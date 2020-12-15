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DHA YURT BÜLTENİ - 5

15.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:39
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurduERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda, Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak.

Yerli aşıda 'Faz 2' için 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda, Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki bilboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve dün itibarıyla tamamlandı. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak iteyenler için kampüs ve çevresindeki billboardlara gönüllü adaylar için ilan verildi. Kampüs içindeki ilanlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İKUM'a başvurabilir veya irtibat kurabilir" denildi. İlanda irtibat numaraları da yer aldı. Öte yandan Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Şu ana kadar başvuruda bulunan gönüllü sayısının ise 200'ü geçeceği belirtildi. Faz 2'ye katılacak gönüllülerin, yapılacak incelemeden sonra belirleneceği öğrenildi. Faz 2'de gönüllü uygulamasının bu ayın sonuna doğru başlayacağı bildirildi. 

'KENDİ HEKİMLERİMİZİN YAPTIĞI AŞIYA GÜVENİRİM'

Yerli aşı çalışmalarının Erciyes Üniversitesinde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Mehmet Turgut,  "Aşının kendi ülkemizde üretilmesi gurur verici bir olay. Çin, Alman ve Rus aşısından bahsedilirken ben kendi hekimlerimizin yaptığı aşıya güvenirim. Onların yaptığı aşıyı canı gönülden kendime yaptırabilirim. Aşıya gönüllü olmak insanlığa yapılan bir hizmettir. Ben yapmasam bir başkası yapar. Aşıya gönüllü olmak isterim" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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