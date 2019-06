DHA YURT BÜLTENİ- 6

Şehit Teğmen için tören düzenlendi



Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Güngör Dolunay (30) için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı.

Merkeze bağlı Doğanlı köyünde önceki gün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde şehit oldu.

Isparta nüfusuna kayıtlı Teğmen Güngör Dolunay için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyit Epçim, Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler ile şehidin annesi ve eşi katıldı.

Saygı duruşuyla birlikte şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından Teğmen Dolunay'ın cenazesi, İzmir'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı.

Şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesinin tören alanına getirilişi

Şehit cenazesinin masaya konulması

Törene katılan protokol ile şehidin annesi ve eşi

Şehidin özgeçmişinin okunması

Dua edilmesi

Şehit cenazesinin helikoptere omuzlarda taşınması

Detaylar

TIR'a çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Murat Yılmaz (25) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı.

Kaza, dün akşam, Gaziantep- Yavuzeli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşakta, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR'a çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Murat Yılmaz, yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Oktay Çetinoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Oktay Çetinoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Murat Yılmaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumu

Murat Yılmaz'ın Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı



Karaman'da, O.K. (17), çay bahçesinde kavga ettiği İbrahim Avcı'yı (18) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan O.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Avcı, arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinde, iddiaya göre, aralarında husumet olan O.K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. O.K., bu sırada üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Avcı'ya ateş etti. Bacağından vurularak, yaralanan Avcı, kanlar içinde yere yığıldı. O.K. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İbrahim Avcı, tedaviye alındı. O.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin sağlık kontrolününe getirilişi

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

Bursa'nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mesai saatleri dışında tarlasında çalışıyor. İlaçlama yapıp, ağaçların bakımını yapan Başkan Usta'yı traktörün üzerinde gören ilçe halkı, şaşkınlığını gizleyemiyor. Başkan Usta, "Aslımı inkar edemem, ben çiftçiyim" dedi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İznik ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mesai bitiminin ardından soluğu tarlasında alıyor. Başkan Usta, traktörü ile tarlasını ilaçlıyor, ağaçların bakımını yapıyor. Başkan Usta'yı traktörün üzerinde çalışırken gören ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşıyor.

Bu durumun normal olduğunun söyleyen Kağan Mehmet Usta, "Aslında ben özüne dönmüş bir adamımö dedi. Çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Usta, "Biz çiftçi çocuğuyuz. Çiftçiliği seviyoruz. Burada ellerimizle yetiştirdiğimiz bağlarımız, nektarinlerimiz var. Bunları başkasına teslim edemiyorum. Görevimiz bittikten sonra kendimize ayıracağımız zamanda önceliğimiz de burası oluyor. Ancak, unutulmasın ki önceliğimiz her zaman İznik halkıdır" dedi.

İlçeyi 5 yılda turizm alanında popüler bir hale getireceklerini kaydeden Usta, "İzniklilere sözüm var, İznik'in gelir ve ekonomi olarak tarım tabanlı üretime dayalı bir portföyü var. Kendimize güveniyoruz. Görüşmelerimize başladık. 5 yıllık süreç içerisinde İznik'i uluslararası turizm alanında popüler bir hale getireceğiz. Çok güzel bir turizm hareketi olacak. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

Başkan Usta'nın açıklamaları

Tarladan detaylar

Traktöre benzin alması

Traktör ile yolculuğu

Kedinin ağaçtaki 3 günlük esareti sona erdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaramış Mahallesi'nde yaşayanların 'Sümbül' ismini verdikleri kedi, 3 gün önce insan yoğunluğunun az olduğu noktada bir ağaca tırmandı. Çıktığı yerden inemeyen ve günlerce miyavlayarak yardım isteyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca merdivenle çıkarak kediyi kurtardı. İtfaiye erlerine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Sümbül'ü 3 gündür görmüyorduk. Ağaçta mahsur kaldığını farkedince çok üzüldük" dedi.

İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarması

Kedinin bölgeden ayrılması

Caretta carettaları ölümden kurtardılar

Mersin'de, vücuduna atıkların dolandığı yavru ile yolunu kaybedip inşaat giren anaç caretta caretta, kurtarılıp denize bırakıldı.

Merkez Mezitli ilçe sahilinde balık avına çıkan 4 arkadaş, yavru bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz halde durduğunu farketti. Suya giren kişi tarafından çıkarılan yavrunun bedenine plastik poşetin dolandığını gören balıkçılar, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan cerattayı kurtarma operasyonu başlattı. Carettanın üzerindeki atıkları makasla kesen balıkçılar, yavruyu yeniden denize bıraktı.

Tece Mahallesi'nde yumurta bırakmak için sahile çıkan bir anaç caretta ise yolunu kaybedip kumsala 300 metre mesafede bulunan inşaat alanına girdi. Carettayı gören işçiler zabıta ekiplerini bilgilendirdi. Bölgeye hareket eden zabıta ekipleri, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki kaplumbağayı bulunduğu yerden alıp sahile bıraktı. Carettanın yumurtalarını bıraktığı alanı da şeritlerle çeviren ekipler, yuvalama noktasına uyarı levhası astı.

Kumsaldaki vatandaşlar ile mahalle sakinlerini caretta yuvaları konusunda uyaran Zabıta Personeli Mehmet Ali Eldeleklioğlu, "Vatandaşlarımız yuvaların üzerinde ateş yakmasınlar, şemsiye çakmasınlar. Bizim amacımız vatandaşımızın burada bir canlı olduğunu bilmesi. Amacımız carettaların korunmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın duyarla olmasını rica ediyoruz" dedi.

Yavru carettanın poşetten kurtarılması

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin ihbar alması ve ofisten çıkmaları

Zabıta aracının hareket etmesi

Zabıta aracının içinden görüntüsü

Carettanın denize bırakılması

Yuvalama alanından genel ve detay görüntüler

Eldeleklioğlu'nun vatandaşları uyarması

Plajlar, Atlı Jandarma timine emanet

Balıkesir'in turistik Ayvalık ilçesinde, sahillerde ve mesire yerlerinde Atlı Jandarma timi, devriye görevine başladı. Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görevli 2 jandarma, özel eğitim verilen atlarla 4 bölgede emniyet ve asayiş için önleyici hizmet verecek. Atlı Jandarma Timi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Ayvalık'ta motorlu araçların girmesinin mümkün olmadığı sahiller ile mesire alanlarında Atlı Jandarma timi göreve başladı. Nevşehir JAKEM'e bağlı tim, turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özel eğitimli atların duruşu ve asaleti plajlarda dikkat çekerken, turistler de onlarla hatıra fotoğrafı ve selfie çekiyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli ve Uzman Jandarma Necati Erol, Bozok, Serhan ve Çakırbey adı verilen atlarla 20 Ağustos tarihine kadar 2 saat gündüz, 2 saat de gece olmak üzere haftanın 6 günü görev yapacak.

Bölgede turistlerin en fazla ziyaret ettiği Sarımsaklı Plajı, Badavut, Şeytan Sofrası ve Tuzla mevkiinde görev yapacak Atlı Jandarma timi, kapkaç, hırsızlık gibi olaylara anında müdahale edecek. Ayvalık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde bakılan özel eğitimli 3 at, sezon sonuna kadar hizmet verecek.

TİM ÖZEL OLARAK SEÇİLİYOR, 8,5 AY EĞİTİM ALIYOR

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli ve Uzman Jandarma Necati Erol'dan oluşan tim, gün içinde devriye geziyor ve kimlik sorgusu yapıyor. Özellikle plajlar bölgesinde hırsızlık ve kapkaç, ormanlık ve mesire alanlarında olası yangın, kaçak kazı ve diğer suçlara karşı görev yapan tim, jandarmayı temsilen il ve ilçelerde düzenlenen törenlere de katılıyor. Tim, mesai saatlerinin dışında kalan zamanda ise atların bakımı ile ilgileniyor.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Atlara, hem yerli. hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Caddede, parklarda ve sahilde Atlı Jandarma timini gören vatandaşlar, fotoğraf çektirip, atları seviyor. Tim üyeleri de turistlerin bu isteğini geri çevirmiyor, onlarla sohbet ediyor.

Atlı Jandarma timinin plajda devriye atması detay görüntü

Turistlerin time olan ilgisi detay görüntü

Jandarma timinin atları hazırlamasından detay görüntü

Çanakkale Boğazı'nda deniz tavşanı görüntülendi

Çanakkale'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), ender görülen deniz tavşanlarını yüzerken ve çiftleşirken görüntüledi. Su altında dans edercesine yüzen deniz tavşanları, tavşan kulağına benzer solungaçlarının oluşturduğu ilginç görüntüsüyle dikkat çekti. Bu anları sualtı kamerasıyla kaydeden Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım" dedi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kontrol şube müdürü olarak 2000 yılında emekli olduktan sonra deniz kabuklarına hayat vererek ortaya ilginç eserler çıkaran ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut, bir yandan da hobi olarak gerçekleştirdiği sportif dalışlarla, sualtı dünyasının zenginliklerini keşfediyor. İlerlemiş yaşına rağmen her sabah deniz gözlüğünü, şnorkelini ve paletlerini alarak sahile giden Mut, sualtı kamerası ile dalış yapıyor. Deniz içerisindeki canlıları keşfetmeye çalışıyor. Bugüne kadar denizşakayığı, denizyıldızı, yılan yıldızı, ahtapot, köpek balığı, vatoz ve çeşitli balıkların görüntülerini kaydederek, arşivine ekleyen Mut, bu kez de Çanakkale Boğazı'nda ender rastlanan deniz tavşanını Dardanos mevkiinde görüntüledi.

Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak dalış yaptığını anlatan Muzaffer Mut, "Deniz altındaki bütün canlıları inceleme fırsatı buldum. Zaten sevdiğim bir konuydu. Şu ana kadar denizlerde çok sayıda ilginç canlı gördüm ve inceleme fırsatı buldum. Son olarak da deniz tavşanını görüntüledim. İlk karşılaştığında çok heyecanlandım. Bir et yığını gibi duruyordu. Bunlar salyangoz familyasından. İki rengini tespit ettim burada. Biri rengarenk, diğeri de koyu kahverengi. Suda resmen dans ediyor. Sualtı fotoğrafçıları için çok ideal görseller veriyor. Gördükten sonra inceledim. İlgili hocalara sordum. Erselik bir hayvan olduğunu söylediler. Hem erkek, hem dişi özelliğini taşıyor. Hatta tesadüfen ben de çiftleşme anında çekmişim üçünü dördünü bir arada. Böyle bir hayvana ilk kez rastladım. Hani derler ya gerçekten hayat suyun altında, bütün gizem suyun altında. İnsan inceledikçe biraz vakıf oldukça çok enteresan olaylarla karşılaşıyor, deniz tavşanında olduğu gibi. Deniz atını da yüzerken gördüm ben bu sularda. Öyle bir şey ki denizin içine girdiğiniz zaman göremeyeceğiniz bir canlı yok" dedi.

Deniz tavşanının Çanakkale Boğazı'nda ender görülebilecek bir canlı olduğunu ifade eden Muzaffer Mut, "Deniz tavşanının yaşam yeri, esas bu sular değil, Kızıldeniz. Yani daha sıcak denizler. Orada çok çeşidi var. Biz tesadüfen buralara gelenleri görüyoruz. Çok ilginç özellikleri var. Örneğin, deniz tavşanının yüzerken kulak gibi görünen yerleri tavşan kulağı değil, canlının solungaçları. Yine, karadaki tavşanın özelliği çok sık üremesidir. Deniz tavşanı da erselik bir canlıdır. Ben tesadüfen çiftleşme anlarını da görüntüledim. Sonradan incelediğime göre, bir yığıntı halinde duruyorlar. Spermlerini birbirlerine geçiriyorlar ve çoğalmayı sağlıyorlar" diye konuştu.

DENİZ TAVŞANI

Deniz tavşanı (Aplysia süper familyası) bir deniz salyangozu türüdür. Ülkemiz sularına Kızıldeniz'den gelmiş bu türün ilgi çekici renkli bir görünümü vardır ve sualtı fotoğrafçılarının sıkça model olarak kullandığı bir canlıdır. Deniz tavşanı kabuksuz bir yumuşakçadır ve saldırılara karşı korunmasız olmasına rağmen doğada deniz tavşanı ile beslenen türlerin sayısı azdır. Bu canlının en önemli silahı zehridir. Solungaçları açıktadır ve iki tavşan kulağına benzer uzantı şeklindedir. Renkleri bulundukları coğrafi bölgeye göre değişebilir. Deniz tavşanlarının bitkiler gibi bir tür fotosentez yaptığı hatta klorofil ürettiği araştırmalarla ortaya konmuştur. Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz'deki gece dalışlarında karşılaşılabilen deniz tavşanı, Kızıldeniz sularında ise her köşede rastlanabilecek kadar yaygındır. Deniz tavşanı çift cinsiyetli bir canlıdır. Ayrıca, basit bir sinir sistemi ve büyük nöronları bulunan deniz tavşanı bilim insanlarının sinir sistemi ile ilgili araştırmalarında önemli bir deney hayvanıdır. Bugün nöroloji ile ilgili pek çok bilgi, insan sinir sistemine dair pek çok keşif deniz tavşanları sayesinde ortaya konulabilmiştir. Parkinson ve Alzheimer hastalığı ilaçları yosunla beslenen bir tür olan Kaliforniya deniz tavşanı türü üzerinde test edilmektedir. Dr. Eric Kandel 2000 yılında deniz tavşanları ile yaptığı nöroloji araştırmaları ile Nobel ödülü kazanmıştır.

Deniz tavşanı yüzerken görüntüler.

Deniz tavşanlarının bir yıgıntı şeklinde çiftleştikleri anlar.

Muzaffer Mut, sahilde yürürken ve dinezi girerken görüntüler.

Muzaffer Mut ile röp.

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Karaman'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaman'da lise öğrencisi Rabia Tıraşçı evinden dışarıya çöp dökmek için çıktığı sırada Bilali Habeşi Cami bahçesinde bulunan çam ağacının tepesinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Genç kızın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik hattı kabloları arasında kalan ağaçtaki kediyi kurtarmanın tehlikeli olduğunu tespit ederek, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, olay yerine gelerek mahallenin elektriğini kısa süreliğine kapattı.

İtfaiye ekipleri merdivenle yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağacın tepesinde mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin kurtarılma çalışmasını izleyen lise öğrencisi Rabia Tıraşçı ise bakkaldan almış olduğu sütü bir plastik bardağa boşaltarak kediye içirdi. Ardından kedi sokak arasında gözlerden uzaklaştı.

Tıraşçı, "Bugün sabah çöp atmak için evden çıkmıştım. Bir kedi sesi fark ettim. Komşularımız dün geceden itibaren kedi sesini duyuyorlarmış; ama görememişler. İtfaiye 'ye haber verdik. Gelip kurtardılar." dedi.

İtfaiye ve medaş görevlilerin inceleme yapması

Mahsur kalan ağaçtaki kediden görüntü

İtfaiye erinin kediyi kurtarması

Rabia Tıraşçı'nın kediye süt vermesi

Genel detay

