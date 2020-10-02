DHA YURT BÜLTENİ - 5

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu İZMİR'in Gaziemir ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, daha önce de birçok araca zarar veren E.Y., bu kez bir otomobilin üzerine saksı attı, ardından da sokağa inip sopayla zarar verdi.

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, daha önce de birçok araca zarar veren E.Y., bu kez bir otomobilin üzerine saksı attı, ardından da sokağa inip sopayla zarar verdi. Araç sahibi Şükrü Durmaz, "Biz Gaziemir'de böyle bir kişinin varlığından haber dardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik park etmezdik. Araçta 10 bin TL'lik zarar var" dedi.Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.Y., 2017 yılının ocak ayında evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi attı. Geçen haziran ayında ise yine evinin önüne park edilen bir kamyonete 'Göktaşı düşüyor' diye bağırarak taş yağdıran E.Y., salı günü de bir otomobilin üzerine saksı attı. Ardından sokağa inen E.Y., eline geçirdiği sopayla otomobile defalarca kez vurdu. Otomobilde yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana gelirken, araç sahibi Şükrü Durmaz konuyla ilgili şikayetçi oldu.Durumu polisten öğrendiğini ifade eden Durmaz, "Polis aradı, birisinin aracıma zarar verdiğini ve aracımın başına geçmem gerektiğini söyledi. Geçtiğimde aracımın haşat edildiğini gördüm. Önce saksı atmış, sonra inmiş vurmuş. Polis gelmiş, önce tutanak tutmuş, onlar gittikten sonra yine inip tekrar zarar vermiş" dedi.Mahallede yeni olduklarını belirten Durmaz, "Gaziemir'de bu adamın varlığından haber dardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Daha önce bu kişiyi haberler den görmüştüm. O binada oturduğunu bilseydim, bırakmazdım. Oradakiler genelde uyarıyorlarmış insanları arabalarını park etmesinler diye ancak beni kimse uyarmadı. Benim olayımdan sonra bütün mahalleli dökülmeye başladı. Artık yeter, kendimizden emin değiliz şeklinde. Aracın minimum 10 bin TL'lik zararı olduğundan bahsediyorlar. 3 tane cam kırık, kaportada ve özellikle tavanda ciddi hasar var. Ön kaput ve ızgara gitmiş" dedi.'CAN DA GİDEBİLİRDİ'Olay sırasında otomobilde birileri olsaydı daha kötü şeylerin de olabileceğinin altını çizen Durmaz, "Mal canın yongasıdır derler ancak can da gidebilirdi. İçinde ben de olabilirdim, ailem de olabilirdiö dedi.Durmaz, mahallelinin ortak fikrinin bu kişinin doktor gözetiminde, hastanede olması, uzun süreli tedavi görmesi ve ancak iyileştikten sonra topluma karışması gerektiği olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Araç sahibi Şükrü Durmaz ile röp.Haşat edilen aracın görüntüsüOlayın güvenlik kamerası görüntüsüOlayın meydana geldiği sokaktan görüntülerGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Organları bağışlanan annenin oğlu: Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz

TRABZON'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve vasiyeti üzerine bağışlanan organları 5 hastaya umut olan Sonnur Çalışkan'ın (52) oğlu DJ Gökhan Tutum, "Yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceği, organ nakline ihtiyacımız olmayacağı ne malum. Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz. İnşallah diğer insanlara da örnek olmuşuzdurö dedi.Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan Sonnur Çalışkan, 11 Eylül günü rahatsızlandı. Ambulansla Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan'ın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat edilen Çalışkan'ın, 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Sonnur Çalışkan'ın 'öldüğümde organlarımı bağışlayın' vasiyetini yerine getirmek için 3 çocuğu organ nakli koordinatörüyle irtibata geçti. Hemen harekete geçildi ve organların nakil yapılacağı hastalar belirlendi. Çalışkan'ın ameliyatla alınan karaciğeri ambulans uçakla Antalya'ya, 2 böbreği Erzurum'a gönderildi. Korneaları ise Samsun'da 2 hastaya nakledildi.İl Sağlık Müdürlüğü de, sosyal medya hesaplarından, "Annemiz çok güçlü bir kadın, çok iyi bir insan ve çok iyi bir anne. Oganlarını bağışlayarak da yeni hayatlara umut olacak harika bir insandıö paylaşımıyla annelerinin organlarını bağışlayan kardeşlere teşekkür etti.'İNŞALLAH, İNSANLARA ÖRNEK OLMUŞUZDUR'Kentte DJ'lik yapan Gökhan Tutum, annesinin organ bağışı konusunda çok duyarlı ve hassas olduğunu anlatarak, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Tutum, "Annemin her hangi bir hastalığı yoktu. Fenalaşmıştı, hastaneye kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyata alındı, 2 gün süren müdahalenin ardından beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendik. Çok üzüldük. Annemin de vasiyetiydi zaten. Her zaman bu bağış konusuna sıcak bakardı. Vasiyetini yerine getirdik. Yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceği, organ nakline ihtiyacımız olmayacağı ne malum. Herkes 'ben bağışlamam' diye düşünürse olmaz. İnşallah diğer insanlara da örnek oluruz. Sonuçta umut oluyorsunuz bekleyen insanlara. 5 hastaya umut olmak güzel. Çok acı bir duygu ama bu duyguya kapılıp yanlış düşünülmesini istemem. Organ bağışı çok doğru bir davranış. Biz orada üzülürken, bazı insanların umutlanmasına, mutluluğuna sebep oluyorsunuz. İnşallah, insanlara örnek olmuşuzdurö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYaşamını yitiren kadının görüntüsüKadının fotoğrafıGökhan Tutum görüntüsüGökhan Tutum konuşmaMuhabir anonsu (Fatih TURAN)Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor

Bursa'da Cenk Olcaytuğ (54), çiçeklerle süslediği bahçe duvarının önünde fotoğraf çektirenlerin para atması için saksıların yanına kumbara koydu. Toplanan paralarla sokak hayvanlarına mama alan Olcaytuğ, "Bu uygulama sebebiyle çok güzel tepkiler alıyorumö dedi.Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde müstakil evde yaşayan Cenk Olcaytuğ, 4 yıl önce evinin sokağa bakan duvarının dış cephesini çiçeklerle süsleyip, boyadı. Duvarın önüne bir de bank koyan Olcaytuğ, bir süre sonra buraya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çektiğini fark etti. Yaşadığı mahalledeki çok sayıda hayvana bakan Olcaytuğ, insanların fotoğraf ilgisini fırsata çevirmeyi planladı. Cenk Olcaytuğ, bahçesine "Fotoğraf çeken dostlar, sokak hayvanları için kumbaraya bağış yapabilirsiniz. Teşekkürler" yazılı bir tabela asıp, yazının yanına bir de kumbara koydu. Duvarın önünde fotoğraf çekilen kişilerin kumbaraya attıkları paralarla mama alan Cenk Olcaytuğ, sokak hayvanlarını besliyor.'İNSANLAR GÜZEL TEPKİLER VERİYOR'Cenk Olcaytuğ, fikrin nasıl geliştiğini ve insanların nasıl tepkiler verdiğini anlattı. Olcaytuğ, "Evimin duvarını kendi zevkime göre süsledim. İnsanların da bunu beğenip fotoğraf çekmesini değerlendirmek istedim. Buraya bir kumbara koydum ve bu kumbaraya insanlar gönlünden ne kopuyorsa atıyor. Biz bu paralarla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz. Ben 40 yıldır hayvan bakıyorum ama bu fikir 4 yıl önce gelişti. İnsanlar çok güzel tepkiler veriyor. Biz sadece hayvanlara faydamız dokunsun istiyoruz. İnsanlar orada fotoğraf çekiyor ve gönüllerinden ne kopuyorsa o kadar bağış yapıyorö ifadelerini kullandı.'İNSANLAR GÖNÜLLERİNDEN KOPANI KUMBARAYA ATIYOR'

Fotoğraf çekildikten sonra kumbaraya para atan Dilek Korkmaz, "Bunu yazan kişiyi çok takdir ediyorum. Ben komşusuyum, ben de sürekli hayvanları besliyorum. Dünyada hayvanlara zarar vermekten daha kötü bir şey yok, onlar Rabbimin sessiz kulları. İnsanlar Cenk'in süslediği duvarın önünde fotoğraf çekiniyorlar, daha sonra da gönüllerinden ne koparsa kumbaraya atıyorlar. Hayvanlarımız gerçekten aç, özellikle kış ayları geliyor. Yazın yine çöpten bir şeyler bulabiliyorlar ama kışın aç kalıyorlar. O yüzden ben yapılan şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorumö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı