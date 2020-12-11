DHA YURT BÜLTENİ - 5

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Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili olduAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Alanya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, Demre'de ise dolu kalınlığı, bazı yerlerde 20 santimi buldu.

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Demre ilçelerinde dün akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Demre ile Kaş ilçeleri arasındaki Yuva Mahallesi'ne, dün saat 21.00 sıralarında dolu yağdı. 15 dakika süren yağış sonrası bazı yerlerde dolu kalınlığı 20 santime ulaştı. D-400 karayolunda, 10 santim kalınlığında dolu yığınları oluştu. Kısa süre sonra yağan yağmur, doluyu eritti. Dolunun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte yağması, karayolunda olası birçok olumsuzluğun önüne geçti. Dolunun küçük olması dolayıyısıyla seralarda küçük çaplı örtü delinmeleri dışında hasar oluşmadı. Dolu nedeniyle Ahmet Keleş bir vatandaşın seralarında çökme meydana geldi, bir üreticiye ait 10 dönüm seranın plastik örtüsü koptu.

ALANYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLUAlanya ilçesin İncekum Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.DOLU ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDIDolu yağışında sokaklar beyaza bürünürken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu otomobillerin camlarına hasar verdi. Evlerin yanında bulunan jeneratörlerin üzerindeki platformlara da zarar veren dolu yağışı, daha çok otomobillere maddi hasar bıraktı. Sabah uyandıklarında araçlarının camlarının kırıldığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. YOLLAR SUYLA KAPLANDIGazipaşa ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi. İlçede açılan pazar yerleri de suyla doldu. Suyun kalınlığı yer yer 20 santimi buldu. 'GÜÇLÜKLE İŞE GELDİM'Gazipaşa'da bir restoranda garson olarak çalışan Mustafa Boz (27), "İşe gitmek için saat 08.00 sıralarında kalktım. Şiddetli yağmur vardı. Aracımla hal yoluna geldim ama geçiş yoktu. Uzun süre orada bekledim. 2-3 saatlik yağıştan sonra çok zor durumda kaldım, güçlükle işyerine geldim. Mazgallar tıkandığı için su birikmiş. Onlar açıldıktan sonra su çekilmeye başladı" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da su basan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı