DHA YURT BÜLTENİ - 6

Beyaz kiraz üreticileri, 2 lira alım fiyatına tepkili

Konya'nın Ereğli ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret tescilli beyaz kiraz üreticileri, kirazın kilosunun 2 liradan satın alınmasına tepki gösterdi. Sofraları süslemesinin yanı sıra sanayi sektöründe de kullanılan kirazın düşük fiyata alındığını ifade eden üreticilerden Mehmet Kaymak, "Beyaz kiraz, iriliği ve lezzetiyle çok tercih ediliyor. Pazarlarda ve yurt dışına yüksek fiyata satılıyor ama üreticiden 2 liraya alınıyor. Üretici para kazanmıyor. Masrafı bile karşılamıyor" dedi.

145 bin nüfusa sahip Ereğli'de 3 bin 500 dekar alanda yıllık yaklaşık 9 bini beyaz olmak üzere yıllık 10 bin ton kiraz üretiliyor. Üretilen kirazın yaklaşık 8 bin tonu, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak; ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Tayland, Hindistan, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uruguay, Ürdün, Dubai, Avustralya ve Belarus'a ihraç ediliyor. Kilosu 0.75 ila 2 Euro'ya kadar ihraç edilen kiraz, firmalar tarafından üreticiden 2 liraya alınmaya başlandı. Üreticiler de 2 liranın düşük olduğunu belirtip tepki gösterdi.

'MASRAFI KARŞILAMIYOR'

Üreticilerden Mehmet Kaymak, beyaz kirazın Ereğli'ye özgü olduğunu ve coğrafi işaret tescili bulunduğunu belirterek, irili ve lezzeti nedeniyle çok tercih edildiğini belirtti. Kaymak, "Pazarlarda ve yurt dışına yüksek fiyata satılıyor ama üreticiden 2 liraya alınıyor. Üretici para kazanmıyor. Masrafı bile karşılamıyor" dedi.

Ürettikleri kirazı hiçbir zaman değerinde satamadıklarını ifade eden Kaymak, "Ürettiğimiz hiç bir malı değerinde satamıyoruz. Benim dönümde 4 ile 5 bin lira maliyetim var. Çünkü bir işçinin günlük yevmiyesi 80 lira. Buna diğer masrafları da ekleyin. Açıkladıkları fiyatlara güler misin yoksa ağlar mısın? Bu işten parayı kazanan aradaki tüccarlar. Biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse bir iki yıl içinde burada kiraz ağacı diye bir şey kalmaz. Tüm ağaçları keseriz. Çiftçilik bizim buralarda öldü. Devletin kiraz üreticisine acilen elektrik, mazot, gübre, sulama ve ilaç desteği vermesi lazım. Girdiler yüksek olduğu için maliyetlerimizi kurtarmıyor" diye konuştu.

Üreticilerden Gülsüm Dündar da, kirazın kilosunun 2 liraya alınmasının maliyetleri karşılamadığını belirterek, "Kocam emekli ve halen kamyon şoförlüğü yapıyor. Bütün kazancımızı bu kiraz bahçesine harcıyoruz. 20 senedir bir evimizi yaptıramadık. Umutlarımız bu hasat sezonunda da yarım kaldı" dedi.

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Kiraz ağaçlarından ve kirazın toplanmasından detay

Röportajlar

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Ödenmeyen aidatlar, Zeynep öğretmenin kabusu oldu

Antalya'da yaşayan biyoloji öğretmeni bedensel engelli Zeynep Kubilay (39), oturduğu apartmanda aidatların ödenmemesi dolayısıyla asansörün tamir edilemediğini, bu nedenle 4'üncü kattaki dairesinde adeta mahsur kaldığını söyledi.

Kepez ilçesinde bir lisede biyoloji öğretmenliği yapan bedensel engelli Zeynep Kubilay, eğitmenlik yaptığı okula ve otobüs durağına yakın olması nedeniyle Sütçüler Mahallesi'nde apartman dairesi kiraladı. 4'üncü kattaki daireye yerleşen Zeynep öğretmen, birkaç ay sonra apartmanda baş gösteren sıkıntılar nedeniyle kabus yaşamaya başladı. Apartmanda yaşayanların 40 liralık aylık aidatları düzenli ödememesi nedeniyle aralıklarla binanın elektrik faturaları ödenmedi. Elektriği olmayan binada asansör de çalışmayınca Zeynep öğretmen, bazı günler okula gidemedi. Gitmesi zorunlu olduğu günlerde merdivenleri kullanan Zeynep Kubilay'ın zemin kata inişi 40 dakikayı aşıyor.

'EVİMDE MAHSUR KALIYORUM'

Zeynep Kubilay, apartmanda bir yıldan fazla aidat ödemeyenler olduğunu söyledi. Asansörün de bağlı olduğu ortak elektriğin ödenmeyen faturalar nedeniyle ilgili firma tarafından 2-3 ayda bir kesildiğini dile getiren Kubilay, "Şimdi elektriğimiz var ama bugün de asansör bozuldu. 1200 liralık asansör bakım borcu firmaya ödenmediği için yöneticimiz firmayı arayamıyor. Asansör arızalı olduğu için evden çıkamıyorum. Dışarıdaysam da evime gelemiyorum. Yukarı çıkamadığım için bir hafta kardeşimin evinde kaldığım günler oldu. Adeta evimde mahsur kalıyorum. Hastaneye gitmek durumunda kalsam yine gidemeyeceğim. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle mağdur edildim. Komşularımıza neden aidatı ödemediklerini sorduğumuzda asansörü kullanmadıklarını söylüyor" dedi.

ENGELLİLERİN ÜST KATLARDA OTURMA HAKKI OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı günler çalışmayan asansör nedeniyle okula gidemediğini belirten Kubilay, "Elektriğin olmadığı günlerde gitmek zorunda kalıyorsam merdivenlerden yavaş yavaş iniyorum. Yarım saatten daha fazla bir sürede aşağıya inebiliyorum. Bu da bana bir haftalık ağrı olarak geri dönüyor. İnsanların beklentisi engelli kişilerin giriş katı ya da basamağı olmayan evlerde yaşamasına yönelik. Hepimizin böyle tercihi yok. Ben okula yakın olması ve asansörlü olduğu için bu evi tercih ettim. Asansörün bakım ücretinin ödenmesi, birçok sorunumun ortadan kalkması anlamına geliyor. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle bunu yaşıyorum. 'Niye dördüncü katta oturuyorsunuz' diye soruyorlar. Engelli olduğumuz için üst katlarda oturma hakkımız olmadığını düşünüyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Öğretmen Zeynep Kubilay'ın evde koltuk değneğiyle yürümesi

Zeynep Kubilay'ın protez bacağından detay

Zeynep Kubilay'ın dairenin girişinde ayakkabılarını giyinmesi

Zeynep Kubilay'ın asansör çağrı butonuna basması ve beklemesi

Zeynep Kubilay ile asansör başında (röp)

Zeynep Kubilay'ın merdivenleri inmesi

Merdivenleri geri çıkması

Zeynep Kubilay röp

Zeynep Kubilay yönetici ile telefonda görüşmesi (ses hoparlörde görüntü alındı)

Apartman dış plan detay

698 MB/// 06.22"

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Sağlıkçılar zorlu parkuru 2 dakika 30 saniyede geçti

Erzurum'da 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanlar güvenli sürüş teknikleri eğitimi aldı. Yaklaşık 4 gün süren eğitimin ardından piste çıkan sağlıkçılar, zamana karşı yarıştı. Ambulanslarda direksiyon başına geçen sağlıkçılar, hız, ani durma ve virajlı yolları temsilen hazırlanan zorlu pisti 2 dakika 30 saniyede geçmeyi başardı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülere 'Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi. 4 eğitmen, 2 gözetmen ve bir koordinatörün görev aldığı eğitimde kursiyerlere teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları anlatıldı. Uzman ekiplerin verdiği eğitimlerin tamamlanması sonrası sağlık çalışanları kursun 4'üncü gününde piste çıktı. Sürücüler önce zincir takma, lastik değişimi, akü takviyesi gibi konularda bilgi aldıktan sonra sağlık çalışanları eğitimde öğrendiklerini ambulansların direksiyonlarının başına geçerek uzman heyetin önünde sergiledi. Erzurum Buz Hokeyi salonunun bahçesinde hazırlanan zorlu pistte sağlık çalışanları zamana karşı yarıştı. 17 kursiyer, hız, ani durma ve virajlı yolları temsilen hazırlanan zorlu pisti 2 dakika 30 saniyede geçmeyi başardı. Arkadaşlarının alkışlarla destek verdiği sağlık çalışanları 4 günlük eğitimi sınav sonrası aldıkları sertifikayla tamamladı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansların parkurda hız,sollama ev viraj eğitimlerinden detay

-Parkuru tamamlayan ekibin arkadaşları tarafından alkışlanması

-Eğitimci ile röp

-Drone ile çekilen görüntüler

SÜRE: 07.28 BOYUT: 835 MB

Haber-Kamera: Salkih TEKİN/ ERZURUM,

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Minik Azra'nın selden kurtarıp 'Pamuk' adını verdiği kedi umudu oldu

Bolu Rüzgarlar Köyü'nde meydana gelen sel felaketi sırasında, annesi sel sularına kapılıp kaybolan minik kediyi 5 yaşındaki Azra Gürkan kurtardı. Küçük kız, sahiplenip 'Pamuk' ismini verdiği kedinin tüm bakımını üstlenip gün boyu onunla oynuyor.

Bolu merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü'nde 19 Haziran'da meydana gelen selde köydeki evlerde ve tarlalarda maddi hasar meydana geldi. Selin köyde en fazla etkilediği evlerden biri de Safiye ve Nazım Çakır'ın evleri oldu. Yaşlı çiftin, dere kenarında bulunan evlerinin önünde bulunan krediyle aldıkları traktör ve bazı tarım aletleri sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sel felaketi sırasında Azra Gürkan da annesi Cemile Gürkan(39) ile birlikte dedesi ve anneannesinin evine misafirlikte bulunuyordu. Küçük kız sel sırasında bir kedinin sulara kapıldığını gördü. Arkasında ise yavru bir kedinin kaldığına şahit olunca onu alarak güvenli bir yere koydu.

Minik Azra hayatını kurtardığı yavru kediyi sahiplendi ve 'Pamuk' ismini verdi. Azra gün boyu kedisi 'Pamuk' ile birlikte oynayıp onun her türlü ihtiyacını karşılamaya başladı. Minik kediye şırıngayla verdiği sütle besleyen minik Azra, kediye ömür boyu bakacağını ve çok sevdiğini belirterek, "Sel geldi. Biz de kediyi kurtardık. Çatıda birazcık sevip sakinleştiriyorum. Çorba veriyorum. Şırıngayla süt de veriyorum. Çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Beni annesi sanıyor. İsmini 'Pamuk' koydum. Bütün gün ona bakıyorum." dedi.

Anne Cemile Gürkan da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum. 2 çocuğum var 2'si de hayvanları çok sever. Evimizde de hep hayvanlarımız vardır. Köpeğimiz de selden kurtuldu. Bütün gün evde kediyle ilgileniyor." dedi. Selde anne ve babasının 50 bin liradan fazla maddi zararı bulunduğunu anlatan Cemile Gürkan, "Annemin babamın her şeyi gitti. Onlara da devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 50 bin liradan fazla zararımız var. Babam engelli sadece engelli maaşı var. Babamın 50 senelik emeği gitti." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kedi ve küçük kızın görüntüleri

-Birlikte oynamaları

-Kızın kediyi sevmesi

-Azra ile röportaj

-Anne Cemile ile röp.

-Dede ve babannenin görüntüleri

-Küçük kızın dua okuması

-Sel sırasındaki görüntüler(arşiv)

-Dede ve babannenin evden UMKE tarafından çıkarılması(arşiv)

Süre: 05.32-Boyut: 618 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bisiklet sporcusu şampiyonaya hazırlanırken düşüp, yaralandı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanan profesyonel bisiklet sporcusu Serhan Turan (15), bisikletinin ön tekerinin çukura girmesi sonucu düşüp, yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın yamacında kurulu Zeyniler köyü yakınlarında meydana geldi. Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanan profesyonel bisikletçi Eren Uçar (17), Emir Melik Peker (17) ve Serhan Turan, Uludağ Sarıalan bölgesinden bisikletleriyle Teleferik bölgesine inmek için yola çıktı. Paraşüt atlama pistine yaklaşık 2 kilometre mesafede gençlerden Serhan Turan'ın bisikletinin ön tekeri, çukura girdi. Dengesini kaybedip düşen Turan, yaralandı. Emir Melik Peker arkadaşının yanında kalırken, Eren Uçar ise bisikletiyle Zeyniler köyüne inerek yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AKUT ve polis ekipleriyle UMKE sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serhan Turan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhan Turan'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Serhan Turan'ın yaklaşık 6 ay önce de yine bir turnuvaya hazırlanırken bisikletten düşüp, 2 kaburga kemiğini kırdığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-112 ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının sedye ile indirilmesi

-Yaralı Serhan Turan röportaj

-Yaralının arkadaşı Eren Uçar röportaj

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

Süre: 03.52 Boyut: 433 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA