Dha Yurt Bülteni-6

1)MERSİN'DE AŞIRI YAĞIŞ YOL ÇÖKERTTİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devam eden aşırı yağışlar 3 mahalleyi birbirine bağlayan karayolunun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kara kış şartları nedeni ile yaşanan aşırı yağış Tarsus ilçesinde de kendi gösterdi. Birkaç gündür aralıksız devam eden yağış nedeni ile Hacıhamzalı, Çevreli ve Sıraköy gibi çevre mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun Karadirlik Mahallesi mevkisinde çökme meydana geldi. Sıraköy Mahalle Muhtarı Gürsel Polat, Tarsus ilçe merkezinden Hacıhamzalı Mahallesi'ne giden grup yolunun yağışlar nedeni ile çöktüğünü belirterek, "Daha öncede çökmeler yaşandı. Burası heyelan bölgesidir. Bölgede tarım arazisi sahipleri geniş çaplı tahribat yaptı. Yukarılardan gel su, tahliye büzlerinin kapalı olması nedeni ile yapılan dolgunun içine gidiyor. Bunun neticesinde de çökme oldu. Hacıhamzalı, Çevreli, Sıraköy, Büyük Kösebalcı, Küçük Kösebalcı mahallesi öğrenci servisleri bu güzergahı kullanıyor. Çökme nedeni ile şu anda bu yol kullanılamıyor. Zaten şu anda yoldan yaya geçme imkanı da kalmadı. Her halükarda burada büyük bir tehlike var. Yağışlar nedene ile bu yolun yapılma imkanı da yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan geçemeyin dönen otomobil

-Çöken yolun görüntüsü

-Çökmeden genel ve detay

-Yoldan yürüyen bir kişi

-Mahalle Muhtarı Gürsel Polat ile röp

-Yoldan detay

-Çöken bölgeden cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Yol detayı

(BOYUT: 441,36 MB), (SÜRE: 3,56 dk)

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Sera üreticileri, gözleri termometrede 'don nöbeti' tutuyor (EK)

2)GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER DE DON NÖBETİ TUTTU

Gazipaşa'da toplam 30 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Seralarda, patlıcan, domates, salatalık, fasulye, biber gibi ürünler yetiştiriliyor. Son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece boyunca hummalı bir çalışmanın içine giren üreticiler, ürünlerinin donmaması için sabaha kadar seraların içinde bekliyor. Gece sıcaklığın sıfırın altına düştüğü ilçede üreticiler soba yakarak ürünlerini soğuğun etkisinden korumaya çalışıyor. Üreticiler, seradaki sıcaklığı 2 derecenin altına düşürmemek için mücadele ediyor.

'ZOR ŞARTLARDA YETİŞTİRİYORUZ'

Üretici Ümit Tosun, "Seramızda dikenli salatalık var. Sabaha kadar nöbet tutacağız. Bu şekilde ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bitkilerimizi korumak zorundayız. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz ama alamıyoruz. Girdi maliyetimiz çok yüksek, gübre çuvalları 300- 400 lira ama pazarlamaya gelince bahaneler uydurularak, fiyatlar ucuzluyor. Çiftçinin arkasında duran yok. Zor şartlarda yetiştiriyoruz. Derece sıfırın altına doğru düşüyor. Sabaha kadar sobaları yakacağız, yakmak zorundayız. Yakmazsak batarız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çiftçinin dereceye bakması

Seraya girişi ve odun kesmesi

Sobayı ateşlemesi

Genel ve detay görüntüler

RÖP: Ümit Tosun (üretici)

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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3)SİVEREK'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız yağan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, evlerde su baskını oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle içindeki sular

-Taşan dere

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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4)ERZİNCAN'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi, karayollarında ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan-Gümüşhane Karayolu 10. kilometreden itibaren ulaşıma kapanırken, Erzincan -Sivas Karayolu'ndaki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kavşağı'ndan itibaren büyük araçlar bekletildi. Erzincan Gümüşhane Karayolu'nda ise akşam saatlerinden itibaren trafik akışı durduruldu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerinde açılan yol, sürgün ve buzlanma nedeniyle ile tekrar kapandı. Trafik ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verilirken, kent merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaşan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde işyerlerine ulaşmak isteyenler fırtına ve buzlanma nedeni ile yürümekte zorlanırken, Erzincan Belediyesi ise erken saatlerden itibaren yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

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-Kent merkezinde araçların ilerlemesi

-Kaldırımlarda yürüyen yayalardan görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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5)OTOMOBİLLERİYLE DRİFT YAPAN 3 SÜRÜCÜYE 1002'ER LİRA PARA CEZASI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drif yapan 3 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1.002' şer lira para cezası uygulandı. O anlar ise mobese kameraları tarafından kaydedildi. Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi. Ardından plakaları üzerinden adresleri tespit edilip sürücüler Fatih D., Gökhan K. ve Muammer B.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1002'er lira para cezası uygulandı. Sürücülerden Muammer B. ve Gökhan K.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 2 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçunda da 2.018'er lira daha para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Otomobillerin drif yapması

Haber: Muhammed SIDAL BEYSEHIR KONYA DHA)

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Kaynak: DHA