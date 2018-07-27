Dha Yurt Bülteni 6

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İzmir'de coşkulu karşılama

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk kez İzmir'e gelen Binali Yıldırım'ı, Adnan Menderes Havaalanı'nda yoğun bir kalabalık karşıladı. Yıldırım, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen binlerce kişiye "TBMM Başkanlığı olarak yeni sitemde gazi meclisimizin daha da güçlenmesi, görevini daha etkin yapabilmesi, 600 milletvekilimizle birlikte yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemenin yapılması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Başkanı olarak ilk kez geldiği İzmir'de vatandaşlar tarafından havalimanında ellerde Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı. Bazı vatandaşlar 'İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun' yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanı Yıldırım, havalimanı VIP Salonu'nu dolduran binlerce kişiye hitap etti. Yıldırım, Yine birlikteyiz. İzmir bizi her zaman bağrına bastı. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir bizi milletvekili yaptı yetmedi bakan, yetmedi başbakan yaptı. Şimdi de gazi Millet Meclisi'nin başkanı yaptınız. Sağ olun. İzmir'in bütün ilçelerine, mahallelerine orada yaşayan bütün kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun" dedi. Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Yıldırım, "Sevgili kardeşlerim. Biz her ne kadar Ankara'da olsak da gönlümüz, gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. İzmir huzurun, kardeşliğin şehridir, demokrasinin kuruluşun şehridir" diye konuştu. Kalabalık, 'Binali baba' sloganları atınca Binali Yıldırım, "Harikasınız gençler" karşılığını verdi.

'İZMİR GÖZBEBEĞİMİZ'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugüne kadar İzmir'e nasıl göz bebeğimiz gibi baktıysak bundan sonra da milletvekilli arkadaşlarımızla birlikte bize desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen İzmir'e ve aynı şekilde bütün şehirlerimize olduğu gibi hizmet etmeye, sizlerle beraber el ele gönül gönüle geleceğe yürümeye kararlıyız. İzmir'in bütün güzel insanları ile gurur duyuyoruz. Sizlerin bu sevgisini bugüne kadar karşılıksız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Biliyorsunuz, 24 Haziran'da bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir seçim. Bu seçimin özelliği 95 yıllık parlamenter sistemi değiştiren ve başkanlık sistemini hayata geçiren bir seçim. Özelikle milletin adamı cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra "Kaf-sin kaf" diyen Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi sloganı tam hatırlayamadığını vurgulayarak "Şimdi tam doğru değil mi?" diye sordu. İzmir ve İzmirliler'in geleceği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Binali Yıldırım, "TBMM başkanlığı olarak yeni sitemde gazi meclisimizin daha da güçlenmesi, görevini daha etkin yapabilmesi, 600 milletvekilimizle birlikte yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemenin yapılması için çalışmaya devam edeceğiz. Düzenlemelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in 30 ilçesi ile gurur duyuyoruz" dedi. 'Yolların kralı Binali Yıldırım' sloganlarına da yanıt veren Yıldırım, "Yolların kralı yok, kuralı, mimarı var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan genel ve detay görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber: UMUT KARAKOYUN, İZMİR

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bakan Ersoy: Bismillah deyip başlıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok konuşmaktansa icraatları göstereceklerini belirterek, "Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.

Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör ve sivil toplum buluşmaları öncesinde Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından Hükümet Konağı'nda karşılanan Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanının Antalyalı olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Sektörden birisi, sektörün en yenilikçi fikirlerine sahip temsilcisi olarak atanmanız hem Antalya'da hem sektörde gerçekten büyük heyecan yarattı. İnşallah bu heyecanla beraber sizin liderliğiniz ve önderliğinizde bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, sektörümüz, sektörün sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, yerel yönetimler hep beraber Türkiye'yi turizmdeki hedeflerine hep birlikte ulaştırırız diye temenni ediyorum. İlk valilik ziyaretini ata toprağınız, memleketiniz Antalya Valiliğine yapmış olmanızdan dolayı da mutluluk duyduğumu ifade ederek, hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Ersoy ise öncelikle buraya gelme sebebinin baba toprağı olması değil, Antalya'nın haklı başarısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Turizmde lider başkent. İstanbul'la yarışıyor, şu anda lider açık ara önde. Tabi inşallah İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız. Benim liderliğimde dediniz, teşekkür ederim ama turizm bir kişiyle olacak iş değil. Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Bunları hep beraber göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız. Aynı sayın cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonların içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızla yansıtacağız. Bunu hep beraber yaşatacağız."

Vali Münir Karaloğlu'nu da öven Bakan Ersoy, "Antalya valimiz, turizme çok yakışan bir vali. Ben kendisini bakan olmadan önce de gözlemliyordum. Bizi bizim kadar, turizmcileri turizmcilerden daha iyi savunan bir vali görmedim. İlk örneği sizsiniz, inşallah diğer bölgelerimizdeki valilerimize örnek teşkil eder. Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Antalya'ya indiğinden beri Antalyalıların kendisini iyi kucakladığını belirten Bakan Ersoy, "Sorunları beraber yaşadık, beraber de çözeceğiz. Antalya'daki bürokrat ve seçilmiş arkadaşlarımız hepsi konularına vakıf, sadece biraz ivme kazandırmak gerekiyor. O ivme için de bizi atadılar. Hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çok konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Ersoy'u Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın kendisi için çok büyük onur olduğunu belirten Menderes Türel, "Zatıaliniz Antalya turizmine çok önemli katkıları olmuş, bizim de senelerce turizm sektöründe mesai yaptığımız çok önemli büyüğümüzsünüz. ve şimdi de sektörün başında turizm politikalarını yönetmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı olarak çok önemli katkılar sağlayacağınızı şahsen eminim. Antalya'nın bir evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor olması bizim de en büyük şansımız olacak. En azından size sorunlarımızı anlatmanın çok kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten senelerdir bu sorunları birlikte yaşadık. Şimdi inşallah sorunları gayretlerimizle çözeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Vali Münir Karaloğlu'Nu ziyareti

Bakan Ersoy'un konuşması

Detya

Bakan Ersoy'un Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyareti

Bakan Ersoy konuşması

Detay

4.58"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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Kıbrıs gazisi darp edildi

BOLU,- BOLU'nun Seben ilçesinde, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel (79), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye verdiği komşusu K.H. tarafından evinin önünde darp edilerek yaralandığını iddia etti.

Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası'nda oturan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel, kendisine ait araziyi kullandığı gerekçesiyle komşusu K.H.'yi (50) mahkemeye verdi. K.H., şikayet edildiğini duyduktan sonra Sami Demirel'in evinin kapısının önüne geldi. Sami Demirel ve K.H. arasında tartışma çıktı. K.H., tartışmanın büyümesiyle Demirel'i darp etti. Eşi Hacer Demirel(71) ve diğer komşuların müdahalesiyle K.H.'den kurtarılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen gazi, Bolu merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Sami Demirel, darp edildikten sonra tehdit de edildiğini iddia ederek, "Yaylada kapımın önünde çalışırken, bu şahıs gelip bahçeye girdi. Daha önceden bir ev yeri davamız vardı. Ben onu mahkemeye verdim. Beni, 'Niye mahkemeye verdin? dedi. Allah ne verdiyse vurdu. Bir sürü sopa yedik. Hanımı geldi. Bir baktım onun da elinde sopa var. Artık hanımı da vurdu mu vurmadı mı bilmiyorum. Benim hanımım geldi de ayırdı. Ben zaten kendimi kaybetmiştim. Şikayetçi olduk. Jandarma gelip ifade aldı. Kolum kırık, kafamda yara var. Sırtımda yara var. Boynumda zedelenme var. Ben, "Gerekli şeyi mahkemeye verdim. Devlet bunu mahkemede halleder. Kim haklı kim haksız çıkarö dedim. O da devlete ve bana küfürler etti. Bildiğiniz gibi değil. "Seni burada yaşatmayacağımö dedi.ö şeklinde konuştu.

Eşinin darp edilirken görünce büyük panik yaşadığını anlatan Hacer Demirel ise, "Beyim aşağıda kapının önünde bir şeyler yapıyordu. Ben de hacca gidecek diye kuran okuyordum. Bir sesler duydum. Aşağıya inip baktığımda bizim bey yerde, adam da çıkmış tepesine vur bakalım vur. Nasıl ineceğimi bilemedim. Beni tuttu ondan sonra çekti. Gene vurmaya devam etti. Ben de "Sen utanmıyor musun baban yaşındaki adamı dövmeye'ö dedim. Küfürler edip, "Ben kimseden korkmuyorum. Bildiğin yere şikayet etö dedi. Sonra oradan diğer komşular gelip onu alıp gidince biz kurtulduk. Benim beyim gazi olduğu için Gaziler Derneği Başkanı'na telefon ettik. Jandarma ve ambulansı aradık. Ambulans bizi hastaneye getirdi.ö dedi. K.H. ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar

-Detaylar

Haber - Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

Süre: 03.35-Boyut: 403 MB

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Kapkaç şüphelisi mobese kameralarından yakalandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, torunuyla yürüyen Saadet E.'nin çantasını çalarak kaçan S.S.Ç. (14), mobese kameralarından kimliğinin belirlenmesinin ardından yakalandı.

Saadet E., geçen çarşamba günü torunuyla birlikte Süleyman Şah Mahallesi'nde yürürken içinde cep telefonu ile bir miktar parasının bulunduğu çanta, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarıyla olay yerine gelen polis, çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, mobese kameralarına yansıyan kapkaç olayının şüphelisinin S.S.Ç. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen ve adresinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

Torunuyla yürüyen kadın

Şüphelinin çantayı çalması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hadi KURT - Kamera: ŞANLIURFA -

31 MB

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Kanalette boğulan Suriyeli kuzenlerin en acı yolculuğu

ADANA'da, serinlemek için girdikleri kanalette boğulan 2 yaşındaki Suriyeli kuzenler son yolculuklarına, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan, hafif ticari aracın bagajında gözyaşları içinde uğurlandı.

Olay, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Musa Abid ve Teysir Halet burada aileleri ile birlikte tarım işçiliği yapmaya başladı. Olay günü çocuklarını yaşadıkları çadıra bırakan 2 ailenin üyeleri tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra Ferdi El Halet ve Ömer El Abid çadırların yanında bulunan ve tarlalara su taşımak için kullanılan 40 santim derinliğindeki beton kanalete girerek boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocukların götürüldükleri hastanede öldüğü belirlendi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA GÖTÜRDÜLER

Olayın ardından Suriyeli vatandaşlar çocuklarının cenazesini almak Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada otopsisi tamamlanan çocuklar ise, ceset torbaları içinde hafif ticari aracın bagajına konuldu. Bu sırada çocukların anneleri Kefe Halet ve Cumane Abid, arka koltukta göz yaşı dökerek çocuklarının cansız bedenlerine baktı. Suriyeliler cenazeleri defnetmek için Hadırlı Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gitti. Polis ise çocukların ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü

Ölen çocukların yakınlarının görüntüsü

Tucari aracın morg girişine getirilmesi

Cenazelerin yakınlarının kucağında araca bindirilmesi

Pikapın gelişi

Adli Tıp Kurumu tabelası

Cenazeyi taşıyan aracın ve pikabın gidişi

SÜRE: 01'32" BOYUT: 285 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Erol Evgin, ilk kez Datça'da konser verdi

TÜRK pop müziği şarkıcısı Erol Evgin, Muğla'nın Datça ilçesinde konser verdi.

Datça Amfi Tiyatroda, 49 yıllık sanat hayatında ilk kez Datçalılarla buluşan Erol Evgin'i, her yaştan yaklaşık 1000 kişilik coşkulu bir kalabalık izledi. Hemen her şarkısına eşlik eden izleyiciler, Erol Evgin'e duygu dolu anlar yaşattı. Konserine, 'Bir Tanem Söyle Canım Ne İstensen İste Benden' şarkısıyla başlayan Erol Evgin, şarkılarının arasında fıkralar anlatıp, izleyicileri güldürdü. Ayrıca anılarını anlatıp düşündürdü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çiğdem Talu ve Melih Kibar ikilisinin eserlerini seslendirirken, onları rahmetle anıp özlemini dile getirdi. Yaklaşık 2 saate yakın süreyle sahnede kalan Erol Evgin, Datça'dan mutlu ayrıldı.

"DATÇA, MÜKEMMEL"

Erol Evgin, konser öncesi DHA'ya verdiği özel röportajında, gelecek yıl sahnede 50'inci yılını kutlayacağını söyledi. İlk 45'lik plağını 1969 yılında çıkardığını belirten Evgin, "Şöyle sayınca 49 yıl olmuş, neredeyse 50 yıl oluyor ve Datça'da bugüne kadar hiç konser vermemiştim. Datça'ya gelip de kalmamıştım. Ancak tekneyle gelip, şöyle bir dolaştığımı hatırlıyorum. Kısmet bugüneymiş. Datça, gerçekten mükemmel. Anlamak için bir gece kalmak yeterli. Çünkü hiç nem yok. Temmuz ayının ortasında bu sıcakta çok rahat uyumak mümkün oluyor. Plajda biraz güneşlendim. Ben hiç yanmayacağımı zannediyordum. Çünkü güzel bir esinti vardı ama bayağı yandım" dedi.

"OSMANLI MİMARİSİNE HAYRAN KALDIM"

Eski Datça Mahallesi'ndeki tarihi dokunun mükemmel olduğunu ifade eden Evgin, "Can Yücel'in evini ziyaret ettim. Eşi Güler hanımla sohbet ettik. Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde, Mehmet Ali Ağa Konağı pansiyonunda kalıyorum. Biliyorsunuz ben bir mimarım. Buradaki restorasyona hayran kaldım. 210 yıllık bir konak ve müthiş bir Osmanlı sivil mimarisi örneği. Büyük bir bahçe içerisinde. Aşırı disiplinli bahçeleri sevmem ben. Burası çok doğal. İncirler, narlar, güller, kaktüsler bir arada. Hem fonksiyonel, hem estetik olarak çok ama çok güzel. Osmanlı mimarisine bir kez daha hayran oldum. O mimariden bugünlere nasıl geldiğimizi hala şaşıyorum. O imparatorluk kültüründen ve mimarisinden bugüne nasıl geldiğimizi sormayın, üzülüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ünlü sanatçı Erol Evgin ile kuliste röp.

Konserden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),