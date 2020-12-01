DHA YURT BÜLTENİ - 5

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralıYalova'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Yalova'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalova-İzmit karayolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda Aslan Çobantürk'ün (55) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı, ardından ise karşı yola geçerek, burada seyir halindeki araçlarla çarpıştı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 8 hafif yaralının tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı. Diğer 3 yaralı ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Hastaneye sevk edilenlerden ağır yaralı Aslan Çobantürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detaylar-Kazaya karışan araçlardan detaylar

Haber: Cem Mete OKUR- Kamera: Recep CAN/ YALOVA,

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Evinde izinsiz yetiştirdiği hintkeneviri ile yakalanıp, gözaltına alındı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, yaşadığı evinde hintkeneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K.'nın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün, A.K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, A.K.'nın evinin bir odasında hintkeneviri fideleri yetiştirdiği, çatıda ise bu fideleri saksılar ve kasalar içerisinde büyüttüğü ortaya çıktı. Evde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök hintkeneviri ele geçirildi. A.K., gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri süren A.K.'nin silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ekiplerinden görüntü-Narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü-Evin fide yetiştirilen odasından görüntü-Çatıdaki kenevir maddesinden görüntü-Zanlının gözaltına alınması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin dereye uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Bucak ilçesine bağlı Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Hüseyin Şener'in (41) kullandığı 07 CAK 38 plakalı otomobil, yoğun sisten dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, dereye uçtu. Taklalar atarak, ters dönen otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Hüseyin Şener yaralanırken, araçta bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı.Kaza sonrası olay yerine Yeniköy ve Bucak belediyelerinden kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Şener'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şener'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yapan araçtan görüntüEkiplerin çalışmasında görüntüAraçtan görüntüler

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,

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Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu MEZEPOTAMYA'nın en eski buğday tohumu olarak bilinen 'Sorgül', Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak, Mardin ovasında ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmesi amacıyla başlatılan 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi, 2017 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle sürüyor. 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi kapsamında bu yıl 4'üncü kez 'Sorgül' tohumu Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi kapsamında bu yıl 4'üncü kez toprakla buluşan 'Sorgül'ü, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, traktörle toprağa yaydı. Etkinlikte konuşan AK Parti'li Çankırı, bu yıl toprağa ektikleri tohumun hasadının da verimli geçeceğini söyledi. Çankırı, "Projemiz gün geçtikçe büyüyor. Bağışçılarımız çoğalıyor. Tohumu daha fazla ekmeye başladık ve rekoltesinin de daha da yükseliyor. Mezopotamya topraklarında susuz tarımı tekrardan geri getireceğiz. Bu ata tohumlarımızın tekrar sandıklardan çıkarak toprakla buluşmasını sağladık. Tarım anlamında gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz" dedi.PROJEDE 310 KADIN EĞİTİM ALDI

'Sorgül' tohumuyla susuz tarım yaparak Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen proje sorumlularından Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ise projede 310 kadının eğitim aldığını söyledi. Projenin Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü tarafından desteklendiğini anlatan Demir, "Burada kadın çiftçilerle birlikte bir proje yürütüldü. Dünyanın karşı karşıya olduğu susuzluk problemine karşılık biz öncelikle susuz tarımı yaygınlaştırmak noktasında biz bu projeyi önemsiyoruz. Projede 310 kadın eğitim aldı. Bu bölgede tarımda kadın çiftçilerin çok fazla adı olmuyor. Ama biz bu projede bu kadınlara eğitim vererek burada çalışmalarına destek olduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı