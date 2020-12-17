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DHA YURT BÜLTENİ - 5

17.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:05
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Ambulansın otomobile çarpma anı kameraya yansıdıDÜZCE'de, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın kavşakta otomobile çarpma anı ve kazada yaşamını yitiren Cansu Gümüş'ün (18) araçtan fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansın otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

DÜZCE'de, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın kavşakta otomobile çarpma anı ve kazada yaşamını yitiren Cansu Gümüş'ün (18) araçtan fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana gelen kazada hasta almaya giden özel hastaneye ait Sinan Bütünoğlu idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, kavşakta Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı otomobil ile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ambulans kavşaktan geçen otomobile çarparken, çarpmanın etkisiyle kazada yaşamını yitiren Cansu Gümüş'ün olduğu yerde dönen araçtan fırladığı görüldü. Kazada Huriye Yıldız ile beraberindeki Fatma Gümüş ise yaralanmıştı.

Kazanın ardından ambulans sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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