DHA YURT BÜLTENİ - 5

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Manavgat'ta şiddetli yağış sonrası evleri su bastı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Evleri su basan bölgelere itfaiye tarafından müdahale edildi.

Manavgat'ta dün gün boyu süren ve gece de etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavaklı, Bahçelievler ve Emek mahallelerinde bazı evleri su bastı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar evlere giren suyu çıkarmak için seferber oldu. Kurulan motopomplarla su çekildi. Eşyaları kullanılmaz ve evleri oturulamaz hale gelen vatandaşlar, iş insanı Taner Demir Durar'a ait otelde misafir edildi.

Emek Mahallesi'nde yaşayan Hacı Varol, 2002'den bu yana aynı yerde oturduğunu belirterek, "Eskiden bu su boş arsalara gidiyordu. Şimdi arsalara ev yapınca suyun gidecek yeri kalmadı. Bu sokağa su gideri yapılması lazım. 2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz. Hepsi, bizi başka bir yere gönderiyor. ASAT'a gidiyorum, Büyükşehir'e yönlendiriyor, Büyükşehir'e gidiyorum ASAT'a yönlendiriyor, Manavgat Belediyesi'ne gidiyorum ASAT'a gönderiyor. Her yağmurda aynı rezilliği yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı