Dha Yurt Bülteni-6

Fethiye'de tekne battığı ihbarı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu.

Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı yolunda ihbar alındı. Bunun üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Haber: Cihan KAYA/ FETHİYE (Muğla),

Hakkari'de FETÖ'den 9 tutuklama

Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahmekeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

------------------------------

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Berber, 2 günlük hasılatını Türkiye ve Yunanistan'daki derneklere bağışlayacak

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rasim Uyan, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla iki günlük hasılatını Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, Yaşam Otizm Spor Kulübü ve Yunanistan'da bulunan bir otizm derneğine bağışlayacak.

Derince'de berberlik yapan, bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atan Sosyal Elçiler Başkanı Rasim Uyan, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla iki günlük hasılatını Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, Yaşam Otizm Spor Kulübü ve Yunanistan Büyükelçiliği'nin belirlediği bir otizm derneğine bağışlayacak. Rasim Uyan, herkesin otizmin farkında olması ve desteklemesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün Dünya Otizm Farkındalık günü, onun için biz de bir farkındalık oluşturalım dedik. Erkek berberinde kadın saçı boyayarak, bu işe başladık. Bu günkü hasılatımızın tamamı ve yarın ki hasılatımızın tamamı biri Türkiye ve Yunanistan'daki otizm derneğine gidecek. Bizim için dünyanın her yerindeki insan çok çok önemli. Herkes otizmin farkında olsun, onlara destek olsun" dedi.

Rasim Uyan'ın berber dükkanında Dünya Otizm Farkındalık gününe destek olmak amacıyla saçlarını boyatan Hayata Dönüş Derneği Başkan Yardımcısı Sevinç Korkmaz ise, el ele verildiğinde her şeyin kolaylaştığını belirterek, "Bu gün amacımız otizm farkındalığına dikkat çekmekti. Erkek berberinde kadın olması ve saç boyanması önemli, amacımız destek. Birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele verdiğimizde her şeyin kolaylaştığını biliyorum. Bunu duyurmak, daha anlamlı hale getirmek için, bu gün burada hepimiz el ele verdik" diye konuştu.

-----------------------

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

Eğitim Bir-Sen'den imza kampanyası

Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim Bir-Sen), öğretmen performans değerlendirme taslağına tepki göstermek ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme talebi için tüm illerde imza kampanyası başlattı.

Eğitim Bir-Sen, performans değerlendirme taslağına karşı, 'İmzanı Gönder, İradeni Göster' sloganıyla tüm eğitim kurumlarında bir ay sürecek imza kampanyası başlattı. Tüm öğretmenleri kampanyaya destek olmaya çağıran Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Öğretmen performans değerlendirme taslağına 'hayır' diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, 'şiddete dur' diyecek iradeyi gösteriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz."dedi. Performans değerlendirme taslağının hukuki ve kanuni dayanağı olmadığını ve öğretmeni örselediğini belirten Çatı, anlık ve kısa vadeli performans ölçümünün mümkün görünmediğini söyledi. Çatı; "Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır."dedi.

ŞİDDETE DUR DİYORUZ

Başkan Çatı, eğitimin öznesi olan eğitimcilerin son yıllarda şiddetin nesnesi haline getirildiklerini belirterek, "Her geçen gün artan şiddet olayları bir çok eğitimciyi mağdur ediyor. Hükümeti şiddete karşı yasal düzenlemeler getirmeye davet ediyoruz. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, şiddete dur diyoruz. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen bekliyoruzö dedi.

----------------------

Haber - Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Şırnak'ta 'Otizm farkındalık günü' yürüyüşü

Şırnak Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle bir yürüyüş düzenlendi.

Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayıp, kurum binası önünde sona erdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, kurum müdürleri ve aileleri ile yürüyen çocuklar, Türk bayrakları ve "otizm eksiklik değil farkındalıktır', 'otizme mavi ışık yak' dövizleri ile 'Fark Et- Kabul Et- Bizimle yürü' pankartı taşıdılar. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, otizmin çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından ilk 3 yılda anlaşıldığını belirterek, "Otizm doğuştan olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak veya teşhis koymak zordur. Ebeveynler çoğunlukla bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, oyunlarla ilgilenmediğinde veya konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazen çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve sonra konuşma becerisini yitirir.Ayrıca çocuğun işitme problemi olduğundan da şüphelenilebilir. Otistik bir çocuk çoğunlukla işitmez görünür, fakat bazı zamanlar tren düdüğü gibi uzaktan gelen bir ses ilgilerini çeker. Erken teşhis edilen ve yoğun tedavi gören bir otistik, başkalarıyla ilgilenebilir, iletişim kurabilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Yaygın olarak düşünülenin aksine, çok az otistik sosyal olarak tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birine denk gelirken, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir.Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır"dedi. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim olduğunu ifade eden Akçam şöyle konuştu; "Erken tanı ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabililir. Bu bağlamda Devlet olarak bizlere de büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu kutsal görev ve sorumluluğumuzu yerine getirme adına, çalışmalarımızı azimli, kararlı ve istekli bir şekilde yürütmekteyiz"dedi.

------------------------

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

'Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' projesi

Gaziantep'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) olarak Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından uygulanacak olan 'Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı' projesinin bilgilendirme ve açılış toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı' projesinin tanıtım toplantısına; Vali Yardımcısı Alattin Serdar Polat, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küspeoğlu, İş Kur İl Müdürü Sıraç Ekin ve oda başkanları katıldı. Çocuk işçiliğiyle mücadelede işyerleri ve işverenlerin kilit bir role sahip olduğunu ifade eden Küsbeoğlu, "TESK, birlikler, odalar ve üye işyerleri programın doğrudan hedef gruplarından birisidir. İş yerinde 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlere pratik meslek eğitimi verilmektedir. Okulda verilen mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak iş yerlerinde sunulan pratik eğitimin esas ve usulleri iki temel yasa ile belirlenmiştir. TESK, geleceğin kalifiye iş gücünü yetiştirmek amacıyla çocuk ve gençlere, işletmelerde pratik eğitim verilmesi konusunda kendi kuruluş kanununda yer veren tek meslek kuruluşudur. Proje kapsamında kentimiz başta olmak üzere Ankara, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa, Ordu esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri tarafından çocuk işçiliği konusunda farkındalık arttırma ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Mesleki eğitim merkezlerimizde, üyemiz esnaf ve sanatkarların işletmelerinde uygulanan mesleki eğitim programlarının ilimiz ve ülkemiz yararına en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla proje uygulamalarına başlamış bulunuyor ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından TESK Proje Koordinatör Yardımcısı Mehmet Güven ve uzman eğitmen İzzet Çevik katılımcıları bilgilendirdi.

----------------------------------

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,