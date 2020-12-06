Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
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Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti

06.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:26
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti

AYDIN'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

AYDIN'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri ise bahçe ve tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.

İlçede insanların yoğun olduğu cadde, sokak ve meydanlar 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, bu uygulamadan muaf tutulan tarım işçileri ise tarla ve bahçelerde çalışmalarını sürdürdü.

'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'Mandalina toplayan işçilerden Ayşe Yakış, "Eve çoluk çocuğumuz var. Çalışmaya mecburuz. Saat 07.00 gelip, saat 16.00'ya kadar çalışıyoruz" dedi. Bir başka tarım işçisi Türkan Olgaç ise, "Sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz çalışmaya ihtiyacımız olduğu için mecbur çıkmak zorundayız. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Çalışırken, maskemizi takıyoruz. Elimizden geldiği kadar birbirimize yaklaşmayıp, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.'YETER Kİ SİZ EVDE KALIN'Mandalina komisyonculuğu yapan Mehmet Kocabay, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı çiftçi ve tarım işçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Biz de bu anlamda çalışmak için çıkıyoruz ve hiçbir zorlukla karşılaşmıyoruz. Bilindiği gibi mandalina C vitamini deposu. Kışın vücudun bağışıklığını kuvvetlendirmek için önemli bir meyve. Biz de mandalina toplayarak Türkiye'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli illerine yolluyoruz. Yeter ki, siz evde kalın biz üretmeye devam ediyoruz" dedi.'TÜRKİYE ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR'Tarım işçilerini ziyarette eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da sokağa çıkma kısıtlaması var. Ancak bu kısıtlama tarımı ve çiftçileri kapsamıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz. Ürünün hasat zamanı geldiğinde toplanması gerekiyor. Üretmeye devam ediyoruz ve yasak olmadığı için de çok sevinçliyiz. Türkiye üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti
Aydın'da sokaklar boş kaldı, çiftçiler üretime devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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