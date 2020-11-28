Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
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Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında

28.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:30
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında

Son dakika haberine göre BURSA'da taksici Sadık Çayır, (57) haziran ayında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası tutuklu bulunan oğlunu ziyarete gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

BURSA'da taksici Sadık Çayır, (57) haziran ayında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası tutuklu bulunan oğlunu ziyarete gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırganı arayan polis ekipleri, her iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde meydana geldi. Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran'da 1 kişinin öldüğü kavga sonrası tutuklanan oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne gitti. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

OĞLU SİLAHLI KAVGA SONRASI TUTUKLANMIŞTI7 Haziran günü Taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Kavga ile ilgili olarak Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır tutuklanmıştı.

Her iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştıran polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında
Son dakika: Cezaevi önündeki cinayet, güvenlik kameralarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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