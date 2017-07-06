Dha Yurt Bülteni-5
KILIÇDAROĞLU: EN BARIŞÇIL EYLEMİMİZ BAZI ÇEVRELERDE CİDDİ KAYGILAR YARATIYOR (2)1)DİLOVASI'NDA MOLA VERİLDİSabah başlayan yürüyüşte 13 kilometre yürünerek Dilovası rampası mevkiine ulaşılarak mola verildi.
KILIÇDAROĞLU: EN BARIŞÇIL EYLEMİMİZ BAZI ÇEVRELERDE CİDDİ KAYGILAR YARATIYOR (2)
1)DİLOVASI'NDA MOLA VERİLDİ
Sabah başlayan yürüyüşte 13 kilometre yürünerek Dilovası rampası mevkiine ulaşılarak mola verildi. Saat 15.00'te yürüyüş yeniden başlayarak Gebze'ye ulaşılacak. Mola yerinde vatandaşlara karpuz, su ve çay ikramında bulunuldu. Yürüyüş sırasında yorulanlar çimenlerin üzerine yatarak dinlendi. Yürüyüş sırasında fabrikalarda çalışan bazı işçilerin Rabia ve bozkurt işareti yaptıkları görülürken, yol kenarında bulunan vatandaşlar ise sevgi gösterilerinde bulundu. Yürüyüşe DİSK'e bağlı sendikalar da katılarak destek verdi. Özel harekat polisleri çevredeki binalara konuşlanarak yürüyüşü takip etti. Yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), -
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(ÖZEL GÖRÜNTÜLER )
2)CHP KONVOYUNU HEDEF ALDIĞI İDİDA EDİLEN DEAŞ'LI SORGUDA
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla dün Kocaeli'de yakalanan 'Ebu Hüseyin' kod adlı DEAŞ militanı 26 yaşındaki Oğuzhan K. ile 1'i eşi Ayla K. olmak üzere diğer 5 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor. Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nden olan ve Kayseri'de bir inşaat şirketinde beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan K.'nın daha önce 'terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Oğuzhan K., önceki gün kiraladığı 38 UU 962 plakalı siyah minibüsle yola çıktığı andan itibaren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı ve dün sabah Kocaeli'de saldıracağı ileri sürülen CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' kortejine 40 kilometre uzaklıkta yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli'den bu sabah Kayseri'ye getirilen DEAŞ militanı Oğuzhan K.'nın, Suriye'deki DEAŞ yöneticisinden aldığı "İleri git, geri git. Ez kafirleri. Seni cennette melekler ve huriler bekliyor" mesajı üzerine CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ndeki korteje saldırıyı planladığı ileri sürüldü. Oğuzhan K., Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.
Kocaeli'nde yapılan operasyonda Oğuzhan K.'nın kullandığı minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer materyalleri ise Kayseri'de gözaltına alınan aralarında eşi Ayla K.'nın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların Ak Parti'nin Kayseri'deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırma ve provokasyon amaçlı konulduğu öne sürüldü.
Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, şüpheli Oğuzhan K.'nın, "İstanbul'dan yurt dışından gelen ağabeyimi alıp geleceğim" diyerek bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı minibüsün sahibi Birol Aydın'ın da ifadesi alındı. Birol Aydın, polise verdiği ifadede, "Oğuzhan K.'yı ilk kez gördüm. İlk kez minibüs kiraladı. Yurt dışından gelecek ağabeyini İstanbul'da karşılayacağını kalabalık bir aile oldukları için özellikle minibüsü istedi. Kiralamayı gece yaptı. Çok sakindi. Kiralamaya yalnız geldi" dedi.
Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYD'den hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu'nun 22 Haziran'da attığı 'RTE rejimini tanıyorsam, Adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul'a yaklaşınca saldıracaklar' tweeti ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Görüntü Dökümü
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-Zanlının Emniyet Müdürlüğü çıkışı
-Zanlının Adli Tabiplikten çıkarılışı
-Genel detaylar
Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ DHA)
DV 2 DOSYA, 2 dakika 33 saniye/ 80 MB
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3)BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİLER'DEN YARISI DÖNDÜ
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den yarısı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi sürdürüyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, Türkiye'ye girişlerinde eşyaları ve üst aramalarından sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'nin izdiham oluşturmasını önlemek için geçişlere gece saatlere kadar izin verildi. Sabah saatlerinde kadar Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının ise 34 bine ulaştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz'a kadar sürecek.
Görüntü Dökümü
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SInır Kapısı
- Otobüslerin gelişi
Suriyelilerin otobüsten inişleri
Türkiye'ye giriş kontrolü
- Ropörtajlar
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 399 MB
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4)YILDIZ TİLBE, ÇEŞME'DE KARAKOLLUK OLDU, BODRUM'DA SAHNE ALDI
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde karıştığı trafik kazası nedeniyle karakolluk olan Yıldız Tilbe, Bodrum'da sahneye çıkarak sevenleri ile buluştu.
Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir trafik kazasına karışan ve karşı tarafla hararetli bir tartışma içerisine girerek karakola giden Yıldız Tilbe, Bodrum'a gelerek sahneye çıktı. Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Pasha Club'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe'yi yaklaşık 1500 kişi izledi. 'Aşkım Aşkım' isimli parçası ile sahneye çıkan ve daha sonra 'Aşkımı Sakla' ve 'Delikanlım' isimli parçaları ile konserine devam eden Tilbe, dansları ile yine dikkat çekti. Bütün parçalara eşlik eden hayranları cep telefonları ile Tilbe'nin bol bol fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Sahneye siyah ipli bir badi ve ışıltılı uzun bir etek ile çıkan Tilbe'nin kollarındaki yara izleri de dikkat çekti. Kendisini izlemeye gelenlere iyi eğlenceler dileyen Tilbe, gece boyunca istek şarkıları seslendirmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan şarkıcı, sevenlerine oldukça keyifli anlar yaşattı.
Görüntü Dökümü
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-Sanatçının sahne performansından görüntü,
-İzleyenlerden görüntü.
( Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM Muğla, DHA)
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5)KONYA'DA 2 ÜNİVERSİTEYE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
KONYA merkezli 10 ilde, 2 üniversiteye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda aralarında akademisyen ve idari personelin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri'ne daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerin ifadesi doğrultusunda, aynı üniversitelerde görevli ve ihraç edilmiş, aralarında akademisyenlerinde bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün polis tarafından Konya merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(Görüntü Dökümü
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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Sağlık kontrolünden çıkartılması
(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))
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6)MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN BURNUNU BÖYLE KIRDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurye olarak görev yapan ve sipariş teslim etmek için gittiği AVM önünde park ettiği motorsikleti çalınan 21 yaşındaki Ertan A. önce motorsikletini buldu sonra çaldığı öne sürülen 29 yaşındaki G.Ç.'yi dövdü. Burnu kırılan hırsızlık şüphelisi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kavga anı yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
İnegöl'de tost servisi de yapan bir büfede kurye olarak çalışan Ertan A. motorsikleti ile siparişi verilen tostu teslim etmek için İnegöl AVM'ye gitti. Yanında arkadaşı Burak A. olan genç, tostu teslim ettikten sonra park ettiği motorsikletin çalındığını öğrenince şok oldu. Görgü tanıklarından bir kişinin motorsikleti sürükleyerek Altay Caddesi istikametine götülüdüğünü öğrenen Ertan A.,, arkadaşı ile bu güzergahı kontrol ederken Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak'ta, çalınan motorsikletinin düzkontak yapılarak çalıştırılmak istendiğini gördü. Önce motorsikletini alan Ertan A. daha sonra çaldığı öne sürülen G.Ç.'ye meydan dayağı attı. Aldığı yumruk darbesi souncu kırılan burnundankan akan G.Ç. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili sorşutramay başlandı. Ertan A.nın şikayetci olması sonucu hastanede ki tedavisi süren G.Ç. tabucru olunca, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınacak.
Görüntü Dökümü
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Hırsızın yumruk yediği anın görüntüleri
Hırsızın ambulansla sevk görüntüleri
Olay yeri genel görüntü
Çalınan motosiklet görüntü
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -
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7)BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
KIRIKKALE'de sabah saatlerinde bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 7 kilometresinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Elazığ'dan Ankara istikametine gitmekte olan Nurettin Karakuş'un kullandığı 23 K 5556 plakalı otomobil, uyukladığı sanılan sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan Yunus Karakuş (53) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşamını kaybetti. Otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Nurettin (49), Yurdagül (38), Ömer (11) ve Hatice (29) yaralı olarak aynı hastanede tedavi altına alındılar.
Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi, sürücünün uykusuz olması ihtimali sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Görgü şahitleri, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklenip, ters döndüğünü belirttiler.
Görüntü Dökümü
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Yaralıların hastaneye götürülmesi
Kazadan detay görüntüler
İtfaiye ekiplerinin incelemesi
Hastaneden görüntü
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -
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8)TIR'IN ÇARPTIĞI EŞEK TELEF OLDU
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı eşek telef oldu.
Kaza, gece geç saatlerde İslahiye-Hassa karayolunun 7'nci kilometresindeki Ağabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yola savrulurken, TIR sürücüsü yoluna devam etti. Kazayı gören mahalle sakinleri yolda ikinci bir kaza meydana gelmemesi için yaralı eşeği yolun kenarına taşıyarak yardım istedi. Belediye zabıta ekipleri ile birlikte gelen Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma İslahiye Temsilcisi Bekir Şentürk ile veteriner hekim Yusuf Yıldız, yaralı hayvana müdahale etti. Hayvan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Telef olan eşek zabıta ekiplerinin çağırdığı kepçe yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak yerleşim alnına uzak bir noktada kazılan ve üzeri kireçlenen çukura gömüldü.
Görüntü Dökümü
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Kaza yeri
Telef olan eşek
Veteriner hekim Yusuf Yıldız ile röp.
KİHAYKO İslahiye temsilcisi Bekir Şentürk ile röp.
Görgü tanığı Ahmet Şimşek'in kazayı anlatması
Kepçeye telef olan eşeğin yüklenmesi
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB
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9)AMASYA'DA 29 YIL SONRA GENÇLİK HAYALİ AVUKATLIK MESLEĞİNE KAVUŞTU
AMASYA'da 54 yaşındaki İbrahim Birol, gençlik hayali olan Hukuk Fakültesi'ni bitirerek avukatlık oldu.
Amasya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini devam ettirirken 1979 yılında kazandığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni ailevi sebepler nedeniyle okuyamayan ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2008 yılında çıkarılan af sonrası Ankara'ya gidiş geliş yaparak 2012 yılında okulunu bitiren İbrahim Birol, avukatlık hayaline 29 yıl sonra kavuştu. 2008 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne başlayan ve 2012 yılında hem memurluk yapıp hem de okuyarak avukatlık mesleğini yapmaya hak kazanan Birol, okulu bitirdikten sonra 3 yıl daha memuriyetlik hayatına devam ederek, 2015 yılında emekli oldu.
Bir yıllık avukatlık stajını başarıyla tamamlayan İbrahim Birol, Amasya Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende avukatlık yemini yaparak cübbesini giyerek Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere'nin elinden ruhsatını alarak avukat oldu.
Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere, "Bugün çok özel ve Amasya Barosu'nun en genç stajerine ruhsat töreni için bir aradayız. Staj eğitimi boyunca büyük bir özveri ve çalışkanlıkla, tüm stajerlerin olduğu kadar eğitimci arkadaşların ve bizlerinde övgüsüne ve takdirine nasip olmuş bir genç arkadaşımız, mesleğin ve yaşamın yaşla değil ancak mücadele ve o mesleğe sevgiyle olduğunun bir örneğini gösterdi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra emekli oldu. ve avukatlık mesleğine büyük bir azim ve kararlılıkla başlama düşüncesi ve inancıyla staja başladı. Yaşamla ilgili bilgi ve birikimlerini de staja katarak mesleğe başlama hazır hale geldiö dedi.
29 yıl aradan sonra avukatlık mesleğini hak eden İbrahim Birol, "1979 yılında kazandığım Ankara Hukuk Fakültesini 29 yıl aradan sonra aftan yararlanarak 2012 yılında bitirdim. Gençliğimde hayalim olan avukatlık mesleğini bir yıllık staj sonrasında bugün başlama hakkını elde ettim" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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- Baro Başkanı Melik derindere konuşma detay
-29 yıl sonra avukat olan İbrahim Birol konuşma detay
-Avukatlık yemini, cübbe giyilmesi ve ruhsat verilmesi detay
-Diğer detaylar
(SÜRE: 3: 08-BOYUT 100 MB)
Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-
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10)SEYYAR KOKOREÇ MİNİBÜSÜ YANDI
KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Mahmut Yılmaz, seyyar kokoreç sattığı park halindeki minibüsünde tüpün üstüne çay suyu koyup simit almaya gitti. Döndüğünde alev topuna dönün minibüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Sebze Hali yakınında meydana geldi. Hayvan pazarında kokoreç satmak için hazırlanan Mahmut Yılmaz, park halindeki minibüsünde piknik tüpünün üstüne çay suyu koyup, fırından simit almaya gitti. Bu sırada tüpten sıçrayan ateş, minibüsün alev almasını sağladı. Simit alıp geri dönen Yılmaz, ekmek teknesi olan minibüsünün alev topuna döndüğünü gördü. O sırada devriye görevi yapan polis, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra minibüsteki iki adet tüp dışarı çıkartıldı. Alevlerde tamamen söndürüldü.
Ekmek teknesinin tamamen yandığını belirten Mahmut Yılmaz, "Rızkımızı kazanmak için günlerden perşembe olması nedeniyle hayvan pazarına gidecektim. Minibüsün içerisinde çay demlemek için tüpümü yaktım ve simit almaya gitmiştim. Döndüğümde, ekmek teknemi alevlerin sarmış olduğunu gördüm. O anda olay yerine savulsun polis ağabeyler geldi, onlar itfaiyeyi aradı. Gördüğünüz gibi çocuklarımın rızkı ekmek teknem maalesef tamamen yandı. Canımız sağ olsun."dedi.
Görüntü Dökümü
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-Alev topuna dönen minibüs
İtfaiyenin alevlere müdahalesi
Genel ve detay
(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))
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11)YAYLALAR YÖRÜKLERLE ŞENLENDİ
ANTALYA'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasında Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerinde yer alan yaylalar, Yörüklerle şenlenmeye başladı. Yörüklerin bazıları nisan sonunda, bazıları da okulların kapanmasıyla yaylalara çıktı.
Türkiye'nin en güzel yaylalarından Gömbe Yaylası'ndan Akdağ'ın zirvesine doğru tırmanmaya başlayınca ilk olarak denizden 2200 metre yüksekliğindeki Subaşı Yaylası ziyaretçilerini karşılıyor. Kaş'taki Yörüklerin yazladığı Subaşı Yaylası'nın bulunduğu pırıl pırıl buz gibi suların aktığı ovada koyun sürüleri, inekler otluyor. Ovanın kıyısında arı kovanları yer alıyor. Subaşı Yaylası'ndan biraz yukarı tırmanınca 2300 metre yüksekliğindeki Kuruova Yaylası bulunuyor. Kuruova Yaylası'nda keçi sürüleri otluyor. Biraz daha tırmanınca Seydikemer İlçesi sınırlarındaki, denizden 2500 metre yüksekliğinde İkiz Göl Yaylası karşılıyor. Seydikemerli Yörükler geçmişte deve ve eşeklerle yaptıkları yayla göçünü şimdi traktörle yapıyor.
Biraz daha yukarı çıkınca Akdağ'ın doruğuna sadece 400 metre kala, 2600 metre yüksekliğinde Evkaya Yaylası yer alıyor. Yörükler henüz gelmemiş ancak burada Seydikemer'den gelen Halil Koyuncu kar kesiyor. Bunları götürüp şehirlerde karlama yapıp satıyor. Doruklarda da yer yer kar öbekleri var. Çocuklar ise karın keyfini oynayarak çıkartıyor.
Akdağ'ın doruklarında ise yan yana iki krater gölü bulunuyor. Birinde az sayıda yeşil ördek yüzüyor. Torosların bu doruklarında genelde sessizlik hakim. Ulaşım çok zor da olsa Akdağ'ın doruklarında görülmeye değer güzellikler yer alıyor.
Subaşı Yaylası'na çıkan Arif Karasü, "Mayıs ayı başında buraya çıkıyor, 3-4 ay kalıyoruz. Ekim ayı başında geri gidiyoruz" dedi. Finike'den dağlara gezmeye gelen Faruk Çetinkaya, "Ben doğayı çok seviyorum. Buraya yılda en az 30 defa gelirim. 15- 20 yıldan beri sürekli gelirim. Buradaki çobanların hemen hemen hepsini tanırım. Burası cennetten bir köşe. Herkesin gelip görmesini isterim" diye konuştu.
Hayvanları ile İkiz Göl Yaylası'na çıkan Mestan Yeşilyörük de "Biz Yörüküz. Mayıs ayında çıkarız. Burası Torosların yaylası ve çobanlar için cennettir" dedi. Kaş'a bağlı Gömbe Mahalle Muhtarı Süleyman Kocakehya da "Burası Toros Dağları'nın 2500 metre yüksekliğinde, iki göl yan yana olduğu için İkiz Göl adını verdiğimiz muhteşem bir yerdir. Yolu biraz kötü olduğu için arazi araçları ile gelinmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Subaşı Yaylası
Sular ve sürüler
Kuruova Yaylası
Keçi sürüleri
Yaylardan genel görünümler
İkiz Göl Yaylası'na traktörle göç eden Yörük
Traktörde tavuklar, köpek ve çocuklar
Kıl çadırlar ve çeşme
Evyaka Yaylası
Kar yiyen çocuklar
Kar kesen Yörük
İkiz göller ve gölde ördekler
Genel görünümler
Röportajlar
201 MB /// 06.19"
HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),
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12)FELÇLİ YAVRU TİLKİ LİSİNİA'DA TEDAVİ EDİLECEK
ANTALYA'da evin bahçesinde arka kısmı felçli halde bulunan tilki yavrusu Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde oturan Züleyha Görken, önceki gün sabah saatlerinde evin bahçesinde yaralı tilki yavrusu gördü. Sosyal medyadan tilkiyi nerede tedavi ettirebileceğini arkadaşlarına soran Görken, tavsiye üzerine tilki yavrusunu kafese koyup, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Züleyha Görken yavruyu merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca'ya teslim etti.
Tilki yavrusunun büyük olasılıkla travma nedeniyle arka tarafının felç olduğunu söyleyen Öztürk Sarıca, "Evlerinin bahçesinde yaralı tilki yavrusunu bulan aile bizimle temasa geçti. Biz de vakit geçirmeden getirmelerini söyledik. Şu an gözetim kafesimize aldık. Arka tarafı felçli. Onun dışında bir problemi yok. Travmaya bağlı mı, hastalığa bağlı mı felç olduğunu tespit etmek için 15 gün gözetim altında tutacağız. Bu sürede felci geçerse gelmiş olduğu Antalya'da doğal hayatına kazandıracağız" dedi.
Görüntü Dökümü
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Züleyha Görken'in anlatımı
Öztürk Sarıca'nın anlatımı
Detay
96,8 MB /*//3,07"
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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13)ANNELERİ ÖLEN YAVRU LEYLEKLERİ BELEDİYE VE MAHALLELİ BESLİYOR
KASTAMONU'nun Ağlı İlçesi'nde yüksek gerilim hattına çarparak telef olan leyleğin, 2 katlı binanın bacasında bulunan yuvudaki 4 yavrusunu belediye ekipleri ve mahalleli besliyor.
İlçe merkezinde kullanılmayan 2 katlı binanın bacasında yuva yapan ve 4 yavrusu olan anne leylek, yaklaşık 1 ay önce yüksek gerilim hattı tellerine çarpıp akıma kapılarak telef oldu. Yuvadaki 4 yavru leyleğe belediye ekipleri ile çevre sakinleri bakmaya başladı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla her gün çatıya çıkan belediye görevlileri, leylekler için yuvaya et ve ekmek parçaları bırakıyor. Çevre sakinleri de binanın çatısına çıkıp yavru leylekleri besliyor.
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, henüz uçamayan leyleklere ilçe halkı ile birlikte baktıklarını söyledi. Başkan Çolak, şöyle konuştu:
"Leylekler her yıl 24 Mart'ta ilçemize gelirler. Bunlar ilk geldikten sonra ilk önce yuvalarını tamir ederler. Sağdan soldan getirdikleri çöplerle yuvalarını yaparlar. Bu leylek her yıl 3 yavru yapardı ama bu yıl 4 yavru yaptı. Anne elektrik tellerinin arasından geçerken akıma kapılarak öldü. Ondan sonra yuvada bulunan babaları yavruları beslemede zorlanmaya başladı. Biz de belediye olarak elemanlarımız ile her gün oraya et parçaları, su ve ekmek kırıkları bırakıyoruz. Leyleklerimiz ayaklanmaya başladı. Uçmak için hazırlanıyorlar. Yakında zaten Ağustos gibi bunlar giderler. Biz Ağlı halkı olarak leylekleri çok sevdik."
Görüntü Dökümü
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-İtfaiye aracının leyleğin bulunduğu bina önüne çekilmesi
-İtfaiye merdivenin uzatılması
-Saçağa çıkılması
-Yemek verilmesi
-Leyleklerin yemek yemesi
Süre (03: 35) Boyut: (114 MB)
Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,
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14)KRALİÇE ADAYLARI KÖPÜK PARTİSİNDE COŞTU
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenecek Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri mavi yolculuğa çıktı. Setur Marina'dan lüks gezi teknesiyle denize açılan kraliçe adayları, köpük partisi eşliğinde dans ederek eğlendi.
Kemer'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması için 20 ülkeden gelen kraliçe adayları, mavi yolculukta yarışma kampının stresini attı. Yarışma organizatörü Adnan Şeker'in eşlik ettiği güzeller, Antalya'nın doğal güzelliklerini denizden keşfetti. Setur Marina'dan demir alan Harem adlı tur teknesinde eğlenen güzeller, güneş, deniz ve müziğin tadını çıkardı. Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerini denizden izleyen kraliçe adayları, Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktada denize girdi. Bol bol fotoğraf çekerek geziyi ölümsüzleştiren güzeller, köpük partisinde dans etti. Kraliçe adayları, teknenin önünde bulunan jakuzide güneşin tadını çıkardı. Teknenin ortasına kurulan sahnede DJ müziğine eşlik eden kraliçe adayları, danslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkati çekti. Tura katılan turistler güzellerle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.6 saat süren mavi yolculuğun ardından cep telefonlarından gezinin her anını paylaşan güzeller, tura hayran kaldıklarını, Antalya'yı denizden görmenin ayrıcalığını yaşadıklarını söyledi.
Yarışmanın final gecesi, 9 Temmuz gecesi Kemer'deki Aura Club'de yapılacak.
Görüntü Dökümü
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Güzellerin eğlenirken görüntüsü
Güzellerin toplu halde görüntüsü
Dans ederlerken görüntü
Köpük partisinden görüntü
Detaylar
360 MB ///03.13
Haber-Kamera: İbrahim LALELİ/ANTALYA,
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15)KERİMCAN DANSÇILARA TAŞ ÇIKARTTI
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan Kerimcan Durmaz dansçılara taş çıkarttı.
Kemer merkezindeki Club Aura'da Kerimcan Durmaz sahneye çıktı. Saat 02.00'de sahne alacak Durmaz için saatler öncesinde gece kulübü doldu. Konsere çoğunluğu yerlilerden oluşan çok sayıda tatilci ilgi gösterdi. Tatilciler konser öncesi DJ'lerin çaldığı müzikler ve go-go dansçı kızlarının şovlarıyla eğlendi.
Daha sonra Kerimcan Durmaz "Ablan star bebeğim" sözüyle sahneye çıktı. Gece kulübündekiler Durmaz'ı yakından görmek, fotoğraf ve görüntüsünü çekebilmek için DJ kabinine yaklaştı.
Kerimcan Durmaz gecenin ilerleyen saatlerinde kulübün go-go dansçılarıyla birlikte dans etti. Durmaz'ın dansı ilgi gördü.
Görüntü Dökümü
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Go-go dansçısı detay
Kerimcan Durmaz "Ablan Star Bebeğimö sözü ile başlaması
Kerimcan Durmaz'ın performansından detaylar
Kerimcan Durmaz'ın go go dansçılarıyla birlikte sahnede dans etmesi
95,3 MB /// 02: 59
Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),