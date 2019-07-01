DHA YURT BÜLTENİ - 6

Antalya'da orman yangını (1)

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisinde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek yayıldı. İhbarın alınması üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ile 12 arazöz yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı.

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Yangına havadan müdahale

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),

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Katil zanlısı eski koca: Hakaret edince sinirlerime hakim olamadım

Mersin'de, eski eşi Filiz Kaplan'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), beraberindeki 3 şüpheli ile adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kocanın, "Kızımla konuşmak istedim. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

28 Haziran'da merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mersin Üniversitesi (MEÜ) işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğrayan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından cenaze aracı ile MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Murat Ceritoğlu ve beraberindeki 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ceritoğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kızımla konuşmak istedim. Eski karımla tartışmaya başladık. Bana ağır hakaretler edince sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet müdürlüğünün görüntüleri

-Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

-Polis araçlarının emniyetten ayrılması

-Adliye görüntüleri

-Filiz Kaplan'ın fotoğrafı

SÜRE: 01'38" BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

Antalya'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, henüz bilinmeyen nedenle kırıldı.

Turizm kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a 11 yıl önce 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak inşa edilen ve asıldığı yerde kente gelenleri karşılayan Atatürk maskı kırıldı. 35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 2 metrekarelik delik açıldı. Yüz bölgesindeki birkaç yerde de çatlakların meydana geldiği mask, kente giriş yapanların mecburi güzergahı üzerinde bulunması dolayısıyla kolaylıkla görülüyor. Bazı vatandaşlar maskın zarar gören kısımlarının fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, maskın bir simge olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve hedeflerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kırılan maskın Antalya'ya yakışmadığını ifade eden Daş, "Maskı oraya Kepez Belediyesi astırmıştı. O zamanlarda bu çalışmadan dolayı memnuniyetimizi dile getirmiştik. Mask kırılabilir ancak belediyemiz ya da yetkililer en kısa sürede onarımını yapmalıdır, yapacaklarından da eminim. Konunun takipçisi olacağız. Bizden de destek istenirse elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Atatürk maskından detay görüntü

Kırılan yerlerden detay

Yoldan detay

Genel detaylar

350 MB/// 01.48"

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Yazdığı kitaplarla madencilik tarihine ışık tutuyor

Zonguldak'ta ilkokul mezunu Erol Çatma(68), maden işçiliğinden emekli olduktan sonra taş kömürü konuları ve maden işçilerinin hikayelerini anlatan uluslararası makalelerde kaynak gösterilen 5 kitap yazdı. Kütüphanesinde 2 binin üzerine kitap bulunan ve kitap yazmak için Osmanlıca öğrenen Erol Çatma, "İnsanlar gerçekten ekmek parasını hayatlarını ortaya koyarak yapıyor. Bunu yaparken ölen, hasta olan ve erken yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarıma böyle faydam olsun istedim. Yazmaktan mutluyum." dedi.

İlkokul mezunu Erol Çatma, 1970 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TKK) maden işçisi olarak iş başı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası Erol Çatma, bazı sorunlar nedeniyle bir süre ayrıldığı işine daha sonra geri dönerek 1995 yılında emekli oldu. Gençliğinden beri kitaplara olan ilgisi emekli olunca daha da artan Erol Çatma, 'Zonguldak madenlerinde hükümlü işçiler' adlı ilk kitabını yayınladı. Ardından 1997 yılında 'Kömür tutuşunca' ve bir yıl sonra da 'Asker işçiler' kitabını yazan Erol Çatma, kentteki taşkömürü tarihini araştırmak için Osmanlı'ca da öğrendi. TTK Maden Dairesi'nde Osmanlı Devleti'nden kalan taşkömürü tarihi belgelerini de incelemeye başlayan Erol Çatma, 3 yıl üzerinde çalıştığı 'Zonguldak Taşkömürü havzası tarihi (1840-1865)' kitabını yayınladı. Erol Çatma son olarak 2018 yılında 'Zonguldak taşkömürü havzası tarihi, Ereğli Maden-i Hümayun (1865-1908) kitabını yayınladı. Erol Çatma'nın kitapları, taşkömürü tarihine tuttuğu ışıkla birçok tarih araştırmacılarının makalelerinde kaynak gösterilmeye başlandı. Birçok üniversite de kütüphanelerine Erol Çatma'nın kitaplarına yer verdi.

KİTAPLARI ÜNİVERSİTELERDE VE MAKALELERDE KAYNAK GÖSTERİLİYOR

Zonguldak taşkömürü havzası tarihini anlattığı serinin üçüncü kitabını yazmaya devam eden Erol Çatma, çalışmalarını 2 binin üzerinde kitabının bulunduğu evinde sürdürüyor. Ömrünün çoğunu okumak ve araştırmakla geçirdiğini anlatan Erol Çatma, şöyle dedi:

"Yazmak değil de çeviri biraz yorabiliyor. Dünyam benim kitaplığımın bulunduğu oda. Şimdi bilişim çağındayız. Bilgiye ulaşım daha kolay ama önce çalışacaksın. Mesela taşkömürü tarihini yazmak gerekiyorsa ilk önce Osmanlıcayı bilmek gerekir. Burada Fransızların hakim olduğu bir dönem var. Fransızca da bilmek gerekir ama bu işin ana tarihi Osmanlıcadan geçiyor. Özellikle asker ve mahkum işçiler kitabı Amerika, Almanya, Avusturalya'da olduğunu biliyorum. Birçok üniversitede var. Bir kişi Amerika'daki makalede ismini gördüğünü bana mail olarak atmış. ODTÜ ve Zonguldak'taki üniversitede sempozyum ve dersler verdim.ö

'YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kitaplarında maden işçilerinin çalışma şartları, yaşamları, hayat hikayelerini ve havza tarihini ele aldığını anlatan Erol Çatma, "Ben okumaya başlayınca çok değiştim. Eski Erol Çatma değilim. Bunu ailemde yakınlarımda söylüyor. Hepsini okuma ve yazmaya borçluyum. Beni en çok mutlu eden madende çalışmak faklı insanlarla tanışmak. Kitapta yazdığım bir kişinin torunu beni buluyor ve dedemi yazmışsın diyor. Oda çok mutlu oluyor o zaman bende mutlu oluyorum. İnsanlar gerçekten ekmek parasını hayatlarını ortaya koyarak yapıyor. Bunu yaparken ölen, hasta olan ve erken yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarıma böyle faydam olsun istedim. Yazmaktan mutluyum. Ölene kadar yazmaya da devam edeceğim.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erol Çatma'nın odasından detaylar

-Çalışması

-Kitaplarından görüntü

-Erol Çatma ile röp.

Süre: (9: 20) Boyut: (1 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Anız yangını büyüdü, sıçradığı ev, araçlarla orman alanı ve zeytinlik yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde anız yangınının sıçradığı ev, traktör, plastik serayla 1 hektar orman alanı ve 85 zeytin ağacı yandı.

Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında anız yangını çıktı. Yangın Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Dudu Çelik'e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait müdahale ekipleri sevk edildi. Güçlükle söndürülen yangında Dudu Çelik'e ait ev, traktör ve römorku, ahır, ilaç makinesi, 85 zeytin ağacı, Ferit Çilenger'e ait 1.5 dekar içi boş plastik sera yandı. Yangında bir hektar orman alanı da kül oldu.

Yangın yerine gelen Kaymakam Haluk Şimşek, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Bekir Durmaz'dan yanan yerlerle ilgili bilgi aldıktan sonra evi yanan Dudu Çelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Haluk Şimşek, Dudu Çelik'e yardımda bulunacaklarını söyledi. Dün akşam 7 ayrı noktada anız yangını çıktığını aktaran Kaymakam Şimşek, yangınların Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldüğünü vurgularken, vatandaşları da anız yakmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntüler

Yanan evle traktörden görüntüler

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Bekir Durmaz ile röportaj

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile röportaj

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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RedBull Car Park Drift'in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

Türkiye'nin en iyi drift pilotlarının yarıştığı RedBull Car Park Drift Türkiye Finali'nde, motor sporları sevenler unutulmaz anlar yaşadı. Finalin şampiyonu 400 üzerinden 371 puan alan Fahimreza Keykhosravi oldu.

Türkiye'nin en iyi drift pilotları, RedBull Car Park Drift Türkiye Finali'nde kozlarını paylaştı. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin en yetenekli drift pilotları, binlerce motor sporları hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir rekabet içerisinde geçen mücadele sonrasında Fahimreza Keykhosravi, RedBull Car Park Drift Türkiye şampiyonu oldu. 400 üzerinden 371 puan almayı başaran şampiyon Fahimreza Keykhosravi'yi, Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Türkiye finalinde derece yapan Keykhosravi, İnal ve Yücebaş, 1 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek RedBull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye'deki en büyük organizasyonu olan RedBull Car Park Drift Türkiye Finali'nde, şampiyon Fahimreza Keykhosravi ödülünü TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya'nın elinden aldı. Yarışın ikincisi Ali İnal'a ödülünü Lift Content Factory Kurucusu Ömer Erdem takdim ederken, üçüncü İbrahim Yücebaş'a ise ödülünü Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal verdi.

Kuveyt'te 1 Şubat'ta başlayan RedBull Car Park Drift 2019'un şampiyonu İstanbul'da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 20 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğindeki RedBull Car Park Drift Dünya Finali'nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Görüntü Dökümü

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Araçların yarışından görüntü

İzleyicilerden görüntü

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Diyalizde tanışıp evlendiler, sıra çocukta

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tanışarak evlenme kararı alan Muammer ve Zeynep Sezer, bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakli oldu. Kontrol için geldikleri hastanede artık çocuk sahibi olabilecekleri haberini alan Zeynep Sezer, "İlk başta evliliğimize karşı çıkan anne ve babalarımıza inşallah torun vereceğiz" dedi.

Diyaliz hastaları Muammer Sezer ve Zeynep Sezer, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tedavi oldukları süre içinde tanıştı. Birbirine aşık olan çift evlilik kararı aldı. Fakat aileler her ikisinin de hasta olduğu, birbirlerine bakamayacakları düşüncesiyle evliliğe karşı çıktı. Çift, aileleri karşı çıkmasına rağmen 14 Şubat 2012'de, tanıştıkları diyaliz merkezinde evlendi.

'DİYALİZ OLURKEN EVLENMEYE KARAR VERDİK'

Haftanın 3 günü diyaliz merkezine gelerek en az 4 saat diyalize bağlı kaldıklarını, bu arada tanışıp anlaştıklarını ifade eden Zeynep Sezer, "2003 yılından beri yüksek tansiyona bağlı gelişen kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyordum. Haftanın 3 günü de diyaliz merkezine giderek makineye bağlanıyordum. Orada eşim Muammer Sezer ile tanıştık. Çok da iyi anlaştık. Birbirimizi daha iyi anlıyorduk. Aynı hastalığa sahip olmamız bizi birbirimize yakınlaştırdı. Diyalize girerken evlenmeye karar verdik" diye konuştu.

'SEVDİĞİNİ BULAN EVLENSİN'

Ailelerin hastalığı gerekçe gösterip evliliğe karşı çıktığını aktaran Zeynep Sezer, "Antalya'ya kaçtık. Böylece evlenmemize razı olmayan ailelerimize mesaj vermek istedik. Onlar da bir süre sonra razı oldu. Afyonkarahisar'a dönüp tanıştığımız diyaliz merkezinde, diyaliz hastası arkadaşlarımızın şahitliğinde nikahımızı kıydırdık. Çok mutluyuz. İyi ki Muammer ile evlenmişim. Diyaliz ve böbrek nakli evliliğe engel değil. Sevdiğini bulan evlensin" dedi.

'ANNE VE BABALARIMIZA TORUN VERECEĞİZ'

Kendisinin 7 Eylül 2016'da kadavradan böbrek nakli olduğunu ve çok sağlıklı hissettiğini anlatan Zeynep Sezer, "Ben nakil olduktan sonra eşimle daha iyi ilgilendim ve ilaçlarını zamanında almasını sağladım. 3 ay önce de eşime kadavradan böbrek nakli yapıldı. Artık ikimiz de sağlıklı bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Eşimin kontrolleri için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Doktorlarımızdan beklediğimiz müjdeli haberi de aldık. Artık çocuk sahibi olmamızda sakınca olmadığını söylediler. Bu haber bizi çok mutlu etti. Mutluluğumuz katlanacak. Anne ve babalarımıza torun vereceği" dedi.

'AŞK ENGEL TANIMAZ'

Ailelerinin evliliklerine razı olmasından sonra hemen evlendiklerini ve şimdi çok mutlu olduklarını söyleyen Muammer Sezer ise "2005 yılından 2019 yılına kadar diyaliz ile yaşamımı sürdürüyordum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörlerinin bir telefonu hayatımızı değiştirdi. Kadavradan böbrek bulunmuştu. Hemen geldik, 5 Şubat günü nakil oldum. Herkese tavsiye ederim. Sevdiklerini bulduklarında hemen evlensinler, aşk engel tanımaz" dedi.

'NAKİLLİ KADINLAR ÇOCUK İÇİN 2 YIL BEKLESİN'

Hastalarının son kontrollerinden sonra hiçbir sorunları olmadığına karar verdiklerini ifade eden Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Hastalarımız nakilden birkaç ay sonra genel sağlık durumlarında bir problem yok ise doktorlarına danışarak cinsel birlikteliğe başlayabilir. Tek dikkat edilmesi gereken konu, nakil olmuş kadın hastaların ilk iki yılda hamile kalmamaları. Eğer çocuk istenmiyor ise doktorunuza danışarak uygun doğum kontrol yöntemi tercih edilmelidir. Gebelik sonrasında da mutlaka organ nakli merkezine ulaşılmalı ve sorununuzu danışmalısınız. Organ nakli sonrası takibinizi yapan doktorunuzun önerisi ve onayı olmadan hiçbir ilaç kullanmayınız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi poliklinik görüntü

Sezer çiftinin yürürken görüntüsü

RÖP 1: Zeynep Sezer

RÖP 2: Muammer Sezer

Düğün ve diyaliz resimleri

250 MB/// 02.15"

HABER-KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA