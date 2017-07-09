Dha Yurt Bülteni-5

1)BİTLİS VALİLİĞİ: HİZAN'DA 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA 1 SİVİL ŞOFÖR DE YARALANDI







BİTLİS'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoya PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği, askerlere malzeme taşıyan sivil araç şoförünün de ağır yaralandığını bildirdi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in şehit olduğu belirtilerek şöyle denildi: "08.07.2017 günü saat 23.20 sıralarında Bitlis il merkezinden Hizan İlçesi'ne intikal faaliyeti esnasında asker konvoya Hazro Deresi Mevkii'nde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş şehit düşmüştür. Saldırıda askerlerimize malzeme taşıyan sivil araç şoförü de ağır yaralanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."



BİTLİS, -



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YÜKSEKOVA'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ (EK)



2)VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği, Yüksekova'da öldürülen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı açıklamada şöyle denildi: "09.07.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



DHA-Genel - Türkiye-Hakkari / Yüksekova - DHA



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3)KARS ÇAYI ARTIK PİS KOKUYOR







KARS'ın tarihi dokusunun ortasından geçen ve kentin ismini alan çay, çevreye pis koku saçıyor. Şehir kanalizasyon şebekesi, sanayi sitesindeki işletmelerin peynir altı sularını Kars Çayı'na dökmesi nedeniyle çevreye yayılan pis koku kentte yaşayanları bezdirdi. Havaların ısınmasıyla bilikte kokudan Kars Çayı'na yaklaşılamıyor.



Kars Kalesi ve etrafında 12 Havariler Kilisesi, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri türbesi, Evliya Cami ve diğer onlarca tarihi dokuyu bağrında barındıran bölgeden geçen Kars Çayı'ndaki pis kokunun, bin yıllık geçmişi bulunan şehre büyük zarar verdiği belirtildi. Kars Çayı'nın yine geçtiğimiz yıl Kars Valiliği tarafından başlatılan Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Evlerinin kurtarılması, Osmanlı Çarşısı'nın kurulması yönünde bir dizi çalışma yapıldığı alanı da etkilediği belirtilen turizmciler, şöyle konuştu: "Tarihi dokusu nedeniyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler özellikle bu bölgeyi geziyor. Çevresine inanılmaz bir koku yayan Kars Çayı da tam bu bölgenin ortasından geçiyor. Yıllardır, özellikle de Temmuz ayı başlarında havaların da ısınmasıyla çevreye ağır bir pis koku yayıyor. Geçtiğimiz yıl Kars Valiliği her ne kadar da temizlik yaptıysa da bu yıl da yine yerli ve yabancı turistlerin, mahalle sakinlerinin ve çevredeki işletmelerin kabus bölgesi haline geldi. Şimdilerde burada gezmek o pis kokular nedeniyle neredeyse imkansızlaştı. Umarız ki buna daha kalıcı bir çözüm bulunur."



Kentin kanalizasyon şebekesinin çaya akması, sanayi sitesindeki işletmelerinin peynir altı sularını çaya bağlaması, su seviyesinin de düşmesi ve havaların da iyice ısınmasıyla pis kokuların ağır bir şekilde çevreye yayıldığını belirten mahalle sakinleri, "Pis kokudan dışarı çıkamıyoruz. Daha önce buralar turistle doluydu, koku nedeniyle kimse gelmiyor. Salgın hastalık çıkacak diye çok korkuyoruz. Kısa sürede buna kalıcı bir çözüm bulanmasını istiyoruz" diye konuştu.



KARS, -



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(ÖZEL)



3)GAZİANTEP'TE EVİN DUVARININ YIKILMA ANLARI KAMERADA



GAZİANTEP'te briketten evin oturma odasında meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı göçük, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaptan Caddesi'nde bulunan briketten yapma ve altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü. Bu sırada oturma odasında bulunan 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile eve misafirliğe gelen Meryem Takel ve oğlu 3 yaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel, molozlarla birlikte yola düşüp yaralandı. Hastanelerde tedavileri süren ve sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların yıkılan beton duvardan yola düşmeleri, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, odanın göçtüğü ve kadın ile çocukların yola düştüğü, vatandaşların ise panikle onları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.



Görüntü Dökümü



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Kamera görüntüleri



- Evin duvarının çökme anını fark eden vatandaşlar



Evin oturma odasının çökmesi



Oturma odasındakilerin aşağı düşmesi



Vatandaşların yaralıları kurtarmaya çalışması



Yaşanan panik anı



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL



'GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB



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(ÖZEL)



4)KANADA'DAN YELKENLİYLE 5 YILDA ANTALYA'YA GELDİLER



KANADA'nın batı kıyısında 2012 yılında 'Storm Bird' (Fırtına Kuşu) isimli tekneleriyle yarım dünya turuna çıkan uluslararası ilişkiler uzmanı emekli profesör Burcu Bostanoğlu ve yelkenci Ahmet Nazım Davran, 5 yıllık seyrin ardından Antalya'nın Finike İlçesi'ne ulaştı.



İzmir'de oturan yelken eğitmeni 61 yaşındaki Ahmet Nazım Davran, yelkenli tekneyle yarı dünya turuna çıkmak için 2012 yılında Kanada'ya gitti. 13 yaşından beri yelken sporuyla uğraşan Davran, burada okyanus yolculuğu için uygun tekne aramaya başladı. Uzun bir arayışın ardından yolculuk için istediği özelliklere sahip 'Storm Bird' isimli tekneyi satın alan Davran, buradan deniz yoluyla ABD'ye gitti. Yolculuk için tekneyi hazırlayan Davran'a yolculuk boyunca eşlik edecek arkadaşı Gazi Üniversitesi'nden emekli profesör uluslararası ilişkiler uzmanı 55 yaşındaki Burcu Bostanoğlu da katıldı.



Yelkenler başta olmak üzere birçok değişiklik yapan ikili, yolculuk için tüm hazırlıkların tamamlandığına kanaat getirdikten sonra belirledikleri rota dahilinde San Fransisco'dan Ekim 2012'de okyanusa açıldı. 12.5 metre uzunluğundaki tekneyle ilk olarak Hawaii'ye giden ikili, burada irili ufaklı 8 adanın tamamını ziyaret ederek 7 ay geçirdi. Ardından Marshall Adaları grubuna geçen ikili, burada 1.5 ay kaldı. Mikronezya Adaları'na geçen ikili, Palau Adaları'na geçti. Burada teknenin bakımını da yapan macerasever ikili Filipinler'e yelken açtı.



Tekne kaptanı Ahmet Davran, macera dolu yolculukları boyunca 15 bin deniz mili yol aldıklarını söyledi. Yolculuk boyunca zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Davran, Filipinler'e giderken motorun arıza yaptığını, bu nedenle Davao Limanı'nda 10 ay kalmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tamirat bittikten sonra Borneo'nun kuzey batısından Malezya'yı takip ederek Singapur'a ulaştıklarına değinen Ahmet Davran, "Malakka Boğazı'nı geçtik. Malezya'nın Langkawi Adası'ndan sonra Mart 2017'de Burcu'nun annesinin rahatsızlandığı haberini aldık. Yola tek başıma devam ederek Sri Lanka, Maldivler, Yemen- Sokotra Adası, Aden Körfezi, Kızıldeniz, Eritre, Sudan, Suakin Limanı üzerinden Mısır'ın Pord Galip, Hurgada Limanı, Süveyş Limanı, Süveyş Kanalı, İsmailiye ve Port Said kentinden geçerek Akdeniz'e açıldım" dedi.



Akdeniz'deki yolcuğunun 3.5 gün sürdüğünü belirten Ahmet Nazım Davran, 26 Mayıs'ta Antalya'nın Finike Limanı'na demir attığını söyledi. Finike Limanı'nda yolculuk arkadaşı Burcu Bostanoğlu tarafından karşılanan Davran, "5 yıl süren yolculuk boyunca tekneyi çok iyi tanıdım. Tekneyi tek başıma idare edebilecek duruma geldim. Tekneyle bütünleşmek ayrı bir sanat ve beceri" diye konuştu.



KARADA YAŞAMAKTAN DAHA EKONOMİK OLDU



Burcu Bostanoğlu ise seyir rotası hakkında bilgi verdi. Hawaii, Mikronezya ve Marshall Adaları'na gittiklerini aktaran Bostanoğlu, yarım dünya turunun seyir masraflarını da emeklilik parasıyla karşıladıklarını söyledi. Yolculuğun aylık masrafının 1500 dolar civarında olduğunu kaydeden Bostanoğlu, "5 yıllık seyrin maliyeti karada yaşamaktan çok daha ucuz. Dışarıdan düşünüldüğü gibi lüks bir hayat tarzı gerektirmiyor. Sade ve basit yaşamak durumunda olduğunuz için daha ekonomik olabiliyor. Sadece teknik arızalar ya da bakım fazla tutabiliyor" dedi.



SEYAHAT KİTAP OLACAK



Seyahatin bir kısmında annesinin rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığını anlatan Bostanoğlu, şunları söyledi:



"Ahmet tek başına devam etti bir müddet. 1-2 kısa geçişi arkadaşlarımızla yaptık. Ama esas Hint Okyanusu ve Kızıldeniz geçişini Ahmet tek başına yaptı. Uzun bir seyir tabii ki zorlu tecrübelerimiz oldu. Ama insan hafızası kötü olanı silip iyi olanı hatırlamaya meyilli. İyi ki yaptık bu seyri diyoruz. Emeklilik yıllarımızda hoş bir anı olarak bizimle kaldı. Türkiye'de bir dergide yazılarımı kaleme aldım. Bizim yaşadıklarımızla birlikte daha çok gittiğimiz yerlerin denizcilik kültürünü tanıtmaya çalıştığım yazılarım oldu. Akdeniz tarihi ve korsanlık tarihi ile ilgili akademik olarak çalıştım. Denizcilik kültürünü o sebeple kaleme alıyorum. Bu yaşadığımız tecrübeyi belki kitap şeklinde kaleme alabiliriz."



'FİLİPİNLER'DE KORSAN TEHLİKESİ YAŞADIK'



Filipinler'de korsan tehlikesi yaşadıklarını aktaran Burcu Bostanoğlu, "Bulunduğumuz marinadan Kanadalı ve Norveçli 4 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Hükümetlerle pazarlık yapılıyor. Fidye ödenmediği için Kanadalı 2 kişi öldürüldü. O marinadan seyre çıktığımızda korsanların elindeki adaya yakın motorumuz bozuldu. Filipler'in donanmasından yardım istemek durumunda kaldık. Donanma eşliğinde o kanalı geçtik. Denizin kendisinden gelen değil ama insandan kaynaklanan bir tehlike ortamıydı" diye konuştu.Ahmet Nazım Davran ve Burcu Bostanoğlu, Mart 2012'de başlayan yolculuklarını gelecek ay İzmir'de tamamlayacak.



Görüntü Dökümü



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Ahmet Davran ve Burcu Bostanoğlu görüntü



Tekneden detay



Röp: Ahmet Davran



Röp2: Burcu Bostanoğlu



364 MB



HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



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