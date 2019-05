Dha Yurt Bülteni-6

1)REYHANLI'YA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına askeri sevkiyatı devam ediyor.

Dün gece saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

2)İZMİR'DE 100'ÜNCÜ YIL GURURU COŞKUYLA YAŞANDI

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de gururla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilerde en büyük alkışı down sendromlu çocukların valsi aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki program nedeniyle çevrede geniş güvenlik önemleri alındı. Çatılara keskin nişancı polisler yerleştirilirken, sahil güvenlik ekipleri ile deniz polisi de İzmir Körfezi'nde nöbet tuttu. Alana gelenler, oluşturulan arama noktalarından titiz bir şekilde arandıktan sonra içeri alındı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinler, yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, cep telefonları ve tabletleri ile meydandaki etkinlikleri görüntüledi. Resmi törenler saat 08.30'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören alanına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP ve AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın Türk milletinin makus talihini değiştiren bir yıl olduğunu söyledi. Türk milletini küçük bir toprak parçasına sıkıştırma planlarının, bu tarihte sonuçsuz kaldığını vurgulayan Uslu, ardından milletin kenetlendiğini ve modern bir Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunu kaydetti.

GÖSTERİLER RENK KATTI

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın ardından, şiirler okundu. Program kapsamında halk oyunları, aerobik, karate gibi gösteriler göz doldurdu. Alanda en büyük alkışı ise down sendromlu çocukların vals gösterisi aldı. Kızların her biri farklı renkte elbiseler giydi. Başlarına da çiçeklerden yapılan taçları taktı. Down sendromluların gösterileri, alandakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Yerde bunlar olurken gökyüzünde de hareketlilik yaşandı. Paramotor, 'Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kutlu olsun' yazısı ile bir süre Cumhuriyet Meydanı'nın üstünde tur attıktan sonra Türk bayrağı açtı. Program kapsamında bisiklet sporcularından Senanur Süslü, Türk bayrağını İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a verdi. Ayyıldız, bayrağı üç kez öpüp alnına koydu. Program kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu'nu üyeleri, Türk Telekom Binası'ndan Türk Bayrağı açarak halatlarla aşağıya indi. Program, gösterilerin ardından sona erdi.

3)19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI SPOR YAPARAK KUTLADILAR

İZMİR'de çeşitli spor faaliyetlerine ev sahipliği yapan Mavişehir Sports İnternational Spor Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 300'den fazla spor salonu üyesi ile birlikte sahilde antrenman yaptı. Alana üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtlerle gelen katılımcılar, antrenman bitiminde bayrak açarak İzmir Marşı'nı söyledi.

İzmir Mavişehir Sports İnternational Spor Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Spor Merkezi'nin üyesi olan yaklaşık 300 kişi, Mavişehir sahilinde bir araya geldi, antrenman yaptı ve Türk bayrağını dalgalandırarak hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Aralarında Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtleri giyenlerin de olduğu grup, spor merkezinden Mavişehir sahiline koşarak geldi ve 7 setten oluşan fitness antrenmanını açık havada tamamladı. Etkinliğe katılanlar, kimi zaman fitness hareketlerini yaparken zorlansa da görevli antrenörlerden yardım alarak eğlenceli anlar yaşadı. Öte yandan yaklaşık 300 kişi aynı anda spor yapma fırsatı buldu. Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Antrenör Hasan Kılınçer, "Bugün Sports İnternational üyelerimiz, spor merkezinden Mavişehir sahile kadar koşarak geldiler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı böyle bir etkinlikle kutlamak bizleri çok mutlu etti. Antrenman kapsamında bugün 7 setten oluşan bir egzersiz serisi belirledik. 20 eğitmenimiz üyelerin doğru egzersiz yapabilmesi için görev aldı" dedi.

'GENÇLİK HER DAİM SPORA İLGİ DUYMALI'

Alana Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtüyle gelen Mehmet Bülent Sualp, "Bugün biraz yorucu geçti, spor eğitmenlerimiz bizi zorladı ancak onun dışında her şey çok güzeldi. Ne kadar zorlansak da formda kalmak için spor yapmamız gerekiyor. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürüyoruz. Bugünü gençliğe armağan ettiği için ayrı bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Sporu çok sevdiğini dile getiren İrem Sel, "Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Biz bu güzel günü spor yaparak anıyoruz. Gençliğin her daim spora ilgi duyması ve eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Antrenman bugün çok güzel geçti" dedi.

4)DİYARBAKIR'DA 19 MAYIS COŞKUSU

DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Kutlamalarda, çeşitli branşlarda düzenlenen spor ve halk oyunları gösterileri beğeniyle izlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler ile Türkiye'de dereceye elde eden sporcuların yaptığı geçiş töreni ayakta alkışlanmasıyla tören son buldu.

5)SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI SENGEL, 19 MAYIS'I PARAŞÜTLE ATLAYARAK KUTLADI

İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı. Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs'ta 19 Kişiyle 1919 ruhunu tüm Selçuk halkına daha çok hissettirme adına ilk kez binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayış gerçekleştirdi. Sengel, gökyüzünden Selçuk Efes semalarına bayrak açarak atladı. Kendisini alanda bekleyen Selçuk halkını gökyüzünden heyecanla selamlayan Sengel, "İlk atlayış anı müthişti. Benim için müthiş bir deneyimdi. Selçuk Efes'i kuşbakışı görmek çok güzeldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' duygusunu hissettim ve bundan gurur duydum. Biz 1919 ruhunu 2019'a taşıyanlarız. Bizden daha ileriki nesillere örnek olacak, doğru işleri yapmayı kendimize hedef edinen kişileriz. Bu anlamda 100. Yılımızı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadık. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

6)SOBA VE VALİZ İÇİNDE 11 KİLO ESRAR BULUNDU

ADANA'da polis, bir evin bodrum katında yaptığı aramada soba ve valiz içinde 11 kilo 282 gram esrar buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuştrucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, bodrum katta yaptığı aradama soba ve valiz içine gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Enes A. (34) gözaltına alındı. Emniyete götürülen Enes A. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

7)ZEBRALARA 3 YENİ ÜYE

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 3 yeni zebra yavrusunun sevinci yaşanıyor. Zebralara doğal koşullarında özenle bakılıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 'Afrika Savanası' bölümünde barınan zebralarda yavru sevinci yaşandı. Geçtiğimiz günlerde doğan 3 yeni yavru ile birlikte bölgedeki zebra sayısı 10'a yükseldi. Yavrular, annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor. Yavru zebralar annelerinin başından bir an olsun ayrılmazken, son günlerde artan sıcaklıkların da etkisiyle gölge noktalarda dinleniyor. Sevimli görüntüleriyle dikkat çeken yavru zebralara, hayvanat bahçesi ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle ot ile beslenen zebralar için hayvanat bahçesi yetkilileri de oldukça hassas davrandıklarını ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.

