinasyon alanlarına sahip olan bölgede, doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan yaylalar, tabiat parkları, mesire ve ören yerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz'e en çok turistin geldiği ülkeler arasında yer alan Körfez ülkesi Umman'dan turizmci Abdullah Temizel ve Fatih Kızıltan'ın daveti ile Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci yeşil doğaya hayran kaldı. Ummanlı kafile, Rize'de Ayder yaylası, Palovit şelalesi ve Fırtına vadisini gezdi. Bölgedeki turizmcilerle işbirliğine giren Ummanlı heyet, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni turlar düzenlemeye başlıyor.

'SERİN HAVA ONLARI MUTLU EDİYOR'

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısını artırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini anlatan turizmci Abdullah Temizel, "Her geçen gün Rize'de Arap turist sayısının arttığını görüyoruz. El birliğiyle bölgemizi tanıtmamız gerekiyor. Bu yıl yüzde 5 ile 10 arası bir Arap turist artışı var. İstanbul'a çok sayıda Arap turist geliyor. Onları bölgemize davet edip bölgemizdeki doğal güzellikleri tanıtmalıyız. Şu an Ortadoğu ülkelerinde 45-50 derece sıcaklık var. Sıcaklığın yanında da rahatsız edici bir nem var. Bu nemde dışarıda boğulup yürüyemiyorsunuz.'Soğuk bir yere gitsem de bu sıcaktan uzaklaşsam' deyip hep yurt dışına çıkıyorlar. Bu nedenle Rize'ye geldikleri zaman tam tersi bir hava ile karşılaşıp mutlu oluyorlar. Yağışlı serin havayı görünce mutlu oluyorlar. O yüzden bölgemizi yer yüzü cenneti diye adlandırıyorlar. Yaylalarımız, şelalelerimiz, tarihi dokumuz gelenlerin oldukça ilgisini çekiyor. En büyük yabancı pazarımız Ortadoğu ülkeleri. Kışında bölgemize gelmeleri için turizm acenteleri ile iletişim halindeyiz" dedi.

'CİDDİ BİR UMMANLI TURİST BEKLİYORUZ'

Rize Belediyesi Turizm Komisyonu Üyesi Fatih Kızıltan da, Umman'dan bu yıl ilk kez direk seferlerin başladığını belirterek, "Bizde bu vesile ile Umman'dan basın mensuplarını ve diğer misafirleri ilimize davet ettik. Bölgemize ilgi gösterdiler. Ağustos ayında ciddi bir Ummanlı turist bekliyoruz. Zil kale, Palovit şelalesi gibi yerleri gezdik. Ardından Ayder yaylasına çıktık. Böyle güzellikler beklemiyorlardı. Misafirlerimizi bölgemizden mutlu ayrıldılar" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Ummanlı gazeteci Sadden Musambi, Rize'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek: "Daha önce bu bölgeye direk uçuşlar yoktu. Şimdi ise yeni seferler başladı. Artık bu bölgeye Umman'dan çok sayıda ziyaretçi gelecektir.ö ifadelerini kullandı. Turizmci Muhammet Sevitoman ise daha önce İstanbul ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyerek "Buranın yeşilliği beni adeta mest etti. Kendi ülkemizde çok şiddetli sıcak var. O yüzden en çok serin ve soğuk havayı sevdimö dedi. Nasil Hasanatav da "Rize'nin doğası muhteşem. Osmanlığın varlığına delil olarak Zil kaleyi gördük. Buralarda Osmanlı devletinin varlığını gördük. Çok güzel bir yer harika fotoğraflarla buradan ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Rize'nin yayla ve şelalelerinden drone görüntüsü

Ummanlı misafirlerin gezilerinden görüntüler

Turizimci Abdullah Temizel'in açıklamaları

Turizimci Fatih Kızıltan'ın açıklamaları

Ummanlı gazeteci Sadden Musambi'in açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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4)SİVAS KONGRESİ'NİN YAPILDIĞI MÜZEYE, 400 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Kongre Müzesi'ni 6 ayda 138 bin kişi ziyaret etti. Müzeye, 100'üncü yıl kutlamalarının yapılacağı 4 Eylül tarihine kadar ise 400 bin ziyaretçi bekleniyor. Vali Salih Ayhan, 100'üncü yıl nedeni ile müzenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, içinde bazı yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle düşman kuvvetlerinin işgaline uğrayan Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı milli mücadelenin en önemli temel taşları arasında yer alan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlanıyor. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlamaları için planlanan etkinlikler icra edilirken, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez' ve 'Manda ve himaye kabul edilemez' gibi tarihi kararların alındığı bina ilgi odağı oldu. Kongre döneminde Sivas Lisesi olarak kullanılan bina, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kongre Lisesi adını alarak 1981 yılına kadar eğitim hizmetini sürdürdükten sonra, yeniden tefriş edilerek 1990 yılından itibaren Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi haline dönüştürüldü. TBMM himayesinde en son kapsamlı restorasyon çalışması ise 2016 yılında gerçekleştirilen müze, etnografya bölümü başka bir binaya taşındıktan sonra yeni dizaynı ile Kongre Müzesi olarak yeniden hizmete açıldı. Hem yurt içi ve dışından gelenler, hem de kentte yaşayanlar kongrenin 100'üncü yılı nedeni ile müzeyi yoğun şekilde ziyaret etmeye başladı. Müze, ziyaretçilerini girişinde yer alan ve Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı sonrası şehre yaptığı ziyaret sırasında söylediği "Cumhuriyetin temelini burada attık" sözü ile karşılıyor.

EN BÜYÜK İLGİ ATATÜRK'ÜN ODASI VE KONGRE SALONUNA

Kongre tutanakları, alınan kararlar, kongreye katılan delegeler, o dönem çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi, mücadele döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili bilgilerin yer aldığı müzenin iki bölümü ise en çok ilgi çeken yer oluyor. Milli mücadele ve kongre döneminde binada Atatürk'ün 108 gün boyunca kaldığı oda ile tarihi kararların alındığı salon, aynı haliyle korunuyor. Atatürk'ün kaldığı odada, yatağı, koltukları, kullandığı eşyalar yer alıyor. Yeni düzenleme ile binada Atatürk ve kongre delegelerinin bir kısmının bal mumu heykelleri de bulunuyor.

'O BİNAYI HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi'nun herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, "O binaya her Türk'ün gelip o zamanın kongre kararlarının alındığı anı yaşaması lazım. 4 Eylül 1919'da 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez', 'Manda ve himaye kabul edilemez' kararları ve bizim Çanakkale'deki o asil duruşu, dik duruşu olan o günü ve o binayı herkesin görmesi lazım. Biz de bine aktif ve canlı olsun, çocuklarımız gelsin ve oradan istifa etsinler diye tarih dersleri veriyoruz. Müzecilik adına yaşayan bir müze haline getiriyoruz. Çok hareketli bir müze. 2018 yılında şu ana kadar 138 bin 470 kişi ziyaret etmiş. Müze 7 gün 24 saat açık. Herkes burayı ziyaret edecek ve çok kişiye de anlatacağız. Eksiklerimizin de farkındayız. Çevre düzenlemesiyle harika bir çevresi var. Bina bu ülkenin ve Sivas'ın kalbidir. Gereken hassasiyeti ve ilgiyi göstereceğiz. Çağın gelişimine uygun bir şekilde tanzim edildi ama vatandaşlarımız eski dönemdeki müze tasarımını arzu ediyorlar. Bunun da farkındayız, inşallah bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. İçini biraz daha zenginleştirerek 4 Eylül ruhunu çok daha güzel bir şekilde aktaracağız" dedi.

Müzeyi görmek için yoğun bir ziyaretçi trafiği oluştuğunu belirten Vali Ayhan, "Kongre binasını yıl sonuna kadar 400 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunu aşacağız, 500 bin de olabilir. Ama biraz daha rehber kalitemizi artırıp, binanın içerisinde geçen hikayeleri çok güzel bir şekilde anlatırsak o zaman insan heyecan duyar. Binaya ruh veren yaşanmışlıklardır. Özellikle tarih hocalarımız ve rehberlerimiz biraz daha oraya ağırlık veriyorlar. İnşallah orası bizim yüz akımız olacak. Sadece müzeye değil şehrimize de bu yıl en az 1 milyon kişinin gelmesi hedefimiz var. Yapacağımız çalışmalarla buna ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GEZERKEN TARİHİ KOKLUYORLAR

Müzeyi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeni ile merak ettiklerini ifade eden ziyaretçiler ise, "Ülkenin kurtuluşuna giden adımların atıldığı, tarihi kararların alındığı binada olmak çok güzel bir duydu. Gezerken o günleri, şartları hatırlıyor insan. Bu yüzden de büyük mutlulukla ve o tarihi anları hissederek binayı geziyoruz. Atatürk'ün sesini dinlerken, tüylerimiz diken diken oluyor. Herkesin de mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Müzenin drone görüntüleri

-Müzenin önünden görüntüler

-Önünde İzmir Marşı çalan sokak çalgıcıları

-Müzenin içinden görüntüler

-Müzenin bölümleri

-Kongre salonu ve Atatürk'ün odası

-Vali Ayhan'ın açıklamaları

-Ziyaretçilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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5)MALATYA'DA KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI



Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki ile kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 2 işletmeye ait 4 depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 600 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap, 150 litre kaçak viski, bin cinsel içerikli hap ve 800 kilo tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen kaçak ürünler

Tütünlerden detay

Opersayo

Kaçak alkoller

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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6)MAAŞINA HACİZ KONULAN BABA YARDIM BEKLİYOR

Mersin'de, boşandığı eski eşinin düğünde takılan altınlar için açtığı davayı kazanıp, maaşına haciz koydurması sonucu zor günler geçiren Ahmet Tanrıverdi, görme ve işitme engeli bulunan epilepsi ve hidrosefali hastası oğlu Mert'in (4) ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Kent merkezindeki bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Tanrıverdi, 2015'te baba olmanın sevincini yaşadı. İddiaya göre anne, Muhammet Mert ismi verilen bebeğin görme ve işitme engelli, aynı zamanda epilepsi ve hidrosefali hastası olduğu ortaya çıkınca evi terketti. Bu tarihten itibaren evladına tek başına bakan Tanrıverdi ile eşi, birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtı, mahkeme 2017'de tarafları boşadı.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI İSTEDİ

Eski eş, daha sonra düğünde takılan 12 bin TL değerindeki altınların tarafına ödenmesi için açtığı davayı kazandı. 2018'in Aralık ayında kendisine tebligat yapılan Tanrıverdi, ödenmesi gereken tutarın yasal faizler ile birlikte 21 bin 800 TL'ye yükseldiğini ve maaşına icra konulduğunu öğrendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde oturduğu eve 720 TL kira ödeyen, aldığı asgari ücretin 4'te 1'ine de kesinti uygulanan Tanrıverdi, maddi olarak zor günler geçiriyor.

MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUM

Hayatını oğluna adadığını söyleyen Ahmet Tanrıverdi, yaşadığı zorlukları anlattı. Oğlunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Tanrıverdi, "Bütün tedavi masraflarını yardımseverlerin de katkısıyla karşıladım. Bütün masrafları ile ben ilgileniyorum. Mert'in bakıma ihtiyacı olduğundan dolayı bizim çok fazla medikal ihtiyacımız oluyor. Tabi ki devlet tamamını karşılayamıyor. Aynı zamanda ayakkabı kullanıyor ve her yıl değişmesi lazım. Oğlumu haftanın 5 günü fizik tedaviye götürüyorum. Her şeye yetişemiyorum ve maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Asgari ücretle oğluma bakmakta zorlanıyorum. Mert'in annesine düğünde taktığım altınları doğum ve tedavi için bozdurduk. Çünkü evliliğimizin ilk senesinde Mert dünyaya geldi ve sorunları vardı. Bizi terk ettikten sonra bunların hepsini istedi. O sırada mahkemeye verdi ve şuan maaşımın 4'te 1'ine el konuldu. Mert'in ihtiyaçlarını bu sebepten dolayı artık hiçbir şekilde karşılayamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Babanın oğlu ile ilgilenmesi

Baba ve oğlunun genel-detay görüntüleri

Mert'e ayakkabısını giydirmesi

Ahmet Tanrıverdi'nin röportajı

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

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7)BOLU'DA 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.O. ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. K.O. ise kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 00.40-Boyut: 76.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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8)HEM ARACINI TAMİR ETTİREMEDİ HEM DE İCRALIK OLDU

ANTALYA'da trafik kazası yapan Murat İşbilir, tamir için anlaştığı ve 12 bin 500 TL ödediği H.Ü. hakkında, aracını tamir etmediği gibi haksız şekilde 36 bin TL'lik icra işlemi başlattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek, kaza yerlerine gittiğini öne süren İşbilir, "İnsanların araçlarını tamir bahanesiyle aldıklarını, sonrasında da yüklü miktarda faturalar göndererek haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" dedi.

Murat İşbilir, geçen yıl Kasım ayında Gazi Bulvarı üzerinde, ablasına ait kapalı kasa minibüs ile önünde duran otomobile çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İki sürücü anlaşarak, kaza tespit tutanağı tuttu. Bu sırada iddiaya göre polis telsizi dinleyerek, kazadan haberdar olan oto tamircisi H.Ü.'nün ortağı M.Ö., İşbilir'in yanına geldi. M.Ö., İşbilir'e, "Biz bu işi yapıyoruz. Aracını servisimize çektirelim. Uygun bir miktara tamir ederiz" dedi. İşbilir'in teklifi kabul etmesi üzerine araç, çekici yardımıyla sanayideki servise götürüldü. İşbilir ertesi gün sanayiye gidip, aracı sordu. İş yeri sahipleri de İşbilir'e ödemesi gereken miktarın 12 bin 500 TL olduğunu söyledi.

3 AYDA BİTMEDİ

İşbilir, 12 bin 500 TL'yi ödedi. Ancak aradan geçen 3 aya rağmen aracın tamiri bitmedi. Murat İşbilir aracı geri istedi. Bu kez, bir miktar daha ödeme yapması gerektiği söyledi. Ödemeyi yapmayan İşbilir, tamiratı bitmeyen aracı aldı. Bu kez de yapıldığı söylenen işlemlerin yapılmadığını veya eksik yapıldığını gördü. İşbilir, aracı başka bir tamirhaneye bıraktı.

42 BİN TL'LİK ARACA 36 BİN TL BORÇ

Kısa süre sonra ise H.Ü.'nün, aracın ruhsat sahibi Elif Biliceli adına beyana dayalı 36 bin 500 TL'lik icra işlemi başlattığı ortaya çıktı. İşbilir, değeri 42 bin TL olan aracın tamiratı için 36 bin 500 TL talep eden H.Ü. hakkında 'haksız kazanç sağladıkları' gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'TEKRAR PARA TALEP ETTİLER'

Başkalarının da mağdur olmasını istemediğini belirten İşbilir, "Aracımla kaza yaptım. Kazanın ardından polis telsizi olan M.Ö. yanıma geldi ve 'Sana yardımcı olalım, biz bu işi yapıyoruz' dedi. Çalıştığı yere ait çekiciyi çağırarak, aracımı sanayiye çektirdi. Ertesi gün yanlarına gittim ve bana aracımın masrafının 12 bin 500 TL olduğu söylendi. Bu miktarı ödedim ancak aracım üç ay boyunca orada kaldı ve yapılması gereken çoğu tamirat işlemi yapılmadı. Bir miktar daha para talep etmeleri üzerine aracımı oradan alarak başka bir yere götürdüm" dedi.

'POLİS TELSİZİ DİNLİYORLAR'

M.Ö.'nün ortağı H.Ü. hakkında haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen İşbilir, "Bütün işlemlerin sonucunda ise aracın sahibi olan ablam Elif Biliceli'ye, beyana dayalı olarak 36 bin 500 TL'lik icra işlemi başlattılar. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek kaza yerlerine gittiğini, benim gibi birçok kişiyi mağdur ettiklerini duydum. Aynı kişilerin, insanların araçlarını tamir bahanesiyle alıp, sonrasında yüklü faturalar göndermek ve sigorta şirketlerinden para tahsil etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Murat İşbilir kaza ile ilgili evrakları incelerken görüntüsü

Murat İşbilir DHA Muhabirine bilgi verirken

RÖP: Murat İşbilir

Kaza resimleri

237 MB -- 02.09/// HD

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,





Kaynak: DHA