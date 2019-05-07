Dha Yurt Bülteni-6

1)SURİYE'YE ZIRHLI İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye zırhlı iş makineleri sevk edildi.

Suriye sınırındaki Kilis'e sevk edilen zırhlı iş makineleri, bugün sabah saatlerinde kente ulaştı. Güvenlik önlemi eşliğinde sınıra yönlendirilen araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine geçti. Zırhlı araçların, el yapımı patlayıcı ve mayın imhasında kullanılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Gaziantep- Kilis karayolu

Askeri araçlar

Zırhlı iş makinesi

Öncüpınar Sınır Kapısı kavşağı

Araçların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Hasan DÖNMEZ, Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)KARADENİZ'DE YAYLA GÖÇÜ BAŞLADI

KARADENİZ Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu da açıldı. Ordu ve Giresun'da sahilden sürüleri ile yola çıkan besiciler, 4-5 gün süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştı.

Karadeniz'de, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Ordu ve Giresun'da hayvanlarıyla yaylalara göç eden besiciler yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak geçimine katkı sağlarken, kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Karadeniz'de mayıs ayı ortalarında yaylalara göç edenler, ekim ayı ortalarında ise geri dönüşe geçiyor.

'ÇOBAN SIKINTISI VAR'

100 küçükbaş hayvanıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden Ali Kaya (72) çoban bulamamaktan yakındı. Devletin besicilere çoban ve yem desteğinde bulunmasını isteyen Kaya, "Yaylalarda artık sıkıntılarımız çok. Dede mesleği çobancılığı sürdürüyorum. Şimdiki nesil çobanlık yapmak istemiyor. Yem giderleri yüksek. Yaz döneminde başka çobanlara hayvanlarımızı katıyoruz. Çoban sigorta ve 5 bin liranın üzerinde maaş istiyor. Bunu verecek gücümüz olmadığı için mecburen kendi hayvanlarımızı kendimiz bakmaya çalışıyoruz. Eskiden 100-200 koyunu olan besiciler vardı. Fakat bu gittikçe her yıl azalıyor. Artık eskisi gibi koyunculuk yapan yok, gençler çobanlık yapmak istemiyor. Elde ettiğimiz gelirle eskisi gibi çok kazancımız yok, maliyetler artık yüksekö dedi.

'EN FAZLA ARAPLAR GELİYOR'

Yaylanın turizm işletme müdürü Murat Akbulut ise yayla sezonunun geçen yıl iyi geçtiğini, besicilerin yaylalara dönmesiyle birlikte yaylalarda ve obalarda ciddi hareketlenme beklediklerini söyledi. Özellikle besicilerin yaylada otlattıkları küçükbaş hayvanların kasaplar tarafından yoğun olarak tüketildiğini ve ziyaretçilerin de rağbet gösterdiğini kaydeden Akbulut, "Çambaşı Yaylası yaz kış artık ilgi görüyor. Kayak merkezi açıldıktan sonra özellikle kış mevsiminde de ziyaretçiler geliyor. Geçen yıl sezonumuz iyi geçti, bu seneden de umutluyuz. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayını yaylada geçirmek isteyenler geliyor. Besicilerin göçü devam ediyor. Yabancı olarak da buraya en fazla Araplar geliyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Koyun göçünden gündüz görüntü (drone)

-Yaylada koyunlardan görüntü (drone)

-Yayla görüntüsü (drone)

-Gece koyun sürü göçünden görüntü

-Murat Akbulut ile röportaj

-Besicilerle röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4.05 DK Boyut: 607 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU/DHA

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3)ALMANYA'DAN GELİP, İĞDE AĞAÇLARI İÇİN NÖBET TUTUYOR

ALMANYA'da yaşayan Süleyman Büyükimdat'ın (72), evinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinin Güre Mahallesi sahiline iki yıl önce diktiği iğde fidanlarına zarar verildi. Yerlerine yenisini diken Büyükimdat, bu yıl tatilini öne alıp, geldiği mahallede fidan nöbeti tutmaya başladı. Sivaslı olan, yıllar önce çalışmak için Almanya'ya giden Süleyman Büyükimdat, yaz tatilini geçirmek için Edremit ilçesinin turistik Güre Mahallesi'nden ev aldı. Büyükimdat, iki ylı önce de bir arkadaşıyla birlikte sahile hem gölgelik oluşturması hem de güzel kokusu nedeniyle 40 iğde fidanı dikti. Ancak fidanlara zarar verildi. Yaşananlara inat Büyükimdat, geçen yıl yine aynı bölgeye iğde fidanı dikti. Bu yıl tatilini erkene alan Süleyman Büyükimdat, geldiği mahallede, sahilde nöbet tutmaya başladı.

Bazı fidanların yerinden söküldüğünü, bazılarının ise kurutulduğunu ileri süren Süleyman Büyükimdat, "Bir arkadaşım ile beraber sahil boyunca 40 tane iğde fidanı diktik. Kendimiz için değil, 'Hayır olsun, güzellik olsun, çocuklarımıza güzel bir ortam kalsın' diye yaptık. İğde ağaçları sahillerde güzel bir görüntü, hoş bir koku ve gölgelik oluşturuyor. Bu yaptığımız birilerinin işine gelmiyor. İlk sene birileri kuruttu. Sahilde daha fazla yer açmak için mi, şezlong atmak için mi yaptılar bilmiyorum. Ama fidanlar büyüyene kadar buradayım. Başlarından ayrılmayacağım. Sadece onlar için Almanya'dan erken geldim ve nöbet tutmaya başladım. Gerekirse sadece yaz aylarında değil, daha uzun süre burada kalıp, iğdelere zarar verilmesini engellemek istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sahildeki iğde fidanlarından detay görüntü.

Büyükimdat iğde fidanlarını incelerken detay görüntü

Süleyman Büyükimdat röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Görüntü: HD. Süre: 2.50 Dk. Boyut: 250 MB.

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4)SAHNEDE SÜRPRİZ DANSÇI

ANTALYA'da dans festivali kapsamında sahnede gösterilerini sunan dansçıların sürpriz bir ziyaretçisi oldu. Kulisten dansçıların arasına gelen köpeğin koreografinin parçasıymış gibi davranışlar sergilemesi, seyirciler tarafından alkışlandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde, 29 Nisan Dünya Dans Günü kutlamaları kapsamında dans festivali düzenledi. Farklı illerden birçok dans grubunun katıldığı festivale, Antalya'nın önde gelen dans eğitim merkezlerinden FHC Sahne Sanatları Akademisi dansçıları performansları ile damga vurdu.

FHC dansçıları sahnede gösterilerini sunarken sürpriz bir ziyaretçileri oldu. Gösteri sırasında kulisten sahneye gelen köpek dansçıların arasında gezinirken, koreografinin parçasıymış gibi davranışlar sergiledi. Bu durum seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Şov esnasında böyle bir sürpriz beklemediklerini belirten dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun, doğanın en güzel armağanı olan hayvanları çok sevdiklerini, sahneye çıkan bu sürpriz misafirle birlikte koreografilerini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Dansçılardan görüntü

Köepğin sahneye çıkması

HABER- KAMERA: ANTALYA-DHA)

Kaynak: DHA