Dha Yurt Bülteni-6

ÖSO mensuplarının bulunduğu belirtilen yaklaşık 17 otobüs Suriye'ye gitmek için sınıra geldi (1)

ÖSO mensuplarının bulunduğu belirtilen yaklaşık 17 otobüs Kilis'e geldi. ÖSO mensuplarının Kilis'ten Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-otobüslerin görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: KİLİS

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Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı (2)

VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Muş Valisi Aziz Yıldırım, yolcu otobüsünün dereye uçtuğu kazada yaralananları, tedaviye alındıkları Muş Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu'dan bilgi alan Vali Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada yaralanan 29 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyleyen Yıldırım, "Hatay'dan gelen ve ilimize ait bir firmaya ait otobüs, Solhan'ı geçtikten sonra kaza yapmış. Ne yazık ki vefat eden 6 kardeşimiz var. Bunun dışında da 20 tanesi devlet hastanemizde, 2 tanesi Özel Şifa Hastanesi'nde, 7 tanesi de Solhan Devlet Hastanesi'nde olmak üzere 29 yaralımız var. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Tedavi edilecekler. Çok kısa sürede şifa bulup, ayağa kalkacaklar, diye umut ediyoruz. İnşallah, bundan sonra öyle kazalarla karşılaşmayız. Bütün yolcularımız, bütün vatandaşlarımız güvenli bir şekilde bir ilden bir başka ile giderler. Öyle ümit ediyoruz, bu son olsun" diye konuştu.

Sürücüleri yollarda dikkatli olmaları konusunda da uyaran Vali Yıldırım, "Seyahat edenler, direksiyon başına geçenler, kara yoluna çıkanlar, mutlaka kurallara uymak durumundalar. Buradaki kaza, en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Olayın sesebi, aydınlığa kavuşacak. Ondan sonra açıklama yapmak, daha doğru olur. Orada, yoğun bir kar yağışı var; ama bunun sebebini sadece yağışa bağlamak ve şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Acil önündeki ambulanslar

-Vali Aziz Yıldırım'ın yaralıları ziyaret etmesi

-Vali Aziz Yıldırım bilgi alması

-Vali Aziz Yıldırım açıklama

Haber-Kamera: MUŞ,

Haber-Kamera: MUŞ

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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 38 yaralı

KONYA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 38 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bedih Üzmelih'in kullandığı Has Turizm'e ait 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Üzmelih ile birlikte 38 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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Haber-Kamera: KONYA, -

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Mardin toz bulutu nedeniyle gece gibi (3)

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TOZ BULUTU UYARISI

Mardin'de etkili olan toz bulutu ile ilgili Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece itibariyle Mardin ilimiz Irak, Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle sabah saatlerinden itibaren etkili toz bulutuna maruz kalmıştır. Suriye ve Irak ülkelerinden ülkemize giren toz bulutundan özellikle solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile daha çok yaşlılar etkilenmektedir. Temel nedeni kuraklık ve çölleşme olarak bilinen toz bulutu, birçok etkisinin yanı sıra insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Tozlar öncelikle geldikleri bölge insanın sağlığını bozmakta, gıda ve su kirliliğine neden olmaktadır. Yağmur yağmadığı sürece ve rüzgar esmediği durumlarda bu tozlar uzun zaman atmosferde kalmaktadır. Tozlar atmosferdeyken baş ve göz ağrısı dışında önemli oranda solunum sistemini etkilemektedir. Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Ağır olan toz parçacıkları kısa mesafelerde çökerken hafif olan toz parçacıkları ise binlerce kilometre kat edebilmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının geçiş koridorunda bulunmaktadır. Ülkemizdeki toz bulutu, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşim alanlarımız başta olmak üzere Mardin de bu toz bulutundan en fazla etkilenen illerdendir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu ortamdan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle kalp ve solunum hastalığı, hamile ve çocukların mecbur kalmadıkça ve hava şartları daha uygun hale gelene kadar mümkün mertebede dışarı çıkmamaları sağlık açısından daha uygun olacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: MARDİN

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Karlıova'da kar esareti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 2 günden beri aralıksız olarak yağan kar, yerini fırtına ve tipiye bıraktı. Kar kalınlığının 50 santimmetreye ulaştığı ilçe merkezinde, elektrikler kesildi, Karlıova-Erzurum ve 35 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar, yerini tipiye bıraktı. İlçe merkezindeki kar esaretiyle birlikte hayat felç oldu. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçe merkezinde elektrikler kesildi, 35 köy yolu da ulaşıma kapandı. Elektriklerin kesik olması nedeniyle ilçedeki su şebekesi de devre dışı kaldı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme işlemlerine başladı. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri ise kapanan köy yollarının açılması için yoğun mesai harcıyor.

Tipi nedeniyle sabah saatlerinde karnelerini almaya gidemeyen öğrencilerin velileri okullara giderek çocuklarının karnelerini aldı. Karlıova-Erzurum yolunun kapalı olmasından dolayı şehirlerarası yolculuk yapan bir çok araç, ilçe merkezinde mahsur kaldı.

Dün ilçeye bağlı Geçitli köyünde doğum hastası olan 24 yaşındaki Sevgi Kızğı'yı almaya giden ambulans kara saplandı. Özel idare ekiplerine bağlı iş makinesi, ambulansı saplandığı yerden zorlukla çıkardı.

Görüntü Dökümü

-İlçe merkezinden kar görüntüleri

-Kara saplanan ambulansın kurtarılması

-İlçede mahsur kalan otobüs

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -

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Lodosun etkisiyle atıklar Bandırma sahilini kapladı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde lodos, sahili adeta çöplüğe döndürdü.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası dün akşam saatlerinde Balıkesir'deki Bandırma sahilini çöplüğe döndürdü. Saat 17.00'den sonra hızını giderek artıran ve etkili olan lodos daha sonra yerini günbatımı-karayel rüzgarına bırakınca rıhtıma bağlı küçük tekneler batma tehlikesi geçirdi. Çay bahçeleri önündeki 300 metrelik alanda hem deniz yüzeyi hem rıhtım; mantar, plastik şişe, naylon, kola ve gazoz şişeleri atıklarıyla kaplandı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri bir kamyonet dolusu atık topladı.

Öte yandan körfez içine giren 2 yunus balığı da rıhtım yakınlarına kadar gelerek çöp atıklarıyla kaplı denizde yüzen atıklar arasında yiyecek aradı.

Görüntü dökümü

Sahilden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR), -

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Katil zanlısı eski ortakla birlikte toplam 4 kişi adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'in (46) katil zanlısı eski ortağı M.Ö.'nün (Mustafa Özbelen) (40) ile birlikte eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından, 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi M.Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eski ortak M.Ö. tedavisinin ardından geçen pazartesi günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı M.Ö.'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi T.Ö. (Tuğba Özbelen), kayınpederi A.S. (Ali Sobacı), kayınvalidesi F.S.'nin ( Fatma Sobacı) de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Özdemir, geçen çarşamba günü memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Sorguları tamamlanan şüphelilerin 6'sı serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir'in katil zanlısı eski ortağı M.Ö. ile birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S. ve kayınvalidesi F.S. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları da adliye önüne geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlçe emniyet müdürlüğünden sanıkların çıkarılması

Adliyeye geniş güvenlik önlemleri ile getirilmesi

Adliyeye girişleri

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla),

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Denizli'de işçilerden tabutlu eylem

DENİZLİ'de metal kablo üreten bir fabrikada çalışan işçiler, kendilerine teklif edilen yüzde 6.4'lük zammı tabut taşıyarak protesto etti. Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen eylemde işçiler, karton kutulardan hazırladıkları ve üzerinde "Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü" yazılı tabutu taşıyarak zammı protesto etti.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki metal kablo üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçiler, bağlı bulundukları sendika ile firma arasında toplu iş sözleşmesinin tıkandığını, işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası'nın (MESS) da kendilerine teklif ettiği yüzde 6.4'lük zammı protesto etti. Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği eylemde fabrika önünde toplanan yaklaşık 70 işçi, tabut taşıdı. Kartondan tabut hazırlayan, üzerine de 'Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazan işçiler, tabut başında dua okuyup, yürürken omuzlarda taşıyıp, slogan attı. İşçiler omuzlarındaki karton tabutla Türk bayrağı ve sendika bayrakları sallayarak yaklaşık 200 metrelik yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda işçiler temsili açlıktan ölen işçi için Fatiha okudu.

İşçiler adına açıklama yapan Denizli'nin bağlı olduğu Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi'nin Başkanı Nedim Veske, işçilerin verdikleri emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, "Bugün burada açlığa mahkum edilen bir metal işçinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size merhumu nasıl bilirdiniz diye sorsam, 'çok çalışkandı' dersiniz. Sonunda da, 'üretti, kazandırdı, maalesef kazanamadı' dersiniz. Bugün onurlu, merhum metal işçisini toprağa veriyoruz. Bu kalp krizinden, trafik kazasından veya kanserden ölmedi. Kimse metal emekçisini hafife almasın. Kimse önümüze, sadaka gibi atılan zam oranlarına boyun eğeceğimizi düşünmesin. Birileri kazandı, ihracat rekorları kırdı. İşçi sadece hakkını istedi, 'Sana TÜİK'in enflasyonu yeter, idare et' dediler. 'Bak pinpon topunun fiyatı düştü, yazın soba borusu, kışın plaj havlusu sudan ucuz' dediler. Gıdayı, eğitimi, ev kirasını, sağlığı boş ver, 'Bizim verdiğimizle idare et' dediler. ve sonunda beklenen oldu. Metal emekçisi açlıktan öldü. Biz mücadele veren metal işçilerinin açlıktan ölmelerini izin vermeyeceğiz. Türk Metal işçisi hakkını alana kadar susmayacak" dedi.

Protesto eyleminin ardından işçiler, sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşçilerin tabut başında dua okuması

Tabutun taşınması

İşçilerden görüntü

Nedim Veske'nin açıklama yapması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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MYSSSD Başkanı Sezen'in öldürüldüğü davada tanıklar dinlendi

ANTALYA'da, Manavgat Yelken, Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen'in (60) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili davada tanıklar dinlendi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım'ın şoförü Doğan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, firar ederken, geçen ocak ayında Manavgat İlçe Jandarma Merkez Karakolu Komutanlığı'na gelen Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Kenan Yüce, SEGBİS aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan katılırken, sanık avukatları ve tarafların yakınları salonda hazır bulundu. Firari Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım ile tutuksuz sanık Turgay Yıldırım ve Doğan Erdoğan duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Cuma Erek, öldürülen Okan Sezen'in yanında 4-5 yıldır paraşüt teknesi kaptanı olarak çalıştığını belirtti. Okan Sezen'in olay günü, istasyonu faaliyete geçireceklerini söyleyerek, büyük oğluyla kendisini çağırdığını söyledi. Mehmet Ali Yıldırım'ın olay yerine geldiğini ve bu sırada Okan Sezen'in 'Gel Mehmet Ali, biz bu işi bugün bitirelim' dediğini dile getiren Cuma Erek, bir süre sonra tartışma çıktığını söyledi. Okan Sezen'in silahını çekerek kalabalığa doğru ateş ettiğini kaydeden Cuma Erek, bunun üzerin sol taraftan birkaç el ateş edildiğini duyduğunu, kendisini yere attığını, ayağa kalktıklarında Okan Sezen'in vurulmuş olduğunu gördüğünü söyledi.

Mahkeme başkanının polis merkezinde verdiği ifadenin farklı olduğunu hatırlatması üzerine Cuma Erek, "O gün panik, korku ve olayın sıcaklığıyla ifade vermiştim. Ne söylediğini hatırlamıyorum. Huzurda verdiğim ifade geçerlidir" diye konuştu. Diğer tanıklar da benzer şekilde ifade verdi. Sanık avukatı Mehmet Ünver de dosyada hala yakalanamayan ve ifadesi alınmayan sanıkların olduğunu, müvekkilinin teslim olduğunu, olayı açık yüreklilikle ve pişmanlıkla anlattığını belirterek adli kontrol artıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Kenan Yüce de çok pişman olduğunu, merhum Okan Sezen'le herhangi bir husumetinin olmadığını, olay günü ilk kez karşılaştıklarını belirterek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise firari sanıklar Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesine, Kenan Yüce'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve Kenan Yüce'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Olay yerinden cep telefonu görüntüsü (Arşiv)

Okan Sezen'in cenaze töreninden görüntü (Arşiv)

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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'Olgun öğrenciler' mezun oldu

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hazırlanan 'Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir' projesi kapsamında 10 haftalık eğitim programına katılan 50 yaş üzeri 67 kişi sertifikalarını alıp keplerini havaya attı.

DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen 'Bilgi Güçtür, Yaş Mühim Değildir' projesi kapsamında düzenlenen 'Olgun Gençler Üniversitesi' programına katılan 50 yaş üstü 67 kişiye 10 hafta boyunca yabancı dil, tarih ve spor dersleri verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan olgun öğrenciler için DPÜ Merkez Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Bir üniversite rektörünün mezun edebileceği en anlamlı, en güzel mezuniyet töreni bu. Olgunlar üniversitesinde devam oranının yüzde 89. Bu üniversite tarihinde bir rekor. Bunun diğer üniversite öğrencilerine örnek olması gerekir" dedi.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz da, "50 yaş üstü bireylerin mezuniyet törenini yaptık. Biz onlara olgun gençler diyoruz. Bu bir proje çıktısı aslında. Dumlupınar Üniversitesi olarak Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklıklar projesinin partneriyiz. Polonya Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bu projede Kütahya'daki 50 yaş ve üstü bireylerin sosyal ve dijital hayata adaptasyonunu planlamaya sağlamaya çalışıyoruz. Onların daha aktif olmasını istiyoruz" diye konuştu.

törene cübbe ve kepleriyle katılan öğren olgun öğrencilere Rektör Prof.Dr.Remzi Gören ile öğretim üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Olgun öğrenciler sertifikalarını aldıktan sonra keplerini havaya attı.

Görüntü dökümü:

-Öğrencilerin görüntüsü

-Sertifika verilmesi

-Öğrencilerle röportaj

-Koordinatör Doç.Dr.Oktay Şahbaz'ın konuşması,

-Kep atılırken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: KÜTAHYA,

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Karne alan 10 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir, JÖH olmak istiyor

Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de öğrenciler ara yıl tatiline aldıkları karneler ile girdi. 4 yıl önce savaştan annesi ve kardeşleri ile kaçan Suriyeli 4 sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Abdulkadir Sode, karnesini Vali Süleyman Kamçı'nın elinden aldı. Sode, büyüyünce Jandarma Özel Harekat (JÖH) askeri olmak istediğini ve Suriye'deki masumları kurtarmak istediğini söyledi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. Kayseri'de 19 binin üzerinde öğretmen 300 binin üzerinde ise, öğrenci ara yıl tatiline girdi. Karnesi almanın mutluluğu içinde olan öğrencilerden birisi de Suriye uyruklu Abdulkadir Sode idi. 4 yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden savaş nedeniyle annesi ve 2 kardeşiyle birlikte Türkiye'ye kaçan ve kaldığı kampların ardından Kayseri'ye yerleşen Sode, karnesinin almanın mutluluğunu yaşadı. Babasının Suriye'de trafik kazasında kaybettiğini belirten Sode,"Anne ve teyzem çalışarak bizlere bakıyor. Türkiye'de okuma fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum. Bize burada yaşama imkanı verdiler. Büyüyünce Jandarma Özel Harekat mensubu olmak istiyorum. Suriye'yi inşallah Türk'ler kurtaracak. Bende orada kalan masumları kurtarmak için asker olmak istiyorum" dedi.

Karnesini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın elinden alan Suriyeli Abdulkadir, takdir aldığı karnesi inceledi.

Görüntü Dökümü:

Suriyeli Abdulkadir'in karnesini alması

Suriyeli Abdulkadir Sode ile röportaj

Karnesini incelemesi

Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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